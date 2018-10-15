DHA YURT BÜLTENİ-5

1)NİZİP\'TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 5 YARALI

GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah sattelerinde Nizip-Birecik karayolunda meydana geldi. Şanlıurfa\'nın Birecik ilçesinde Fizik öğretmenliği yaptığı okula giden Leyla A. (31) yönetimindeki 33 CDK 07 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Karadeniz’in kullandığı 27 F 5984 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada fıstık bahçesine devrilen 27 F 5984 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Karadeniz (62) ile Fehile Sinacı (39) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Meliha Karadeniz (61), Emine Karadeniz (28), Adem Sinacı (7), Emine Ezgi Sinacı (2) ve Hamza Sinacı (9) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Ünitesi\'ne götürüldü. Kazada ölen 2 kişinin cesedi ise yapılan otopsi için morga konuldu. Kazaya karışan ve Şanlıurfa\'nın Birecik ilçesinde Fizik Öğretmeni olan Leyla A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri genel

- Jandarma olay yerinde inceleme yaparken

- Kaza yapan araçlar ve olay detay

- Savcı cesetlerin başında inceleme yaparken

- 112 ve Jandarma araçları ve görevliler

- Acil yaralılar

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 197 MB

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2)TRAFİKTEKİ YOL KAVGASINDA BIÇAKLANARAK AĞIR YARALANDI

KONYA\'da trafikte yol vermeme tartışması nedeniyle çıkan kavgada Abdullah Vuruyor (24), kimliği belirlenemeyen bir sürücü tarafından sol koltuk altından bıçaklandı. Ağır yaralı Vuruyor, hastaneye kaldırılırken, polis kaçan sürücünün kimliğini ve aracın plakasını belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi\'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde oto yedek parça satan Abdullah Vuruyor, kardeşi Alaaddin Vuruyor (20) ile birlikte yönetimindeki 42 FY 246 plakalı otomobille iş yerine gitmek için yola çıktı. Abdullah Vuruyor, seyir halindeyken iddiaya göre arkasından gelen bir otomobilin sürücüsüyle tartışmaya başladı. İki sürücü de yolun kenarına park ettikleri araçlarından inip tartışmaya devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen sürücü, Abdullah Vuruyor\'u, sol koltuk altından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Vuruyor, kardeşi Alaaddin Vuruyor\'un, çağırdığı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Vuruyor\'un, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis, kaçan sürücünün kimliğini ve aracın plakasını belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Polisin olay yerinde inceleme yapması

- Kardeşinden detay

- Araçlardan detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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3)8\'İNCİ KATTAN DÜŞEN HİRANUR ÖLDÜ

ŞANLIURFA\'da, 8\'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı bakarken, dengesini kaybederek düşen Hiranur Çiftçi (3) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam, Şenevler Mahallesi\'nde meydana geldi. 8\'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı bakan Hiranur, bir anda dengesini kaybedince düştü. Küçük kızın zemine düştüğünü gören komşular, anne- babasına haber verdi. Feryat ederek, aşağı inen çift, kızlarının yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Hiranur\'u ağır yaralı olarak ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Hiranur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hiranur Çiftçi\'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracının gelmesi

- Cenaze aracının beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 72 MB

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4)GÜNEYSU\'DA, ERDOĞAN TURİZMİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’nin Güneysu ilçesi, yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Erdoğan’ın ana-baba ocağına gelenler, ilçede Kıbledağı Dua Tepesi, Arap Düzü, Handüzü Yaylası’nı ziyaret ediyor. Ziyaret edilen yer arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 katlı ahşap evi de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ana-baba ocağı Rize\'nin Güneysu ilçesi, turizm destinasyon alanı haline geldi. Son yıllarda yapılan turizm yatırımları ile ilçe, yerli-yabancı turistleri ağırlamaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ilçesini görmek isteyenler geldikleri Güneysu\'da, Arapdüzü Doğa Parkı, Handüzü Yaylası ve Kıbledağı Dua Tepesi\'ni ziyaret ediyor. Ziyaret edilen yerler arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Merkez Mahallesi\'ndeki 2 katlı ahşap-taş karışımlı yöre mimarisini yansıtan evi de bulunuyor. Ziyaretçiler, evle birlikte selfie yapıyor, fotoğraf çektiriyor. Ziyaretçiler en çok ilgiyi ise yılın büyük bir bölümünü sis bulutunun üzerinde geçiren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 1160 rakımlı Kıbledağı zirvesinde 3 yıl önce açılan Dua Tepe\'deki camiye gösteriyor. Cami, Erdoğan’ın isteği üzerine, Üsküdar Şemsi Paşa Cami’nin benzeri olarak inşa edildi.

BELEDİYE BAŞKANI: GÜNEYSU İLGİ ÇEKİYOR

Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan, Demiören Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Güneysulu olmasının avantajlarından yararlandıklarını ifade eden Başkan Turan, \"Güneysu\'nun böyle büyük bir devlet adamını bağrından çıkarmış olması ilçe için büyük bir iftihar kaynağıdır. Gittiğimiz her yerde bu durumun sıcaklığını hissediyoruz. Doğrusu bu durumdan da istifade ediyoruz ama cumhurbaşkanımız bu konularda çok adildir. Güneysu özellikle cumhurbaşkanımızın ana-baba ocağı olması dolayısıyla herkesin ilgisini çekiyor. Büyük bir devlet adamının nasıl bir yerden yetiştiğini merak edenlerin Güneysu\'ya gelmesi bizim açımızdan farklı bir turizm kaynağı oluyor.\" dedi.

\'ARAPDÜZÜ, KIBLEDAĞI VE HANDÜZÜ TURİZM MERKEZİ OLACAK\'

Güneysu\'nun doğal güzellikleri ile öne çıkan ve yeşilin her tonuna sahip bir ilçe olduğunu belirten Turan, ilçede turizm faaliyetlerini arttırmak adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek şöyle dedi: \"Turizm konusunda ilçe doğal güzelliğe sahip olsa da altyapımız yoktu. Biz turizm altyapısı oluşturma konusunda gayret içerisindeyiz. Bu noktada yaptığımız bazı çalışmalar var. Bunlardan birisi olan ve ilçenin 10 kilometre uzağında yer alan Arapdüzü mesire alanı, günde 500 ile 600 kişinin ihtiyacını karşılayan, yürüyüş parkuru, mesire alanı ve şelalelere sahip bir yerdir. Yine Kıbledağı kent ormanı ve camimiz var. Kıbledağı, çok stratejik bir tepedir. İsmini Güneysu\'nun kıble istikametinde yer aldığı için Kıbledağı olarak almıştır. Kıbledağı\'nda rahmetli Yusuf Yılmaz hoca tarafından yapılan bir mescit vardı. 2010 yılında bu bölgeye yol yapılmasının ardından cumhurbaşkanımız ile buraya çıkmıştık. Cumhurbaşkanımız ilk defa bu alana çıkıyordu ve bu mescidin yenilenmesi gerektiğini söyledi. Hayırsever bir iş adamımız tarafından tüm masrafları karşılanarak çok güzel bir cami inşa edildi. Kıbledağı turizm açısından Güneysu\'nun önemli mekanlarından birisi haline geldi. Handüzü Yaylası, Rize\'nin en düz ve merkeze en yakın yaylasıdır. Yayla yolu tamamen asfaltlanmış durumda. Rize merkeze 35 kilometre uzaklıktaki bu yere araba ile yaklaşık 40 dakikada ulaşım sağlanabiliyor. Handüzü Yaylası\'nda Doğu Koruma ve Milli Parklar bünyesinde 85 dönümlük günübirlik mesire alanı yaptık. Bu projemiz henüz hayata geçirilemedi. Önümüzdeki yıl Handüzü\'ne yapılacak olan tesisleri ihale edip turizme kazandırmak istiyoruz\"

KAYMAKAM: GÜNEYSU CENNETTEN BİR PARÇA

Güneysu\'yu huzur, mutluluk, saflık ve dinginlik kelimeleri ile tanımlayan Güneysu Kaymakamı Davut Düzgün de \"Güneysu bizim için cennetten bir parçadır. Güneysu\'ya henüz gelmeyenler, Türkiye\'de bu kadar pırıl pırıl bir doğaya sahip bu coğrafyayı henüz keşfedememişlerdir. Burayı görmemek bence bir eksiklik. Güneysu\'da tarihi, doğal ve turistik mekanlarımız mevcut. Bugün Kıbledağı camiinde bir sabah namazı kılmak veya akşam gün batımını oradan takip etmenin dünyada bir eşi ve benzeri olmadığını düşünüyorum. Yine Handüzü\'nde sisli havada, bulutların üzerinde çay içmenin dünyada eşi olduğunu düşünmüyorum. Arapdüzü\'nden bir tarafınızda şelale diğer tarafınızda çamlar ile beraber huzurlu bir doğa yürüyüşü yapma imkanına sahipsiniz\" diye konuştu.

\'İLK FIRSATTA BURAYA YENİDEN GELECEKLER\'

Dünyada turizm konusunda son yıllarda \'saflık\' ve \'dinginlik\' temalarının trend olduğuna değinen Düzgün, \"Artık insanlar saflık ve dinginlik arayışlarındalar. Bu tür turizm bölgesi arayışları içerisinde olan yerli ve yabancı turistleri biz Güneysu\'muza bekliyoruz. Turistleri misafir edebilmek adına gerekli olan bütün çalışmaları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. İlçemizi ziyarete gelen kişilere daha dolu zaman geçirtebilmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Buraya gelerek Güneysu\'nun tarihi ve doğal güzelliklerini gören hemşerilerimiz buradan çok memnun ayrılacaklardır ve ilk fırsatta buraya yeniden geleceklerdir. Bu noktada çok ciddi ve kapsamlı bir çalışmamız var.\" dedi.

\'CUMHURBAŞKANIMIZ BURADAN KOPAMIYOR\'

Düzgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'ata toprağı\' Güneysu\'yu yılda en az 3-4 kez ziyaret ettiğini söyleyerek, \"Cumhurbaşkanımız ve onun gibi diğer hemşerilerimiz buradan kopamıyor zaten kopabilme imkanları da yok. Güneysu herkesin mutlaka görmesi gereken bir yerdir. Gönlümüzü ve kalbimizi açtık, burayı ziyaret etmeye gelecek olan insanları bekliyoruz.\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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Günesyu turizm alanları DROEN görüntüleri

Güneysu detayları

Belediye Başkanı ve Kaymakam açıklaması

Detaylar

Erdoğan\'ın evinden detay

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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5)ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK ADINA DÜZENLENEN FOTOMARATON YARIŞMASI SONA ERDİ

MARDİN\'in Derik ilçesinde teröristler tarafından makamında uğradığı bombalı saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına düzenlenen fotomaraton yarışmasının ödülleri dağıtıldı. Derik Kaymakamlığı ve Belediyesinin organizasyonuyla, Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Eti Gübre\'nin destekleriyle düzenlenen fotomaraton yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmaya katılan Türkiye\'nin farklı illerinde gelen 83 profesyonel ve amatör fotoğrafçı, 4 gün boyunca ilçedeki tarihi ve kültürel mekanların fotoğraflarını çekti. İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas, İstanbul Arel Üniversitesi\'nden 55 yıllık fotoğraf sanatçısı Porf. Dr. Güler Ertan, 60 yıllık fotoğraf sanatçısı İbrahim Zaman, Burak Şenbak, Hasan Açan, Murat Bakmaz, Mustafa Kılıç\'ın jüriliğini üstlendiği yarışmada 370 fotoğraf değerlendirilirken, 8 fotoğraf ödüle değer bulunurken, 24 tanesi ise sergilenmeye değer görüldü.

Değeri 5 bin lira olan Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk özel ödülünü yarışmacılardan Feyzullah Ekin aldı. Ödül töreninden sonra konuşan Kaymakam Hakan Kafkas,\"Yaklaşık bir aydır festivale hazırlandıklarını,hem çok güzel İnsanlar tanıdıklarını,hem de Derik ile alakalı özel arşivlerini oluşturduklarını,umduklarının ve beklediklerinin üzerinde çok güzel resimler seçtiklerini, katılımcılara teşekkür ettiklerini\" dedi.

Juri üyesi olarak İstanbul Arel Üniversitesi\'nden gelen 55 yıllık fotoğraf sanatçısı Porf.Dr.Güler Ertan da, \"Derik benim için çok güzel anıları olan bir İlçe olarak kalacaktır.Buradaki İnsanlar, sevecenliğyle, İnsanlığıyla, yakınlığıyla ve sanat severliğiyle birinci planda olacaktır. Çünkü neden,bu düzenlenen festivalde şunu gördüm ki,burada 4 gün geçirdim ve 4 günde dünya gibi yaşadım ve dostlar kazandım.Bu dostluk geçici değil,ilelebet kalıcı olacaktır,gerek hayallerimde,gerek gerçeklerde, sanata bu kadar değer veren Kaymakam ve onun eşi toplumuna büyük hizmet vermektedir,kendilerine çok teşekkür ederim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ödül töreni

-Ödül dağıtımı ve plaket sunumu

-Kaymakam Hakan Kafkas ve diğer konuşmalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-

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6)ÇEVRECİ GELİN VE DAMAT DAVETLİLERE ÇAM VE ÇINAR TOHUMU DAĞITTI

HAKKARİ’de dünya evine giren çevreci çift Jiyan Güneç ve Menaf Özdil düğün davetiyelerinin içine ağaç tohumu koyarak dağıttı. Genç çift, \"Gelecek nesiller için böyle bir başlangıç yapmak istedik. Eminiz ki Yüksekova bir gün çok daha yeşil olacak\" dedi.

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Biyoloji Öğretmeni Jiyan Güneç ile Tunceli\'de Sosyolog olarak görev yapan Menaf Özdil farkındalık yaratmak ve örnek olmak amacıyla düğün davetiyelerinin içine 20 bin kızılçam, karaçam ve çınar tohumu koydu.

İlçedeki bir düğün salonunda dünya evine giren Biyoloji Öğretmeni Jiyan Güneç (25) ile Tunceli\'de Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü\'nde Sosyolog olarak görev yapan Menaf Özdil (28), davetiyelerine koydukları ağaç tohumları ile gelenlere örnek oldu.

İlçe genelinde bin adet davetiye dağıttıklarını anlatan gelin Güneç, bu davetiylerin içine de yaklaşık 20 bin tohum bıraktıklarını, bunu farkındalık oluşturmak ve gelecek nesillere daha yaşanılır yeşil bir çevre bırakmak için yaptıklarını belirtti. Güneç, \"Gelecek nesiller için biz böyle bir başlangıç yapmak istedik. Eminiz ki, bizden sonrakiler bizden çok daha iyisini yapacak ve Yüksekova bir gün çok daha yeşil olacak\" dedi.

FİKİR GELİNDEN ÇIKTI

Büyük mutluluk yaşadıklarını anlatan damat Özdil ise tohum dağıtma fikrinin geline ait olduğunu söyledi. Özdil, \"Bu fikir bana da çok cazip geldi. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Önümüzdeki yıllar inşallah Yüksekova\'da binlerce kızılçam, karaçam ve çınar ağacı olur\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Düğün davetiyelerin üzerindeki kızılçam, karaçam ve çınar fidanlarını tohumu

-Gelin damadın aralarındaki sohbet

-Gelin Jiyan Güneç\'in açıklamaları

-Damat Menaf Özdil\'in açıklamaları

-Gelin ve damattan detaylar

-Davetlilerin hayal çekmesi

-Gelin ve damadın davetlilerle birlikte hayal çekmesi

Genel detaylar

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) -

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7)TATLI SULARIN KÖPEKBALIĞI ANTALYA\'DA

AKDENİZ Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü, anavatanı Vietnam\'da, tatlı suda yetişen ve \'akvaryum köpekbalığı\' olarak da bilinen pangasius balığını Türkiye\'de üretmeyi başardı. Yetersiz oksijene sahip sularda bile yaşayabilen pangasius; yemeklik olarak yetiştirilip ihraç edilebiliyor. Antalya\'da Ege ve Akdeniz bölgelerinden sorumlu tatlı su, deniz ve akvaryum balıklarının üretim merkezi Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü, Türkiye\'de deniz, tatlı su ve akvaryum balıkçılığının geliştirilmesi üzerine hem üretim, hem de özel sektör ve birçok dünya ülkesinde öncü çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Sazan, alabalık, çipura, levrek ve birçok türde akvaryum balığı üretiminin gerçekleştiği enstitüde, anavatanı Vietnam olan ve tatlı suların köpekbalığı olarak da bilinen pangasius türü balığın 4 yıl önce getirilen yavruları anaç durumuna gelerek yumurtladı ve yavruları da olgunlaşmaya başladı. Yaklaşık dört yıldır devam eden projede pangasius balığını üretmeyi başaran enstitü, türün özel sektör tarafından da üretimiyle yeni bir ihracat kapısı açmayı hedefliyor.

\'YAVRU KÖPEKBALIKLARI ANAÇ DURUMA GELDİ\'

Proje sorumlusu su ürünleri mühendisi Soner Sezen, pangasius balığının dünyada yüksek miktarda üretim ve tüketimi olduğuna dikkati çekerek, \"Dört yıl önce getirdiğimiz yavru balıklar anaç duruma geldi. Bu sene üretimine çalıştık ve başarılı sonuçlar aldık. Balığın anavatanı Vietnam Mekong nehri. Burada yüksek miktarda üretimi yapılıyor ve tüm dünyaya yemeklik balık olarak 60 milyon ton civarında ihraç ediliyor\" dedi. Aslında tatlı su balığı olan pangasiusun akvaryum camiasında \'akvaryum köpekbalığı\' olarak adlandırıldığını belirten Sezen, “Sırt yüzgeçlerinin denizlerdeki köpekbalığına benziyor olması nedeniyle buna köpekbalığı demişler. Ama denizdeki köpekbalığıyla alakası yok. Panga olarak isimlendiriliyor. Dişli değil ve belli bir safhadan sonra da bitkisel yaşam sürüyorlar\" dedi.

Bu yıl balıkların tam kontrollü üretimini gerçekleştirdiklerini söyleyen Sezen, “Yavruları aldık ve büyüttük. Yaklaşık 90 günde 80-90 gram ortalama ağırlığa geldiler. Kilogramda 500-600 gram yumurta veriyorlar. Bu sene üretim metodları üzerinde çalışıyoruz ve ilk olması nedeniyle üretim miktarımız düşük. Seneye küçük boylarda akvaryum, büyük boylarda da yemeklik olarak piyasaya sunacağız\" dedi.

Akdeniz ve Antalya bölgesinde de bu balığın üretilebildiğini göstermeyi amaçladıklarını belirten Soner Sezen, “Dünyada yemeklik balık, artık etçil balık türlerinden otçul balık türlerine geçmekte. Çünkü balık ununun az bulunması ve yem maliyetlerinin de yüksek olmasından dolayı artık otçul balıklar tercih ediliyor. Bunun için en uygun balık türlerinden birisi pangasius. Hızlı büyümesi, et veriminin yüksek olması, kötü su şartlarında bile yaşayabilmesi, örneğin oksijen düşükse bile rahatlıkla yaşamasından dolayı artık bu balık yeni trend\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Kurum dış plan tabela görüntüsü

Havuzlardan görüntü

Anaç balıkların havuzda görüntüsü

Küçük balıkların görüntüsü

RÖP: Su Ürünleri Mühendisi Soner Sezen

Detaylar

405 MB --- 03.39 /// HD

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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8)VELİLER, OKUL BAHÇESİNDE BOZULAN PARKE TAŞLARINI DÜZELTTİ

TRABZON’un Akçaabat ilçesindeki Kavaklı Ortaokulu bahçesinin zemininde yer alan parke taşları çevrede büyüyen ağaç kökleri nedeniyle bozuldu. Öğrencilerin oyun oynadıkları sırada düşüp yaralanmaları riski bulunan parke taşlarının yetkililerce düzeltilmediğini öne süren veliler, bozulan zemini kazma, kürek, çekiç ve baltayla düzeltmek için çalışma başlattı. Uzun süren çalışmalarla, parke taşlarının alt kısmı velilerce temizlenip yeniden dizildi, bozulan zemin de onarıldı. Akçaabat ilçesindeki Kavaklı Ortaokulu’nun çevresindeki çeşitli ağaç köklerinin büyümesi okul bahçesinde parke taşla kaplı zemini bozdu. Ağaç köklerinin büyüyerek uzanmasıyla bozulan ve tümsekler oluşan zeminde öğrenciler de oyun oynamakta güçlük çekti. Bozulan zeminin okul bahçesinde oynayan öğrenciler için tehlike arz ettiğini belirten veliler, durumu belediyeye bildirdi, yardım istedi. İddiaya göre, belediyesi yetkilileri sorunun çözümü için okul bahçesinde bulunan ağaçların kesilmesi gerektiğini söyledi. Ağaçların kesilmesini istemeyen Kavaklı Ortaokulu Okul Aile Birliği üyeleri, bozuk zemini onarmak için harekete geçti, kendi imkânlarıyla bahçede çalışma başlattı. Çocukların, bozuk zemin üzerinde oyun oynarken, düşüp yaralanmalarının önüne geçmek için seferber olan veliler, parke taşlarını söküp, altında yer alan ağaç köklerini de balta yardımıyla keseler temizledi. Akşam saatlerine kadar süren çalışmalarla, sökülen parke taşları yeninden yerine dizildi, bozulan zemin de düzleştirilip onarıldı.

‘ÇOCUKLAR DÜŞÜP YARALANABİLİRDİ’

Kavaklı Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı İnci Yılmaz, yaptıkları çalışmayla çocuklarının okul bahçesinde rahatça oyun oynayabileceğini söyledi. Yılmaz, \"Okulun zemininde bulunan parkeler, kontrolsüz büyüyen ağaç kökleri nedeniyle bozuldu. Biz okul aile birliği olarak sorunun çözümü için gerekli yerlere başvurumuzu yaptık. Yetkililer bizlere sorunun çözümü için ağaçların kesilmesi gerektiğini söylediler. Biz de ağaçların kesilmesini istemedik ve böyle bir çözüm yolu düşündük. Velilerimizle birlikte gece saatlerine kadar, ağaç köklerini temizleyip, düzelen zemin üzerine parkeleri tekrar yerleştiriyoruz. Biz bunu yapmasak çocuklarımız burada oyun oynarken düşüp yaralanabilirö dedi.

\'YARDIMIMIZ OLDUYSA NE MUTLU BİZE\'

Elinde çekiçle onarım çalışmalarına eşlik eden öğrenci velisi Canan Karaağaç Meme ise zemini düz hale getirdiklerini belirterek, \"Zemin düz olmadığından ve hep çıkıntılar olduğundan dolayı, elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eğer ki çocuklara bir yardımımız olduysa ne mutlu bize. Çocuklarımız burada düşerek yaralanıyordu, kimisi ayağını kimisi kolunu kırıyordu. Biz de burada kazmayla beraber parke taşlarını çıkararak, altında kalan ağaç köklerini temizliyoruz ve çok zor olduğu halde aynı taşları yerine koymaya çalışıyoruzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Okul bahçesindeki çalışmalar

-Velilerden görüntüler

-Parke taşları temizlik ve onarımı

-Röpler ve detaylar

(Haber: Uğur AYDIN Kamera: Emre KOLTUK/AKÇAABAT(Trabzon),(DHA)-

