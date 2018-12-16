DHA YURT BÜLTENİ-5

1)SİİRT\'TE OPERASYONA GİDEN 10 ASKER YARALANDI

SİİRT\'in Şirvan ilçesi kırsalında operasyona giderken çıktıkları dağda buzlanma nedeniyle kayıp düşen 10 asker yaralandı. Şirvan\'a bağlı Ormanlı köyü kırsalına dün gece operasyona çıkan birlikte görevli askerlerden 10\'u, çıktıkları dağdaki buzlanma nedeniyle kayıp düştü. Yaralanan askerler, bölgeye sevk edilen sağlık ve UMKE ekipleri tarafından alınarak ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen askerlerden 9\'u taburcu edilirken, birinin ortopedi servisinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Ambulansların gelişi

- Yaralı askerlerin ambulanstan çıkarılışı

- Askerlerin sedye üzerinde hastaneye götürülmesi

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet Yücel DURAK-Kamera: SİİRT-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 86 MB

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2)BARAJ GÖLÜNDE KAYBOLAN BALIKÇI ARANIYOR

SAMSUN\'un Bafra ilçesinde dün kayığı ile avlanmak için Derbent Baraj Gölü\'ne açılan balıkçı Onur Özcan (51), suya düşerek kayboldu. Kayıp balıkçının bulunması için gece başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına bugün de devam edildi.

Olay dün Bafra ilçesi Boğazkaya Mahallesi\'ndeki Derbent Baraj Gölü\'nde meydana geldi. İddiaya göre Onur Özcan, kayığı ile birlikte avlanmak için göle açıldı. Ancak bir süre sonra kayığı boş halde gören yakınları Özcan\'ı bulamayınca durumu jandarmaya haber verdi. Suya düştüğü iddia edilen Özcan\'ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliği dalgıç polislerinin de katılımıyla arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Gece yapılan çalışmalarda bir sonuç elde edilemedi. Bölgede başlatılan çalışmalara bu sabah da devam edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Gölden detay

-Ekiplerden detay

Haber-Kamera:Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)

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3)TUNCELİ\'DE 2019 ÖĞRENCİ, ÇEŞİTLİ İLLERDEKİ ÜNİVERSİTELERİ TANIMA FIRSATI BULDU

TUNCELİ\'de ortaokul ve liselerde eğitim gören 2019 öğrenci, düzenlenen gezilerle çeşitli kentlerin kültürlerini ve üniversitelerini tanıma fırsatı buldu. İçişleri Bakanlığı\'nın başlattığı \'Biz Anadolu\'yuz\' projesi ile Tunceli Valiliği\'nin hayata geçirdiği \'Üniversitemizi Tanıyoruz\' projesi kapsamında çeşitli kentlere yönelik düzenlenen gezilere 2019 öğrenci katıldı. Çoğu ilk kez uçağa binen öğrenciler, düzenlenen gezilerle farklı kentlerin kültürleri ile üniversitelerini tanıma fırsatı buldu. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, gezilerin öğrencilerin moral ve motivasyonunu arttırdığını belirterek, \"2019 öğrencimiz, düzenlediğimiz gezi organizasyonlarıyla hem ülkemizin çeşitli illerini gezme, hem de üniversiteleri tanıma imkanı buldu. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı \'Biz Anadolu\'yuz\' projesi ve lise son sınıf öğrencilerimiz için düzenlediğimiz \'Üniversitelerimizi Tanıyoruz\' projesi öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu yükselten geziler oldu. Düzenlenen organizasyonlarda bizlere her zaman destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza, hayırsever işadamı dostlarımıza, gezilen üniversitelerimizin kıymetli rektörlerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne şükranlarımızı sunuyoruz\" dedi.

İstanbul’daki üniversiteleri gezen öğrencilerden Cansu Özdemir ise eğitim kurumları hakkında fikir sahibi olduğunu ifade ederek, \"Bu geziler sayesinde ileride eğitim göreceğimiz üniversiteleri tanıma imkanına kavuştuk. Üniversiteler hakkında fikir sahibi oluyoruz ve sınavlara daha fazla çalışıyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için Sayın Valimiz aynı zamanda Belediye Başkanımız Tuncay Sonel\'e çok teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Valinin öğrencileri uğurlaması

- Valinin öğrencilere konuşması

- Öğrencilerin uçağa binmesi

- İstanbul\'da tarihi mekanları gezmeleri

- İstanbul\'daki gezilerden görüntü

- Öğrencilerin konuşmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ - DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 63 MB

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4)MERSİN\'DE 130 BİN KİŞİ KOŞTU

MERSİN\'de bu yıl 4\'ncüsü düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu\'nda 6 farklı kategoride yaklaşık 130 bin sporcu dereceye girmek için ter dökerken renkli görüntüler yaşandı.

Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi\'nin içinden geçen 1\'nci Cadde\'de, Mersin Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki Uluslararası Mersin Maratonu büyük ilgi gördü. Türkiye\'nin dört bir yanından ve yurt dışı gelen sporcular sabahın erken saatlerinde alana gelerek ısınma hareketlerine ile hazırlandığı maratonun startını Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz ve Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.

Start öncesi konuşan Belediye Başkanı Kocamaz, kent açısından çok önemli bir gün olduğunu belirterek, \"Dünyanın değişik bölgelerinden gelen maratoncular, Mersin\'in bu güzel maratonunda yer alıyorlar. Herşey güzel olunca iyi dereceler de ortaya çıkacak. Şuan bronz kategoride temsil ediliyoruz. İnşallah bu katılımlarla gümüş kategoriye yükselmeyi de hedefliyoruz. En fazla insanı bir araya getiren etkinlik bu maraton. Bunu yaşatmamız lazım. Dünyadaki 5 bin maraton arasında 56\'ncı sıraya gelmişiz. Bu bizim için çok önemli. Gelecek için umut vaat ediyor. Biz de ısrarla engelleri aşarak yolumuza devam edeceğiz\" dedi.

Federasyon Başkanı Çintimar da, Uluslararası Mersin Maratonu\'nun hem Türkiye hem de dünya atletizmi için önemli bir organizasyon olduğunu ifade ederek, \"Çünkü buradaki parkur dünya rekorlarının koşulacağı, düz ve sıfır rakımda bir parkur. Bunun yanında İstanbul\'un ardından en büyük kitlenin katıldığı bir spor branşı olan maratonun Mersin\'de yapılıyor olması önemli. Çünkü 130 bin kişinin başlı başına hareket ettirilmesi bile büyük bir olay. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak kendilerine her konuda destek vermeye çalışıyoruz\" diye konuştu.

Bu yıl 4\'ncüsü gerçekleştirilen etkinlikte, maratonun yanı sıra 15 kilometrelik koşu, 5 kilometrelik halk koşusu, çocuk maratonu ve özel sporcular koşusu da gerçekleşti. Renkli görüntülerin de yaşandığı maraton sırasında dev bir Türk bayrağı da sporcular tarafından açıldı. Bazı aileler çocuk maratonunda, miniklerle birlikte hareket ederken vatandaşlarda cadde üzerinden ve evlerinin balkonunda sporculara destek verdi.

Görüntü Dökümü

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- İzleyicilerden genel ve detay görüntüler

- Bedensel engelli sporculardan genel ve detay görüntüler

- Bedensel engelli sporcular ile röportajları ve çıkış yapmaları

- Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile röportaj

- Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Cintimar ile röportaj

- Sporculardan genel ve detay görüntüler

- Kocamaz ve Cintimar\'ın maratonun startını vermesi

- Sporcuların çıkış yapmaları

SÜRE: 07\'22\" BOYUT: 794 MB

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)