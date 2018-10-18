DHA YURT BÜLTENİ-5

(ÖZEL)

1)ARAPLAR, KARADENİZ’DE KONUT VE FINDIK BAHÇELERİNE YÖNELDİ



KARADENİZ Bölgesi, son yıllarda Arap turistlerin akınına uğruyor. Araplar, ziyaret ettikleri illerde konut, arsa ve gayrimenkul alımlarına yöneldi. Suudi Arabistan uyruklu 100’e yakın kişi, Ordu’da konut, arsa ve gayrimenkul satın aldı. Ünye ilçesinde ilk kez 11 dönüm fındık bahçesi satın alan Arap turistler, Aybastı Perşembe ve Çambaşı Yaylası\'na turizm yatırımı yapmak için yer arayışına başladı. Trabzon’da ise Körfez ülkelerinden gelen turistlerin ilk tercihi de konut oluyor. Karadeniz Bölgesi, son yıllarda Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinden ziyaretçilerin akınına uğruyor. Karadeniz sahil kentlerinde Turizm Merkezleri ve Doğa Parkları\'nı tercih eden Arap turistler, ziyaret ettikleri illerde konut, arsa ve gayrimenkul alımlarına yöneldi. Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, Altınordu\'da alışveriş yapan Arap turistlerin yöneldiği Ünye ve Fatsa\'da konut satın aldıklarını belirterek \"Aybastı, Perşembe Yaylası ve Kabadüz Çambaşı Yaylası\'na ilgileri var. Şehri daha fazla anlatılıp, tanıtırsak bu yatırımlar daha da çoğalacaktır. Arazilerimiz 1500 metre rakıma kadar dikili fındık arazisi. Sahil iç kesimler zaten değerli. Bu alışveriş çoğalırsa daha değerli kılar. Ordu-Giresun Havalimanı açıldıktan sonra ulaşım kolaylaştı ve ilimiz Arapların ilgi alanına girdi. Araplar ilimizde belirli bir yatırımları var, bu devam eder diye düşünüyoruz. Ünye ilçesinde ilk kez 11 dönüm fındık bahçesi fındık bahçesi aldılar. Bunun önümüzdeki günlerde daha da artmasını bekliyoruz\" dedi.

\'KONUT SATIŞLARINDA CİDDİ BİR ARTIŞ GÖZLEMLİYORUZ\'

Özellikle Ordu-Giresun Havalimanı açıldıktan sonra kentin yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun olarak ziyaret edildiğini, konut satışlarında da ciddi bir artış yaşandığını gözlemlediklerini vurgulayan Yüce, \"İlimizin önümüzdeki dönem Arapların ve diğer yerli yabancı turistlerin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Arap turistlerin daha fazla ilgisini çekecek. Çünkü ilimizin bir tarafı masmavi deniz, bir tarafı yemyeşil doğa. Araplar bu nedenle burayı çok seviyorlar. Arapların alışverişi bir iki parçayla değil, çoğalırsa daha değer kazanır. Bu alışverişlerin duyulması ve gündeme gelmesi emlak sektörünü de hareketlendiriyor. Sektör olarak gelişmelerden umutluyuz\" diye konuştu.

TTSO BAŞKANI HACISALİHOĞLU: DAİRE SATIŞINDA CİDDİ ARTIŞ OLDU

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin kentte en çok konut satın aldığını kaydetti. Konut alımında en çok yoğunluğun Yomra ilçesinde yaşandığını gözlemlediklerini aktaran Hacısalihoğlu, \"Körfez ülkelerinde gelen turistleri bölgemizde satın almada özellikle konut üzerinde yoğunlaştılar. Kentte, Araplara daire satışında ciddi bir artış oldu. Araplar kalabalık aileler olmaları nedeniyle turizm için geldikleri bölgede daire alımlarına yöneldi. Hatta son dönemlerde de ticari amaçlı siteler de kurulmaya başlandığını görüyoruz. Bazıları arazi alıyor, iş kuruyor. Bunlar çok miktarda değil ama kendilerine bir villa yapma adına arazileri de alabiliyorlar. Yomra ilçesi, Kaşüstü mevkiinde bu yoğunluğu gözleyebiliyoruzö diye konuştu.

KARADENİZ\'DE ARAP TURİST YOĞUNLUĞU

Karadeniz Bölgesi\'nin doğal güzellikleri yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Yabancı turist sıralamasında ilk sırayı Araplar alıyor. Turizm İşletmeleri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) verilerine göre Artvin\'i 317 bin, Gümüşhane\'yi 102 bin, Rize\'yi 524 bin, Giresun\'u 631 bin, Trabzon\'u 2 milyon 134 bin ve Ordu\'yu 217 bin yerli turist ziyaret etti. Yabancı turist dağılımı ise bölgede şu şekilde gerçekleşti; Artvin 42 bin, Gümüşhane 4 bin, Rize 61 bin, Giresun 33 bin, Trabzon 450 bin ve Ordu 14 bin. Bölgeye toplamda 3 milyon 926 bin yerli nüfus gelirken, Trabzon 2 milyon 133 bin gibi yüksek bir rakamla bölge birincisi oldu.

Görüntü Dökümü

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Uğur Yüce konuşma

Arapların kentten görüntüleri

Yayla görüntüleri

Suat Hacısalihoğlu konuşma

Detaylar

HABER KAMERA:Nedim KOVAN- Uğur AYDIN/ORDU, (DHA)

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2)ADİLCEVAZ\'DA 40 KADIN, KORUCU OLMAK İÇİN TER DÖKTÜ

BİTLİS\'in Adilcevaz ilçesinde görev yapacak 3 kadın güvenlik korucusu için açılan kadroya başvuran 40 aday, kondisyon ve dayanıklılık testinden geçirildi. Adilcevaz Kaymakamlığı tarafından açılan 3 kadın güvenlik korucusu kadrosu için 40 kişi başvuru yaptı. Adilcevaz Şehir Stadyumu\'nda askeri personel gözetiminde başlayan mülakatlarda 400 metre koşan adaylar, daha sonra durarak atlama ve mekikten oluşan dayanıklılık testinden geçirildi. Koşu sırasında adaylardan bazıları baygınlık geçirdi. Adaylar, fiziki yeterlilik sınavında dereceye girmek için birbirileriyle kıyasıya mücadele ederken, aileleri de büyük heyecanla onları izledi.

Kondisyon ve dayanıklılık testini kazanan adaylar, daha sonra sözlü mülakat sınavına katılacak. Sınavı kazanan 3 aday, Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapacak.

Görüntü Dökümü

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- Kadın korucu adaylarının görüntüsü

- Korucu adayı kadınların ailelerinin görüntüsü

- Korucu adaylarının kondisyon ve dayanıklılık testinden geçtiği görüntülerden detaylar

- Baygınlık geçiren korucu adaylarının görüntüsü

- Sınav komisyonundan görüntü

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)-

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3)ÖNÜNÜ KESTİKLERİ OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜNE SALDIRDILAR

AFYONKARAHİSAR\'da özel halk otobüsünün önünü otomobille kesen bir grup, şoför Murat Sert\'i dövdü etti. Saldırganların otobüse de zarar verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Afyonkarahisar\'da Merkez- Yenice Mahallesi hattında çalışan, belediyeye ait YÜNTAŞ şirketine bağlı özel halk otobüsü şoförü Murat Sert, 16 Ekim salı günü saat 19.30 sıralarında iddiaya göre yol verme nedeniyle saldırıya uğradı. Otobüsü durduran otomobildeki 5-6 kişilik grup, içinde yolcuların da bulunduğu sırada Murat Sert\'e saldırdı. Şoför tarafındaki camdan yumruklarla Murat Sert\'e vurmaya çalışan saldırganlar, otobüse de zarar verdi. Saldırganlara yanıt vermeyen şoför Murat Sert, darbelerden kendini korumaya çalıştı. Çevredekilerin de müdahalesiyle Murat Sert, saldırganlardan kurtuldu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı ise otobüsün içindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otobüsün önünü otomobille kesen saldırganlar araçtan inerken, şoför Murat Sert\'in otobüsün sağ ön kapısını kısa süreliğine açıp, otomobildekilere saatini gösterdiği ve araçta yolcular olduğunu söylediği duyuldu. Otomobildekilerin indiğini gören şoför, saldırıya uğrayacağını düşünerek kapıyı kapatırken, otobüsün diğer tarafına dolanan saldırganların \'kelebek\' diye tabir edilen camdan şoföre yumruk salladığı ve sinkaflı sözlerle hakaret ettiği görüntülere yansıdı.

BAŞKAN ÇOBAN\'DAN \'GEÇMİŞ OLSUN\' ZİYARETİ

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, saldırıya uğrayan şoför Murat Sert\'i, YÜNTAŞ şirketinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan olayla ilgili Murat Sert\'ten bilgi alan Başkan Çoban, tüm tahriklere rağmen Sert\'in olay anındaki sükunetinin kendisini gururlandırdığını söyleyip, ödüllendirdi.

\'MUTLAKA AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALILAR\'

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyen Başkan Burhanettin Çoban, \"Bir hukukçu olarak bu saldırının kanundaki karşılığının hangi ceza gerektirdiğini iyi biliyorum. Ancak zaman zaman savcılarımız, hakimlerimiz toplumda yarattığı infiali gerekçe göstererek cezanın alt limitinden uzaklaşabildikleri gibi bazen de tedbir amaçlı tutuklama cihetine de gidebiliyor. En azından bir daha bu örneklerin yaşanmaması amacıyla bunu yapanlarında en ağır cezayla cezalandırılmasını hem bir vatandaş olarak hem de bu şehrin toplu taşımasından sorumlu insan olarak yetkililerden istirham ediyorum. Murat Sert arkadaşımıza da Allah\'tan sağlık, afiyet diliyor, bu örnek davranışından dolayı da tebrik ediyorum\" dedi.

ÖNCE TEHDİT SONRA DARP

Yaşadığı saldırıyı anlatan şoför Murat Sert de saldırganları tanımadığını söyleyerek, bu tür olayların yaşanmaması gerektiğine dikkati çekti. Murat Sert, şöyle dedi:

\"Yenice hattında çalışıyorum. Hareket halindeyken bir anda 5-6 kişi önümü kesti. Ne olduğunu anlamadım. Birden bire durdular ve arabayı yumruklamaya başladılar. Bir anda beni taciz etmeye başladılar. Küfürlü ithamlarda bulunarak tehdit ettiler. Tüm bu tahriklere rağmen sabrımı ve sükunetimi bozmadım. Bana saldıran şahısları tanımıyorum. Bu tür olayların yaşanmasını asla istemiyorum.\"

Görüntü Dökümü

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- Otobüsün önünün magandalar tarafından kesilmesi

- Araç dışından şahısların görüntüleri

- Aracın ön kapısından içeri girmek istemeleri

- Sürücüye saldırı anı

- Genel detaylar

- Güvenlik kamerası görüntüleri

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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(ÖZEL HABER)

4)\'ALTIN PUL\' ÖDÜLLÜ TARİHİ UZUNKÖPRÜ, GUİNNESS VE UNESCO YOLUNDA

EDİRNE\'nin Uzunköprü ilçesinde 1443 yılında inşa edilen ve bu yılki Avrupa Postaları tarafından fotoğrafıyla \'Altın Pul\' ödülüne layık görülen taş köprü Guinness Rekorlar Kitabı ve UNESCO yolunda. Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, tarihi köprünün UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi\'nde olduğunu belirterek, Guinness Rekorlar Kitabı\'na \'en uzun ve üstünden araç geçen genişlikte köprü\' başlığında girmesi için çalışmaların sürdüğü söyledi.

Edirne\'nin 80 bin nüfuslu Uzunköprü ilçesinde 1443 yılında inşa edilen 1306 metre uzunluğundaki tarihi taş köprü her yıl Avrupa Postaları tarafından düzenlenen pul yarışmasında bu yıl birinci olarak \'Altın Pul\' ödülünü kazandı. Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, tarihi köprünün Altın Pul ödülüyle yeniden gündeme taşınmasının sevindirici olduğunu söyledi. 50 kadar ülkenin tarihi köprülerinin katıldığı yarışmanın Türkiye, Edirne ve Uzunköprü\'nün tanıtımı için önemli olduğunu ifade eden İşbilen, \"Avrupa Postaları\'nın bu yılki yarışmasında tarihi Uzunköprü\'nün basıldığı pul Avrupa birincisi oldu. Bu konu için yaptığımız çalışmalar vardı. PTT Genel Müdürlüğü\'ne Uzunköprü olarak çok teşekkür ediyoruz. Türkiye\'de bin tane belediyeye Uzunköprü Belediyesi olarak hazırladığımız afişlerle birlikte Avrupa Postaları\'nın internet sitesi üzerinden oy vermelerini rica ettik. Bu yarışmadaki birincilik Türkiye\'nin, Edirne ve Uzunköprü\'nün tanıtımı için çok önemliydi. Fotoğrafı çekenden, PTT Genel Müdürlüğümüze kadar herkese teşekkür ediyorum. Türkiye\'de Kars Kalesi de bu anlamda bir kaç yıl önce \'Altın Pul\' ödülü kazanmıştı\" dedi.

Her ülkenin bastığı pullar arasında köprüler hakkında tarihsel bilgilerin de yer aldığı anlatan İşbilen, köprünün II. Murat döneminde tamamlandığını söyledi. Tarihi taş köprünün çok önemli detaylara sahip olduğunu ifade eden Enis İşbilen, \"UNESCO\'nun Geçici Kültür Mirası Listesi\'ne girmiş olan bir köprü. Bunlara ilişkin bilgiler yarışma içeriğinde yoktu, belediye olarak başvurarak bu bilgileri tamamlattık. Bunlarla birlikte bütün çalışma bir araya geldi. Bakü\'de açıklanan oylama sonucu Uzunköprü pulu birinci oldu\" şeklinde konuştu.

TARİHİ KÖPRÜ GUİNNESS YOLUNDA

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, tarihi taş köprünün UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi\'nde olduğunu ve gerçek listeye alınması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Aynı zamanda 1306 metre uzunluğundaki köprünün Guinness Rekorlar Kitabı\'na alınması içinde çalışmaların sürdüğünü kaydeden İşbilen, \"Dünyanın en uzun taş köprüsü olarak Çin\'de bir köprü belirlendi. Ancak o köprünün genişliği, bizim Uzunköprü kadar değil ve üzerinden herhangi bir vasıta geçmiyor. Biz şimdi yeni bir başlık adı altında ona çalışıyoruz. Bununla ilgili fotoğraf, belge ve bilgileri Guinness de yeni açılan başlıkta bir dünya birinciliği alma yolundaki çalışmalarımız sürüyor. Çok kısa zamanda bunu da neticelendireceğiz. Bunun için en uzun ve üstünden araç geçen genişlikte köprü anlamında bir başlık açılıyor\" dedi.

SİMSİYAH AKAN ERGENE SIKINTISI

Tarihi taş köprünün simsiyah akan Ergene Nehri\'nin üzerine kurulu olduğunu belirten İşbilen, turizm ve sağlık açısından nehrin zehir saçmaya devam ettiğini anlattı. Ergene\'nin temizlenmesi için 2011 yılında \'Şafak Harekatı\' adıyla projeye başlanırken, dere yatakları temizlendi, atık arıtma tesisleri yapıldı. İşbilen, bakanlığın projesinin başarılı olmasını istediklerini belirterek, Ergene Nehri\'nin temiz akması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Uzunköprü havadan görüntüsü

-Köprüden detaylar

-Enis İşbilen ile röp.

-Siyah akan Ergene nehri

-Havadan köprü görüntüsü

-Ergene nehri ve köprü

-Muhabir Ali Can ZERAY anonsu

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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5)AYVALIK\'IN ZAMANA MEYDAN OKUYAN MARATONCULARI

BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde yaşları 50 ile 68 arasında değişen master atletler, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen maratonlara hazır olmak için antrenmanlarda haftada en az 20 kilometre koşuyor. Koşarak sağlıklı ve dinç kaldıklarını söyleyen Hazım Gezer (50), Ersin Ayar (55), Hasan Atilla (63) ve Hasan Parlas (68), kazandıkları madalyalar ile Ayvalık’ın gururu oluyor.

Ayvalık ilçesinde en küçüğü 50, en büyüğü 68 yaşında olan 4 master atlet, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen maratonlara hazır olmak için haftada en az 20 kilometre koşarak antrenman yapıyor. Koşmayı yaşam biçimi haline getiren Hasan Atilla, Ersin Ayar, Hazım Gezer ve Hasan Parlas, şu ana kadar aldıkları birçok madalya ile Ayvalık’ı başarıyla temsil etti. Ayvalık’ın master atletleri ntalya’dan Samsun’a, İzmir’den, Çanakkale’ye ülkenin farklı illerinde ve yurt dışında maratonlara katılarak kilometrelerce koşuyor. Yarı maraton ve maratonlara katılan atletler, elde ettikleri başarıyla ilçenin gururu olurken, ilerlemiş yaşlarına rağmen gösterdikleri performanslarıyla parmak ısırtıyor.

68 YILA, 100 MARATON VE 100’E YAKIN MADALYA SIĞDIRDI

Ayvalık’ın Altınova Mahallesi\'nde yaşayan ve yaklaşık 35 yıldır maraton koşularına katılan Hasan Parlas, 68 yıla 100 maraton ile madalya sığdırmanın mutluluğunu yaşıyor. Orman Müdürlüğü\'nden emekli Parlas, katıldığı ulusal ve uluslararası maratonlarda elde ettiği derecelerle Ayvalık’ın gururu oldu. Köln’den Napa Valley’e yurt dışında maraton koşan, 2013 yılında San Francisco’da düzenlenen Oakland Maratonu’nda 4\'üncülük elde eden Parlas, Tarsus’ta yapılan uluslararası maratonda Balıkesir’i ferdi olarak temsil etti. İstanbul Avrasya Maratonu\'nda 1’incilik ve 2’ncilik dereceleri olan, son olarak İzmir’de yapılan Masterler Türkiye Şampiyonası’nda 5 bin metre koşan ve 2’nci olan Parlas, “Türkiye’deki her maratona katılıyorum. Yurt dışında da katılıyorum ama özellikle Atatürk koşularına katılmak istiyorum. Kendi imkanlarımla bunu yapıyorum. Sponsor ve destek yok. Beklentim de yok, ben maratonlara katılmak istiyorum. Koştuğum zaman kendimi iyi hissediyorum. Koşmadığım zaman hasta oluyorum. Huzur getiriyor. Hastanelerimizin dolmaması, ilaçlardan kurtulmamız için, sigarayı bırakıp herkesin koşmasını tavsiye ediyorum. İnsanlar koşmamı çok iyi karşılıyor. Yurdumuzda bunun gelişmesi lazım. Dış ülkelerde 8-10 bin kişiyle koşuyorum, burada 50-100 kişi ancak oluyor. Ekseriyetle İzmir koşuya çok önem veriyorö dedi.

\'AYVALIK KOŞU KUVVETLERİNİ OLUŞTURMAK İSTİYORUM\'

Restoran işletmecisi Hasan Atilla, son olarak Bozcaada’da yapılan yarı maratona katıldı. Hasan Atilla geçen yıl birinci olduğu maratonda bu yıl da derece alarak 3\'üncü oldu. Bel fıtığı sorunundan sonra koşmaya ağırlık verdiğini, ‘Ameliyattan önce dinlen’ sözüne karşılık koşmaya başladığını ve ameliyata gerek kalmadığını belirten Atilla, şunları söyledi.

“Yaklaşık 20 yıldan beri koşmaktayım. Bel fıtığına yakalandıktan sonra spora ağırlık verdim ve bel fıtığını bu şekilde yendim. Uzun yıllardır alıştırma yapınca sürekli olarak koşmaya başladım. 2013 yılında kızım aradı ve Antalya’ da maratona katılıp katılmayacağımı sordu. Ayvalık’ta da Ersin hocam koşuyordu, onunla beraber koşmaya başladık. Sonra Hazım arkadaş katıldı. Herhangi bir yarışmada birinci olma gibi bir hedefimiz yok ama gittiğimiz Bozcaada’da 3 dönem üst üste birinci oldum. Koşmak gün için de insanı dinç tutan bir spor etkinliği. Koşmadığım günlerde çevremdeki bazı insanların söylediği gibi sinirli olabiliyorum. Koştuğumda gün içerisinde daha sakin oluyorum, insanlarla diyaloğum daha iyi. Güzel bir uğraşı. Ne sigara ne alkolle ilgili çok fazla önemli bir şeyi yok. Yaklaşık 25 yıl önce sigarayı bıraktım. Spora yönelmemin büyük bir etkisi vardır. Pek oluşturamadık, daha doğrusu insanları pek bulamadık ama Ayvalık’ta bir koşu kuvvetleri oluşturmak istiyorum. Masterlerin katıldığı koşu kuvvetleri ile forma giyip Ayvalık’ı tanıtmak istiyorum. 28 Ekim’de Dalyan da koşacağız. Yürüyen herkes koşabilir.ö

\'MARATONA HAZIRLANMAK AĞIR BİR TEMPO\'

35 yıldır öğretmenlik yapan Ersin Ayar ise, 20 yıla yakın amatörce koştuğunu ifade etti. Yılda 4-5 yarı maratona katıldığını kaydeden Ayar, “Bireysel olarak bu sene İstanbul Avrasya Maratonu\'na katılmak istiyorum. Bu sefer biraz daha iyi derece yapmak istiyorum. Onun dışında Mart’ta Antalya’da bir maraton var. Eğer paramızı denkleştirebilirsek 1 Nisan’da Selanik’te bir maraton var. Oraya gidersek çok güzel olur. Maratona hazırlanmak ağır bir tempo. En az haftada 4 gün antrenman yapıyoruz. En az koştuğumuz gün 12-13 km. Rampa ve hız çalışmaları var. Bunları amatörce de olsa yapmaya çalışıyoruz. Yunus Emre Parkı\'nda başlıyoruz, Cunda’ya doğru. Tabiat parkında, Pateriça’ya doğru koşuyoruz. Murateli-Kırcalar köyleri arasında koşuyoruz. Koşmak hoşuma gidiyor. Büyük keyif alıyorum. Avrasya Maratonu\'nda köprüyü geçmek güzel bir şey. Koşmak zinde bir yaşam, sağlık, zamanımı iyi değerlendirme ve değişik insanlarla iyi dostluklar sağladı. Doktordan uzak duruyoruz. En büyük kazanımım budur diye düşünüyorum\" diye konuştu.

\'İNSAN STRES ATIYOR\'

Orman İşletme Şefliği\'nde görev yapan Hazım Gezer ise, 8 yıldır koştuğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“İlk olarak maratona Ersin hocam ve Hasan hocam ile birlikte katıldım. 3-4 yıldır değişik yerlere birlikte gidiyoruz. Kaş maratonu ve Dalyan maratonuna gideceğiz. Her gün 10-15, haftada 21 kilometre koşuyoruz. Maratona katılmak sağlık kazandırdı, uğraş kazandırdı. İnsan stres atıyor.\"

Görüntü Dökümü

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- Maratoncuların antrenmanlarından görüntü.

- Maratoncular birlikte koşarken görüntü.

- Maratoncular Hazım Gezer, Ersin Ayar, Hasan Atilla ile röp.

- En yaşlı maratoncu Hasan Parlas\'ın antranmanından görüntü.

- Hasan Parlas ile röp.

Haber- Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

HD, Süresi: 4 Dakika 53 Saniye, Boyutu: 901 MB.

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6)KAYSERİ\'DE KAÇAK 152 GÖÇMEN YAKALANDI

Kaçak yollarla yurda girerek otobüslerle Ankara ve İstanbul\'a gitmek isteyen Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu 152 kaçak göçmen polisin Kayseri-Malatya karayolunda yaptığı yol uygulamasında yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliğinin tarafından yurda kaçak göçmen girişi ile mücadele kapsamında Kayseri-Malatya karayolunda gece saatlerinde yapılan yol uygulamasında kaçak yollarla yurda giriş yapan ve kiraladıkları otobüslerle Ankara ve İstanbul\'a gitmek isteyen 75 Pakistan, 65 Afganistan ve 12 Bangladeş uyruklu 152 kişi polis tarafından yakalandı. Yaklaşık 2000 Dolar vererek Türkiye\'ye giriş yaptıkları öğrenilen kaçak göçmenler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Kaçak göçmenler sorgularının ardından Göçmen geri gönderme merkezine teslim edilecek.

Görüntü Dökümü

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- Yakalanan mültecilerden görüntü

- Yakalanan mültecilerin polis merkezine götürülmesi

- Diğer detaylar

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA)

1 dakika 46 saniye /198 MB