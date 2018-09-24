DHA YURT BÜLTENİ 5

Batan teknede kaçakların kurtarılması kamerada

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi açıklarında, kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu teknenin batıp 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda, 16 kişinin kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, dün (pazar) saat 09.28\'de, Bodrum\'un Akyarlar Mahallesi açıklarında tekne battığını öğrendi. Bodrum Arama-Kurtarma Derneği Ambulans Botu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Botu ve bölgede bulunan 1 ticari tekne, arama kurtarma çalışması başlattı. 15 kaçak göçmen denizde kurtarıldı, jandarma ekipleri ise 1 kaçağı karada yakaladı. 3\'ü kadın, 8\'i erkek, 5\'i çocuk olan 14\'ü Suriye ve 2\'si Somali uyruklu toplam 16 kaçağın tamamı kıyıya getirildi, kimlik tespiti yapıldı. Ayrıca 1 kadının cesedine ulaşıldı. Kaçakların kurtarılma anı, sahil güvenlik kamerasınca görüntülendi. İfadelere göre, batan teknede 17 kişinin olduğunun belirlenmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarına son verildiği açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(Görüntü sahil güvenlik kamerası)

- Kaçakların sahil güvenlik ekiplerince kurtarılması

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: MUĞLA, (DHA)

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ÖZEL - Malatya\'da \'Çöpçüler Korosu\' kuruldu

MALATYA\'da, merkez Battalgazi Belediyesi\'nde çalışan 18 temizlik işçisi, \'Çöpçüler Korosu\' kurdu. Günlük çevre temizliğinde kullandıkları süpürge, kürek, kova gibi malzemeleri kendilerine enstrüman yapan temizlik işçileri, hem çalıp hem de şarkı söylüyor.

\'Çöpçüler Korosu\', Battalgazi Buluşmaları ile Malatya\'nın fethinin 917\'nci yıl dönümü programları dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Kimsenin beklemediği anda sahneye ellerinde süpürge, kürek ve kovalarla çıkan temizlik görevlileri, müzisyen Erkin Koray\'ın \'Çöpçüler\' şarkısını hem çalıp hem de seslendirdi. Katılanları eğlendiren koro üyeleri, çevre temizliği yaptıkları sırada aralarında kararlaştırdığı şarkı sözlerini de ezberliyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bünyelerinde temizlik işçilerinin oluşturduğu koro ile farkındalık oluşturulduğunu belirterek, \"Temizlik işçilerimiz minik konser icra ediyorlar. Koronun sayısı çalışma ve nöbet durumuna göre zaman zaman artıyor veya eksiliyor\" dedi.

\'Çöpçüler Korusu\'nun şefi Orhan Narinç de temizlikte kullandıkları malzemelerle müzik yapıp, koro oluşturma kararı aldıklarını dile getirerek, \"Bir fikir doğdu; \'Biz bunlarla bir müzik yapalım\'. Hem ilgi çekelim hem de müzik yapalım, diye. Böylece biz de kendimizi deşarj etmiş olmayı planlayarak bu işe başladık. Kovalarımızla faraşlarımızla kar küreklerimizle kurduğumuz koromuza normal müzik aletleri katarak, kendimizce okumaya başladık. Baktık ki bir şeyler oluşuyor ve bunu gruba dönüştürdük\" diye konuştu.

Koro üyesi temizlik işçileri, çalışırken, konsere hazırlandıklarını ve bundan mutluluk duyduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çöpçüler korosu

- Kör olası çöpçüler şarkısı

- Kovadan görüntü

- Şarkı söylemeleri

- Temizlik kıyafetleri

- Katılanlar

- Başkan Selahattin Gürkan röp.

- Koro şefi Orhan Narinç röp.

- Bağlamacı Bülent İlgün röp.

- Faraşçı Servet Arıcı röp.

- Yerleri sürürken şarkı söylemesi

- Süpürgeci Ali Çekiç röp.

- Katılan diğer işçiler halay

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

730 MB

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Jeotermale yürüyüşlü protesto

AYDIN\'ın Efeler ilçesi, kırsal Kızılcaköy Mahallesi\'nde kurulmak istenen jeotermal santrali köylüler tarafından protesto edildi. Köylüler, mahallerine jeotermal santral yapılmasından vazgeçilene kadar eylemlerine devam etmekte kararlı olduklarını belirtip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan destek istedi.

Aydın\'da hızla artan jeotermal santrallerden doğaya salınan sıvı ve gazlar, ilin havasını, suyunu ve toprağını kirlettiğini ileri süren Kızılcaköy Mahallesi sakinleri, mahallelerine kurulmak istenen jeotermal santraline karşı tek yürek oldu. 7\'den 77\'ye her yaş kesiminden köylüler, jeotermal şirketi yetkililerini mahallerine sokmamak için bir süre önce çadır nöbetine başlayan köylüler eylemlerini de sürdürüyor. 200 kadar köylü bu defa da köylü kadınların kullandığı bir traktörün arkasında, ellerinde, \'İncirime, zeytinime dokunma\', \'Topraklarını satma\', \'Suyumu kirletme\', \'Bu topraklar bizimdir, bizim kalacak\', \'Kanser olmak istemiyorum\', \'ağaç yoksa hayat yoktur\', \'Topraklarını satma, geleceğini kirletme\', \'Bırakın dağımdan yağ, ovamdan bal aksın\' yazılı dövizlerle Aydın-İzmir Otoyolu\'na kadar yürüdü. Burada bir açıklama yapan eylemcilerden Leyla Çiyanşen, mahallemizdeki birkaç kişinin arazisi jeotermal şirketi yetkilileri tarafından yüksek paralarla satın alındığına dikkati çekip, \"\'20 günden beri jeotermal tesisi gelmesin\' diye bekçilik yapıyoruz. Kurduğumuz çadırda her gün gece saat 01:00\'a kadar bekliyoruz. Jeotermalcileri köyümüzde istemiyoruz, bu nedenle nöbetimizi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızdan da yardım istiyoruz. Madem halkını ana gibi sarıyor, baba gibi kucaklıyor; bizim mahallemizi de kucaklasın. Bizim gidecek başka bir yerimiz yok. Biz İncirliova ile Efeler arasında çok zengin toprakları olan insanlar değiliz. 2 dönüm ile 30 dönüm arasında arazilerimiz var. Köylü, bamya ve börülce ekerek, emekli maaşını alarak çocuklarını okutmaya çalışıyor. Biz oksijen istiyoruz ve temiz havada yaşamak istiyoruz\" dedi.

\"ENGEL OLMAK İÇİN ÖNLERİNE YATACAĞIM\"

Köylülerden kaybedecek hiçbir şeyinin olmadığını belirten Hatice Bortaş da \"Jeotermal şirketi yetkilileri, bzden habersiz geli, tarlamızı ölçüp, gitmişler. Mahallemde jeotermal santral kurulmasırna engel olmak için o insanların önüne için yatacağım. 86 yaşındayım, yaşayacağım yaşadım.

Çocuklarımızı zehirletmememek için kendimi feda edeceğim. Çocuklarımın hepsi başka yerlerde yaşıyorlar. Ayda yılda bir gelip, burada eğleniyor, dinleniyor ve temiz hava alıyorlar. Bu nedenle buranın doğasının yok edilmek istenmesine göz yummayacağım\" diye konuştu.

Köylülerden Süleyman Aşkın da \'Kahraman\' olarak nitelediği Kızılcaköylüler\'in sadece kendi haklarını değil civarda yaşayan 500 bin kişinin haklarını korumak içinde mücadele ettiğini söyledi.

Köylülerden Davut Türker de TÜBİTAK\'ın ve çevrecilerin yahtığı inceleme ve araştırmaların sonuçlarını okuyarak jeotermalin faydalarını ve zararlarını öğrendiklerini belirtip, \"Bu öğrendiklerimizden de kendi çıkarımımızı yaparak, jeotermale \'hayır\' diyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kızılcaköy Mahallesi sakinlerinin ellerinde dövizlerle yürüyüşünden görüntü

-Çadır nösetinden görüntü

-Jeotermal santrali kurulmak istenmesine tepki gösteren Leyla Çiyanşen, Hatice Bortaş, Sülayman Aşkın ve Davut Türker ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)



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Rize’de asırlık çınarın kesilmesine tepki

RİZE\'de sembol haline gelen ve yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtilen tarihi çınar, tehlike oluşturduğu gerekçesi ile kesildi. Ağacın kesilmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Rize eski Orta Cami yanında bulunan tarihi çınar, ekiplerce kesildi. Yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtilen çınarın zaman içerisinde çürümeye başladığı, yan yattığı için tehlike oluşturması nedeniyle kesildiği belirtildi. Vatandaşlar, sosyal medyada çınar ağacının kesilmesine yönelik tepkilerini paylaştı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Tepkiler üzerine Rize Belediyesi\'nden yazılı açıklama yapıldı. Çınar ağacının tamamen çürümesi nedeniyle can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğunun belirlendiğine yer verilen açıklamada şöyle denildi:

\"Rize Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Rize Orman İşletme Müdürlüğüne ve Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurularak belirtilen koordinattaki ağacın incelenmesi ve tescilli anıt ağaç envanterinde olup olmadığına dair bir rapor talep edilmiştir. Belediyemize verilen rapora göre; çınar ağacının gövde ve öz odununda 3/2’lik kısmının gövde boyunca tamamen çürüdüğü, ağacın yere dönük olduğu ve dolmuş durakları üzerine devrilme olasılığının bulunduğu belirtilerek kesilmesinde bir sakınca olmadığı hususu vurgulanmıştır. Bu rapor doğrultusunda belediyemiz ekipleri, ağacı can ve mal kaybını engellemek amacı ile kesmiştir. Tüm yasal izinler alınmış ve konu ile ilgili yasal süreç sonuna kadar izlenmiştir.\"

\'BELEDİYEMİZ ÇEVRE DÜŞMANI İLAN EDİLMİŞTİR\'

Çınar ağacının kesilmesi sonrası belediyeye dönük kasıtlı linç kampanyası başlatıldığının vurgulandığı açıklamada, \"Vatandaşının güvenliğine dönük yapılan bu çalışma üzerinden oluşturulan algı malzemesi devreye sokulmuş ve belediyemiz çevre düşmanı ilan edilmiştir. Oysa Belediye Başkanı Reşat Kasap’ın üzerinde en yoğun durduğu konu çevrenin ve yeşilin korunması ve geliştirilmesidir. Aslında daha önceden başkanımıza ve belediyemize yapılanlar ile şimdi yapılan algı çalışması birbirine benzemektedir. Konu Rize olunca belirli bir kesimin gözleri kör, kulakları duymaz olmaktadır. Yapılmayan ve söylenmeyen söz ve davranışlar üzerinden uzun süren yıpratma kampanyaları kurgulanmakta ve genelde Rize Belediyesi özelde ise Belediye Başkanı Reşat Kasap hedef alınmaktadır. Rize belediyesinin yaptığı tüm çalışmalar, bayındırlık hizmetleri, alt yapı çalışmaları görmezden gelinip sürekli manipülasyon ve kara propaganda araçları devreye sokulmaktadır. Tamamen vatandaşımızın korunmasına dönük olarak yasal prosedürler çerçevesinde yapılan bu çalışmayı da çarpıtmak son maharetleri olmuştur. Bundan sonra güzel Rize’miz hakkında en ufak haksız iddia ve söylemlere karşı tepkilerimizi daha da ağırlaştıracağız\" ö ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ağacın kesilmesi

Kesim detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ RİZE-DHA



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Yayla sakinleri karar aldı, beton yapılar ahşaba dönüşüyor

DOĞU Karadeniz\'de tartışılan ve imar kirliliği oluşturan beton yapılaşmalar yaylacıları harekete geçirdi. Trabzon\'un Çaykara ilçesi Derindere mahallesi Geri yaylasında vatandaşlar ahşap yapılaşma kararı aldı. Yaylada beton yapılaşma yasağı getiren vatandaşlar var olan beton yapıları da ahşapla kaplamaya başladı. Bir yıl sürecek çalışma ile yayladaki tüm beton yapılar ahşaba dönüşecek. Kendi imkanları ile ahşap yapılaşmaya başlayan yaylacılar, devletten destek beklediklerini açıkladı.

Çaykara ilçesi Derindere mahallesindeki Geri Yaylası’ndaki beton yapılar için sahipleri harekete geçti. Yaylacılar, beton yapı yasağı getirdikleri yayladaki yapıların ahşapla kaplanması için çalışma başlattı. Yaylacılar, kendi imkanları ile beton yapılarını ahşapla kaplıyor. Bir yıl sürecek çalışma ile yayladaki tüm beton yapılar ahşaba dönüşecek. Çalışma tamamlandığında yayla eski özüne dönecek. Kendi imkanları ile ahşap yapılaşmaya başlayan yaylacılar, devletten destek beklediklerini açıkladı.

‘KİRLİLİĞE MÜSAADE ETMİYORUZ\'

Yaylalarında imar kirliliğine müsaade etmeyeceklerini ifade eden Derindere Mahallesi Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Hayrettin Birkan, çarpık yapılaşmaya karşı mücadele edeceklerini söyledi. Birkan, \"Bütün yaylacıların da görüşünü alarak yapıların doğaya uygun şekilde ahşap kaplama yapılmasına karar verdik. Bu kararın uygulamasına başladık. Yaylalarda doğa kirliliği ne yazık ki hat safhaya ulaşmış. Biz yaylamızda ve köyümüzde böyle bir kirliliğe müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Yayladaki vatandaşlarımız ekonomik açıdan zorluk yaşayacaklar. Bu konuda devletimizin de destek vermesini bekliyoruz. Bu yönde talepler var. Bizde muhtarlık ile birlikte bu yönde girişimlerde bulunacağız\" dedi.

‘ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ’

Yayla evlerinin doğaya uygun bir şekilde yapılmasından yana olduğunu ifade eden Hasan Birkan da \"Bütün yaylalarda ki yapıların bu şekilde doğaya uygun olarak yapılmasından yanayız. Ben örnek olsun diye hiçbir destek almadan, kendi imkânlarımla evimi ahşap kaplama yaptım. Doğayı, beton yapıların oluşturduğu çirkin görüntüden arındırmak için elimizden geleni yapacağızö diye konuştu.

Muzaffer Uzunyılmaz isae yaylada hayata geçen projenin örnek olması gerektiğini belirterek \"Beton yapılardan bıktık. Burada betonla ahşabın birleşmesinden doğan bir sanat değeri gördüm. Gerçekten çok hoşuma gitti. İnşallah diğer yaylalara da örnek olurö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yayladan görüntüler

Ahşapla kaplanan evlerden görüntüler

Röpler

Detaylar

Boyut: 390 MB Süre: 03:29

Haber: Uğur AYDIN Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA