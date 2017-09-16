DHA YURT BÜLTENİ-6

1)KAMYON İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

GAZİANTEP\'te, kağıt yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, gece geç saatlerde Gaziantep-Nizip karayolunun 13\'üncü kilometresinde meydana geldi. Nizip\'ten Gaziantep yönüne gelen Bekir İnal yönetimindeki 27 BH 520 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Mahmut Birlik yönetimindeki 27 N 1158 plakalı kağıt yüklü kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun içerisinden fırlayan sürücü Mahmut Birlik, devrilen kamyon kasasının altında kalarak, Bekir İnal ile arkadaşı Murat Çakır da hurdaya dönen hafif ticari araçta öldü. Kazada yaralanan kamyon sürücüsünün eşi Emine Birlik ise ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazada yaşamlarını yitiren 3 kişinin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Otopsi merkezi

- Kazada ölenlerin yakınlarının bekleyişi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 21 MB

========================================================

2)RİZE-ARTVİN HAVALİMANI DENİZ DOLGUSU BAŞLADI

RİZE’nin Pazar İlçesi Yeşilköy Köyü’nde, Türkiye’nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı\'nda deniz dolgusu başladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin havalimanı için, 266 hektarlık alanda 88.5 milyon ton taş dolgu kullanılacak. Havalimanı inşaatı deniz dolgusu için taş alınacak bölgeye yapılan yol çalışması sırasında çıkan malzeme ile deniz dolgusu başladı. 12 kamyonun aralıksız malzeme taşımaya başladığı alanda deniz dolduruluyor. Proje sahasına 3 ila 7 kilometre mesafedeki Hisarlı, Kanlımezra ve Kuzeyce köyleri sınırında açılacak yeni taş ocaklarına ilave olarak aynı bölgede özel firmalara tahsisli iki ocaktan günlük 83 bin ton dolayında taş nakli planlanıyor.

TAŞ OCAKLARINA YENİ YOL ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Taş ocakları Yeşilköy Köyü’nde yapılacak havalimanına 3 ila 7 kilometre uzaklıkta seçildi. Taş naklini kolaylaştıracak mesafede yeni bir yol güzergahı açılacak, mevcut köy yolu kullanılmayacak. Nakliye kamyonlarının Karadeniz Sahil Yolu güzergahında trafiği aksatmaması için de önlem alındı. Pazar Tüneli üzerinden geçirilecek yeni yol havalimanı proje sahasına bağlanacak. Böylece kamyonlar trafiğe çıkmadan taş dolgu malzemesini taşıyarak bölgeye getirecek.

RİZE- ARTVİN HAVALİMANI PROJESİ

Türkiye\'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 260 metreye 24 metrelik taksi yolu, 300 metreye 120 metrelik aprondan oluşacak. 88.5 milyon ton dolgu alanı üzerine inşa edilecek havalimanı tamamlandığında Türkiye’nin 56’ıncı havalimanı olacak. 4 yılda tamamlanacak olan ve yılda 2 milyon yolcuya hitap etmesi beklenen Rize-Artvin Havalimanı inşaatı 1 milyar 87 milyon 434 bin liraya mal olacak ve Cengiz İnşaat- Aga Enerji İş Ortaklığı ile gerçekleştirilecek.

2017 yılında 149 milyon 166 bin lira ödenek ayrılan havalimanının 29 Ekim 2020 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

Deniz dolgu çalışması detayları

Kamyonların denize malzeme dökmesi

Anons

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA

===================================================

3)KÜÇÜK YAKUP\'UN SOLUNUM CİHAZINA BAĞIMLI YAŞAM MÜCADELESİ

BURSA\'da doğuştan skolyoz olan, böbrek, mide, solunum ve ciğerlerinde rahatsızlığı bulunan ve evde buhar makinesine bağımlı olarak yaşamını sürdüren 3.5 yaşındaki Yakup Çınar İnal\'ın sağlığına kavuşabilmesi için 400 bin lira gerekiyor. Oğlu için valiliğin başlattığı kampanpanyadan bek lenilen ilgiyi görmediğini söyleyen Tuğba İnan, \"yaşadıklarğımı anneler çok iyi anlar\" dedi.

Bursa\'da oturan Tuğba ve Sedat İnal çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Yakup Çınar İnal, doğuştan skolyoz (omurganın yana doğru eğriliği). Bunun yanı sıra böbrek, mide, solunum yolları ve akciğerlerinde rahatsızlıklar bulunan Yakup Çınar, oturamıyor ve rahat nefes alıp vermekte zorlanıyor. Küçük Yakup Çınar\'ın hastalığının doğumdan önce fark edildiğini söyleyen Anne Tuğba İnal, oğlunun doğduğundan beri günlerini hep hastanelerde ve yoğun bakımda geçirdiğini belirterek, Yavuz\'un sıkıntısı büyük. Yavrum gözümüzün önünde parasızlık yüzünden eriyor. Omuriliğindeki problem nedeniyle oturamıyor. Hastalıkları yüzünden rahat nefes alamıyor. Hastanede solunum cihazına bağlanıyor: Evde ise kendisini buhar makinesini kullanıp solunum cihazı ile rahatlatıyoruz.\" dedi.

\"OĞLUMU BÖYLE GÖRÜNCE DAYANAMIYORUM\"

Oğlunun tedavisi için sürekli olarak İstanbul\'da bir özel hastaneye gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Tuğba İnal, doktorların Yakup Çınar\'ın ameliyatla iyileşebileceğini söylediklerini belirtti. Ameliyat için yaklaşık 400 bin lira gerektiğini belirten anne İnal, \"Eşim asgari ücret ile çalışyor. Evimizi zor geçindiriyoruz. Çocuğmun tedavisi için bu kadar paraypı bulmamız mümkün değli. Valilğe müracaat ettik. Yardım kampanyası başlattık. Sanatcı Işın Karaca sosyal medya hesabından hayranlarını Yavuz\'a destek için çağrı yaptısada para toplayamadık. Çaresizlik içersinde bekliyoruz. Benim yaşadıklarımı ancak anneler anlar \" dedi

Görüntü Dökümü

------------------------

-Yakup Çınar yerde oyuncaklarıyla oynarken

-Yakup Çınar annesinin kucağında otururken

-Yakup Çınar buhar makinesi ile nefes alması

-Anne Tuğba İnal röp.

-Detaylar

Süre: 5 dakika 41 Saniye Boyut: 264 MB

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-

=======================================================

4)GAZİANTEP\'TEKİ YURTLAR ÖĞRENCİLERİ BOŞTA BIRAKMADI

YÜKSEK Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Kölemen 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Gaziantep\'te ki yurtlara başvuran hiç bir öğrencilerin tamamının yurtlara yerleştirildiğini söyledi.

Gaziantep Üniversitesi\'ndeki Ümmü Gülsüm Kız Öğrenci Yurdunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Ahmet Kölemen, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu. Bu yıl Gaziantep\'i tercih eden ve yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin tamamının yurtlara yerleştiğini söyleyen Kölemen, Gaziantep\'te ki yurt kapasitesinin 11 bin 800 kişilik olduğunu ifade etti.Gaziantep\'in yurt kapasitesi bakımından öğrencileri boşta bırakmayan sayılı iller arasında yer aldığını belirten Kölemen şunları dedi:

\"2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla 10 Eylül itibari ile bizlerde yurtlarımızı hizmete açmış bulunuyoruz. Gaziantep\'te ki yurtlarımızı öğrencilerimizin her türlü sosyal imkanlarını karşılayacak şekilde, Türkiye\'de ki bütün yurtların standartlarının üzerinde hizmete sunmuş durumdayız. Şu anda Gaziantep\'te açıkta hiç bir öğrenci bırakmamak şartıyla hizmet vermekteyiz. Yurtlarımıza başvuran bütün öğrenciler kabul edilmiş durumda. Hatta şu anda boş yerlerimiz var. Türkiye\'de yurt ihtiyacını sorunsuz bir şekilde sağlayan ilk illerden birisi Gaziantep\'tir. 11 bin 800 kapasiteye sahibiz. Bu kapasite kız ve erkek olmak üzere 9 yurtta teşkil ediliyor. Bunların 6\'sı merkezde, 3\'ü ise, ilçelerde bulunuyor. Yurtlarımızın tamamı bazalı, buzdolabına varıncaya kadar öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Kız öğrencilerimizin kuaför, erkek öğrencilerimizin berber ihtiyacını karşılayacak şekilde olan ve öğrencilerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yurtlarımız hizmette. Yemeklerimiz bu sene devletimizin sunduğu sosyal imkanlar çerçevesinde daha iyileştirilerek, sabah kahvaltılarda 3,5 lira akşam yemekleri 7,5 lira olmak üzere günlük 11 lira öğrencilerimizin iaşesini karşılıyoruz. Yani inşallah bu sene sorunsuz olarak eğitim-öğretim yılını tamamlamak istiyoruz.\"

Görüntü Dökümü

------------------------

- Ümmü Gülsüm kız yurdu binası

- Yurt yemekhanesi

- Yemek sırası bekleyen öğrenciler

- Ahmet Kölemen\'in konuşması

- Yurt tabelası

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP- (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 96 MB

===========================================

5)GÖNÜLLÜLER KONYAALTI SAHİLİNDE TEMİZLİK YAPTI

ANTALYA\'da, DenizTemiz Derneği/TURMEPA tarafından Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği-International Coastal Cleanup etkinliği kapsamında Konyaaltı sahilinde ve denizde temizlik yaptı.

Konyaaltı sahilinde gerçekleştirilen kıyı temizliği ve deniz dibi temizlik etkinliği, 100 ülkede eş zamanlı yapıldı. DenizTemiz Derneği/TURMEPA Antalya Sorumlusu Tuğba Göksoy\'un başkanlık ettiği organizasyona TURMEPA gönüllüleri, üyeleri, Banio Yapı Market çalışanları, Aydik Antalya Yelken ve Deniz Sporları Kulübü yönetimi ve öğrenciler karadan destek verdi. Deniz dibi temizliğini ise Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri ve Yunus Diving Sualtı Dalış Kulübü dalgıçları gerçekleştirdi.

Denize giren ve güneşlenenlerin arasında yapılan temizlik çalışmasında yaklaşık yarım ton atık toplandı. Kıyı temizliğine sahilde güneşlenen bazı vatandaşlar da destek verdi. Gönüllüler kıyıda özelikle su şişeleri, sigara izmariti ve poşet topladı. Deniz dibi çalışmasında ise plastik içecek şişeleri ve metal kutular toplandı.

DenizTemiz TURMAPA Derneği Antalya Sorumlusu Tuğba Göksoy, toplanan atıkların türlerine göre ayrılarak raporlandırılacağını söyledi. Raporun Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği-International Coastal Cleanup\'e gönderileceğini kaydeden Göksoy, \"Antalya kıyılarının kirlilik oranı, kirleticileri ve nedenleri raporumuzda yer alacak. Atıkların yüksek çoğunluğu insan kaynaklı plastik şişelerden oluşuyor\" dedi.

Tuğba Göksoy, sosyal sorumluluk projesi kapsamında plastik kapak topladıklarını, ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye alınması için Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği\'ne vereceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

Sahilde temizlik yapan gurupların görüntüsü

Sahilde denize girenlerden görüntü

Denizden çıkartılan atıkların görüntüsü

RÖP: Tuğba Göksoy ( Turmepa Antalya sorumlusu )

Toplu resim çekimi

732.mb --06.32

Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)



