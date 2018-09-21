DHA YURT BÜLTENİ 5

Antik kent üzerine AVM için ruhsatı aldılar, çalışmalara başladılar

Enver Fatih TIKIR- Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti üzerinde AVM için ‘İmar Barışı’ndan yararlanarak Mudanya Belediyesi’nden Yapı Kullanma Ruhsatı alan Özdilek Holding, merkezde temizlik çalışmalarını başlattı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, \"Yasa gereği, ruhsat vermek zorunda kaldık. Kamuoyunun bu konuda duyarlı olması için eylemler yapacağız. Açlık grevini dahi düşünüyoruz\" dedi.

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu\'nun 3\'üncü derece arkeolojik sit alanı ilan ederek imara açtığı Mudanya liman mevkiinde, 2012 yılında AVM inşaatına başlandı. AVM\'nin temel kazıları sırasında M.Ö. 7\'nci yüzyıla ait antik kentin duvarlarına ve taş heykellere rastlandı. Kurul, inşaatın devam etmesine izin verirken, antik kente ait tarihi kalıntıların da cam çerçeve içinde koruma altına alınarak AVM\'nin alt katında sergilenmesini kararlaştırdı. Sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Myrleia Antik Kent Platformu, Bursa 1\'inci İdare Mahkemesi\'nde, kurul kararının iptali istemiyle dava açtı. Danıştay\'ın 2 kez bozarak yerel mahkemeye geri gönderdiği dosyada, yargı süreci devam ediyor.

İMAR BARIŞI\'NA KARŞI KAMULAŞTIRMA KARARI

Yargı sürecinde el değiştiren AVM\'nin yeni sahibi şirket, otoparkla birlikte 9 bin 312 metrekarelik alana inşa edilen tesisi işletmeye açabilmek için \'imar barışı\' başvurusu yaparak yapı kayıt belgesi aldı. Mudanya Belediyesi ise şirketin AVM\'yi işletmeye açma girişimine, söz konusu alanla ilgili acele kamulaştırma kararı alarak cevap verdi. İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şirketin AVM\'yi işletmeye açma girişimini protesto etti. Bu gelişmeler yaşanırken, daha önce imar barışı başvurusu yaparak kayıt belgesi alan Özdilek Holding, bu başvurunun sonunda Yapı Kullanma Ruhsatı karşılığı olan izin belgesini Mudanya Belediyesi’nden aldı. Holding yetkilileri, AVM\'nin açılışı için binada temizlik çalışmalarını başlattı.

\'YASA GEREĞİ, RUHSAT VERMEK ZORUNDA KALDIK\'

Özdilek Holding’e yasa gereği ruhsat vermek zorunda kaldıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, \"Hüseyin Özdilek, imar barışından yararlanarak işletme ruhsatını aldı. Biz de bu arada kamulaştırma kararı almıştık. Henüz bakanlıktan resmi olur gelmedi. Bu süreç devam edecek. Bizim, kamulaştırma kararımız devam edecek. İçişleri Bakanlığı\'ndan gelecek kararı bekleyeceğiz. Buranın; AVM olarak çalışmaması için başka alternatifler varsa, onları değerlendireceğiz. Kamuoyunun bu konuda duyarlı olması için eylemler yapacağız. Açlık grevini dahi düşünüyoruz. Bunları gerçekleştireceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-AVM drone görüntüler

-Yakınlarında bulunan antik kazı ile birlikte drone görüntüsü

-AVM de çalışan inşaat işçileri

-Mudanya Belediyesi binası görüntüleri

-Mudanya vatandaş detaylar

Süre: 3 dakika 57 saniye Boyut: 425 MB



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Yüzde 96 engelli Naile\'nin evinin elektriğini kestiler

MERSİN\'de yüzde 96 oranında engelli raporu bulunan ve astım nedeniyle evde periyodik olarak buhar tedavisi görmesi gereken 7 yaşındaki Naile İnceoğlu\'nun yaşadığı evine kaçak olarak çekilen elektrik kesildi.

Kent merkezindeki Dikilitaş mahallesinde yaşayan Aziz-Melek İnceoğlu çiftinin 3 kız çocuğundan birisi olan Naile\'ye halk arasında \'ağır bilişsel gerilik\' olarak bilinen \'cornelio de range\' teşhisi konuldu. Tek başına hiçbir ihtiyacını karşılayamayan Naile\'nin eli de ayağı da anne ve babası oldu. Uzun süredir zor bir rahatsızlıkla baş etmeye çalışan aile, evlerindeki elektriğin kesilmesi ile yeniden zor bir döneme girdi.

KOMŞUDAN ELEKTRİK

Yaklaşık 5 yıldır oturdukları evde sayaç takıp elektrik bağlayan Aziz İnceoğlu, abonelik için yaptığı müracaat sonucu iskan ruhsatı olmaması nedeniyle kaçak elektrik kesildi, 5 bin lira para cezası yazıldı. Bu durum da astım hastası olan ve günlük buhar alması gereken Naile\'yi tehlikeli bir durumla karşı karşıya getirdi. Bunun üzerine Aziz İnceoğlu, çareyi komşusunun evinden kendi evine seyyar kablo ile elektrik çekti.

Kızının buhar makinesini bu şekilde çalıştırabilen baba, yetkililerden yardım beklediğini dile getirerek, \"Elektriğimi kestiler. Komşumdan kablo çektim. Çocuğuma buhar verebilmek için. Bugün de gittim, bana diyorlar ki, \'Komşudan çektiğiniz için ceza yazarız, onun da elektriğini keseriz.\' Başka bilgi vermiyorlar. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Yaklaşık 5 senedir burada oturuyorum. Elektrik aboneliği istiyorum. Engelli çocuğum var. Çok başvurdum ama abonelik vermediler. Cezayı da ödeyeceğim, bana bir kolaylık sağlasınlar\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Evin genel görüntüsü

-Komşunun evinden çekilen kablonun genel ve detay görüntüsü

-Baba İnceoğlu ile röportaj

-Kablodan detay görüntüler

-Elektrik direğinde kesilen kabloların görüntüsü

-Evin girişinden görüntü

-Elektrik panosundan genel ve detay görüntü

-İnceoğlu\'nun Naile ile birlikte genel ve detay görüntüleri

-Naile\'nin farklı açılardan detay görüntüleri

-Babanın kızına buhar vermesinden genel görüntü

-Babanın Naile\'nin raporunu göstermesi

-Naile\'nin genel görüntüsü

(BOYUT: 379 MB) (SÜRE: 03.26 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)



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Vitamin deposu mandalinada rekolte düşük

ADANA Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, hasadı süren mandalina ve portakal ürünlerinde geçen yıla göre yüzde 20 ila 30 oranında düşük rekolte beklendiğini söyledi.

Türkiye\'nin narenciye alanındaki en önemli üretim merkezlerinden biri olan Çukurova kentleri Adana ve Mersin\'de mandalina hasadı sürüyor. Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, çiçeklenme zamanında aşırı sıcaklıklar ve iklim farklılıkları sebebiyle narenciye ürünlerinin rekoltesinde bu yıl düşüş olduğunu kaydetti.

Mandalina ve portakal ürünlerinde rekoltedeki bu düşüşün yüzde 20 ila 30 seviyesinde olduğunu anlatan Doğru, \"Döviz kurlarında yaşanan yükselmenin neticesinde ihracatın bu sene daha fazla olacağı beklentimiz var. Mandalina, portakalda rekolte düşük olsa da fiyatların daha yüksek olacağı ve çiftçinin memnun olacağı bir sezon yaşamasını bekliyoruz\" dedi.

EN ÇOK ZARAR GÖREN ÜRÜN; MANDALİNA

Akdeniz meyve sineğinin en çok zarar verdiği ürünlerin başında mandalina ve portakal çeşitlerinin geldiğini anlatan Doğru, şunları söyledi:

\"Akdeniz meyve sineğiyle mücadele devam ediyor, yakalayıp yok ediyoruz. Tabi bu sene popülasyonda fazla artış vardı. Akdeniz meyve sineği mücadelesinde Tarım Bakanlığı\'nın da çok önemli destekleri oldu. Tuzaklara 50 dekara destek veriliyordu. Tarım Bakanımız bunu 80 dekara çıkardı. Ayrıca bu tuzakların bakanlık aracılığıyla getirilmesi için de yol açtılar. Bunun yanında gelecek sene ki planlar içerisinde Akdeniz meyve sineğini kısırlaştırarak üremesini durdurmak açısından kısır erkek sinek salımı içinde şu anda araştırmalar yapılıyor. Mevcut mandalina fiyatlarının biraz daha artacağını bekliyorum. Çünkü rekoltemiz az geçmiş yıllara göre, üretim maliyetleri de çiftçimizin dolara bağlı olan mazot ve gübre, ilaçlardan dolayı arttı. O nedenle çiftçinin daha çok kazanacağı, sevineceği bir sene olacağını bekliyoruz.\"

KALİTELİ ÜRETİME GEÇİLDİ

Ulusal Turunçgil Konseyi (UTK) Başkanı Kemal Kaçmaz ise, turunçgilde üretilen yaklaşık 1 milyon 550 bin tonun yüzde 50\'sinin yurt dışına ihracat edilirken Türkiye\'ye yaklaşık 500 milyon dolarlık döviz girdisi beklendiğini belirtti. Kaçmaz, son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla kalite üretime geçildiğini belirterek, \"20 Eylül itibariyle mandalina ihracatı başladı. Mandalina üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde erkenci çeşitleri ihraç edebilir hale geldik. Özellikle Mivaze ve Okitsu çeşidi, Satsuma çeşidine göre yaklaşık bir ay öncesinden hasat edilebiliyor. Bunun erken hasat edilmesi ile birlikte bizim narenciyede özellikle mandalinada ihracat sezonumuz eski yıllara göre daha da uzadı. Bu da mandalinanın ihracatında Türkiye\'nin iyi bir yere geldiğinin en önemli işareti olarak görüyoruz\" diye konuştu.

ÜRETİMİN YÜZDE 13\'Ü MERSİN\'DE

Türkiye genelindeki üretimin yaklaşık yüzde 13\'ünün Mersin\'de gerçekleştiğini kaydeden Kaçmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Türkiye genelinde üretilen miktarın yüzde 50\'ye varan bir bölümü ihraç edilmektedir. Karşılığında yaklaşık 450-500 milyon dolar civarında bir döviz girdisi sağlamaktayız. Mandalina ihracatının özelliği şu, ülkemize sağladığı net döviz girdisi ve hiç ithal girdi kullanmamamızdan dolayı ekonomimiz için büyük bir girdi sağlamaktadır. Bu yılda beklentimiz, yaptığımız gezi ve incelemeler sonunda gördüğümüz şudur ki, özellikle kaliteli ve bol ürün görmekteyiz. Bu da inşallah hem üreticimizin hem de ihracatçımızın rahat bir sezon geçirmesine vesile olacaktır diye düşünüyoruz. Diğer ürünlerde de kalite adına bir sorun yaşamamaktayız. İklim şartları elverdiği sürece başarılı bir ihracat sezonu beklemekteyiz.\"

Görüntü Dökümü

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***ADANA***

- Mandalina bahçesinden drone görüntüleri

- Mandalinadan detay aktüel görüntüler

- Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ile röp.

***MERSİN***

- Mandalina bahçesinin görüntüsü

- Dalındaki mandalina

- Mandalina toplayanlardan genel ve detay

- Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz ile röp.

- Kemal Kaçmaz\'dan detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN - Akif ÖZDEMİR/ MERSİN -ADANA, (DHA)

SÜRE: 03\'10\" BOYUT: 350 MB

SÜRE: 02\'57\" BOYUT:354 MB



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Mersin\'de 4 kilo esrar ele geçirildi

MERSİN\'de operasyon düzenleyen polis, 4 kilo 80 gram toz esrar, hassas terazi ve paketleme malzemeleri ele geçirildi, olayla ilgili olarak bir kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi\'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu istihbaratını aldı. İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler belirledikleri adresteki eve operasyon düzenleyen ekipler, dedektör köpek kullanarak yaptıkları aramada, 4 kilo 80 gram esrar, hassas terazi ve paketleme malzemeleri ele geçirdi. Operasyonda, 1 kişi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilerek sorgulanan zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ev girişinde bekleyen polis

-Polisler içeri girerken

-Evde arama yapan polisler

-Köpekle arama yapılırken

-Köpeğin verdiği tepki

-Polislerin esrarı bulması

-Paketler halindeki esrarın çıkıralması

-Genel ve detay

(BOYUT:247 MB) (SÜRE:2 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)



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Dalgıçtan, oltaya yakalanan balığa hayat öpücüğü

ÇANAKKALE’de, boyundan ve yaşından büyük balıkları avlamasıyla tanınan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (45), amatör balıkçının taşlara takılarak kopan oltasına yakalanan karagöz balığını kurtardı. Balığı öpüp mavi sulara bırakan Turan, o ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerinin takdirini topladı. Turan, “Henüz üreme yapmamış küçük balıkların yakalanmaması gerektiğine dikkat çekmek için paylaştığım video amacına ulaştı. Çok mutluyumö dedi.

Çanakkale\'de, tek nefeste zıpkınla serbest dalışlar yaparak boyundan uzun, yaşından büyük balıklar avlayan dalgıç Müjdat Turan (45), boğazda her zamanki gibi avını ararken, oltaya yakalanmış ve kurtulmaya çalışan küçük bir karagöz balığı gördü. Turan, amatör balıkçının taşlara takılarak kopan oltasına yakalanan balığın yardımına koştu. Turan, çırpınan balığın ağzındaki oltayı çıkardı, öpüp, mavi sulara bıraktı.

Yanındaki arkadaşı, Müjdat Turan\'ın balığı kurtarma anlarını sualtı kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Turan, ardından da videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Binlerce beğeni alan videoya takipçileri, örnek davranışı nedeniyle olumlu çok sayıda mesaj yazdı. Turan ise, hedefine ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi.

‘DENİZLERİMİZ BİZE EMANET’

O anları anlatan Müjdat Turan, dalış yaparken taşlara takılarak kopmuş olan misinadaki oltaya iki küçük karagöz balığının yakalandığını belirterek, şunları söyledi:

\"Bir tanesi hayatını kaybetmiş, diğeri de de can çekişiyordu. Onu yaşatmak için oltadan kurtardım ve mavi sularda özgürlüğüne bıraktım. Daha hayatının başında yavru bir karagözün tekrar hayata bağlanması beni mutlu etti. Çünkü onu orada ölüme terk etmek vicdanen herkese rahatsızlık verirdi. Kurtarıp, hayata döndürdüğümden dolayı mutlu olup, balığı öptüm ve tekrar maviliklere saldım. Bu çok güzel bir duyguydu. Videoyu çekme amacım ise bir farkındalık oluşturmaktı. Bilinçsiz avcılığa dikkat çekmekti. Günümüzde artık balık nesilleri tükenmek üzere. Daha henüz üreme yapmamış küçük balıkların yakalanmamasına dikkat çekmek istedim. Çok olumlu tepkiler aldım sosyal medyada, mutluyum. Genelde herkes küçük balıkların avlanmaması konusunda olumlu tepkiler verdi. İnsanlarımızın bilinçlenmesi gerekiyor. Yani burada sadece karagöz balığı değil, sarıgöz, lüfer, çipura gibi balıkların yavrusunun yakalanmaması çok önemli. Çünkü denizlerimiz bize, gelecek nesillere tertemiz ve bolluk içinde teslim edilmek üzere emanet edilmiş.\"

BOYUNDAN VE YAŞINDAN BÜYÜK BALIKLAR YAKALAMIŞTI

Boyu 1 metre 83 santim olan dalgıç Müjdat Turan, 2017 yılında avladığı 2 metre boyunda ve 68 kilo ağırlığında Akya balığı ile Türkiye rekoru kırmıştı. Turan, geçen günlerde 46 yaşındaki fangri mercan avıyla da yaşından büyük balık avlamış oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Müjdat Turan\'ın balığı kurtarmasından sualtı görüntüleri.

Müjdat Turan ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)

