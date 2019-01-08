DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KARADENİZ\'DE BATAN GEMİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANDI

SAMSUN\'da dün batan Panama bayraklı yük gemisi \'Volgo Balt 214\' isimli yük gemisinin kaybolan 4 mürettebatının arama çalışmalarına bugün de devam edildi.Samsun’da dün saat 08.10 sıralarında kıyıya yaklaşık 77 mil uzaklıkta Panama Bayraklı ‘Volgo Balt 214’ isimli yük gemisi tehlike sinyali vererek yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine hemen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Samsun ve Sinop’tan iki sahil güvenlik gemisi bölgeye ulaşmaya çalıştı. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle iki gemi geri dönmek zorunda kaldı. Kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait iki helikopter ile Merzifon 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkan \'Cougar\' tipi helikopterin katılımıyla devam etti. Saat 09.05\'de Çarşamba Havalimanı\'ndan kalkan helikopter saat 09.54’de13 mürettebatı bulunan gemiye ulaştı. Kurtarılan 7 mürettebat ile 2 mürettebatın cenazesi helikopterlerle Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı’na getirildi. 7 kişi ambulanslarla ve ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. 2 mürettebatın cenazesi de otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Diğer 4 mürettebatın bulunması için dün yapılan çalışmalara bu gün de devam edildi.

Samsun Valiliği bölgedeki çalışmaların 1 helikopter ve 2 bot ile devam ettirildiğini açıkladı. Öte yandan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde bulunan 5 gemi mürettebatı dün gece diğer 2 mürettebatın bulunduğu kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Geminin 3 bin 300 ton kömür yüklü olduğu ve Samsun\'daki Yeşilyurt Limanı\'na gelmek için yola çıktığı belirtildi. 13 mürettebatın 11\'inin Ukrayna, 2\'sinin Azerbaycan uyruklu olduğu ifade edildi.

Görüntü Dökümü:

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-5 merretabatın başka bir hastaneye nakledilmesi

-Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı helikopterinden detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) -

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2)RUS TURİSTLER OCAK AYINDA KEKOVA\'DA YAZI YAŞADI

ANTALYA\'nın Demre ilçesine gelen Rus turistler Kekova\'da yat turuna çıktı. Sıcaklığın 13 derece olduğu güneşli havada Akdeniz\'in mavi sularına kendilerini bırakan turistler, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Türkiye\'nin birçok bölgesinde kara kış etkisini sürdürürken, Demre\'ye tatile gelen Rus turistler güneşli havanın tadını çıkardı. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti\'ni gezen Rus turistler öğle yemeğinin ardından Çayağzı Limanı\'ndan yatla Kekova turuna çıktı. Yatın önüne geçen bir grup turist, esen soğuk rüzgara aldırmadan uzanarak güneşin tadını çıkardı. Yat üstünde Batık Kent ve Simena Antik Kenti\'ni gören turistler, bolca fotoğraf ve görüntü çekerek, gezilerini ölümsüzleştirdi.

Yat, doğal bir liman olan Gökkaya Koyu\'nda mola verdiği sırada bazı turistler 13 derece hava sıcaklığında, 17 derece olan Akdeniz\'e girerek, yüzdü. Kendi ülkelerinde gündüz bile eksi 10 dereceyi bulan sıcaklığın hakim olduğu turistler, Demre\'de yatın üstünden denize atladı.

\'KENDİ ÜLKEMDE YAZIN BİLE BU HAVA YOK\'

Denizde yüzen Maria Shcherbatykh, \"Su çok güzeldi, sıcacık. Harika bir duygu bu mevsimde denizde yüzmek. Kendi ülkemde yazın bile bu hava yok. Herkese bu turu tavsiye diyorum\" dedi.

\'BURASI HARİKA BİR YER\'

Matveeva Anastasit, \"İlk kez Türkiye\'ye geliyorum. Türkiye\'yi yazın tatil yapılacak kum, deniz, güneş ülkesi olarak biliyordum. Gelirken kışın Türkiye\'de denize girebileceğim hiç düşünmemiştim. Su, deniz, doğa, tarih burası harika bir yer. Deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığından fazla olunca yüzmek harika oldu\" diye konuştu.

\'HERHALDE BİR RÜYA\'

Anna Filko da şöyle dedi:

\"Türkiye\'ye ilk kez geldim. Rusya\'da her yer kar altında. Hava çok soğuktu. Bu mevsimde denize girmek benim için herhalde bir rüya. Kekova bir cennet. Su çok sıcaktı. Hiç üşümedim. Beni bu tura getiren, Türkiye gibi mükemmel bir ülkeyi tanıtan tur şirketime teşekkür ediyorum.\"

Görüntü Dökümü

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- Turistler yata binerken

- Yatın denizde ilerlemesi

- Yatın üzerinde uyuyanlar

- Batık Kent ve Simena Antik Kenti

- Koylarda yoluculuk

- Deniz ürünleri yiyen çift

- Denize girenler

- Denize atlayan bir turist

- Yüzme görüntüleri

- Yattan iniş

- Röportajlar

230 MB /// 07.13\"

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)

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3)BOLU DAĞI\'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU\'da, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu\'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı.

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu\'nda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor. TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 Karayolu\'nun Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkisinde yoğun kar yağışı sürüyor. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yolun karla kaplanmasını önleyerek açık tutuyor. Polis ekipleri ise sürücüleri kar yağışı ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıyor. Kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Kar yağışı

-Kar küreme araçları

-Yollardan görüntüler

-Detaylar

Süre: 01.31-Boyut: 172 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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4)KOCAELİ\'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

KOCAELİ\'de kar yağışı etkili olurken, araçlar karla kaplı yollarda ilerlemekte zorlandı. Kar yağışı nedeniyle araçların kayması sonucu kazalar meydana geldi. Kocaeli\'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili oldu. Kocaeli\'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Kocaeli\'nin Kandıra, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde eğitime bir gün ara verilirken, Derince ve Körfez ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okullar tatildi edildi. Sabah işlerine gitmek için araçları ile yola çıkanlar karla kaplı yollarda ilerlemekte zorlandı. Kar lastiği olmayan araçların yolda kaydı. Kentin birçok yerinde araçların kayması nedeniyle hasarlı ve yaralıların olduğu kazalar meydana geldi. Karayolları ve belediye ekipleri karla kaplı yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kartepe Maşukiye\'de karla kaplı yolda kayan Onur Ubay yönetimindeki 41 ED 641 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Otomobilde sıkışan Onur Ubay, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ubay burada tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Yüksek kesimlerden kar manzaraları

-Şehir merkezinden kar görüntüsünden

-Trafik kazasından detaylar

-Detay görüntüler

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT, (DHA)

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5)ÇANAKKALE\'DE 2 İLÇEDE OKULLARA KAR TATİLİ

ÇANAKKALE\'nin Çan ve Yenice ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Çan ve Yenice ilçesinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle eğitim öğretimde aksamalar meydana geliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Çan ve Yenice ilçelerinde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı. Çan Belediyesi de, ilçe merkezinde okulların tatil edildiğini belediye hoparlöründen yaptığı anons ile duyurdu.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü

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-Çan ilçe merkezinden kar görüntüsü.

-Öğrenciler ve okuldan görüntü.

-Okulların tatil edilmesinin anons edilmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), (DHA)

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6)SİİRT\'TE 15 KİLO AMONYUM NİTRAT ELE GEÇİRİLDİ

SİİRT\'in Baykan ilçesinde jandarma ekiplerinin teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan 15 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı\'nca kış operasyonları kapsamında terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla Baykan\'ın Gümüşkaş köyü kırsalında \'Şehit Uzman Jandarma Çavuş İbrahim Kara\' ismi verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan 15 kilo amonyum nitrat, piknik tüpü, 1,5 metre kablo, blok halinde 4 büyük pil ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilirken, Siirt Valiliği\'nden operasyonla ilgili yapılan açıklamada, \"Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir\" denildi.

Görüntü Dökümü

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- Ele geçirilen amonyum nitrat

- Askerlerin operasyon bölgesindeki aramaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet Yücel DURAK-Kamera: SİİRT-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 213 MB

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7)\'ŞİLA\' OKULUN MASKOTU OLDU

TRABZON\'da başlatılan \'Ortahisar Sevgi Aşısı’ projesi kapsamında Trabzon Fen Lisesi\'ndeki öğrencilerin sahiplendiği Golden cinsi köpek, okulun maskotu oldu. Bakımı üstlenen ve \'Şila\' adı verilen sevimli köpek, öğrencilerin sınıflarındaki derslere girerken, kimi zaman da öğretmenlerle birlikte sınavlarda gözetmenlik yapıyor. Fizik öğretmeni Ali Değirmenci, köpeğin öğrencilerin sınav stresini aldığını belirterek \"Şila, okulun bir bireyi haline geldi. Derslerde ve sınavlarda bize eşlik edip öğrencilerin sınav stresini alıyor\" dedi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) işbirliğince \'Ortahisar Sevgi Aşısı\' projesi geliştirildi. Okullara kulübe ve sokak köpeği verilen projede, öğrencilerin hayvan sevgisinin yanı sıra bakımı ve sokak hayvanları konusunda eğitim almaları ve bu sayede sorumluluk duygularının geliştirilmesi hedeflendi. Proje kapsamında, okullar ile bazı kamu kurumlarına kulübeler yerleştirilip, sahipsiz kedi ve köpekler sahiplendirildi. Projede, Trabzon Fen Lisesi okul yönetimi de, barınağa teslim edilen sahipsiz Golden cinsi bir köpeğin bakımını sahiplendi. Okulda okuyan öğrenciler ve okul idaresince bakımı üstlenen köpeğe Şila adı verildi. Kısa sürede öğrencilere uyum sağlayan ve okulun maskotu haline gelen Şila, öğrencilerle derse girerken, kimi zaman da sınavlarda öğretmenlerle birlikte gözetmenlik de yapmaya başladı. Öğrenciler ve okul öğretmenleri, sevimli köpeğin özellikle sınavlarda yer almasıyla, öğrencilerin sınav stresinden uzaklaştığını söyledi.

\'SINAV STRESİNİ ALIYOR\'

Fizik öğretmeni Ali Değirmenci, Şila’nın öğrencilerin sınav stresini üzerinden aldığını bu saydede başarı oranının arttığına işaret etti. Değirmenci, \"Şila çok insan canlısı bir köpek. Artık okulun bir bireyi haline geldi. Zil çaldığı zaman hemen okulun içerisine koşup öğrencilerin onu sevmesini onunla oyun oynamasını istiyor. Derslere bizimle beraber giriyor. Sınıflara rahatlıkla girip çıkabiliyor. Bizimle burada yaşıyor. Öğrencilerimizin sınav stresi fazla. Sınavlarda bizimle birlikte gözetmen olarak sınıfa geliyor. Öğrencilerin sınav stresini alıyor. Öğrenciler yaşama ve eğitim, öğretim hayatına daha çabuk motive oluyorlar. Öğrencilerimiz onu çok seviyorö dedi.

\'O AİLEMİZDEN BİRİ OLDU\'

Şila’nın bakımını öğrencilerin yaptığını ve köpeğin aileden biri olduğunu kaydeden Edebiyat öğretmeni Hatice Sula da, “Canlıya verilen önemi çocukların üzerinde çok güzel gördük. Çocuklar Şila için özel kumbara yaptılar. Okulda herhangi bir sebep için para toplandığında en kazançlı çıkan Şila oluyor. Çocuklar kendi harçlıklarından onun mama parası ayırıyorlar. Bir varlık bu kadar güzel herkesi kapsayamazdı. Öğretmen, öğrenci ve öğrenci velilerinin neşe kaynağı. Sevmenin sevilmenin ne demek olduğunu Şila ile pekiştiren öğrencilerimiz var. O ailemizden biri olduö diye konuştu.

\'DERSLERİMİZ KEYİFLİ GEÇİYOR\'

Trabzon Fen Lisesi’nde öğrenim gören Beyzanur Çarkacı, Şila\'yı çok sevdiklerini anlatarak, \"Şila, sabah havlayarak bize Günaydın diyor. Güne iyi başlamamızı sağlıyor. Şila bize bir canlıya bakmanın sorumluluğunu öğretti. Çok insancıl bir köpek. Derslerde bazen bize eşlik ediyor. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz bile. Onu çok seviyoruz. İyi ki varö dedi.

Ömer Ahmet Akdeniz ise, “Derslerimiz daha keyifli geçiyor. Okulda yatılı kalan öğrencilere güzel bir arkadaş oldu. Okula girer girmez gözlerimiz onu arıyor. Şila’yı besliyoruz, bakımını yapıyoruz. Bu bize ayrı bir mutluluk ve sorumluluk aşıladıö ifadesinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Şila okulda geerken görüntüler

- Şila\'dan detaylar

- Öğrenciler Şila\'yı severken görüntüler

- Okul öğretmenleri röportaj

-Öğrenciler röportaj

-Detaylar

BOYUT: 477 MB

Haber: Aleyna Keskin - Kamera: Aleyna Keskin TRABZON-DHA

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SURİYELİ SAVAŞ MAĞDURLARINA BİR YILDA 270 MİLYON EKMEK DAĞITILDI

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, 2018 yılında, Suriye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan savaş mağduru ihtiyaç sahibi ailelere toplam 270 milyon adet ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.

Suriye’de 2011 yılında iç savaşın başlamasının ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenli olarak insani yardım çalışması gerçekleştiren İHH, 2018 yılı içerisinde 270 milyon ekmeği Suriye içerisindeki savaş mağduru ailelere ulaştırdı. İHH Genel Başkan Yardımcısı Erhan Yemelek, Suriye içerisinde yaşayan savaş mağduru ailelerin ekmek ihtiyacını karşılamak için kurulan İHH fırınlarında 8 yıldan bu yana ekmek ürettiklerini ve dağıtımı yaptıklarını söyleyerek, “Suriye’de savaşın mağdur ettiği ailelere ücretsiz olarak ekmek dağıtımı yapıyoruz. Hatay ve Kilis’in yanı sıra Suriye içerisinde kurduğumuz fırınlarda ürettiğimiz ekmekleri düzenli olarak ailelere ulaştırıyoruz. Özellikle savaş şartlarında sivillerin ekmek temin etmekte zorlandığı bölgelerde dağıtım gerçekleştiriyoruz. Böylece oluşacak ciddi mağduriyetlerin de önüne geçmiş oluyoruz. Ürettiğimiz ekmekler Suriyeli sivillerin damak tadına uygun ve savaş ortamında uzun süre tazeliğini koruyacak şekilde hazırlanıyor\" dedi.

BİR YILDA 270 MİLYON ADET EKMEK DAĞITTIK

Suriye’deki sivillere 2018 yılı içerisinde toplam 270 milyon adet ekmek dağıtımı yaptıklarını kaydeden Yemelek, \"Suriye’de dönemsel olarak değişiklikler olsa da Türkiye ve Suriye içerisindeki fırınlarımızda günlük ortalama 750 bin adet ekmek üreterek savaştan etkilenen sivillerin ekmek ihtiyacını gideriyoruz. Fırınlardan 2018 yılı boyunca üretilen yaklaşık 270 milyon adet ekmeği bölgede bulunan ailelere dağıttık. Çalışmalarımız yıl boyunca İdlib, Halep, Hama ve Lazkiye kırsallarında devam etti\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- İhh ekmek fabrikası

- Hamur hazırlanırken

- Ekmek haline getirilirken

- Ekmeğin pişirilmesi

- Ekmeğin Paketlenmesi

SÜRE: 2\'14\" BOYUT: 250 MB

Habe-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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HEREKE KALESİ 25 MİLYON LİRA HARCANARAK HAYAT BULDU

KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde bulunan ve Doğu Roma döneminde 640\'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen Hereke Kalesi\'ndeki restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi. 25 milyon TL\'ye mal olan restorasyon çalışmalarının Mart ayında tamamlanması planlanıyor.

Körfez ilçesinde yer alan ve Evliya Çelebi\'nin seyahatnamesinde de bahsedilen Hereke Kalesi\'nde devam eden restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi. Yaklaşık 2 yıldır devam eden çalışmalarda tarihi kalenin yıpranmış dış cephesi onarılırken, merdivenler ve kolonlar çökme tehlikesine karşın güçlendirildi. Yapılacak olan çalışmaların Mart ayında tamamlanması planlanırken, tarihi kalenin yeniden ziyarete açılmasıyla bölgedeki yerli ve yabancı turist sayısının artırması bekleniyor.

Hereke Kalesi\'nin Körfez ilçesi için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, \"Yaklaşık 1400 yıllık tarihi geçmişi olan büyük bir medeniyetin kalıntıları olan Hereke Kalesi\'nin yok olmaya yüz tuttuğunu gördük ve bunun restorasyon çalışmalarına başladık. 25 milyon liralık bir maliyetle Hereke Kalesi\'nin restorasyon çalışmasını bugün itibariyle yüzde 90 oranında tamamladık, mart ayı gibi de açılışını yapmış olmayı planlıyoruz. Böylece Körfez ilçemize Hereke bölgemize turizm noktasında büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Tarihimiz ve geçmişimiz bizim için önemlidir. Geçmişte hangi medeniyetlerin bu bölgede yaşadığını ve bu coğrafyada hüküm sürdüğünü bilme adına Hereke Kalesi\'nin büyük önem arz ettiğini biliyoruz, bu yapının restorasyonu kentimize önemli bir değer kattı.\" dedi.

\'KÖRFEZ\'İ TURİZM VE TARİH KENTİ OLMA YOLUNDA İLERLETECEĞİZ\'

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye gelen yerli ve yabancı turist sayısında bir artış olmasını beklediklerini söyleyen Baran, şöyle konuştu:

\"Hereke Kalesi\'nin restorasyon çalışması tamamlandığında içerisinde güzel bir sosyal tesis olacak. Turistlerin gelip çayını, kahvesini içebileceği ve burada belki kır düğünlerinin yapılabileceği bir yer olmasını planlıyoruz. Konum bakımından da kente hakim bir nokta burası, bu şekilde güzel bir mekanda bir hafta sonu geçirmek, dinlenip güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımıza da bir sosyal tesis alanı da kazandırmış olacağız. Bu ve buna benzer tarihi projeleri kentimize kazandırarak ve tanıtımlarını yaparak sanayi kenti, liman kenti olan Körfez\'i, bu özelliklerinin yanında da bir turizm kenti, bir tarih kenti olma yolunda ilerletmeye çalışacağız.\"

\'TARİH ADINA NE VARSA GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYORUZ\'

Körfez ilçesinde yaptıkları projelerle tarihi yapıları özüne bağlı kalarak restorasyonunu yaptıklarını belirten Baran, \"Kentimizde tarih adına ne varsa bunları gün yüzüne çıkarıyoruz. Biz geçmişimizle ve tarihimizle varız. Tarihimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü tarihine sahip çıkmayan milletler geleceğine yön veremezler. Bu noktada bizler tarihimize sahip çıkmaya çalışıyoruz.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Hereke Kalesi’nin drone görüntüsü

-Hereke Kalesi’nden detay görüntüler

-Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)