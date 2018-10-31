DHA YURT BÜLTENİ 5

MURAT BAŞOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla, \'hayasızca davranışta bulunmak\' suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat eden ünlü sunucu Murat Başoğlu, boşandığı eşi Sadiye Hande Bermek\'i ölümle tehdit ettiği ve yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Bodrum\'un Gündoğan Mahallesi Küme Evleri Mevkii\'nde Sadiye Hande Bermek (48) ile iddiaya göre boşandığı eşi Murat Başoğlu arasında ailevi nedenlerden sözlü tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada Bermek\'in yanında bulunan arkadaşı Emre Sönmez (47) ile Murat Başoğlu arasında arbede yaşandı. Sönmez ve Başoğlu, daha sonra Bodrum Devlet Hastanesi\'ne giderek rapor alıp taburcu oldu. Olaydan sonra Başoğlu, jandarma tarafından Sadiye Hande Bermek\'i ölümle tehdit ettiği, ayrıca Emre Sönmez\'i ise darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Başoğlu\'nun bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ayrıca Başoğlu hakkında 6284 sayılı \'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun\' kapsamında (5/1 a,b,c,d maddeleri gereğince), 3 ay süreyle önleyici tedbir uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

ÖNLEYİCİ TEDBİR UYGULANMASINA KARAR VERİLEN MADDE

MADDE 5 - (1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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///////////ARŞİV

-Murat Başoğlu ile Hande Bermek Kuşadası Adliyesine girip çıkarken

BODRUM/DHA

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Kars\'ta okulda yangın: 3 öğrenci dumandan etkilendi



İlhami TURAN/KAĞIZMAN (Kars), (DHA)- KARS\'ın Kağızman ilçesindeki Kazım Karabekir Ortaokulu\'nun kalorifer kazanında çıkan yangın korkuttu. Okulun tahliye edildiği, 3 öğrencinin dumandan etkilendiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Şahindere Mahallesi\'ndeki 21 derslikli, 450 öğrencinin bulunduğu Kazım Karabekir Ortaokulu\'nun kalorifer kazanında, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Görevlilerin uyarısı üzerine okul kısa sürede boşaltıldı. İhbar üzerine okula itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Tahliye sırasında dumandan etkilenen 3 öğrenciye 112 acil sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Okulda eğitim ve öğretim yeniden başlarken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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okuldan görüntü ve detaylar

öğrencilerden görüntü

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İlçe halkından cami restorasyonu tepkisi

SİVAS\'ın Altınyayla ilçesinde 5 ay önce restorasyona alınan 123 yıllık Tarihi Merkez Cami son 2 aydır çalışmaların durması nedeniyle yıkıma tehlikesi yaşıyor. İlçe halkı, yeterli çalışma yapılmadığından şikayet ederek, caminin zarar görmesinden endişe duyuyor.

Altınyayla ilçe merkezinde bulunan ve 1895 yılında yaptırılan basık damlı ve ahşap tavan işçiliği ile dikkat çeken Merkez Camisi boyama ve süsleme sanatı ile dikkat çekiyor. Caminin ayrıca ahşap oyma sanatından minberi ve sade bir mihrabı bulunuyor. Zamanla yıpranan cami 5 ay önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonuna alındı. Ancak camide son 2 aydır çalışmalar aksadı. Sonbaharla birlikte yağmur sularının cami temeline gittiğini iddia eden cemaat, restorasyonun kısa sürede tamamlanmasını istedi.

Çalışmaların sağlıklı yürümediğini ifade eden Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer, \"Maalesef ülkemizde ilk 3 içinde hatta birinci sırada yer alabilecek ahşap tavan işçiliği, zamanın ustalarının yaptığı bu cami restorasyon adı altında adeta yıkılmaya terk edilmiş durumda. Yağmur ve çatı suları temele gidiyor. Biz, camimiz daha aslına uygun muhteşem bir restorasyon geçirip eski haline dönecek diye umarken, mevcuttan da olacağız endişesi yaşıyoruz. Halk, sorumlu olarak bizi biliyor. Caminin bu durumda olması bizi çok üzüyor. Vatandaşı da çok üzüyor. Bu konuda hesap veren makam olmamamıza rağmen şu anda hesap vermek zorunda olan bir makam haline geldik. Yarın bir gün buranın yağmuru suyu, karı, çamuru o muhteşem tavanı da etkileyecek. Asıl bizi üzen budur. O sanatsal muhteşem ahşap oymacılığı zarar görürse bundan Türkiye zarar görür. Elimizde böyle çok fazla sanat eserleri kalmadı. Olana sahip çıkalım. Bu ilçemizin çok önemli bir değeridir. Biz vicdanen rahatsız oluyoruz. Bu caminin restorasyonunun çok hızlandırılması ve gereği gibi yapılmasını istiyoruz\" dedi.

Cami cemaatinden Halil Karasubaşı (70) çalışmaların çok yavaş olduğunu belirterek, \"Buraya gelip 2-3 gün çalışıp gidiyorlar. Hiçbir şey yaptıkları yok. Böylece bırakıp gittiler\" dedi. Nizamettin Berber (70) ise, \"Camiye en yakın ev benim evim. Burada doğru düzgün bir çalışma yok. Şuan da da ne geliyorlar, ne çalışıyorlar, ne de görüyoruz. Ara ara çok kısa çalışmalar oluyor. Ben hayatımda böyle bir çalışma ve işçilik görmedim\" diye konuştu.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise cami içerisinde ince kalem işçiliğinin yapıldığını belirterek, çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini ve bir sorun bulunmadığını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

-Caminin görüntüleri

-Caminin içinden tavan süslemelerinin görüntüleri

-Belediye Başkanının açıklaması

-Cami cemaatinin konuşmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

(524 mb)

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Engelleri üreterek aşıyor

NİĞDE\'de doğuştan kas hastalığı nedeniyle hayatını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kalan Selma Kaya (42), evinde ördüğü bez bebekleri sokaklarda satarak geçimini sağlıyor.

Eşi de engelli olan Selma Kaya, ürettiği bez bebeklerle hayata bağlandığını söyledi. Engellilerin evlerinde üretim yaparak para kazanabileceğini belirten Selma Kaya, \"Üretebilen birçok engelli var, üretmeye engel yok. Yeter ki biz yapmak isteyelim, herkes bir şeyler üretebilir\" diye konuştu.

Bez bebek yapımını internetten öğrendiğini belirten Kaya şöyle devam etti:

\"Hastalığım doğuştandı ama gün geçtikçe ilerledi ve yürüyemez hale geldim. Bez bebek yapımı internette gördüm ve ben de yapabilirim dedim ve yapmaya başladım. Yapmaya başladığım bez bebekleri satmaya başladım. Evde yapıp sattığım bez bebeklerle evimin geçimini yapıyorum. Eşimde engelli oda benim gibi çalışamıyor. Sattığım bez bebeklerle evimin bütün giderlerini karşılıyorum. Bu bez bebek yapımı için hiçbir kursa gitmedim. Evde yaptığım bez bebeklerle hem evimin giderlerini karşılıyorum hem de kas hastası olduğum için kollarım spor yapmış oluyor. Hem iş yapıyorum hem de spor yapmış oluyorum. Engelliler hayata küsmek yerine kendilerine bir uğraş bulup bir şeyler üretsinler. Ürettikleri ürünlerle hem hayata bağlanmış olurlar hem de aile bütçelerine katkıda bulunurlar. Her engellinin kendine göre yapacakları bir şeyler vardır. Engellerini üreterek aşsınlar.\"

Görüntü dökümü

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- Engelli kadın Selma Kaya\'dan detay görüntüler

- Selma Kaya ile röportaj

- Eşi İlker Kaya ile röportaj

- Bez bebeklerden görüntü

- Selma Kaya\'nın bez bebek yaparken görüntüsü

Boyut: 315 mb Süre: 02\'51\"

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)