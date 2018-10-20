DHA YURT BÜLTENİ 5

Kaza kurşunu ile şehit olan asker için Erzurum\'da tören düzenlendi

KARS\'ın Sarıkamış ilçesinde arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunu ile şehit olan Piyade Er Hakan Atan\'ın (21), cenazesi Erzurum Hava Meydan Komutanlığındaki törenin ardından memleketi Adana\'ya gönderildi.

Sarıkamış ilçesindeki General Kazım Orbay Kışlası 5 nolu nöbet kulübesinde nöbet tutan erler R.Ş. ile Hakan Atan, iddiaya göre şakalaşmaya başladı. Bu sırada ateş alan R.Ş.\'nin tüfeğinden çıkan kurşun, Hakan Atan\'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Atan, kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesi\'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Atan\'ın cenazesi aynı gün otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na getirildi.

Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından bugün sabah saat 09.30\'da şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Silah arkadaşları tarafından araçtan alınan Atan\'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra tören alanına bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve Atan\'ın öz geçmişinin okunmasıyla başlayan törende, Palandöken İlçe vaizi Sinan Polat şehit için dua edip helallik istedi.

Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, memleketi Adana\'ya götürülmek üzere Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçağa konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şehitin tören alanına gelmesi

-Tören mangasının şehidin cenazesini taşıması

-Törene katılan protokol

-Dua edilmesi

-Şehidin cenazesinin uçağa bindirilmesi

-Uçağın gidişi

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 04.20 BOYUT: 484 MB

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Çocuk sağlığına zararlı maddeler içeren 15 bin oyuncak operasyonla ele geçirildi

Burak KÖROĞLU, ANKARA (DHA) - Ticaret Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, gümrük muhafaza ekiplerince İpsala - Kocaeli - İstanbul hattında gerçekleştirilen operasyon sonucunda sağlığa zararlı maddeler içeren yaklaşık 15 bin adet oyuncak ile 6 bin 250 adet saatin ele geçirildiği duyuruldu.



Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, İpsala\'dan Türkiye\'ye girerek Kocaeli-Dilovası Gümrük Müdürlüğüne gelen bir aracın, ülkeye giriş yaparken yükünü \"hediyelik eşya\"

olarak beyan etmesine karşın gümrük idaresine \'kumaş kırpıntısı\' şeklinde beyanda bulunması üzerine takibe alındığı duyuruldu.

Ekiplerce gerçekleştirilen incelemede beyan edilen kumaş kırpıntısının antrepoda olduğu görülmesine rağmen aracın bir gün önce Kocaeli\'nde bir depoya uğradığı belirlendi. Deponun yanında bulunan bir işyerine ait güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, araçta bulunan güvenlik mührünün koparılarak, eşyaların iki kamyonla depodan çıkarıldığı, başka araçla depoya getirilen kumaş kırpıntılarının da TIR aracına yüklendiği, daha sonra koparılan mührün yapıştırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtildi.



İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince araçtan boşaltılarak kamyonlara yüklenen eşyaların götürüldüğü İstanbul\'daki depoya, operasyon düzenlendi. Depoda hiçbir denetim ve kontrolden geçmemiş, çocukların sağlığına zararlı maddeler içeren yaklaşık 15 bin oyuncak ile 6 bin 250 adet kol saati ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ele geçirilen oyuncaklar ve saatler

GÖRÜNTÜ ANKARA SIRASINA GEÇİLDİ

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Engelli bireylere aşçı yardımcılığı kursu

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ile İŞKUR ortaklığında engelli bireylerin eğitimine yönelik açılan aşçılık kursu sayesinde, engelli öğrenciler Aşçı Yardımcısı Sertifikası alarak iş bulabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, İŞKUR ile ortaklık kurarak örnek bir projeye imza attı. Yapılan anlaşma çerçevesinde haftanın 3 günü aşçılık kursu alan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, kursun sonunda İŞKUR\'dan Aşçı Yardımcılığı sertifikası alacak. Aldıkları sertifika ile işe girip çalışma imkanı sağlanan öğrenciler de bu sebeple büyük mutluluk yaşıyor. Şu anda 25 öğrencinin aldığı Aşçılık derslerinin, ilk grubun sertifikalarını almasının ardından Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde eğitim gören 90 öğrenciye de verilmesi planlanıyor.

\'YANLIZ KALDIKLARINDA YAPABİLECEKLERİ YEMEKLERİ ÖĞRETİYORUZ\'

Sınıfın mutfak şefi Emel Ulukut, \"17-35 yaş arasındaki zihinsel engelli öğrencilerimizi mutfak ortamında öğrenebilecekleri ya da yalnız kaldıklarında yapabilecekleri yemekleri öğretmeye çalışıyoruz burada. Burada hem hamur yoğuruyorlar, hamur yoğurarak kas becerilerini çalıştırıyorlar. Örneğin tek başlarına kaldıkları zaman yapabilecekleri şeyleri gösteriyoruz biz onlara aynı zamanda İŞKUR ile yaptığımız anlaşma sayesinde buradan sertifika alarak herhangi bir boşluk açıldığı zaman buradaki öğrencilerimiz herhangi bir yerde çalışabiliyor. Burası huzurlu bir ortam bu atölyede çocuklar motive oluyorlar. Kendi hayatlarında yaşamış oldukları problemler veya sorunlar varsa burada yaptıkları işlerle ve ürünlerle onları unutup mutlu oluyorlar. Aynı zamanda biz öğrencilerimizi boş bırakmıyoruz mesela yemek aralarında çocuklarımıza yemek dağıtmayı ve servis yapmayı da gösteriyoruz böylelikle arkadaşlarına yemek servis ederek kendileri de mutlu olmuş oluyorlar\" dedi.

\'HAFTANIN 3 GÜNÜ EĞİTİM ALIYORUM\'

Kursa katılan öğrencilerden İbrahim Yaşar, \"Haftanın 3 günü buraya geliyorum mutfak eğitimi alıyorum. Kek, börek kurabiye gibi şeyler yapıyoruz. Temizlik de yapıyoruz, burada vakit geçirdiğimiz için mutluyuz\" dedi.

Eğitimin ardından işe girmek istediğini söyleyen Alihan Arslan, \"Buraya gelerek pasta, kek, börek gibi şeyler yapıyoruz. Birçok yemeği yapmayı öğrendik eve gittiğimiz zaman evde de uyguluyoruz öğrendiklerimizi. Evde anneme makarna ve çorba yaptım çok sevindi. Burada eğitim aldıktan sonra sertifikayla işe girmek istiyorum.\" şeklinde konuştu.

Eve gittiğinde eğitimde öğrendikleri yemekleri yaptığını söyleyen Betül Önder, \"Burada pasta falan yapmayı öğreniyoruz. Öğretmenlerimiz bize nasıl yapıldığını gösteriyor. Hamur yoğuruyoruz, kek yapıyoruz burada öğrendiklerimizi eve gittiğimiz zaman orada da uyguluyorum. Mutfağa girip anneme yardım ediyorum günlerim bu şekilde geçiyor\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- öğrencilerin kurabiye yapmaları

- mutfak şefi emel ulukut ile röp.

- öğrencilerle röp.

- detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

BURSA\'da, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Bursa-Yalova yolu Dürdane Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Taner Dillioğlu (41) idaresindeki 16 ZC 950 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Dillioğlu, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen İtfaiye ekiplerince çıkarıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Taner Dillioğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Dillioğlu\'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Trafik ekiplerinden görüntüler

-Ölen şahsın fotoğrafı

-Detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)

Süre: 1.10 Boyut: 131 MB



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Eskişehir\'de kumar operasyonu

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ekiplerinin 7 ayrı yere düzenlediği baskında kumar oynayan 114 kişiye 259\'ar lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geceleyin kent merkezinde bulunan 2\'si dernek lokali, 5\'i \'bitirimhane\' olarak nitelendirilen 7 ayrı yere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında \'tombala\' adı altında kumar oynadıkları belirlenen 114 kişiye 259\'ar lira olmak üzere toplam 29 bin 526 lira idari para cezası uygulandı, 5 işletme sahibi ile dolandırıcılık suçundan aranan 2 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, tombala makineleri ile kumar malzemelerine el koydu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polis ekiplerinin kumar baskını öncesinde sokakta toplu halde yürüyerek ekip araçlarına binmeleri,

-Ekip araçlarının hareket etmesinden çekilen görüntü bulunuyor.

Polisler tarafından tarafından çekilen görüntüde;

-Baskın yapılan yerden görüntü

Boyut: 560.95 MB