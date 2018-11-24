DHA YURT BÜLTENİ 5

Öldürülen Burcu\'nun annesi: Başka kadınlar ölmesin

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da yaşayan Songül Şengel, \'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\' nedeniyle 3 yıl önce nişanlısı tarafından 27 yerinden bıçaklanarak öldürülen kızı Burcu Şengel\'in (18) mezarını ziyaret etti. Eşi Salih Şengel\'i de aynı cinayet olayında kaybeden Songül Şengel, kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi.

Olay, 13 Ağustos 2015 tarihinde Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi Mesire Sokak\'taki 21 numaralı evde meydana geldi. Bir markette kasaplık yapan Ahmet Yavuz, görmeye gittiği nişanlısı Burcu Şengel\'den kendisi ile kaçmasını istedi. Yavuz, bu isteğini geri çeviren Burcu Şengel\'i zorla otomobile bindirilmek istedi. Burcu Şengel\'in çığlık atıp yardım istemesi üzerine babası Salih Şengel, yardıma koştu. Kendisine müdahale eden Salih Şengel\'i bıçaklayarak öldüren Ahmet Yavuz, anne Songül Şengel ile komşularını de yaraladı. Yavuz, evde bir odaya girerek saklanmaya çalışan nişanlısı Burcu\'yu da 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Otomobilde bekleyen kuzeni Ömer Yavuz ile birlikte kaçan Ahmet Yavuz, kısa sürede yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜRBOYU

Erzurum 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Ahmet Yavuz, 12 Nisan günü görülen karar duruşmasında nişanlısı Burcu ve kayınpederi Salih Şengel\'i öldürmekten 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Ahmet Yavuz\'un ayrıca Burcu\'yu kaçırmaya teşebbüsten 2, annesi Songül Şengel\'i yaralamaktan 2.5, komşuyu yaralamaktan 9 ay olmak üzere toplam 5 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

KIZININ MAKETİNE SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından \'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\' nedeniyle farkındalık yaratmak için aralarında Burcu Şengel\'in de yer aldığı cinayete kurban giden kadınların maketleri sergilendi. Kızının maketini görünce ona sarılan ve gözyaşı döken Songül Şengel\'i, kadın avukatlar teselli etti.

Burcu Şengel ve Salih Şengel dosyasının Yargıtay 1\'nci Ceza Dairesi\'nde incelemesinin devam ettiğini bildiren ailenin avukatı Bilge Mutlu Bilge, \"Umut ediyorum ki adalet tecelli etmeye devam eder. Burcu Şengel\'in acısını dindirmez, evladı geri getirmez. Annesi evini terk etti. Çünkü; o genç kızımızın öldürüldüğü çekyat, küçücük oda, duvarlara kan sıçramıştı. Çakyat, vitrinin altı komple kan dolduğu için evdeki o kan kokusunu gideremediler. Duvardaki kan izlerini silemediler. Kardeşlerinde annesinde akrabalarında aynı tedirginlik var. \'Ya bize de aynı şey yapılırsa\' diye. Çnkü anne sürekli cezaevinden tehdit ediliyor. \'Sıra kayınvalidemde çıkayım onu da keseceğim\' bu tür konuşmalar var. Biz hukuken baktığımız zaman şunu görüyoruz. Adalet yerini bulduğu zaman evet rahat ediyorsunuz ama birtakım aksaklıklar, dosyaların uzun süre beklemeleri bizleri de rahatsız ediyor. Umarım Yargıtay da doğru bir karar verir\" diye konuştu.

BAŞKA ANNELER YANMASIN

Oğulları ile birlikte kızı ve eşinin mezarını ziyaret eden Songül Şengel, kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi. Kızının hayatının baharında katledildiğini belirten anne Songül Şengel, \"Başka Burcular ölmesin\" diye dua ettiğini söyledi. Cinayet haberleri nedeniyle televizyon izleyemez olduğunu aktaran acılı anne Songül Şengel, kızının maketini görünce bir anda gerçek sandığını ifade etti. Songül Şengel, \"Burcum gencecik yaşında toprak oldu. 2 kez ağırlaştırılmış müebbet verdiler ama işim ferahlamadı. Cumhurbaşkanımızdan idam istiyoruz. 3 yıldır benim acım dinmedi. Başka kadınlar, kızlarımız ölmesin. Ben yandım, başka anneler yanmasın. Allah bu acıyı düşmanıma vermesin. Kadın cinayetlerine bir önlem alınsın\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Burcu Şengel ve kadın cinayetine kurban gidenlerin maketleri

-Kızının maketine sarılan anne

-Kadın avukatlar

-Avukat Bilge Mutlu Bilge\'nin konuşması

-Annenin kızının maketini öperek ağlaması

-Mezarlık ziyareti

-Anne ve ağabeylerin dua etmesi

-Annenin ağlaması

-Anne Songül Şengel ile röp

-Ağabey Suat Şengel ile röp

Haber: Hümeyra PARDELİ-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)

(05.19 dk, 596 mb)

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İstanbul\'dan köyüne döndü, istiridye mantarı yetiştiriyor

İSTANBUL\'da 28 yıl kaldıktan sonra çalıştığı işyeri kapanan evli 2 çocuk babası Yusuf Battal (46), tekrar döndüğü Ulaş\'ın Akkaya köyünde istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Sivas\'ın tek istiridye mantar yetiştiricisi olan Battal, 112 metrekare alanda ürettiği ürünleri Sivas ve çevresine satıyor. Yaklaşık 5 ton üretim yapan Battal, talebe yetişebilmek için 2 ünite daha açmayı planlıyor.

Sivas\'ın Ulaş ilçesine bağlı Akkaya köyünde yaşayan Yusuf Battal, 1990 yılında ailesi ile birlikte Sivas\'tan İstanbul\'a göç etti. 28 yıl İstanbul\'da yaşayan Battal, çalıştığı işyeri kapanınca köyüne dönme kararı aldı. Yaptığı araştırmalar sonucunda Sivas\'ta istiridye mantarının yetiştirilmediğini tespit eden Battal, bu işe girmeye karar verdi. İstanbul\'da istiridye mantarı yetiştiren işletmeleri gezen ve bilgi alan Battal, 2017 yılının Haziran ayında köyüne gelerek 60 bin lira yatırımla tesis kurdu. Tesiste yetiştirdiği yaklaşık 5 ton istiridye mantarını Sivas ve çevre illere satan Battal yoğun talebe yetişebilmek için 2 ünite daha açmayı planlıyor.

\'İSTANBUL\'DA YAPABİLİRDİM AMA KÖYÜMÜ TERCİH ETTİM\'

İstiridye mantar yetiştiriciliğini İstanbul\'da yapabileceğini ancak kendisinin memleketini tercih ettiğini ifade eden Battal \"İstanbul\'dan geldikten sonra araştırma yaptım ve Sivas\'in ihtiyacı olan istiridye mantarı yoktu yapan ve bu işi yapmaya başladım. Allah\'a çok şükür şuan iyi gidiyor. İnşallah daha ilerisini de düşünüyoruz. Belki 1 belki 3 çadır daha yanına eklemeyi düşünüyorum. İstanbul\'da yabancı bir firmada çalışıyordum. Çalıştığım departman kapandı ben de bu işi yapmaya karar verdim. Çok araştırdım, yapanların yanına giderek gördüm. Bu işi İstanbul\'da da yapabilirdim ama memleketim Sivas. Ben de Sivas aşığıyım, olursa memleketim olsun dedim, burada yapmaya başladım\" dedi.

\'MAVİ İSTİRİDYE MANTARI YETİŞTİRMEK İSTİYORUM\'

İstiridye mantarını Sivas\'ın tanımadığını ve bu yüzden ilk olduğunu ifade eden Battal, \"Sivas\'ın tanımadığı bir mantar türü. Fuara katıldım orada tanıttım biraz. Şu anda güzel gidiyor. İlk üretime geçtiğimde kompozite koyduğumda 25 günde çıktı, satışına başladık. İkinci seferki 18 günde büyüdü. Tabi bunda mevsim geçişlerinin farkı çok fazla. 18 günde de çıkıyor, 25 günde de çıkıyor. Yani sabah buraya geldiğinizde çok farklı bir ortamla da karşılaşabilirsiniz. Üretim miktarımız 4-5 ton arasında, inşallah 5 tonu zorluyoruz. Yerimiz kısıtlı olduğu için fazla üretim yapamıyoruz. İnşallah yerimizi büyütünce üretimimiz de artacak. Şu anda Sivas\'ta satış yapıyoruz. Bunun dışında Malatya\'da bir bağlantımız var oraya da göndermeyi düşünüyoruz. Kilosunu toptan verdiğimizde 7 liradan başlıyor, 9-10 liraya kadar çıkıyor, perakende de ise 10-12 lira arası satabiliyoruz. Vatandaşlar da marketlerden tezgahlardan 10-11 liradan alabiliyorlar. İstiridye mantarı tam bir doğal antibiyotiktir. Kabak mantarı olarak da biliyorlar ama bu tamamen yanlış bir bilgidir. Her derde deva bir mantardır. Faydası saymakla bitmiyor. Önümüzdeki sezon bunun mavisini de üretmek istiyoruz. Mavi istiridye mantarı çok farklı bir şey. İnşallah onu da kuracağız. Kuzu eti ile yarış yapıyoruz. Mavi istiridye mantarını bildiğim kadarıyla Türkiye\'de bir kişi üretiyor. Biz de üretmek istiyoruz\" diye konuştu.

\'SİVAS\'A VE ÇİFTÇİLERİMİZE ÖRNEK OLDU\'

Tesisi ziyaret eden Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ise Battal\'ın Sivas\'taki çiftçilere örnek olduğunu söyledi. Çetindağ, \"İnsan gayret edince, çalışınca çok güzel ürün çıkıyor. Sivas\'ta bu istiridye mantarını üreten başka kimse yok tabi öncülük de yapmış oldu. Ben bu tesisi kuran arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Sivas\'a ve çiftçilerimize güzel bir örnek oldu. İnşallah bunda da başarılı olur. İstiridye mantarı diğer mantarlara göre aroması daha güzel ve kaliteli. Çiftçilerimize öncülük etmelerinden dolayı ve Sivas\'a katma değer sağladığı için teşekkür ediyorum. Çiftçilerimizin artık sadece buğdaya bağlı kalarak beklemelerine hiç gerek yok. Sivas\'ın iklim şartları da değişti, sıcak hava da olsa, soğuk hava da olsa bu iş yapılıyor\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Tesisten görnütüler

-Üretilen mantarların görüntüsü

-İşletmecinin konuşması

-Ziraat Odası başkanını açıklaması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

(513 mb)

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Mezun olduğu okula müdür oldu

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te Türkçe öğretmeni Esmer Gürses (30), 14 yıl önce mezun olduğu Yolalan Yatılı Ortaokulu’na müdür oldu.

Kent merkezindeki Yolalan Yatılı Ortaokulu’ndan 2004 yılında mezun olan Esmer Gürses, lise öğrenimini Bitlis Anadolu Lisesi’nde tamamladı. İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü bitiren Gürses, ilk görev yeri olan Tatvan Fatih İlkokulu\'nun ardından, 2016 yılında kendisinin de öğrenim gördüğü Yolalan Yatılı Ortaokulu’na atandı. Gürses, geçen yıl da okula müdür olarak atandı.

Kendi döneminde yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırarak, başarılı bir okul olmayı hedefleyen Gürses, \"Bölgede ne yazık ki kadınlara yeteri kadar önem verilmiyor. Biz burada o algıyı yıkmaya çalışıyoruz. Burada öğrencilik dönemimde yaşadığım sıkıntıları ise şimdi öğrencilerimize yansıtmamaya çalışıyoruz. Örneğin bizim okuduğumuz dönemlerde matematik öğretmenim yoktu, yemekler çok iyi değildi. Şimdi öğrencilerimize 4 çeşit yemek veriyoruz, sabah kahvaltıları ise açık büfe. Hijyen konusuna özen gösteriyoruz. Isınma problemi yok. O dönemde pansiyon vardı. Odalar soğuktu. Isınmak için 4-5 battaniye üstümüze attığımız zamanlar oldu. Şimdi bu sorunların hiçbiri yok. Odalı sisteme geçtik. Her odada 4- 6 öğrenci kalıyor. Isınma problemi yok. Dışarıdan gelenler buradaki yemeklerin kendi evlerinde bile olmadığını dile getiriyorlar\" dedi.

Okulda tek amaçlarının öğrencinin başarısı olduğunu bunun için ek kurslarla öğrencilere takviye yapıldığını belirten Gürses, \"22 öğretmen ve 13 personelle hizmet veriyoruz. Zamanımızın büyük bölümünü okulda geçiriyoruz. Eğitimin dışında kalan zamanlarda yine çeşitli kurslar düzenliyoruz. Başarısız olan öğrencilere ek kurslar vererek, yetiştirmeye çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz haftada bir gün gönüllülük esasına dayanarak öğrencilerimizle bir araya gelerek soru çözdürüyor ve ek dersler veriyorlar.\"diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Okuldan genel görüntü

-Okulun pansiyonundan görüntü

-Bahçedeki öğrencilerden detaylar

-Okulun sınıflarından ve koridorlarıdan detaylar

-Okul Müdürü Esmer Gürses\'in okul koridorlarındaki görüntüleri

-Okuldaki Müdür yardımcıları ile toplantısından detaylar

-Okul Müdürü Esmer Gürses ile röportaj

-Detay görüntüler

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Sivas\'tan Almanya\'ya \'pezik\' turşusu

SİVAS\'ın Ulaş ilçesinde yaşayan Musa Deniz (57), kendi ürettiği yöreye özgü \'Pezik\' turşusu ilgi görünce fabrika kurdu. Yaklaşık 50 dönüm arazi üzerine ektiği pancardan yılda 200-250 ton civarında \'pezik turşusu\' üreterek yurt içine satan Deniz, şimdi de talep üzerine Almanya\'ya göndermeye başladı.

İlçeye bağlı Ekincioğlu köyünde yaşayan evli, 7 çocuk babası Musa Deniz, 9 yıl önce bir kaç bidonla pezik turşusu yapmaya başladı. Pancar yaprağının orta kısmı kaynatılarak yapılan ve \'pezik\' adı verilen turşudan İstanbul\'daki Sivas günlerine götüren ve yoğun talep gören Deniz, köyüne gelerek bu işe başladı. Geçen sene köyüne fabrika da kuran Deniz, çocukları ve gelinleri ile birlikte yaptığı turşuları şimdi de Almanya\'ya göndermeye başladı.

50 dönümlük arazide yetiştirdiği pancarları çocukları ve gelinleri ile birlikte işlemlerden geçirerek yılda 50 bin bidon turşu yaptığını ifade eden Deniz \"Sivas esnaflarından birisi bana \'Sana tohumunu alsam biberini, sarımsağını, tuzunu alsam bana turşu yapar mısın? Suyunuz var, araziniz var.\' dedi. Ben de \'yaparım\' dedim. Böyle başladık. Sonra bizim rahmetli Ulaş Belediye Başkanı İsmail Koçak \'Musa senin turşudan İstanbul\'daki Sivas günlerine götürelim. Yanına 10-15 tane al.\' dedi. Benim bir minibüsüm vardı arkasına attık gittik. İstanbul\'da açılışa götürdüğüm 250 bidon turşu bir saatin içerisinde bitti. Turşuya ilginin çok olduğunu görünce devam ettik. 9 senedir devam ediyoruz. Şu anda üretimimizi sürdürüyoruz. İnşallah daha da geliştireceğiz. İlerde karışık, biber, kornişon turşularını da yapmaya başlayacağız. Çocuklarım, gelinlerimle birlikte ailecek yapıyoruz. Dal turşusu Sivas\'ın olmazsa olmazıdır. Sivas\'ta yemeklerin yanında illa dal turşusu bulunacak. Suyunu dahi biz kesinlikle dökmeyiz, içiyoruz. Kışın nezle, grip hastalıklarına iyi gelir. Türkiye\'nin bir çok yerine gönderiyoruz. Sivaslılar alıyor, bir de Sivaslılardan alıp tadanlar da istiyor. Sivas\'ın etrafındaki iller Malatya, Kahramanmaraş, Tokat, Yozgat, Kayseri, Giresun bu turşuyu biliyor\" dedi.

\'BU SENE İLK DEFA ALMANYA\'YA GÖNDERDİK\'

Pezik turşusunun aşamaları hakkında bilgi veren Musa Deniz\'in oğlu Yılmaz Deniz (36) ise \"Ekim aşaması var daha sonra tarlada işçiler tarafından seçiliyor. Sonra fabrikaya gelir, kazanlarda haşlanır. Haşlandıktan sonra biber, sarımsak içerisine konur. Sonra salamura suyu konduktan sonra fermantasyona konularak beklenir. Talep güzel. Gerek yurt içinden, gerek yurt dışından talep oluyor. Türkiye\'nin her yerine toplu olarak satış yapıyoruz. Bu sene ilk defa Almanya\'ya gönderdik, oralarda da satışı yapılıyor. Türkiye\'de de genelde büyük iller Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya gibi illerde de satılıyor. Satışın olmadığı illere de kargoyla Türkiye\'nin her tarafına gönderiyoruz. Yılda yaklaşık 50 bin bidon üretim yapıyoruz. Perakende satış fiyatımız 5 kilosu 25 lira, 3 kilosu 20 lira, 2 kilosu da 15 liradan satılıyor\" ifadelerini kullandı.

Musa Deniz\'in turşu fabrikasını ziyaret eden Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ise \"Sivas\'ın yerel tadlarından birisi olan pezik turşusu, olmazsa olmazıdır. Burada çok güzel bir tesis kurmuşlar. Gurur duydum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Tesisten görüntüler

-Üretilen turşuların görnütüsü

-Tesis sahibinin konuşması

-Oğlunun konuşması

-Ziraat Odası başkanının konuşması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

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Gaziantep\'te \'Öğretmenler Günü\' kutlandı

GAZİANTEP\'te, \'24 Kasım Öğretmenler Günü\' nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Törende konuşan Vali Davut Gül, öğretmenlere yeteri kadar kıymet verilmediğini söyledi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen programa; Gaziantep Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, bürokratlar ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Gül, öğretmenlik mesleğinin gelecek nesilleri yetiştirmek adına çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Türkiye\'de hakkı teslim edilmeyen meslek mensuplarından birisi öğretmenlerdir. Bunu maddi anlamda söylemiyorum manevi anlamda söylüyorum. Kimle konuşursanız konuşun genel itibariyle eğitim hakkında fikri olduğunu görüyoruz ve bu fikirlerde de öğretmenlerin işini iyi yapmadığı yönünde bir kanaat var. Bu doğru değil, doğru olmadığını şuradan anlıyoruz; cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye\'nin geldiği noktaya baktığımızda birçok Avrupa ülkesini özellikle son 15 yılda geçtiğini görüyoruz. Türkiye\'nin doğal bir kaynağı var mı? Yok, yani biz petrol bulmadık. Buna benzer bir zenginliğimiz yok. Her hangi bir ülkeyi sömürmedik. Değer ülkeleri geçerek bir yere geldiysem beşeri sermayemizle geldik. Eğitimsiz beşeri sermaye hiçbir şey ifade etmez. Eğer bizim insanlarımız bir şey ürettiyse eğitim sayesinde üretilmiştir, öğretmenlerimiz sayesinde öğretilmiştir. Bu yeterli olmaya bilir, daha iyisi her zaman olabilir. Ama sizin yaptığınız iş kıymetli bir iş, sizin yetiştirdiğiniz öğrenciler bu şehre, bu ülkeye değer katıyorlar. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gaziantep\'te de görev yapacağımız süre içerisinde eğitim birinci önceliğimiz olacaktır. Kapımız 24 saat sizlere açık, bu kurumsal anlamda da böyle, bireysel anlamda da böyle.\"

Konuşmaların ardından, mesleğe yeni başlayan aday öğretmenler sahnede Türk bayrağı açarak yemin etti. Programda emekli olan ve çeşitli spor dallarında başarı gösteren öğretmenlere de hediyeleri verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Programa katılanlar

- Salondaki öğretmenler

- Vali Davut Gül\'ün konuşması

- Öğretmenlerin yemin töreni

- Öğretmenlere hediye verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP (DHA)

404 MB

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Çaldığı ambulansla Serik\'te yakalandı

ANTALYA\'nın Serik ilçesinde özel bir hastaneye ait ambulansı çalan şüpheli Serik ilçesinde yakalandı.

Antalya\'da özel bir hastanenin bahçesinde park halinde anahtarları üzerinde bırakılan ambulans, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sabaha karşı çalındı. Durumu fark eden hastane yetkililerinin polise haber vermesinin ardından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Serik Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gedik Kavşağı\'nda önlem alarak ambulansı durdurdu. Ambulansı kullanan F.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. F.Ç. polis merkezine götürülürken ambulans ise hastane yetkililerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ambulanstan detay görüntü

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)