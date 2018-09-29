DHA YURT BÜLTENİ 5

PKK teröristler tarafından kaçırılan Erol Tekin\'in öldürüldüğü iddiası

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde 10 gün önce PKK\'lı teröristler tarafından kaçırılan esnaf Erol Tekin\'in (27) öldürüldüğü iddia edildi. Tekin için Altınsu köyünde taziye evi kuruldu.

Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Altınsu köyü Dereboyu mezrasında yaşayan, ilçe merkezinde esnaflık yapan Erol Tekin, 10 gün önce Şemdinli-Yüksekova karayolunda aracıyla giderken PKK\'lı teröristler tarafından kaçırıldı. Güvenlik güçleri, Tekin\'in bulunması, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlattı.

Operasyonlar sürerken, örgüte yakın internet siteleri Tekin\'in öldürüldüğü duyuruldu. Yakınları büyük üzüntü yaşarken, Tekin için yaşadığı mezrada taziye evi kuruldu. Cenazenin ise PKK\'lı teröristlerin elinde olduğu öne sürüldü.

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Tunceli, Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası\'na hazırlanıyor

TUNCELİ, 6-7 Ekim\'de düzenlenecek Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası\'na ev sahipliği yapacak. Şampiyonanın hazırlıkları ise aralıksız devam ediyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Tunceli\'de ilk kez, \'Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası\' düzenleme kararı aldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in kentin doğa, su ve hava sporlarında markalaşması amacıyla yürüttüğü çalışmalar neticesinde 23-27 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Rafting şampiyonasının düzenlendiği Tunceli\'de, şimdide Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonasına hazırlanıyor.

\'TUNCELİ ARTIK ŞAMPİYONLARLA ANILIR OLDU\'

6-7 Ekim 2018\'de yapılması planlanan şampiyona öncesinde yamaç paraşütçüleri deneme uçuşlarına başladı. Sporcuların yaptıkları deneme uçuşları ve akrobasi gösterileri, renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası ile Tunceli\'de bir ilkin daha yaşanacağını anlatan Vali Tuncay Sonel, \"23-27 Mayıs 2018’de Tunceli’de ilk kez yaptığımız Rafting Türkiye Şampiyonası’ndan sonra bu defa da 6-7 Ekim tarihlerinde Tunceli’de ilk kez Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası yapılacaktır. İlimiz açısından önemli bir gelişmedir. Tunceli artık şampiyonlarla anılır oldu. Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonasının ilimizde düzenlenmesini, ilimizin tanıtımı açısından çok önemsiyoruz. Tunceli’nin su sporları, doğa sporları ve hava sporları branşlarında da markalaştırmak için çalışıyoruz. Eminim ki rafting de olduğu gibi yamaç paraşütü şampiyonasıyla da kentimiz adıyla ön plana çıkacak. Türkiye genelinden birçok sporcu gelecek ve 2 gün süreyle burada yarışacaklar, Tunceli\'nin, Munzur\'un güzelliklerini görecekler. Desteklerinden dolayı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şükranlarımızı sunarız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Yamaç paraşütü etkinliğinden görüntü

-Go pro ile çekilen görüntüler

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamara: TUNCELİ, (DHA)



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Sigorta şirketleri, kuraklık nedeniyle verim alamayan çiftçiyi kandırdı iddiası

MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde kuraklık nedeniyle tarladaki ekini toplayamayan çiftçi, tarlasına yaptırdığı sigortanın bir maddesinde, \'Kuraklıktan ilçe bazlı\' ibaresinin mağduru oldu. Çitfçiler, bu madde nedeniyle sigorta şirketinden zararını tanzim edemiyor. Nusaybin Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Doğru, 400 bin dekar ekili alanda ekim yapan çiftçilerin bazılarının sigorta yaptırmadığını yaptıranların ise sigorta firmaları tarafından kandırıldığını söyledi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle Nusaybin ilçesinde 400 bin dekar ekili alanda üretim yapan çiftçilerin bir kısmı tarladaki ürününü toplayamadı. Bazı çiftçiler, bu nedenle tarlasını sigortaladı, ancak sigorta firmaları, sözleşmeye koydukları ve küçük yazılarla sözleşmede yeralan \"Kuraklıkta ilçe bazlı\" cümlesinden dolayı çiftçinin zararını karşılamaya yanaşmıyor.

Çiftçilerin mağdur olduğunu belirten Nusaybin Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Doğru, Nusaybin\'de 400 bin dekara yakın ekili arazinin olduğunu ve 120 bin dekara yakını sulu, geri kalan 280 bin dekarlık alanda ise kuru tarım yapıldığını belirterek,\"Hepsi yüzde yüz kurudu. Çiftçi bu araziden hiç mahsul almamıştır. Bazı çiftçilerimiz kuraklık sigortası yapmış. Sigorta esnasında kocaman kağıtlara küçük küçük yazıları okumadan çiftçilerimiz sözleşmeyi imzalamış. Şahıs veya arazi bazlıdan ziyade çiftçiyi kandırmak için \'Kuraklıkta ilçe bazlı\' diye bir madde konulmuş. Sigorta şirketleri bu maddeyle sadece ve sadece çiftçiyi kandırmak ve dolandırmak için yaptı. Çiftçilerimizle birlikte ilçe tarıma gittik. Nusaybin\'deki kuru tarlaların yüzde yüz zarar gördüğüne dair elimizde ilçe tarım müdürlüğünün tuttuğu rapor var. Biz bunu sigorta şirketine götürdüğümüzde bu raporları değil, anlaşmadaki maddeyi önümüze çıkarıyor. İlçe tarımın değil, eksperlerin raporlarını dikkate alıyorlar\" dedi.

\"ÇİFTÇİ DEVLETİN VERDİĞİ DESTEKTEN MAHRUM KALDI\"

İlçe Tarım Orman Müdürlüğü raporlarına göre kuru arazilerin yüzde yüz kuruduğu için fatura desteğinden de yararlanmadığını savunan Doğru, \"Çiftçimiz hem cebinden para verdiği için zarar görmüştür, hem zararını karşılayamadığı için ayrıca zarar görmüştür. Hem de faturaları işleme konulmadığı zarar görmüştür. Devletin verdiği desekten de mahrum kalmıştır. Biran önce çiftçimizin zararlarının giderilmesi ve sorunn ortadan kaldırılması için hükümetimizden ve yetkililerden destek bekliyoruz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-Kuruyan ekinler

-Tarladan detaylar

-Nusaybin Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Doğru ile röportaj

-Başkan Doğru\'nun telefonla yetkililerle görüşmesi

-Genel görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),(DHA)

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Halk otobüsü şoförü fenalaşan kadın yolcuyu acile yetiştirdi

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) –Bursa\'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü şoförü Ethem Bozkurt, fenalaşan yolcuyu Devlet Hastanesi götürdü. Bu sıradaa yaşananlar otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İnegöl ilçe merkeziyle kırsal Cerrah Mahallesi arasında özel halk otobüsüyle yolcu taşıyan Ethem Bozkurt, Cerrah Mahallesi\'nden yolcularını alarak İnegöl ilçe merkezine yola çıkt. Bu sırada, Cerrah Mahallesi duraklarında yakınları tarafından hastaneye götürülmek istenen, ismi öğrenilemeyen bir kadın, yakınları tarafından otobüse alındı. Kadın otobüste bir süre sonra fenalaştı. Bunun üzerine hasta yakınları şoförden yardımcı olmasını istedi. Otobüs şoförü Ethem Bozkurt da tüm duraklara pas geçerek Devlet Hastanesi\'nin yolunu tuttu. Hastaneye getirilen kadın tedavi altına alındı.

Otobüs şoförü Bozkurt, hasta kadını hastaneye bıraktıktan sonra diğer yolcuları güzergahtaki yerlerine bıraktı. O anlar otobüsün kameralarına saniye saniye yansıdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri

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Beslenme Dostu Okullara sertifika

BURDUR\'da Beslenme Dostu Okul seçilen 19 okulun müdürlerine belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Abdi Özeren İmam Hatip Ortaokulu\'nda düzenlenen törene Vali Hasan Şıldak, İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Vali Hasan Şıldak, Beslenme Dostu Okul Projesi\'nin öğrencilerin okulda sağlıklı şartlarda ve iyi beslenme koşullarında eğitimlerini devam ettirmeleri bakımından önemli bir proje olduğunu söyledi. Vali Şıldak, \"Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen ve ilimizde de görüldüğü üzere sonuçları alınan ve toplam sayısı 27\'ye ulaşan Beslenme Dostu Okulumuzla projenin yoğun bir ilgi gördüğü de anlaşılıyor. Tabii sağlık ve sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi okul çağlarından başlayarak, ana sınıfı, ilkokul, ortaokul eğitim düzeyinde çocuklarımızın, gençlerimizin hem hijyen koşullarına sahip ortamlarda, hem de dengeli ve yeterli olarak beslenebilmeleri kuşkusuz büyük öneme sahip\" dedi.

Çağın en büyük hastalığının obezite olduğunu vurgulayan Vali Şıldak, şunları söyledi:

\"Gelişmiş toplumlarda görülen, yoğun ve hızlı şekilde obezleşme yaşanıyor. Çünkü hareketli değiliz. Çocuklarımızda da bu tür emareler görülüyor. Hareket, sağlıklı beslenme ve en önemlisi fastfooddan uzak durma temel koşul olmalı, bunu başaracağız ve bunun için de okullarımızda bu önemli proje dahil edilmiş. Çalışmak çok güzel, devamını sağlayıp 27 sayımızı, bu eğitim öğretim yılında inşallah 57\'lere, 67\'lere taşımak hedefimiz olmalı. Bütün emeği geçenleri, her iki müdürlüğümüzü, ilgili personelimizi tebrik ediyorum. Bu yıl hak kazanan 19 okulumuzun yöneticilerini bütün öğretmenlerimizi, destek veren personelimizi ve aynı zamanda velilerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum hayırlı olsun.\"

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından okul müdürlerine Beslenme Dostu Okul Sertifikaları verildi, öğrencilere top ve ip hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törene katılanlar

- Sunum

- Reha Sermed Aygörenin konuşması

- Salondan detay

- Vali Şıldak\'ın konuşması

- Belgelerin verilmesi

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-

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