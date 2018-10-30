DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ÇOCUKLAR, ÖNÜNDEN GEÇTİKLERİ BAYRAĞA SELAM DURUP, ÖPTÜLER

ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde 10 yaşlarındaki 2 çocuğun bisikletle önünden geçtikleri İlçe Jandarma Komutanlığı\'na asılan bayrağa selam durup, öpmesi, güvenlik kameralarına yansıdı. Ulucami Mahallesi\'nde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı binasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dev Türk bayrağı asıldı. Dün yoldan bisikletle geçen 2 çocuk, duvardaki bayrağı fark edince bisikletlerinden inip selam durdu. Çocuklar ardından Türk bayrağını 3\'er kez öptükten sonra yollarına devam etti. Bu anlar ilçe Jandarma Komutanlığı\'nın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yoldan geçerken bisikletlerinden inen çocukların, Türk bayrağına selam durup 3\'er kez öptükleri görülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamera görüntüsü

- Bisikletli çocuklar

- Çocukların bisikleti kaldırıma bırakması

- Çocukların bayrak önünde selam durması

- Çocukların bayrağı öpmesi

- Bayrağı öptükten sonra ayrılan çocuklar

-İlçe Jandarma Komutanlığı nın görüntüsü

( Haber: Şafak SAĞ-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 51 MB

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2)YAYLALARDA KARTPOSTALLIK SONBAHAR VE KAR MANZARALARI

ORDU ve Giresun\'da bin 500 rakımın üzerindeki yaylalarda yağan kar, sonbaharla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışının ardından yüksek rakımlı yaylalardaki besicilerde küçükbaş hayvanlarıyla bin rakımlı yaylalara geri dönmeye başladı. Ordu ve Giresun\'da geçen hafta aniden bastıran kar yağışı yüksek rakımlı yaylalarda etkili oldu. Giresun\'da 3 bin rakımlı Karagöl yaylası ve Ordu\'da 2 bin rakımlı Çambaşı yaylası obalarında kapanan yollar karla mücadele ekipleri tarafından açılırken, besicilerde küçükbaş hayvanlarıyla bin rakımlı kesimdeki yaylalara geri dönmeye başladı. 2-3 hafta süreyle bu yaylalarda kalacak olan besiciler sahil kesimlerine inmeyi planlıyor. Kar yağışının 30 santimi geçtiği yaylalarda kartpostallık görüntülerde ortaya çıktı. Sonbaharda yağan kar nedeniyle renk cümbüşü oluşurken, havanın güneşli gitmesi ve karın erimeye başlamasıyla yazın kuraklıkta kuruyan dere ve şelalelerde de su debisi yükseldi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaylalardan kar sonbahar (drone) görüntüsü

-Koyun görüntüsü

-Dere ve şelale görüntüsü (drone)

-Diğer detaylar

(SÜRE:4.01 Dk ) (BOYUT: 603 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)

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3)AVUKAT KATİBİNİN GURBETÇİ KADINI DOLANDIRDIĞI İDDİASI

ALMANYA\'da yaşayan Refika Kılıç (56), 3 yıl önce ölen babasından miras kalan ve kuzenleriyle bölüştürülen gayrimenkulün icra davası için Seyhan ilçesinde avukat Mehmet Ataş\'ın bürosuna başvurdu. Refika Kılıç, büroda muhatap olduğu katip olarak çalışan Ayten Ö., tarafından icra davasının dosya masrafları için verdiği 9 bin 500 Euro ve 53 bin 500 TL dolandırıldığını iddia etti. Refika Kılıç\'ın avukatı Ahmet Haluk Kan, Ayten Ö.\'nün daha önce de kendisini hakim olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmak nedeniyle tutuklandığı bilgisine ulaştıklarını söyledi.Adana\'da 3 yıl önce babasından miras kalan gayrimenkulün kuzenleriyle bölüştürülmesi üzerine icra davası açmak için 50 yıldır yaşadığı Almanya\'dan eşi Cezmi Kılıç ile kente geldiğini söyleyen Refika Kılıç, Seyhan ilçesinde başvurduğu avukat Mehmet Ataş\'ın avukatlık bürosunda çalışan katip Ayten Ö. ile tanıştığını söyledi. Ailesinin yıllar önce çalıştığı için başvurduğu avukatlık bürosunda avukat yerine katip ile muhatap olmak zorunda kaldığı anlatan Kılıç, Ayten Ö.\'nün kendisine güven vermesi nedeniyle ona inandığını söyledi.

\'KATİP AYTEN Ö. KKTC\'DEKİ OĞLU İÇİN DE 7 BİN 500 EURO DA ALMIŞ\'

Dosya işlemleri için Almanya\'dan Adana\'ya geldikten sonra bir otele yerleştiklerini ancak Ayten Ö.\'nün ısrarla kendilerini evine davet ettiğini belirten Refika Kılıç, dosya masrafları için Ayten Ö.\'ye 9 bin 500 Euro ve 53 bin 500 TL verdiğini öne sürdü. Ayten Ö.\'nün evinde kaldığı sırada altınlarının da kaybolduğunu iddia eden Refika Kılıç, Ayten Ö.\'nün, altınların daha önce kaldıkları otelde çalınmış olabileceğini söylemesi üzerine ilk başta şüphelenmediklerini kaydetti. Bir süre sonra Almanya\'ya dönen Refika Kılıç, bu süreçte de Ayten Ö.\'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde üniversite okuyan oğlu için de duygu sömürüsü yaparak 7 bin 500 Euro borç para istediğini, bu parayı da ödediğini anlattı.

AVUKAT KATİBİ DOLANDIRDIĞI PARALARLA ORTADAN KAYBOLDU

Bir süre sonra Ayten Ö.\'nün icra dosyasıyla ilgilenmediğini fark eden Refika Kılıç, daha sonra telefon ettiği Ayten Ö.\'nün kendisini oyaladığını öne sürdü. Ayten Ö.\'nün ortadan kaybolması üzerine avukat Ahmet Haluk Kan aracılığıyla suç duyurusunda bulunan Refika Kılıç, \"Olaylar açığa çıkınca ve paramızı geri isteyince telefonlarımıza çıkmamaya başladı. Sosyal medya hesaplarından bizi engelledi. Yetkililere sesleniyorum. Adalet istiyorum\" dedi.

Ayten Ö.\'nün daha önce kendisini hakim olarak tanıtarak gurbetçi vatandaşları dolandırması nedeniyle tutuklandığını öğrendiklerini kaydeden Ahmet Haluk Kan, kendi açtıkları davaya ise savcılığın takipsizlik vermesi üzerine itiraz ettiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Refika Kılıç\'ın konuşması

- Refika Kılıç ve eşinin detay görüntüleri

- Avukat Ahmet Haluk Kan\'ın konuşması

SÜRE:04\'57\" BOYUT:548 MB

Haber-Kamera:Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

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4)KUMAR OYNATILDIĞI İÇİN MÜHÜRLENEN BİNADA ÖLDÜREN KİŞİNİN KATİLİ ARKADAŞI ÇIKTI

KONYA\'da, \'dernek\' adı altında kumar oynatıldığı için mühürlenen bina içerisinde başından tüfekli vurularak öldürülmüş olarak bulunan Alparslan Alıç\'ın (43) katil zanlısı, binanın sahibi ve arkadaşı Kahraman B.(47) olduğu ortaya çıktı. Cinayetin ardından sokaklarda barınan ve dün akşamda çimenlik alanda uyurken bulunan Kahraman B., mühürlenen binada çay ocağı açmak yapacakları ortaklık nedeniyle çıkan tartışmada kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü itiraf etti. Kahraman B. binanın önünde bulunan ve cesedi gömmek için kullanacağı üzerinde durulan toprak yığınını ise ne zaman bina önüne döktürdüğünü hatırlamadığını ileri sürdüğü öğrenildi. Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Cengaver Sokak\'taki \'dernek\' adı altında kumar oynatıldığı için yaklaşık 2.5 aydır mühürlü bulunan 3 katlı binadan koku geldiğini fark eden çevredekiler, geçen 14 Ekim günü saat 00.30 sıralarında polise haber verdi. Polis ekipleri, ihbar üzerine harekete geçip, mühürlü binaya çilingirle girdi. Binada arama yapan ekipler, bodrum katta, başından av tüfeğiyle vurulmuş, 40- 45 yaşlarındaki erkeğin cesedini buldu. Ceset otopsi için Konya Numune Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Cesedin kimliğini belirlemek için cesetten alınan numuneler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

SERÇE PARMAĞINDAN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan otopsi işlemlerinde bir kısmı çürümüş olan cesedin en az 10 günlük olduğu tespit edildi. Soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, cesedin serçe parmağında vücudunun diğer yerlerine göre daha az çürüme olduğunu saptadı. Bunun üzerine serçe parmağa uygulanan bir operasyonla parmak izi alındı. Sistemde yapılan taramada ölen kişinin Alpaslan Alıç olduğu tespit edildi. Polis, Alıç\'ın merkez Karatay ilçesinde yalnız yaşadığı, bekar olduğu, anne ve babasının öldüğü, kardeşleriyle de görüşmediğini belirledi. Alıç\'ın il dışında yaşayan kardeşlerine ulaşan polis, kardeşleri Konya\'ya çağırdı. Konya\'ya gelen Alıç\'ın kardeşleri işlemlerin ardından cenazeyi teslim aldı.

ÇİMLERİN ÜZERİNDE YATARKEN YAKALANDI

Olayla ilgili çalışmasını genişleten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, öldürülen Alpaslan Alıç\'ın, cesedinin bulunduğu binanın sahibi ve aynı zamanda binada dernek adı altında kumar oynatan Kahraman B. ile birlikte, binada çay ocağı işletmeyi planladıklarını belirledi. Kahraman B.\'nin gidebileceği adreslere baskın düzenleyen polis, şüpheliyi bulamadı. Yaptığı araştırmada da Karaman B.\'nin yaklaşık 10 gündür evine gelmediğini belirledi. Çalışmasını Kahraman B. üzerine yoğunlaştıran polis, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi Sitesi girişindeki çimenlik alanda uyurken yakaladı.

KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Gözaltına alınan Kahraman B., Alpaslan Alıç\'ı, yaklaşık 1.5 yıldır tanıdığını ve mühürlenen binada çay ocağı açıp, ortak olarak işletmeyi planladıklarını söyledi. Olay günü de bina içinde ortaklık nedeniyle aralarında tartışma çıktığını ileri süren Kahraman B., \"Olaydan önce derneğim mühürlendi. Ondan sonra işlerim zorlaştı. Orayı çay ocağı olarak açmak istedim. Ancak maddi olarak desteğe ihtiyacım vardı. Alpaslan\'ı 1,5 yıldır tanıyorum. Onunla konuştum ve ortak olarak işletecektik. Bu süreç boyunca ortaklık konusunda onunda sürekli tartışıyorduk. Bana küfürle konuşuyordu. Olay günü de bana küfürlü konuştu. \'Seninle görüşeceğiz\' dedi. Bende bir anda daha önce oraya koyduğu tüfeği alıp Alpaslan\'a ateş edip öldürdüm.\" diye itiraf etti.

Olayın ardından evine gitmediğini park ve cami bahçelerinde barındığını belirten Kahraman B.\'nın, binanın önünde bulunan ve cesedi gömmek için kullanacağı üzerinde durulan toprak yığınını ise ne zaman bina önüne döktürdüğünü hatırlamadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

ÇOK PİŞMANIM, ANSIZIN GELİŞTİ

Kahraman B., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Kahraman B., gazetecilerin niye öldürdünüz? sorusuna, \"Çok pişmanım. Ansızın gelişti. Pişmanım.\" diye cevapladı.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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5)23 YILLIK ÖZLEM KİMLİK KONTROLÜNDE SON BULDU

KASTAMONU\'da 17 yaşındayken ailesiyle yaşadığı tartışma sonrasında evinden ayrılıp Antalya\'ya gelen Serdar Kütük, 23 yıl boyunca ailesinden kimseyle görüşmedi. Kütük ailesinin yıllar süren arayışı, Antalya\'da yapılan kimlik kontrolüyle son buldu.

Kastamonu\'da oturan Ali ve Sultan Kütük\'ün çocukları Serdar Kütük, 1995 yılında ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından evinden ayrıldı. Antalya\'ya gelen Kütük, burada kendisine yeni bir hayat kurdu. Hamallık yaparak geçimini sağlayan Kütük, 23 yıl boyunca ailesinden kimseyle görüşmedi. Ailesi ise Kütük\'ü aramaktan vazgeçmedi. Çocukları için kayıp ilanları veren, televizyon programlarına katılan Kütük ailesinin çabası sonuçsuz kaldı.

KİMLİK KONTROLÜNDE

Geçen pazar gecesi Antalya\'nın Kepez ilçesinde kimlik kontrolü yapan Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi Amirliği\'ne bağlı motorize ekipler, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişi, Serdar Kütük olduğunu söyledi. Kütük\'ün kimliğini teyit etmek adına ailesine ulaşıldı. Kütük\'ün kardeşi Recep Kütük\'e telefonla ulaşan polis ekipleri, ailesinin 1995 yılından bu yana Serdar Kütük\'ten haber alamadığını öğrendi.

KARDEŞİ GELDİ

Recep Kütük polis memurlarına, ağabeyini 23 yıldır aradıklarını ve kendilerine yardımcı olmalarını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri Serdar Kütük\'ü Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi Amirliği\'ne götürdü. İstanbul\'da oturan Recep Kütük ise ilk uçakla Antalya\'ya kardeşinin yanına geleceğini belirtti.

23 YIL SONRA BULUŞTULAR

Gece saatlerinde Antalya\'ya gelen Recep Kütük, soluğu ağabeyinin bulunduğu polis merkezinde aldı. 23 yıl sonra görüşen kardeşlerin buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Birbirine sarılan iki kardeş uzun süre hasret giderdi. Küçük yaşta birbirlerinden ayrılan Serdar ve Recep Kütük, bir süre polis merkezinin bahçesine sohbet etti. Recep Kütük, “23 yıldır annem ve babam her mutlu günümüzde iç geçiriyordu. Bugün bizim en mutlu günümüz, yıllar sonra ağabeyime kavuştum. Onu İstanbul\'a annemin elini öpmeye götüreceğim\" dedi.

Polis merkezindeki işlemlerin ardından Serdar Kütük, kardeşi Recep Kütük ile birlikte İstanbul\'da bulunan ailesinin yanına gitmek için yola çıktı.

Görüntü Dökümü

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- Polis merkezinden detay

- Serdar ve Recep Kütük kardeşlerden detay

- 23 yıl sonra buluşan kardeşlerin sarılma anı

- Polislerle hatıra fotoğrafı çekilme anı

- Serdar Kütük\'ün polislerle konuşma anı

- Aracın polis merkezinden ayrılma anı

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HABER- KAMERA:Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)

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6)ESNAF ODALARINA NACE EĞİTİMİ

TÜRKİYE Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu (TTKGSF) tarafından NACE eğitim toplantısı yapıldı. TTKGSF tarafından NACE mesleki faaliyet kodlarına ilişkin esnafın sorunlarının çözümü konusunda eğitim toplantısı düzenlendi. Kızılağaç turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya Ak Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, TTKGSF Genel Başkanı Sinan Turhan ile Türkiye\'nin çeşitli illerinden 200 oda başkanı ve temsilcisi katıldı.

TTKGSF Genel Başkanı Sinan Turan, esnafın ve esnaf odalarının yaşadığı problemlere değindi. NACE uygulamasıyla birlikte esnafın mesleki faaliyet kodlarının belirlendiğini anlatan Turan, bundan sonra yeni iş kurmak isteyen esnaf ve sanatkarlara mesleği doğrultusunda NACE kodu verileceğini ve ilgili odaya kayıt olacağını söyledi.

Toplantıya katılan uzmanlar yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle ilgili oda başkanları ve temsilcilerine ayrıntılı bilgi verdi. Toplantıda terziler, giyim ve konfeksiyon satışı yapan esnaf gibi birbirlerine yakın mesleklerde iş yapan esnafların ayrımlarının ne olduğu, yeni NACE kodlarında bu ayrımların nasıl yapıldığı anlatıldı.

GörüntüÜ

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- Toplantıdan görüntüler

- RÖP: Hacı Özkan

- RÖP: Sinan Turhan

- Toplantıdan detay

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HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

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