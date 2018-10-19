DHA YURT BÜLTENİ 5

Arılar sahile vurdu

MUĞLA\'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi\'nde uçuş yapan arılar ters rüzgar nedeniyle yön duygularını kaybederek denizde sürüklendi ve sahile vurdu.

Ula\'da, 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyü olan ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011\'in Haziran ayında \'Sakin Şehir\' ilan edilen Akyaka\'da bal arıları ters rüzgar ve uçuş mesafelerini ayarlayamamaları nedeniyle denize düştü. Denizde dalgalarla sürüklenen arılar Akyaka Sahili\'ne vurdu. Havanın 17-20 derece dolayında seyrettiği Akyaka\'da vatandaşlar sahil kenarında yürüyüş yaptıkları esnada sahile vuran arıları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Ziya Şahin, \"Geçtiğimiz yıllarda da buna benzer olay yaşanmıştı. Bu arılar sahipsiz veya dışarıdan gelen arıcılara ait. Gökova Körfezi\'nde yerli halk tabiri ile \'Deli Mehmet\' denilen ters esen rüzgar vardır. Rüzgarın estiği yön aniden değişebilir. Arılar da bu ters rüzgara kapılarak denize düşmüş olabilir. Bunun yanında bu ters rüzgarlarda arılar yön bulma duyularını da kaybedebilir\" dedi.

Akyaka sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, alışık olmadıkları bir manzarayla karşılaşırken, sahilde çok sayıda ölü veya ölmek üzere arıyı görenler vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ölen arıların cep telefonu ile çekilen görüntüsü

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)



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Van\'daki patlamada teröristlere yardım ettikleri belirlenen 8 kişi gözaltına alındı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Özalp ilçesinde, 2 yıl önce karayolunda meydana gelen ve 1 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği, 4 jandarma personeli ile 5 sivilin yaralandığı patlamanın gerçekleşmesinde PKK\'lı teröristlere yardım ettikleri ileri sürülen 8 şüpheli jandarmanın yaptığı operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, av tüfeği, dijital metaryaller,örgütsel döküman ve jandarma üniforması ele geçirildi.

Van- Özalp Karayolu\'nun 40\'ıncı kilometresinde 19 Ağustos 2016 tarihinde teröristlerce karayoluna yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilat etmesi sonucu, 1 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği, 4 asker ve 5 sivil\'in de yaralandığı olayla ilgili sürdürülen istihbari çalışmalarda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK\'lı teröristlere yardımcı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 8 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, 4 ruhsatsız av tüfeği, 29 av tüfeği fişeği, 6 jandarma üniforması,8 subay rütbesi apoleti, 4 askeri üniformaya ait şapka, 6 cep telefonu, 2 kamera,1 dizüstü bilgisayar, 6 taşınabilir bellek,1 SD kart,1 akü, 31 CD/DVD,terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif malzeme, çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

JANDARMA KAMERASI

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-Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen malzemeler

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Şanlıurfa\'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

ŞANLIURFA’da günlük kiralanan evlere yönelik düzenlenen operasyonda, \'fuhuş yapmak ve fuhşa aracılık\' suçlamalarıyla 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, günlük kiralanan evlerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyeteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra \'fuhuş yapmak ve fuhşa aracılık ettikleri\' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliyeye çıkarılan şüpheliler

- Polis eşliğinde adliye binasına götürülen şüpheliler

- Adliye çevresinde önlem alan polis

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- ŞANLIURFA (DHA)

213 MB

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TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Turizmde hedef, 32 milyar dolar döviz girdisi

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, \"2016’dan sonraki süreçte turizm sektörü hızla toparlandı. 2018’de de hem gelen kişi sayısında hem de gelirde tarihi bir rekor bekliyoruz. Hedef 40 milyon turist, 32 milyar dolar da döviz girdisi\" dedi.

Network Fuarcılık ve Merinos Atatarük Kongre ve Kültür Merkezi tarafından, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile turizm STK’ları katkıları ile düzenlenen \'3\'üncü Bursa Turizm Zirvesi\'ne katılan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, DHA\'ya açıklama yaptı. Turizmde 2018 yılında rekor beklediklerini söyleyen Bağlıkaya, “2016’dan sonraki süreçte turizm sektörü hızla toparlandı. Devlet desteklerinin çok büyük katkısı oldu. Çok hızlı bir toparlanma sürecine girdik. 2017’de toparlandı diyebiliriz. 2018’de de hem toplam kişi sayısında hem de gelirde tarihi bir rekor bekliyoruz. Bu seneyi böyle kapatacağız. Rakam vermek gerekirse, hedef 40 milyon turist, 32 milyar dolar da döviz girdisi bekliyoruz. Önümüzdeki sene için çalışmalara da başladık. İnşallah bu rekorlar önümüzdeki sene de artarak devam edecek\" dedi.

\'YENİ YASA YIL SONUNA KADAR HAZIRLANACAK\'

Bağlıkaya, 1972 yılından bu yana yürürlükte olan Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu\'nun çözüm üretmeyen bir yasa olduğunu söyledi. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yeni bir düzenleme yapmak için yoğun çalıştıklarını ifade eden Bağlıkaya, şöyle devam etti:

\"Yasayı bir internet portalı üzerinden tüm üyelerimize de açık olarak tartışmaya açtık. Yıl sonuna kadar hazırlamış olacağız diye düşünüyoruz. 1972 yılından beridir var olan bir yasa, arada ufak tefek değişiklikler oldu. Şu anda yeni dünya ile hiçbir uyumu olmayan, dijital pazarlamadan ve dijital dünyadan uzak, çözüm üretmeyen bir yasaya sahibiz. Son derece modern, yalnız kendi ülkemizde değil, turizmden önemli gelir elde eden tüm ülkelere örnek olacak bir yasa çalışmasının içerisindeyiz.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Firuz Bağlıkaya röportaj

-Fuardan görüntüler

-Bursa ürünlerinin görüntüleri

-Sempozyumdan detaylar

Haber-Kamera: Cansel ORUÇ-Gürkan DURAL/ BURSA, (DHA)



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Mersin\'de 150 kilo eroin ele geçirildi

MERSİN\'de polis ekiplerince TIR\'da yapılan aramada 150 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyol girişinde durdurulan TIR\'da narkotik köpekleri ile arama yaptı. Köpeğinin tepki verdiği TIR\'ın tabanına yapılan tüneller için gizlenmiş 280 paket halinde toplam 150 kilo 650 gram eroin ele geçiren polis, sürücü B.B.\'yi gözaltına aldı. Avrupa ülkelerine sevk edileceği değerlendirilen eroinin değerinin yaklaşık 7,5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Öte yandan TIR sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Emniyet Müdürlüğü\'nün genel görüntüsü

-Müdürlük girişi ve tabelası

-Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü pankartı

-Ele geçirilen eroinin farklı açılardan genel ve detay görüntüleri

-Polis memurunun eroin paketlerini kontrol etmesi

-Pankart önünde eroin paketinin genel görüntüsü

-Eroinin genel ve detay görüntüsü

-Paketin kesilerek açılması ve eroinden detay görüntü

(BOYUT: 210 MB) (SÜRE: 01.55 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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Gaziantep\'te Muhtarlar Günü kutlandı

GAZİANTEP\'te 19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen tören, Türkiye Muhtarlar Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Muhtarlar Derneği Başkanı Ökkeş Titiz tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başladı. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

19 Ekim Muhtarlar Günü\'nün anlam ve öneme değinen Ökkeş Titiz, \"Muhtar Devlet teşkilatının kılcal damarlarını oluşturan seçilmiş kişilerdir. Seçilmiş kişiler olarak devlet ve vatandaş arasındaki, toplum bütünlüğünün sağlanmasında ve kamu düzenini yerine getirilmesinde muhtarlar olarak üzerimize düşen görevin bilincindeyiz Muhtarlar günümüz kutlu olsun\" dedi.

Program folklor gösterisi ve güvercin uçurulmasının ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törene katılanlar

- Ökkeş Titiz\'in konuşması

- Güvercin bırakılması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA)

110 MB

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Dolandırıcılık çetesi adliyeye sevk edildi

ADANA\'da, yaptıkları kazanın ardından araçları hurdaya çıkan kişileri dolandırdığı iddia edilen 4\'ü kadın 1\'i çocuk 20 çete üyesi adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hurdaya çıkmış ağır hasarlı araçların bilgilerini ilanlardan alıp, bağlantı kurdukları üçüncü kişilere kendilerini \'sigorta şirketi yetkilisi\' olarak tanıttıktan sonra hayali satış yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, önceden tespit edilen adreslere şafak baskını yapıldı. Koç başlarıyla kapıları kıran polisler, 4\'ü kadın 1\'i çocuk 20 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin, 20 vatandaşı dolandırıp 200 bin lira para topladığı ortaya çıktı. 200 kişiyi aynı yöntemle dolandırmayı hedefleyen çetenin vatandaşlardan kişi başı 5 ile 10 bin lira arasında para aldığı da saptandı. Çetenin lideri Okan A.\'nın da aralarında bulunduğu 4\'ü kadın 1\'i çocuk 20 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bir kadın zanlının adliyeye sevk edilirken kucağında çocuğunun bulunması da dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi girişindeki polislerden detay

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Nuri PİR/ADANA,(DHA)

SÜRE:01\'44\" BOYUT: 192 MB

