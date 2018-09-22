DHA YURT BÜLTENİ 5

İşitme engelli kadının kolunu kıran şüpheliler adliyede

ANTALYA\'da, işitme engelli Yüksel Güzel\'i (40), kamyonetin kornasını duyamadığı için dövüp kolunu kırdığı iddia edilen H.K. ve A.H., adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi\'nde kendisini ziyarete gelen arkadaşını uğurlamak için geçen çarşamba günü akşam saatlerinde sokağa çıkan işitme engelli Yüksel Güzel, dönüşte Çarşamba Pazarı\'na uğradı. Güzel, alışveriş yaptıktan sonra pazardan ayrıldı. Çıkışta, hareket halindeki kamyonetin sürücüsü korna çalarak Yüksel Güzel\'i yolun kenarına çekilmesi için uyardı. Kornayı duyamayan işitme engelli Güzel, kamyonetin geldiğini geç fark etti. Bu sırada kamyoneti durdurup inen sürücü, iddiaya göre Yüksel Güzel\'e küfredip saldırarak sol kolunu kırdı ve olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Güzel, tedavisinin ardından polise giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

Diğer rahatsızlıklarıyla birlikte yüzde 61 oranında engelli olan Yüksel Güzel\'in şikayeti üzerine Antalya Emniyeti, çalışma başlattı. Dün sabah verilen eşkaller üzerinde çalışan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, H.K. ve A.H.\'yı gözaltına aldı. Güzel, yakalanan iki kişiyi teşhis etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

H.K. ve A.H. Meydan Polis Merkezi\'ndeki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin polisteki ifadesinde tartışmayı kabul ettiği, ancak fiziki müdahalede bulunmadığını söylediği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin polis merkezinden çıkışı

/// 2 gün önce servis edilen görüntüler

-Yüksel Güzel\'den detay

-Röportaj

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ÖZEL - Türkiye, \'Çingene kızı\' mozaiğinin ABD\'deki parçalarının peşinde

TÜRKİYE, Gaziantep\'in Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti\'nde, 1960\'lı yıllarda kaçak kazırlarla çıkarılıp yurt dışına kaçırılan ve 2012\'de ABD\'nin Bowling Green Üniversitesi\'nde olduğu belirlenen \'Çingene kızı\' mozaiğinin eksik 12 parçasının peşinde. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eserlerin iadesi için imzalanan protokolün yerine getirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Bowling Green Üniversitesi yetkilileriyle görüşmek için ABD\'ye gidiyor. Şahin, eserlerin iadesi için imzalanan protokolün uygulanarak, \'Çingene kızı\'nın ailesine kavuşmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

Zeugma Antik Kenti\'nde, 1999 yılında, Belkıs harabelerinin kurtarılması sırasında bulunan M.S. 2\'nci yüzyıla tarihlenen Maenad Villası\'nın yemek odasının dikdörtgen tabanına ait olan ve kentin simgesi haline gelen \'Çingene kızı\' mozaiğine ait eksik bordürlerinin, 1960\'lı yıllarda kaçak kazılarla gün yüzüne çıkarılıp yurt dışına kaçırıldığı ve 2012 yılında ABD\'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Üniversitesi\'nin girişindeki Wolfe Sanat Merkezi\'nde sergilendiği belirlendi. İki ülke arasındaki diploması trafiğinin ardından \'Çingene kızı\'nın etrafını tamamlayan 12 parçanın iadesi için geçen Mayıs ayında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında Türkiye\'nin Chicago Başkonsolosluğu\'nda iade protokolü imzalandı. Ancak üniversite yönetimi, eserlerin iadesi için herhangi bir girişimde bulunmadı. Bunun üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ABD ziyaretine dahil oldu. Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte mozaik parçalarının Türkiye\'ye iadesi için Bowling Green Üniversitesi\'nin yetkilileriyle görüşme yapacak.

\'ÇİNGENE KIZI\'NIN AİLESİNE KAVUŞMASINI SAĞLAMAK GEREKİYOR\'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'nce 2012 yılında başlatılan girişimler kapsamında imzalanan protokolle eserlerin iade edileceği kararı verildiğini hatırlatarak, \'Çingene kızı\'nın ailesine kavuşmasını arzuladıklarını söyledi. Şahin, \'Çingene kızı\' mozaiğinin, kentin sembolü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Zeugma Çingene kızımız, bizim bir sembolümüz, bir Mona Lisamız oldu. Şimdi onun bir hikayesi var. Zeugma\'nın o \'Çingene kızı\', eski eser kaçakçıları tarafından tablonun geneli kaçırılırken, \'Çingene kızı\' yere düşürülüyor, onu fark etmiyorlar. Bu 60\'lı yıllarda oluyor. Sonra biz bu müze kurulduktan sonra ve \'Çingene kızı\'nın güzel şekilde sergilenmesi başladıktan sonra aslında \'Çingene kızının ailesi kim, yan parçalarında neler var ve bu nerede?\' diye çalışma başlattı. Bunu müzede bir tabloya dönüştürdük. Bu tabloda şu anda kaçırılan eserlerin hangisi ve nerede olduğunu biz araştırdık. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla görüştük. Yaptığımız tespitlerde bunun Ohio\'da, üniversitede yer mozaiği olarak kullanıldığını öğrendik. Bunun üzerine bakanlığımızdan rica ettik. Bakanlığımız o şehrin kültür ataşelerine talimat verdi. Geldiğimiz noktada 6 ay önce Ohio Üniversitesi, imitasyonların hızlı bir şekilde gönderilmesi kaydıyla ve oradaki kısım tamamlanması suretiyle kültür ataşemizle bir protokol düzenlendi. Bu protokolde eserlerin iade edileceği kararı verildi. Bundan ziyadesiyle memnun olduk. Şimdi bir an önce imitasyonların oraya gitmesi ve o eserleri buraya getirip \'Çingene kızı\'nın ailesine kavuşmasını sağlamak gerekiyor. Bu hafta sonu sayın Cumhurbaşkanımızın bir Amerika programı olacak. Ohio\'da üniversiteye gidip kültür ataşesine, üniversite yetkililerine bu işin yakın takipçisi olduğumuzun ve bir an önce bu eserlerin geri gelmesi konusunu, ne kadar hızlandırılması gerektiğini konuşmak istiyoruz. Bu işin çok hızlı bir şekilde tamamlanması konusundaki duyarlılığımızı yetkililerle paylaşmış olacağız.\"

\'ÇİNGENE KIZI\' MOZAİĞİ\'

Zeugma Antik Kenti\'nden 1960\'lı yıllarda yapılan kaçak kazılarla çıkarıldıktan sonra yurt dışına kaçırılan mozaiklerden kalan parça olan ve 1999 yılında Belkıs harabelerinin kurtarılması sırasında bulunan M.S. 2\'nci yüzyıla tarihlenen Maenad Villası\'nın yemek odasının dikdörtgen tabanına ait kentin simgesi haline gelen \'Çingene kızı\' mozaiği, kent merkezinde bulunan Zeugma Mozaik Müzesi\'nde karanlık ve özel bir odada sergileniyor. Mozaiğin sergilendiği odanın girişinde ise eserin eksik bordürlerinin inovasyonu bulunuyor. Boyu 78, eni ise 52 santim uzunluğunda olan \'Çingene kızı\' mozaiğindeki kadın figürü sağına doğru bakarken, kabarık saçları ortadan ikiye ayrılmış ve ensesinden bir eşarpla bağlanmış kadının kulaklarında iç içe geçmiş iri halka küpe de bulunuyor. Üzerindeki sütunun kaldırılmasıyla bulunan ve beraberinde Akratos, Mevsim tanrıçası ve Satir adlı eserlerle birlikte kurtarılan mozaik, Gaziantep\'in simgesi durumuna geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zeugma Mozaik Müzesi

- Müzeyi gezenler

- Tarihi eserler

- \'Çingene kızı mozaiği

- Mozaikten detay

- Fatma Şahin ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP (DHA)

728 MB



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Zeytinlikte esrar ele geçirildi, baba ve kızı gözaltında

GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde jandarma tarafından arama yapılan zeytinlikte ekili 1023 kök kenevir ile 5 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Mehmet Ali Y. (56) ile kızı S.Y. (16) gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yarımtepe Mahallesi’nde Mehmet Ali Y.\'ye ait zeytinlikte ihbar üzerine arama yaptı. Aramada zeytinlikte 1023 kök Hint keneviri, kuruması için araziye serilen 5 kilo esrar, tüfek ve terazi ele geçirdi. Kenevir ve esrara el koyan ekipler, Mehmet Ali Y. ile kızı S.Y.\'yi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Jandarmanın tarladaki keneviri toplaması

- Ele geçirilen uyuşturucu ve malzemeler

(KJ:Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

65 MB



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İslahiye\'de asayiş uygulaması

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, polis tarafından genel asayiş uygulaması yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Toplum Destekli Büro, Terör ve Trafik Şube Amirliği ekipleri, ilçe merkezi ile halkın yoğun bulunduğu noktalarda eş zamanlı uygulama başlattı. Uygulama kapsamında polisler, şüpheli gördüğü kişileri durdurup üst aramasını yaptı, kimliklerini kontrol etti. Uygulamada ayrıca şüpheli araçlar aranıp evrak ile emniyet kemeri kontrolleri yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren denetimde suç ve suç unsuruna rastlanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İlçe girişi

- Polisin uygulaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

99 MB



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Ünlü futbolcuların kramponlarını 2 metrekarelik dükkanda tamir ediyor

TRABZONLU ayakkabı tamircisi Ali Yıldız (59), 2 metrekarelik dükkanında, 45 yılda aralarında Hami Mandıralı, Yusuf Yazıcı, Şota ve Arçil Arveladze kardeşler ile Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gibi eski ve yeni futbolcuların kramponlarını tamir etti. Mesleğini sürdüren ve ünü dünyaya yayılan Yıldız’a yurt dışından da tamir için krampon geliyor. Futbol maçlarına gittiğini anlatan Ali Yıldız, “Maçlarda bir bakıyorum ki 40 bin seyirci var. Benim 2 metrekarelik dükkânımda tamir ettiğim kramponları futbolcuların ayaklarında görüyorum. Bu benim için müthiş bir gururö dedi.

Ortahisar ilçesi Tabakhane Köprüsü girişindeki tarihi binanın altında kayanın oyulması ile oluşan 2 metrekarelik dükkânda, Ali Yıldız, 12 yaşında baba mesleği ayakkabı tamirciliğine başladı, bir yıl sonrada kendine iş yeri açtı. 45 yıldır sürdürdüğü mesleğinde kentte \'Ayakkabı profesörü’ olarak tanınan Yıldız, özellikle spor ayakkabı ve krampon tamiri yapıyor. \'Krampon hastanesi\' adını verdiği tamirhanede, Yıldız, 45 yılda aralarında Hami Mandıralı, Yusuf Yazıcı, Şota ve Arçil Arveladze kardeşler ile Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gibi eski ve yeni futbolcuların kramponlarını tamir etti. Trabzonspor başta olmak üzere bölgedeki çeşitli liglerde futbol takımlarında top koşturan futbolcuların kramponlarını tamir eden Yıldız\'ın ünü dünyaya yayıldı, yurt dışından gelen kramponların tamirini yapmaya başladı.

\'BENİN İÇİN MÜTHİŞ GURUR\'

İşini çok sevdiğini ve 45 yıldır sürdürdüğünü anlatan Ali Yıldız, \"Trabzonspor’un efsane isimlerinin kramponlarını yaparak üne kavuştum. Şimdi sadece Trabzon’dan değil ülke ve hatta dünya genelinde profesyonel futbolcular bana kramponlarını kargo ile yolluyor. Bende onları severek tamir edip geri yolluyorum. Her yolladığım ayakkabıyı maçlarda izliyorum. Maçlarda bir bakıyorum ki 40 bin seyirci var. Benim 2 metrekarelik dükkânımda tamir ettiğim kramponları futbolcuların ayaklarında görüyorum. Bu benim için müthiş bir gururö dedi.

\'İŞİME SEVGİMİ KATIYORUM\'

13 yaşında ilkokulu bitirdikten sonra kendi dükkânını açtığını söyleyen Ali Yıldız, “Baba mesleğimdi. Üç kızım, bir oğlum var. 2 metrekarelik dükkânda alın terimle kazandığım para ile onları büyüttüm, evlendirdim. İşimi severek yapıyorum. Bir çok krampon tamir eden insan var ama ben işime sevgimi katıyorum. İşimi severek ve en temiz şekilde yapıp teslim ediyorum. Bu da beni başarılı kılıyorö diye konuştu.

Dükkânının küçük olmasının sorun teşkil etmediğini ifade eden Yıldız, \"Kayanın içerisinde 2 metrekarelik bir dükkânım var. 2 metrekare olmasına rağmen çok fazla müşterim geliyor, milyonluk futbolcuların ayakkabılarını yapıyorum. Bu da bana büyük zevk veriyor. Dükkânda birçok futbolcu ağırladım. Attıkları golleri bana borçlu olduklarını söylüyorlar. Bu da bana dünyaları vermek gibi bir şey\" diye konuştu.

\'NAMI ŞEHİRDE YAYILDI\'

Ata Gür adlı vatandaş da \"Ali ustanın yıldız futbolcuların ayakkabılarını tamir ettiğini duyduk. Bende çocuğuma küçük gelen ayakkabısını bir numara büyütmek için geldim. İnşallah benim çocuğumda yıldız futbolcu olacakö dedi.

Selahattin Gençoğlu ise \"Ayakkabıcı ağabeyimizin namını şehirde herkes iyi bilir. Çok değerli futbolcuların ayakkabılarını tamir etti. Gerçekten yapmış olduğu işlerle profesörlüğünü gösterdiö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Müşterilerle röp

Dükkan sahibiyle röp

Krampon tamir ederken görüntüler

Dükkandan detaylar

HABER: Aleyna KESKİN KAMERA: Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)-



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Tarihi Kentler Birliği \'Şanlıurfa Buluşması\' başladı

ŞANLIURFA\'da Tarihi Kentler Birliği (TKB) \'Şanlıurfa Buluşması\' başladı. Buluşmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, \"Ülkemizdeki tarihi ve kültürel mirasları geleceğe taşımak adına birliğimiz çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyor\" dedi.

Büyükşehir, şehir, ilçe ve belde belediye başkanlarının yoğun katılım gösterdiği TKB Şanlıurfa Buluşması başladı. Programa Valisi Abdullah Erin, Milletvekilleri Halil Özşavlı, Mehmet Ali Cevheri İbrahim Özyavuz, Tarihi Kentler Birliği üyeleri ve Belediye Başkanları katıldı. Açılış konuşması yapan TKB Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, \"Birlik üyelerimizi 12 bin yıllık kadim şehir Şanlıurfa\'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz, günümüzde şehirler birbirlerine benziyor. Artık yeni imarlı şehirler, gerek alt ve üst yapı, gerekse tesis anlamında hepsi birbirlerinin kopyasıdır. Şehirlerimizi şehir yapan aslında tarihi ve kültürüdür. İşte bizlere bu varlıkları hissettiren bir şehirdeyiz. TKB, kuruluşundan bu yana gerek belediyelerimizin çalışmaları gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ilişkiler geliştirmesi ile şehirlere değer katmıştır. Birikimimizi birbirlerimize aktarıyoruz. İşte tüm bunlar birliğimizin zenginliğini ortaya koyuyor. ilk üniversitesinin yer aldığı, 12 bin yıllık Göbeklitepe\'nin bulunduğu, ilk tarımın topraklarında yapıldığı, ilk tevhit inancının yükseldiği Şanlıurfa\'ya gelen tüm davetlilerimize \'hoş geldiniz\' diyorum\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tarihi Kentler Birliği buluşması

- Buluşamaya katılan Belediye Başkanları

- Protokol

- TKB Başkanı Nihat Çiftçi\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

246 MB



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Yedek lastiğe gizlenmiş uyuşturucuya 2 gözaltı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde yapılan operasyonda, otomobil yedek lastiği içine gizlenmiş \'Skunk\' adlı sentetik uyuşturucuyla, taş kokain ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin İstanbul\'dan uyuşturucu getireceğini öğrendi. Dün (cuma) öğle saatlerinde Bodrum ilçe merkezine giriş yapan otomobil, durduruldu. Araçta arama yapan ekipler, 2 gram \'Skunk\' buldu. Bu sırada ekipler, otomobilin yedek lastiğinin yerinde olmadığını fark etti. Şüpheliler ise yedek lastiği yol üzerindeki evlerine bıraktıklarını söyleyince ev de kontrol edildi. Yapılan aramada yedek lastiğin içine gizlenmiş 1221 gram \'Skunk\' ile 52 gram taş kokain ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Araç yedek lastiğinden uyuşturucuların çıkarılışı

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)