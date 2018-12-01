DHA YURT BÜLTENİ 5

Hakkari-Çukurca yolunda çökme meydana geldi

Hakkari ve ilçelerinde dün geceden bu yana etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle Çukurca-Hakkari yolunun 25\'nci kilometresinde çökme meydana geldi. Karayolları ekipleri yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yoldan görüntüler

-Çalışmalardan görüntüler

-Yoğun yağıştan görüntüler

-Bekleyen araçlar

-Çökmeden görüntü

ÇUKURCA,(DHA)

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Diyarbakır\'da yağmur; elektrik direkleri devrildi

DİYARBAKIR\'ın merkez Kayapınar ilçesinde etkili olan yağmur sırasında elektrik direkleri devrilince, 4 mahallenin elektrikleri kesildi. Dicle Elektrik ekiplerinin onarım çalışmalarının ardından mahallelere yeniden elektrik verildi.

Kentte dünden bu yana etkisini artırarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Diclekent ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasındaki yol üzerinde bulunan elektrik direklerinin altındaki toprak, yağmur suyu nedeniyle boşaldı, 3 elektrik direği devrildi. Direklerin devrilmesi sonucu Diclekent, Mezopotamya, Medya ve Huzurevleri mahallelerinde sabah saatlerinden itibaren elektrik kesintisi yaşandı. Kayapınar ilçesindeki birçok noktada yağmur suları trafo binalarını bastı. Trafo binalarına giren yağmur suyu, enerji kesildikten sonra itfaiyenin de yardımı ile boşaltıldı. Trafolardaki su tahliye işleminin ardından buralara yeniden enerji verildi.

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda kesinti yaşanan mahallelere alternatif hatlardan elektrik verilmeye başlanırken, yıkılan direkler ile hasar gören iletim hatlarının onarılması için çalışma başlatıldı. Takviye ekiplerin de bölgeye yönlendirilmesi sonucunda onarım çalışması öğleden önce tamamlanarak, kesinti yaşanan mahallelere yeniden düzenli olarak elektrik verildi.

Kentteki farklı birçok noktada ise yollarda su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

DİYARBAKIR, (DHA)-

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Hakkari- Van karayolunda heyelan

Hakkari- Van Karayolu, kentte etkili olan yağışla birlikte meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı. Karayolları ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yol, yaklaşık 2 saat sonra tek yönlü ulaşıma açıldı.

Hakkari- Van karayolunun 7\'nci kilometresindeki Depin mevkiinde bugün saat 09.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Dün akşam saatlerinde etkili olan karla karışık yağmurun ardından gevşeyen kaya ve toprak, yola aktı. Yol ulaşıma kapanırken, uzun araç konvoyları oluştu.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları 114\'üncü Şube Şefliği ve Hakkari Belediyesi\'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu karayolu, yaklaşık 2 saat sonra tek yönlü olarak trafiğe açıldı. Araçların kontrollü olarak geçiş yaptığı yolda, yetkililer sürücülere olası heyelanlara karşı uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hakkari-Van karayolundan genel

-Yola düşen kaya parçaları

-Uzun araç kuyruğu

-Genel ve detaylar

-Ekiplerin çalışmaları

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

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Hastanede husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı(2)

Hastanede silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Osmaniye\'de, özel hastanede, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan emekli polis memuru Ahmet Loş ile yeğeni Asım Loş yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Raufbey Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı\'ndaki özel hastanede meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup, hastanede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine hastane içinde tabancalarla ateş açtı. Olayda, kurşunların isabet ettiği emekli polis memuru Ahmet Loş, Asım Loş, Mustafa Loş ile Sebiha Loş ve karşı gruptaki Bülent Ç., yaralandı. İhbarla hastaneye özel harekât timleri ve zırhlı polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, durumu ağır yaralı olan Ahmet Loş ile yeğeni Asım Loş, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Loş\'un hayati tehlikesinin devam ettiği, Sabiha Loş ve Bülent Ç\'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-

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2 kişinin konteyner altında ölümünde, 4 şüpheli adliyede

Bursa\'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında TIR’ın dorsesinden devrilen konteynerin altında kalan 2 kişinin öldüğü olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün İnegöl ilçesi Yeniceköy Organize Sanayi Bölgesi\'nde meydana geldi. Bir mobilya fabrikasında çalışan Muammer Kumral (52) ve Hakan Bulun (40), yurt dışına ihraç edilecek mobilyaları konteynere yüklemeye başladı. Fabrikanın yemekhane görevlisi Mümin Özgür (35) de o sırada yemek verdiği işçilerin boş tabaklarını almak için konteynerin yanına geldi. Bu sırada konteyner devrilerek ters şekilde boşluğa düştü. Yemekhane görevlisi Özgür konteynerin, işçiler Kumral ve Bulun ise mobilyaların altında kalarak yaralandı.

İhbar üzerine fabrikaya itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnegöl İtfaiyesi Arama- Kurtarma ekipleri, 3 kişiyi ağır yaralı olarak çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sırasında işçilerden Muammer Kumral yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralı ise ambulanslarla Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak Mümin Özgür de tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Hakan Bulun\'un ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olayın ardından iş yeri sahibi F.D., iş yeri yöneticilerinden M.B. ile TIR şoförleri F.A. ve M.K., gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Muammer Kumral\'ın cenazesi İnegöl\'ün kırsal Kulaca Mahallesi Kulaca Camii\'nde, Mümin Özgür\'ün cenazesi ise Akhisar Mahallesi Fatih Camii\'nde kılınan cenaze namazlarının ardından mahalle mezarlıklarında toprağa verildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

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Trafoda elektrik akımına kapılıp, öldü

Gaziantep’te Halil Kartal (35), girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak öldü.

Küçükkızılhisar Mahallesi\'nde dün gece elektrik kesintisi yaşanınca, elektrik arıza ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, arızayı belirlemek için girdikleri trafoda, 2 çocuk babası Halil Kartal\'ı hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kartal\'ın öldüğü tespit edildi.

Kartal\'ın cenazesi, Adli Tıp Kurum\'unda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Jandarma, Halil Kartal\'ın trafoya hangi amaçla girdiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Halil Kartal\'ın fotoğrafı

- Adli Tıp kurumu

- Cenaze aracının gelişi

- Cenazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 86 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Tek parmağıyla hayata tutunuyor

Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde çocukken geçirdiği beyin felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan bedensel engelli Yasin Çiçek (26), kullanabildiği tek parmağıyla 7 yılda tamamladığı şiirlerini \'İmza\' adlı kitapta topladı.

Çocuk yaşta geçirdiği beyin felci nedeniyle konuşmakta güçlük çeken ve tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan Yasin Çiçek, 7 yıldır yazdığı şiirleri kitapta topladı. Vücudundaki kasılmalar nedeniyle yatakta yatarak kullanabildiği sağ elinin işaret parmağıyla bilgisayarda duygularını şiire döken Çiçek\'in kitabı, 2018 yılı Mayıs ayında \'İmza\' adıyla çıktı. Yaşadığı sorunları, duygularını, engellilerin sorunları şiirle anlatmaya çalışan Çiçek\'in kitabı kısa sürede büyük ilgi gördü. Çiçek, kitabıyla birçok fuarda imza gününe katıldı.

\'TEK PARMAĞIMLA HAYATA TUTUNUYORUM

Yasin Çiçek, şiir kitabıyla vücudundaki engelin düşüncelerine ve duygularına engel olmadığını gösterdiğini söyledi. Birçok engelli bireyin ortak duygularının kitapta bulunabileceğini söyleyen Çiçek, şöyle dedi:

\"Hayata karşı bir sevincim var. Hayata dört elle tutunmaya çalışıyorum. Ellerimi tam olarak kullanamıyorum ama tutunmaya çalışıyorum. Tek parmağımla hayata tutunuyorum. Kitabımız internetten satışta. Kitabımız belirli kitap evlerinde. Onu okuyanlar iyi bilir. İnternetten satışta kitabı alanlar bana değil kendilerine katkı sağlayacaklar. Bu kitap onlara çok şeyler katacak. Ülkemizde \'engelliler bir şey yapamaz\' algısını yıkmak için kitabı çıkarmayı çok istedim. Hem özel bireylere örnek olması hem de onlara katkı sağlamayı düşündüm.\"

Kendisinin koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu ifade eden Çiçek “Fenerbahçe stadında maç seyretmeyi çok istiyorum. Futbolcularla tanışmayı, Başkanımız Ali Koç ile tanışmayı ve stat atmosferini görmeyi çok isterim.\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Yasin Çiçek’in annesi ile kafeteryada oturması

-Sahilde annesi il ilerlemesi

-Rehabilitasyon merkezinde gördüğü eğitim

-Evinde ki odasında bilgisayarda yazı yazması

-Annesinin yemek yedirmesi

-Yasin Çiçek ile röportaj

Süre: (6.59) Boyut: (1,25 GB )

Habe-Kamera: EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)-

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Şanlıurfa’daki PKK operasyonu: Şüphelilerden 20\'si serbest

ŞANLIURFA\'da, terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 20\'si sersbet bırakıldı, diğer 8 kişinin ise gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.?

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Kasım\'da polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyona, Özel Harekat polisleri de destek verdi. Sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptığı ve terör örgütü PKK’nın sözde kuruluş günü olan 27 Kasım için eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 28 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 12\'si emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 16 kişiden Abdullah G., Cihad E., Ferhat Ö., İbrahim Halil Ü., İshak G., Mehmet T., Muharrem E., ve Salih E., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 8 kişinin ise gözaltı süreleri 4 gün uzatıldı.

ŞANLIURFA, (DHA)-

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Kayseri\'de \'Tespih Severler Derneği\' kuruldu

Kayseri\'de tespih tutkunları, dernek çatısı altında bir araya geldi. Üye olma şartlarının arandığı dernekte tespih tutkunları hem sohbet ediyor hem de piyasa değeri 20 ile 60 bin TL arasında değişen 200 yıldan daha fazla geçmişe sahip tespihleri satın alma ve inceleme fırsatı buluyor. Dernekte hafta sonları tespih mezatı da yapılıyor.

Uzun yıllardır tespih kullanan ve ticaretini yapan Serkan Ef (37), Kayseri\'deki tespih tutkunlarını Türkiye\'de ilk olduğunu belirttiği \'Tesbih Severler Derneği\' çatısı altında topladı. Merkez Melikgazi ilçesine bağlı 27 Mayıs Mahallesi\'nde bulunan dernek hakkında açıklama yapan Başkan Serkan Efe, \"Türkiye\'de ilk olan derneği insanlara sıcak aile ortamında tespih tutkusunu aşılama amacıyla kurulmuştur. Tespih, Osmanlı\'nın kültürü, efendiliğin simgesidir. Kısa bir süre önce faaliyete geçen derneğimize üye kaydı yaptırma zorunluluğu vardır. Dernek yeni açıldığı için kısa bir süreliğine üye kayıt ücreti almıyoruz. Burada sadece insanlara tespih kültürünü öğretmiyoruz. Gelen dernek üyelerimize Kültür Bakanlığı onaylı kitapları, çaylarını yudumlayarak okuma fırsatı sunuyoruz. Acı, tatlı günlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz\" dedi.

\'OTOMOBİL FİYATINA TESPİH\"

Dernek binasında farklı özellikle sahip 1600\'ü aşkın tespihin sergilendigine dikkat çeken Başkan Efe, \"Derneğimizde tespih satışları yapıldığı gibi tamirat işleri de yapılıyor. Çeşitli zamanlarda dernek binasında yaptığımız mezatlarla Türkiye ve Kayseri\'nin seçkin tespih koleksiyonerlerini ağırlıyoruz. Tespihin nasıl çekilmesi gerektiğini öğretiyoruz. Zira tespih yukarından aşağıya doğru tane tane Allah\'ı zikrederek, çekilir. Her tanesinde Allah\'ı anmak gerekir. Piyasada farklı malzemede birçok tespih var ve bunların en kıymetlisi de Osmanlı kehribarı. Derneğimizde de 250 yıllık geçmişe sahip, tescilli Osmanlı kehribarı var. Osmanlı dönemindeki tespih ustalarının döküm atölyelerinde yaptığı bir tespihtir. Osmanlı dönemine ait kehribar tesbihimiz mezatta 55 bin liraya alıcı buldu. Ancak, tarihe olan saygımız ve çocuklarımıza bırakabileceğimiz önemli bir miras düşüncesi ile tespihimizi satmayı düşünmüyoruz. Nerdeyse otomobil fiyatına tespihler var. Oluşturduğumuz bu dernekte tespih severlere kıymetli ürünleri tanıma fırsatı sunuyoruz\" diye konuştu.

\'SOL ELLE ÇEKİLEN TESBİH KALP RİTMİNİ DÜZENLER\'

Tespih kullanmanın adabı olduğunu ve asla sallanmaması gerektiğini belirten Efe, \"Erkeğin en önemli aksesuarı tespihtir ve son derece insan sağlığına faydalıdır. Özellikle kehribar tespih, sol elle çekildiğinde guatr hastalığına fayda sağlar. Kalp ritmini düzenler. Yeni diş çıkaran çocuklara kehribar malzemeden kolye yapılarak, kolay ağrısız diş çıkarması sağlanır. Kehribar tespihi çam reçinesinden meydana geldiği için insanın ter ve vücut aktivitesine göre şekil alır. Tespihi başkasına verdiğinizde başkasının vücudundaki tuz oranı farklı olması nedeniyle tespih matlaşır bu da kehribarın küsmesi demektir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dernek levhasından görüntü

- Dernek içinde kitap okuyan tesbih çekenlerden görüntü

- Dernek içindeki tespihlerden görüntü

- Dernek Başkanı Serkan Efe\'nin dernek üyelerine tespih hakkında bilgi vermesi

- Dernek Başkanı Serkan Efe ile röportaj

- 100-250 yıllık geçmişe sahip tespihlerden görüntü

- Diğer detaylar

5 dakika 04 saniye /567 MB

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA)

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