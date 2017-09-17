DHA YURT BÜLTENİ-6

(YENİDEN)

1)ANTALYA\'DA TUR MİDİBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 ÖLÜ, 27 YARALI



ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde tekne turuna giden Türk tatilcileri taşıyan tur midibüsü kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı, kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Adrasan Mahallesi\'ne bağlı Tekke Deresi mevkii yakınlarında meydana geldi. Manavgat\'tan Adrasan\'a tekne turuna giden Türk tatilcileri taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz belirtilmeyen, 07 LTK 61 plakalı özel bir firmaya ait tur midibüsü, kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 27 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve kurtarma ekibi yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yoldan geçen araçlardan inenler de kurtarma ekiplerine yardımcı oldu. Sedyeye konulan yaralılar kayalık alandan yola çıkarılarak ambulanslara bindirildi. Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere yönlendirildi.

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Ramazan SARIKAYALI- Levent YENİGÜN/KUMLUCA (Antalya), (DHA) -

=================================================

2)TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN FIRLAYAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

BURSA\'da meydana gelen trafik kazasında, evli ve 1 çocuk babası 33 yaşındaki Yasin Okudan öldü. Kaza, merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Viyadüğü yakınlarında otoyol üzerinde meydana geldi. 34 FA 6285 plakalı otomobiliyle Ankara\'dan Bursa yönrüne giden Yasin Okudan, viraj çıkışında direksiyon kontrolünü yitirdi. Sağ refüjde bulunan kanala giren otomobil taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Kazanın etkisiyle otomobilden fırlayarak yol kenarındaki ağaçlık alana düşen 33 yaşındaki Yasin Okudan kaza yerinde öldü. Yasin Okudan\'ın evli ve küçük yaşta bir çocuğu bulunduğu belirtildi. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Kaza yerinden detay

Araçtan detaylar

Cesetten üstü kapalı detay

Olay yerine gelen resmi ekipler

Olay yeri inceleme ve savcının çalışmaları

Ölenin fotoğrafı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)-

SÜRE: 1 DK 38 SN

BOYUT: 183 MB

======================================================

3)YAVRU AYIYI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜLER

KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesi\'nde yol kenarında silahla vurularak öldürülmüş halde yavru ayı bulundu. Safranbolu İlçesi\'ndeki Sarıçiçek Ormanları Mevkii\'nde gezintiye çıkanlar yol kenarında hareketsiz yatan yavru ayı gördü. Bu kişiler meraklı bakışlarla ayıyı incelerken fotoğraf ve görüntüsünü çekti. Yavru ayıda 2 kurşun isabet ettiği görüldü. Bunun üzerine Karabük Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi. Gelen ekip, yavru ayıyı götürdü

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Yavru ayıdan görüntü

-Ayının yaralarından görüntü

HABER-KAMERA:Bülent DİKTEPE/KARABÜK(DHA)

================================================

4)ADANA ADLİYESİ\'NDE AGO’DA 78 İFADE ALINDI, SÜRE 45 DAKİKAYA İNDİ



ADANA Adliyesi\'nde kurulan Adli Görüşme Odaları\'nda (AGO) bugüne kadar 78 kağdurun ifadeleri alınırken ortalama ifade süresi de 45 dakikaya kadar indi. Bu rakamla Adana AGO, uygulamalarında Türkiye\'de ilk sırada yer aldı.

Türkiye genelinde 26 ildeki 31 adliyede suç mağduru çocuk ile kadınların ifade ve beyanlarının alınması sırasında kendilerini daha iyi hissetmeleri amacıyla kurulan AGO ile ilgili Adana\'da \'Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı\' düzenlendi. Adana Göltepe Eğitim Tesislerinde düzenlenen toplantıya Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin Özdemir, UNICEF temsilcileri, bu alanda görev yapan hakim ve Cumhuriyet Savcıları, avukatlar, akademisyenler, psikolog, sosyal hizmet uzmanları ve pedagoglar katıldı.

MAĞDURLARIN KORUNMASI TEMEL HEDEF

Toplantının açılış konuşmasını yapan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ilk uygulaması Adana Adliyesi\'nde gerçekleşen AGO ile suç mağduru çocuk ve kadınların ikincil mağduriyet ve travmaların engellendiğini söyledi. Adana Adliyesi AGO’da, 162 adli görüşme randevusu talep edildiğini kaydeden Yeldan, \"Bugüne kadar 78 mağdur ile görüşme başarılı şekilde sağlanmıştır. Gerçekleştirilen görüşmelerin süresi, psikolog ve mağdur ön görüşmesi dahilolmak üzere 45 dakikaya kadar inmiştir. Böylelikle mağdurların saatlerce adliye koridorlarında örselenmeleri engellenmiştir. Hedefimiz mağdurların korunması, ikincil mağduriyet yaşamalarının önlenmesi ve adalete erişimin güçlenmesidir\" dedi.

ADANA ÇOK İYİ BİR ÖRNEK

Daha sonra söz alan Muhittin Özdemir ise, AGO\'ların yaşanan ağır travmaların ve mağduriyetlerin sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik olarak yapılan hizmetlerin devamı niteliğinde olduğunu vurguladı. AGO uygulamasına Adana’nın katkısının üst düzeyde olduğunu kaydeden Özdemir, \"Adli Görüşme Odaları, vatandaşa verilen değerin göstergesi. Adana Adliyesi de yaptığı uygulamalarla vatandaşa verdiği değeri gösteriyor. Hakimlerimiz, ağır ceza başkanlarımız çok sayıda ifade aldı, bu süre ortalama 45 dakikaya kadar düştü. Adana’da yapılan görüşmeler, bu hizmetin ne kadar gerekli olduğunu ortaya koyuyor. Adana, tüm adliyelere çok iyi bir örnek. Adana’nın plakası 01, uygulamada da birinci sırada yer aldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Toplantıda daha sonra Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumali Tülü, UNICEF Çocuk Koruma Sorumlusu Göktan Koçyıldırım ve Çukurova Üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Gonca Çelik birer sunum yaptı.



ADANA/DHA

======================================================

5)NİŞANDAN ÖNCE ALKOL VE UYUŞTURUCU ALAN ÜNİVERSİTELİ ÖLDÜ

ANTALYA\'da bugün yapılacak nişanına hazırlanan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Tolga Sarıkafa, iddiaya göre dün gece arkadaşları ile birlikte alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşıp öldü. Polis, olayla ilgili Sarıkafa\'nın 6 arkadaşını gözaltına aldı.

Olay, Muratpaşa İlçesi 1042 Sokak\'taki 4 katlı apartmanın zemin katında dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Tolga Sarıkafa, sevgilisi Burcu S. ile bugün yapılacak nişanları için bütün gün alışveriş yapıp yüzük aldı. Akşam saatlerinde Akdeniz Üniversitesi\'nde öğrenci 6 arkadaşının kaldığı eve gelen Sarıkafa, bir süre sonra onlarla birlikte Konyaaltı Sahili\'ne giderek burada alkol aldı. Arkadaşları bir süre sonra Sarıkafa\'yı sahilde bırakarak eve döndü. Sahilde alkol almaya devam eden Sarıkafa, bir arkadaşının oluşturduğu \'Ben pıt atcam\' adlı WhatsApp grubundan, evde uyuşturucu partisi düzenledikleri yönünde mesaj aldı. Sarıkafa, bunun üzerine arkadaşlarının yanına gitti. Evde iddiaya göre uyuşturucu hap alıp üzerine esrar kullanan Sarıkafa, aniden fenalaştı.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ ALMADI, ARKADAŞLARI BIRAKIP KAÇTI

Arkadaşları Sarıkafa\'yı hastaneye götürmek için bir taksi çağırdı. Apartman girişine kadar getirilen Sarıkafa\'nın durumunun iyi olmadığını fark eden taksi şoförü, oradan ayrıldı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istendi. Eve gelen sağlık görevlileri bahçe girişinde hareketsiz yatan Sarıkafa\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sarıkafa\'nın öldüğünü öğrenen arkadaşları panikleyip kaçtı. Olay yerine gelen polis, Sarıkafa\'nın cesedinde ve evde inceleme yaptı. Polis, kaçan 6 şüpheliyi tespit edip çok geçmeden ara sokaklarda hepsini gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülürken, Sarıkafa\'nın cesedi otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Görüntü Dökümü

------------

- Tolga Sarıkafa’nın cansız bedeninden detay

- Apartmandan geniş plan detay

- Sivil polisler tarafından ifadeleri alınan Sarıkafa’nın arkadaşlarından detay

- Olay yeri inceleme ekiplerinden detay

- Cenaze aracından ve cesedin tabuta konulması

- Genel detaylar

265 MB /// 02.22ö

HABER- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

=======================================================