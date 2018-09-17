DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KAĞIZMAN\'DA KAYIP SEDANUR İÇİN SEFERBERLİK

KARS\'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde evinin önünde kaybolan Sedanur Güzel\'i (9) bulmak için jandarma, AFAD, UMKE ve köylüler seferber oldu. Küçük kızın dedesi Kasım Güzel, \"Torunum geçen yıl kaza geçirdi. Tek başına bir yere gitmeye korkuyor. Bir an önce bulunmasını istiyoruz\" dedi.Kağızman\'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu köyünde yaşayan Handan-Abdullah Güzel çiftinin üç çocuğundan en büyüğü Sedanur Güzel, dün öğlen saatlerinde evlerinin önünde kayboldu. Kızlarından haber alamayan ailesi, köylülerle kırsalda arama çalışması yaptı. Uzun süren aramalar sonuç vermeyince aile, durumu jandarma ekiplerine bildirildi. Köye gelen jandarma, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) arazide arama çalışması başlattı. Arama köpeğinin de katıldığı çalışmalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Paslı köyündeki arama çalışmaları bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencisi Sedanur\'un bulunması için tüm köy seferber oldu. Ekipler, köy içerisinde ve etrafındaki dağlık alanda arama çalışmalarını sürdürüyor. Torunun bir an önce bulunmasını isteyen dede Kasım Güzel, \"Dün hep birlikte oturduk bir şeyler yedik. Sedanur köy içerisinde erik toplamaya gitti ve daha sonra geri geldi. Kapının önüne çıktı, bir anda kayboldu. Geçen yıl köy girişinde minibüs çarptı ve torunumun iki ayağı kırıldı. Uzun süre tedavi gördü ve sağlığına kavuştu. Kaza nedeniyle psikolojisi bozuldu, bu nedenle yalnız bir yere gitmez. Kimseyle bir düşmanlığımız yok. Nereye gitti bilmiyoruz. Torunumun bulunmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Gece arama çalışmaları

-Paslı köyü

-Evinin önü

-Toplanan köylüler

-Arama çalışmaları

-Dede ve amca ile röp.

-Genel

(Haber-Kamera: İlhami TURAN/ KAĞIZMAN, (Kars), (DHA)

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2)OTOBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

SİVAS\'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü 3 kişi yaraladı. Kaza saat 08.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu üzerinde Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. Tokat\'tan Sivas\'a gelen Mehmet A. yönetimindeki 60 AAP 084 plakalı yolcu otobüsü, Veli Dutar yönetimindeki 38 BJ 247 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürşüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücü ile aynı araçta bulunan Mehmet Dutar kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Abdullah Akdağ (78) ve otobüste bulunan Gülhan (52) ile Şükran Polat (43) yaralandı. Yaralılar ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Kaza sonrası Sivas-Ankara kara yolu bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri fotoğrafları

Haber-Kamera: SİVAS-DHA

(75 MB)

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3)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEN UÇUP, ARACIN TAVANINA DÜŞTÜ

ISPARTA’da, otomobilin çarptığı motosiklette yolcu olarak bulunan Emine Turan, çarpmanın şiddetiyle otomobilin tavanına uçtu. Ağır yaralanan Turan, sağlık ekipleri gelene kadar otomobilin tavanında bekledi. Kaza,saat 19.00 sıralarında Zafer Mahallesi 156. Cadde\'de meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 GC 9850 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Mustafa Kara yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Emine Turan, kazaya karışan otomobilin tavanına uçtu. Motosiklet sürücüsü ise kazaya karışan otomobil ile park halindeki başka bir otomobil arasında sıkıştı. Kazayı görenler yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Emine Turan, sağlık ekipleri gelene kadar otomobilin tavanında, Mustafa Kara da sıkıştığı yerde kurtarılmayı bekledi. Bu sırada çevredekiler yaralılara yardım etmeye çalıştı. Ağır yaralı Emine Turan, Isparta Şehir Hastanesi’ne, Mustafa Kara ise SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza sırasında motosiklette bulunanların başına kask olmadığı ileri sürüldü. Kazadan sonra olay yerine gelen polis, otomobil sürücüsünü ifadesi için polis merkezine götürdü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Yerdeki yaralı

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ- Kamera: Isparta, (DHA)

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4)AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS BÜTÇESİNİ ARTTIRDI

DENİZLİ’deki Pamukkale Üniversitesi’nde düzenlenen Erasmus toplantısına katılan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Erasmus’un bütçesini arttırdıklarını söyleyerek \"Gelecek yıldan itibaren daha fazla bütçeyle bu programlar uygulanmaya devam edecek. Tüm üniversiteleri işbirliğine teşvik etmek istiyoruz\" dedi. Denizli’deki ziyaretleri kapsamında Pamukkale Üniversitesi’ne gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Pamukkale Üniversitesi’ndeki Erasmus Programı ve AB Türkiye ilişkileri üzerine akademisyenlerle fikir alışverişinde bulundu. Açılış konuşmasını yapan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Pamukkale Üniversitesi’nin 15 fakülte, 17 meslek yüksekokulu, 6 enstitü ve 61 bin öğrencisiyle hem eğitim ve öğretim hem de araştırma geliştirme faaliyetleri açısından alt yapısını büyük ölçüde tamamladığını dile getirdi. Üniversiteyi daha da iyileştirmek için çaba sarf ettiklerini açıklayan Prof. Dr. Bağ, \"Erasmus projesi kapsamında bizim ülkemizden Avrupa’ya giden öğrencilerimiz var. Ama ne yazık ki oradan ülkemize gelen öğrenci sayısı aynı oranda değil. Biz bunu da arttırmak istiyoruz\" diye konuştu.

ÖĞRENCİ SAYISINDA ARTIŞ

Toplantıda Pamukkale Üniversitesi’nin kısa tanıtım filmi gösteriminin ardından konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, 81 ildeki üniversiteleri ziyaret ederek hem Erasmus Programı’nı yakından incelediklerini hem de özel sektörle üniversitelerin işbirliğine tanıklık ettiklerini anlattı. AB’nin bu işbirliklerine her zaman destek verdiğini söyleyen Berger şöyle konuştu:

“Denizli, bir sanayi şehri. Rekabet gücünün geliştirilmesi açısından eğitime ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü gelecek nesillere yatırım yapmak istiyoruz. Erasmus Programı yaklaşık 30 yıldır sürdürülüyor. Türkiye’den Avrupa’ya giden yada oradan buraya gelen öğrenci sayısı giderek arttı. 2015 ve 2016 yıllarında öğrenci değişimi açısından biraz düşüş olmuştu. Bunun da artmaya başladığını öğrendik. Daha da arttırmak istiyoruz. Erasmus’un bütçesini arttırdık. Gelecek yıldan itibaren daha fazla bütçeyle bu programlar uygulanmaya devam edecek. Tüm üniversiteleri işbirliğine teşvik etmek istiyoruz. “

Toplantı basına kapalı devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıdan genel ve detay görüntü,

-Üniversitenin tanıtım filminden detay görüntü,

- Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın konuşmasından görüntü,

-Büyükelçi Christian Berger’in konuşmasından görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ – Kamera: Tekin GÜRBULAK / DENİZLİ, (DHA)

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5)HASTANEDE \'YANLIŞ TEŞHİS\' TEPKİSİ

TRABZON\'da boğaz ağrısı şikâyetiyle gittiği Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tahlilleri yapılan Yusuf Can Topsakal\'a (6) \'mide kanseri\' teşhisi konuldu. Ailesi, çocukları için konulan teşhisle yıkıldı. Farklı hastane ve doktorlara götürdükleri çocuklarının hasta olmadığını öğrenen aile rahat nefes aldı. Aile, yanlış teşhis iddiası üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi\'ne (CİMER) şikayette bulundu. Şikayet üzerine hastane yönetimi \'gizli\' ibaresi ile aileye gönderdiği mektupta, iş yoğunluğu nedeniyle hata yapıldığı ve hatanın düzeltildiğine yer verdi.Trabzon\'da turizmci Mustafa Kemal Topsakal, haziran ayında boğaz ağrısı şikâyetiyle oğlu Yusuf Can Topsakal\'ı, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne götürdü. Kulak, Burun Boğaz Servisindeki muayene sonrası küçük çocuk, Pediatri-Hematoloji-Onkoloji Polikliniğine sevk edildi. Burada tedaviye alınan çocuktan bazı numuneler alındı, tahlilller yapıldı. Tetkiklerin ardından çocuk ve ailesi, tahlil sonuçlarını beklemek üzere evlerine döndü. Tahlil sonuçlarını almak için yeniden hastaneye giden baba Topsakal, çocuğuna \'mide kanseri\' teşhisi konulduğunu öğreendi. Ailesi, çocukları için konulan teşhisle yıkıldı. Farklı hastane ve doktorlara götürdükleri çocuklarının hasta olmadığını öğrenen aile rahat nefes aldı.

AİLEYE \'GİZLİ\' İBARELİ MEKTUPLA YANIT

Aile, yanlış teşhis iddiası üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi\'ne (CİMER) şikayette bulundu. Şikayet üzerine hastane yönetimi \'gizli\' ibaresi ile aileye gönderdiği mektupta, iş yoğunluğu nedeniyle hata yapıldığı ve hatanın düzeltildiğine, doktorlar B.Ö. ve E.E. hakkında ileri soruşturma açılmasına gerek duyulmadığına yer verildi. Mektupta, \"Hastanemiz bölgeye hitap eden bir hastane olduğundan yoğunluk artmaktadır. İş yoğunluğuna bağlı olarak bahsettiğiniz şikâyet olayın gerçekleştiği ve hemen gerekli düzeltmelerin yapıldığı anlaşılmıştır. Yapılan ön inceleme sonucunda doktorlar hakkında ileri bir soruşturma açılmasına gerek olmadığı kanaatine varılmıştır\" denildi.

\"RAPORLAR KARIŞMIŞ OLABİLİR’ DEDİLER\'

Mustafa Kemal Topsakal, oğluna konulan hatalı teşhis nedeniyle psikolojilerinin bozulduğunu ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Hastanede doktorların kendilerine raporların karışmış olabileceğini söylediklerini öne süren Mustafa Kemal Topsakal, \"Oğlumun boğaz ağrısı ve horlama şikâyeti yüzünden doktora başvurduk. Doktorlar daha sonra çocuk Hematolojisine sevk ettiler, tahlil istediler. Tahlil sonuçlarını elime aldığımda çok büyük bir şok yaşadım. Çünkü orada 1 yıllık ilaç raporu yazdılar ve çocuğumun kanser olduğu yazısını gördüm. Şok oldum, konuyla ilgili Çocuk Hematoloji bölümündeki asistanın yanına gittim, çocuğumun şikâyetini sordum. Bana \'sizin çocuğunuzun kan değeri düşük\' dedi. Peki, \'bu rapor ne?\' dedim, raporlara baktı masanın üzerine attı ve ‘raporlar karışmış olabilir’ yanıtını verdi. \'Karıştı mı, karışmadı mı?\' dedim. \'Dışarıda bir sürü hasta var lütfen dışarı çıkar mısınız\' cevabını aldım. O anda kafamda bir sürü soru işareti oldu. Başka doktorlara gittim, çeşitli çareler aradım\" dedi.

FARKLI HASTANEDE GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Başka hastaneye başvurmasıyla çocuğunun kanser olmadığını öğrendiklerini belirten Topsakal, yaşadıklarını şöyle anlattı:

\"Yaklaşık bir haftalık süre sonra çocuğumun kanser olmadığı ortaya çıktı. Çok şükür ama benim o süreçte yaşadıklarımı Allah kimseye vermesin. KTÜ\'deki doktor bilgisayarda kanser bölümünü düzeltti. \'Bu kadar mı?\' dedim, \'Bu kadar\' dedi. Bende akabinde hemen CİMER’e başvurdum. En trajikomik yanıt dekanlıktan geldi. Hastane dekanlığı, \'iş yoğunluğuna bağlı olarak bahsettiğiniz şikâyet olayının gerçekleştiği ve hemen gerekli düzeltmenin yapıldığı anlaşılmıştır\' dedi. Ne bir özür, ne bir \'kusura bakmayın\' şeklinde hiçbir şey olmadı. Kimse benimle muhatap olmadı. Bu konuda gerekli mercilere başvuracağım. Bir duvarı yanlış boyarsın, onu düzeltirsin ama bakın bu sağlık. Ben yetkililerin etkili olmasını istiyorum. Ben şükrediyorum ki benim çocuğumda kanser çıkmadı. Bizim sağlığımız ruhen bozuldu. Ben ilgili bir baba olmasaydım da bu kanser ilacını alsaydım, devam etseydim ve çocuğumda daha beter sonuçlar olsaydı, bunun hesabını nasıl vereceklerdi. Ben artık onlara ‘etkisiz yetkili’ diyorum. Bir doktora göre kanser, diğer doktora göre sağlam. Hastaneden gelen \'gizli\' ibareli mektupta, hata iş yoğunluğuna bağlandı. Bu da bize ikinci şoku yaşattı\"

\'ŞİKÂYETÇİ OLACAĞIZ\'

Anne Ayşe Topsakal ise çocuğuna kanser teşhisi koymaları üzerine kendisini çok kötü hissettiğini ifade ederek \"Bu rapordan sonra çok kötü hissettik kendimizi. Biz çocuğumuzu \'kulak burun boğaz\' diye gönderdik, kanser teşhisi koydular. Bize yolladıkları zarfta, \'gizli\' yazıyor ama içerisinden dikkate alınacak bir şey çıkmadı. Çok üzgünüz başkasının başına gelmesin istiyoruz. Doktordan şikâyetçi olacağız, bizim başımıza geldi başkasının başına gelmesin, başka aileler bu acıyı yaşamasın\" ifadelerini kullandı.

DEKAN: YANLIŞ İSİM YAZILMIŞ

KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa İmamoğlu hastanede özellikle bu bölümde iş yoğunluğunun yaşandığını belirterek \"Asistanlarımız 60 dolayında hasta ile ilgileniyoır. Yoğun bir bölüm olduğu için asistanlarda bu bölümde çalışmayı tercih etmiyor. Yaşanan olayda yapılan tek hata rapor üzerindeki isim. Yanlış isim yazılmış. Tetkiklerin kanserle ilgisi yok. Başka bir hastanın raporunun üzerine bu çocuğun ismi yanlışlıkla yazılmış. Asistanı çağırıp gerekli uyarıları yaptık. Asistan hakkında idari işlem de yapıldı ancak cezai bir durum gerektiren bir olay yok. Kişilerin uzlaşması ile çözülebilir. Karşı tarafa da hak veriyoruz. Daha dikkatli olunması gerekiyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kanser teşhisi konulan çocuk detayları

Baba Mustafa Kemal Topsakal ile röp

Anne Ayşe Topsakal ile röp

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Süre: 03:57 Boyut: 444MB

Haber: Fatih TURAN - Kamera: Uğur AYDIN TRABZON-DHA



