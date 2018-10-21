DHA YURT BÜLTENİ-5

1)İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER, ANAMUR\'DA \'ANDIMIZI\' OKUDU

MERSİN\'in Anamur ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen 82 projenin açılış törenine katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Danıştay\'ın \'Andımız tekrar okunabilir\' kararının ardından öğrenci andını okudu. Belediyeye ait çok amaçlı salonun açık hava bölümünde Anamurlulara hitap eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümete yüklendi. Hükümetin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ülke ekonomisini kötü yönettiğini belirterek, Erdoğan\'ın erken emeklilik teklifi için \'Bu milleti bu yükün altına sokamayız\' şeklindeki ifadesini anımsatan Akşener, \"Yahu saştanak temahınızın altına çektiğiniz makam araçlarının sayısı 120 bin. O araçların her birine her ay bir emekliden fazla para veriyorsunuz. Kaymak arıyorsan kulak ver. O arabalardan inin. İndiğiniz anda al sana kaynak. Konforunuzdan kısın, vatandaşı rahatlatın\" dedi.

\'SARAYA ZABITA MI GÖNDERELİM?\'

Anamur Belediyesi\'nin örnek çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Akşener, Fırıncı ve bakkal raflarında şov yapan zabitlerin olduğunu dile getirerek, \"Saraya buradan zabıta mı gönderelim? Mühendis ekonomisini gördük. İMF ekonomisi gördük ama zabit ekonomisini ilk kez görüyoruz\" ifadesini kullandı.

\'MİLLETİ ALDATMAKTAN VAZGEÇİN\'

Akşener, Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin de şunları söyledi:

\"Milleti aldatmaktan vazgeçin. Viyana sözleşmesi açık. Hakkında ağır suç iddiaları bulunan başkonsolosun dokunulmazlığı yoktur. Bu kadar açık bir hükme rağmen, üstelikte Türkiye\'ye meydan okumuş bir konsolosun gitmesine göz yumulması kabul edilemez.\"

Konuşmasının ardından İYİ Partili Anamur Belediyesi\'nce hayata geçirilen 82 projenin açılış kurdelesini kesen Akşener, Danıştay\'ın kararının ardından öğrenci andını okudu.

Görüntü Dökümü

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- Belediye Başkanı Mehmet Türe\'nin konuşması

- Akşener\'in konuşması

- Akşener\'in öğrenci andını okuması

- Kurdele kesimi

- Akşener\'e hediyelerin verilmesi

SÜRE: 06\'00\" BOYUT: 226 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)

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2)İZMİR\'DE POLİS ARACI DEVRİLDİ: 2 POLİS MEMURU YARALI

İZMİR\'in Narlıdere ilçesinde, devriye görevi yapan polislerin bulunduğu araç, üst geçidin ayağına ve aydınlatma direğine çarparak, devrildi. Kazada, araçtaki 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye görevi yapan polislerin bulunduğu 35 A 8256 plakalı polis otosu, sürücüsünün kontrolden çıkıp, önce üst geçidin ayağına ardından aydınlatma direğine çarptı. Devrilen araçtaki 2 polis memuru yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolün ardından yaralı polisleri ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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3)İZMİR BAROSU YENİ BAŞKANINI SEÇİYOR

İZMİR Barosu\'nda, başkanlık için 5 adayın yarıştığı olağan genel kurulunda oy verme işlemi başladı. Baroya kayıtlı 9 bin avukat yeni başkanını seçmek için sandık başına gitti. İzmir Barosu\'nun olağan genel kurulu, Kültürpark\'taki 4 No\'lu Hol\'de dün (cumartesi) başladı. Gündem gereğince önce başkanlık divanı seçildi, tahmini bütçe ve bütçe kararnamesinin karara bağlanmasının ardından, başkan adayları konuşma yaptı. Genel kurulun bugünkü bölümünde iki aday çıkaran Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu\'ndan İzmir Barosu Başkanvekili Mustafa Çetin ile yine yönetim kurulu üyesi olan eski Genel Sekreter Atalay Aksay, Çağdaş Avukatlar Grubu\'ndan Özkan Yücel, Yenilikçi Avukatlar Grubu\'ndan Muhammet Özekes ve Milliyetçi Avukatlar Grubu\'ndan ise Ömer Fatih Şimdi başkan seçilebilmek için yarışacak. Oy verme işlemi sabah saat 09.00’da başlarken, adaylar da salon dışında kurulan stantlarda avukatlardan oy istemeye devam ediyor. Adaylar arasından oyunu kullanan İzmir Barosu Başkanvekili Mustafa Çetin, \"İzmir Barosu kökleri, duruşu, gelenekleri olan bir baro. Gelecek 2 yıl için avukatlar bugün başkanını seçecek. Seçim sonuçlarının baromuza, meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ülkenin içinde bulunduğu bu zor dönemde, İzmir Barosu’nun ağırlığını, hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını, cumhuriyetin temel değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini, hak ve adalet içerisinde savunacak, yönetecek bir yönetimin İzmir Barosu’na gelmesini temenni ediyorum\" dedi.

Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek ve 9 bin avukatın yeni başkanı belli olacak.

Görüntü Dökümü

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- Oy kullananlar

- Mustafa Çetin oy kullanması ve açıklama

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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4)BİSİKLET HIRSIZINI, ŞAPKASI ELE VERDİ



ADANA\'da, iş yeri önüne bırakılan bisikleti çalan Osman H. (26), olay günü taktığı şapkasından tanınıp, yakalandı. Gözaltına alınan Osman H.\'ye, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi. Olay, Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet A., iddiaya göre, eczaneden aldığı ilaçları poşete koyup, bisikletinin gidonuna astı. Alışveriş yapmak için dükkana gelen Ahmet A., bisikletini kenara koydu. İhtiyaçlarını alan Ahmet A., dışarı çıktığında bisikletinin çalındığını fark ederek, polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, görüntülerden bisikleti çalan kişinin \'hırsızlık\' suçundan çok sayıda sabıkası bulunun Osman H. olduğunu saptadı. Osman H., olay günü başına taktığı aynı şapkayla yakalandı.

Emniyete götürülen Osman H., görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığı öne sürdü. Polis ise olay gününde takılan şapkanın aynı şapka olduğunu söyledi. Bunun üzerine Osman H., suçunu kabul ederek, \"20 gün önce cezaevinden çıkmıştım. Param yoktu, çaldığım bisikleti 60 liraya sattım\" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman H.\'ye, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızın bisikleti alıp kaçması

SÜRE: 00\'28\" BOYUT: 52,8 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA, (DHA)

