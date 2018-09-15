DHA YURT BÜLTENİ 5

\'Tüketici bu yıl limonu pahalı yiyecek\'

TÜRKİYE\'nin narenciye alanındaki en önemli üretim merkezlerinden biri olan Adana ve Mersin\'de limon hasadı sürüyor. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, narenciye ürünlerinde bu yıl rekoltenin düşük olması ve kurlardaki yükseliş nedeniyle fiyatların yüksek olacağı beklentisi olduğunu, bunun limon fiyatlarına da yansıyacağına dikkat çekti.

4.6 milyon ton narenciyenin üretildiği Türkiye\'de geçen yıl 1.7 milyon tonluk narenciye üretimiyle önemli bir paya sahip olan Adana ve ülkedeki limon üretiminin yüzde 70\'ini karşılayan Mersin\'de hasat sürüyor. Mersin merkezi ve ilçelerinde 2017\'de 163 bin 719 dekarlık alanda 613 bin ton limon üretiminin yapılırken, Türkiye genelinde 2018\'in Ocak-Ağustos döneminde 882 bin ton limon; Irak, Rusya, Ukrayna, Romanya ve Suudi Arabistan başta olmak üzere toplam 20 ülkeye ihraç edildi. 21 Eylül 2017-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşen ticari hareketlilik sonucunda; 950 milyon dolar değerindeki narenciye ihracatının 321 milyon dolarlık kısmını limon ihracatı oluşturdu. Mersin\'de bu yıl ise 800 bin ton limon rekoltesi bekleniyor.

TÜKETİCİ UCUZ LİMON YİYEMEYECEK

Bu kış rekolte azlığı ve ihracattaki kur artışlarından dolayı narenciye ürünlerinin iç pazarda daha pahalıya tüketileceğini öngören Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, kentte en fazla iki cins limon üretildiğini kaydetti. Doğru, \"Bunlardan biri mayer cinsi erkenci limon, ikincisi de enterdonat denen ihracata daha çok giden bir çeşidimiz. Limonlarımızın hasadı ve ihracatı başladı. Normal bir sezonla karşılaştırdığımızda limonumuzun bu sene rekoltesinin zayıf olması bekleniyor. Fakat diğer narenciye ürünleriyle karşılaştırırsak limon biraz daha iyi durumda. Narenciye rekoltesindeki düşüklük ve kurların yüksek seyrinden dolayı ürünler daha çok ihraç edilecek. İç piyasaya ürün az kalacağı için bu yıl narenciye fiyatların yüksek olmasını bekliyoruz\" dedi.

Doğru, hasadın erkenci çeşitlerde başladığını belirtirken, \"Dolar kurunun bu kadar yüksek olduğu bir senede aslında bizim beklentimiz daha iyi fiyatlardı. Çünkü kurun yüksek olması ihracatın önünü açacak, ihracatın fazla olması da tabi ki üreticiye de yansıyacaktı. Fakat erkenci mayer limonlarımızda fiyatlar geçen senekinin biraz altında. Enterdonat limon çeşitlerinde ise beklentimiz biraz daha yüksek\" diye konuştu.

UTK: SEZON ERKEN BAŞLADI

Rekolte ve ihracat rakamlarını değerlendiren Ulusal Turunçgil Konseyi (UTK) Başkanı Kemal Kaçmaz ise, mevsimsel şartlara bağlı erken olgunlaşma sonucunda narenciye ihracat sezonunun 1 ay erken başladığını söyledi. Limon ihracatı startının da 20 Ağustos itibari ile verildiğini belirten Kaçmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

\"İlk başladığımız tür mayer limondu. Önümüzdeki günlerde de enterdonat limonla ihracat sezonu devam edecek. Yaş sebze ve meyve ihracatı içerisinde narenciyenin payı yüzde 50\'ye yakın. Dünyada üretici ülkeler arasında 8\'inci, ürün ihraç eden ülkeler arasında da 2\'inci sıradayız. Bu da küresel bir oyuncu olduğumuzun en somut örneğidir. Geçen yıllarda Japonya\'ya ihracatla başlamıştık. Bu yıl da özellikle Çin Halk Cumhuriyeti ve diğer uzak ülkelerin kapısını açmak için çalışıyoruz. Yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var.\"

Ziraat Odası Başkanı Mahmut Sakallı ise 2017\'ye göre yüzde 10 ila 15 civarında fazla ürün beklentisinde olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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***ADANA***

- Limon bahçesinden drone görüntüsü

- Limon ağaçlarından drone görüntüleri

- Limonlardan aktüel detay görüntüler

- Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru\'nun konuşması

***MERSİN***

- Hasattan genel ve detay görüntüler

- İşçilerin çalışmasından görüntüler

- Kesilen limonları ellerinde tutan kadın işçiler

- UTK Başkanı Kemal Kaçmaz ile röportaj

- Hasattan genel görüntü

- Kesilen limonların kasalara aktarılması

- Kasalardaki limonların boyutlarına göre ayırılması

- Limonların aktarılmasından detay görüntü

- Daldaki limonun detay görüntüsü

- Bir işçinin limon sıkmasından detay görüntü

- UTK Başkanı Kemal Kaçmaz ile röportaj

- Hangarda çalışan kadın işçilerin genel görüntüsü

- Yerdeki limonların görüntüsü

- Kağıtlanan limonların kasalara konulması

- Ziraat Odası Başkanı Mahmut Sakallı ile röportaj

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR - Adnan AÇIKGÖZ/ADANA, MERSİN, (DHA)

SÜRE: 03\'59\" BOYUT:441 MB

SÜRE: 02\'27\" BOYUT: 268 MB



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Güvenlik kamerasına yansıyan darp sonrası bina yöneticisi konuştu: \"Hakkımı arayacağım\"

AMASYA\'nın Merzifon ilçesinde, site yöneticisi emekli asker ile kiracı arasında \'asansörde yük taşıma\' yüzünden çıkan tartışma sonrası, polis merkezine götürülmek istenen yönetici ile polisler arasında çıkan tartışmada \'yumruklar\' konuştu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yere yatırılan yöneticiye kelepçe takmak isteyen memurlardan birinin, yöneticiye biber gazı sıktığı ardından tekme attığı görülüyor.

Edinilen bilgiye göre olay 6 Eylül\'de, Merzifon ilçesinde meydana geldi. Site yöneticisi emekli asker Hasan Ayyıldız (48) ile kiracı K.H. arasında asansörde yük taşıma yüzünden tartışma çıktı. K.H., kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü yönetici hakkında şikayetçi oldu, polis çağırdı. Polis merkezine götürülmek istenen Ayyıldız ile polis memurları arasında çıkan tartışma sonrası, karşılıklı yumruklaşma yaşandı. Polisler yere yatırdıkları Ayyıldız\'a kelepçe takmaya çalışırken, memurlardan birinin Ayyıldız\'ın yüzüne biber gazı sıkıp, kafasına tekme attığı görülüyor.

\'HEPSİ ÜZERİME ÇULLANDI\'

Hasan Ayyıldız, \"Olay günü apartmanımızdan taşınıp gidecek bir komşumuz eşya taşımak için asansörleri kullanmak istemişti. Ben de aldığımız karar gereği asansörde eşya taşımanın yasak olduğunu söyledim. Hanımefendi de 155\'i arayarak benim kendisini darp ettiğimi ve hakarette bulunduğumu iddia ederek şikayette bulunmuş. Akabinde ekipler apartmana gelip beni emniyete davet ettiler. Görevli polis memuru arkadaşın kolumu fazla sıkmasından rahatsız oldum ve bunun üzerine \'kolumu sıkmayın, ben kendim ekip otosuna gelirim\' dedim. Bunun üzerine kolumu daha çok sıkmaya başladı. Kolum acıdı ve çekmeye çalıştım. Bunun üzerine polisler bana \'sen bize mukavemette mi bulunuyorsun?\' diyerek hepsi üzerime çullandılar. Tekme ve tokatla beni yere yatırdılar. Yerde yatarken aşırı derecede biber gazı sıkarak tekme attılar ve ters kelepçe taktılar\" dedi.

\'HAKKIMI ARAYACAĞIM\'

Yaşanan olayların güvenlik kameralarınca kaydedildiğini ifade eden Ayyıldız, \" Daha sonra ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldüm. Bir gece gözaltına kaldıktan sonra serbest bırakıldım. 3 polis memuru hakkında şikayette bulundum. Olayın beni üzen kısmı ise hiç bir yetkili beni arayıp \'geçmiş olsun\' dileklerini iletmemesi oldu. Hakkımı sonuna kadar arayacağım ve adalete güveniyorum\" diye konuştu.

\"BİNA İÇİNDE BİZE SALDIRDI, ZORLUK ÇIKARDI\"

Yaşanan olay sonrası polisler ile ilgili idare soruşturma açıldığı; polislerin ilk ifadelerinde bina içinde Ayyıldız\'ın kendilerine saldırdığını, zorluk çıkardığını, bazı memurların üniformasının yırtıldığını söyledikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polislerin olay yerinde görüntüsü (Güvenlik kamerası)

Polislerin darp etmesi (Güvenlik kamerası)

Apartmandan detay

Güvenlik kamerasından detay

Hasan Ayyıldız \'ın apartman önünden detayı

Hasan Ayyıldız \'ın açıklamaları

HABER-KAMERA: Hakan AKGÜN AMASYA-DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Polis, düğün alanlarına \'silah atmayın\' pankartı astı

OSMANİYE\'de polis, il merkezindeki düğün ve nişan yapılan ikametleri ziyaret ederek, silah atılmaması konusunda bilgilendirme yaptı. Ekipler, ayrıca tüm misafirlerin görebileceği şekilde, düğün alanına \'Silah atmayın, mutluluğunuzu hedef almayın\' yazılı pankartlardan astı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düğün ve nişan törenleri başta olmak üzere özel günlerde havaya rastgele ateş açılması ve kontrolsüz bir şekilde havai fişek fırlatılmasını önlemek için bir dizi çalışma başlattı. Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, hafta sonu açık alanlarda düzenlenen düğün ve nişan törenlerinin yapıldığı adresler ziyaret edildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Üzücü olayların yaşanmaması için düğün sahipleri ve misafirleri bilgilendiren ekipler, özellikle silah atılmaması konusunda uyarıda bulunarak, silah atılması durumunda düğün kasetlerine el konulup yasal işlem başlatılacağı belirtildi. Silahsız düğün konusunda tüm vatandaşların üzerine görev düştüğünü belirten polisler, her yıl çok sayıda kişinin düğün magandalarının silahlarından çıkan kurşunların hedefi olduğunu, mutluluk ve sevinç gösterisi adı altında yapılan bu davranışın, başkalarının ömür boyu acı çekmesine neden olabileceğini vurguladılar. Düğün sahipleri ise yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirip, bu mutlu günlerinde silah atmayacaklarını, teşebbüste bulunanları ise uyaracaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polisler tarafından düğün alanına pankart asılması

- Pankartlardan görüntüler

- Farklı düğün alanlarına pankart asılırken

- Polislerin düğün sahiplerini bilgilendirmesi

- Pankart ve düğün alanındaki kalabalık

- Düğün sahipleri ile röportaj

- Pankart asılmasından farklı açılardan detaylar

- Davul zurna çalması

- Bir vatandaşın konuşması

- Farklı düğün alanı

BOYUT: 96.8 MB SÜRE: 03\'05\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)



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Turmepa gönüllüleri kıyı temizliğinde buluştu

ANTALYA DenizTemiz TURMEPA Derneği, gönüllülerin desteğiyle \'Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği-International Coastal Cleanup(ICC)\' etkinliği kapsamında Lara- Örnekköy Plajı\'nda çevre temizliği yaptı.

\'Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği-International Coastal Cleanup(ICC)\' etkinliği, DenizTemiz TURMEPA Derneği öncülüğünde Muratpaşa ilçesi Örnekköy plajında gerçekleştirildi. Dünya genelinde 100 ülkede eş zamanlı yapılan etkinliğin Antalya ayağına Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Akdeniz Yelken Kulübü öğrencileri ve çok sayıda gönüllü destek verdi. \'Kıyılara akın ediyoruz, dünyanın çöpünü topluyoruz\' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllüler, sahildeki sigara izmaritleri başta olmak üzere insan kaynaklı çöpleri topladı. Gönüllüler karadan temizlik yaparken, balık adamlar da deniz dibindeki çöpleri topladı.

Deniz dibi çalışmasında çoğunluk plastik olmak üzere içecek şişeleri, metal kutular toplandı. Karada ise poşetler dolusu su şişesi ve sigara izmariti toplandı. Gönüllülere vatandaşlardan da destek geldi. Tatilciler, denizde buldukları çöpleri çocuklara uzattı.

DenizTemiz TURMAPA Derneği Başkan Yardımcısı İzzet Ünlü, yaklaşık 300 kilograma yakın çöp toplandığı kaydetti. Toplanan atıkların türlerine göre ayrılarak rapor hazırlayacaklarını kaydeden Ünlü, \"Raporumuz Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği-International Coastal Cleanup(ICC)\'ye ulaşacak. Antalya kıyılarının kirlilik oranı, kirleticileri ve nedenleri raporumuzda yer alacak. Toplanan atıkların yüksek çoğunluğu insan kaynaklı plastik şişe başta olmak üzere sigara izmaritlerinden oluşuyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sahilden detay

- Gönüllüler detay

- TURMAPA Derneği Başkan Yardımcısı İzzet Ünlü\'nün açıklaması

- Sahildeki tatilciler

- Temizlik çalışması

- Dalgıçlar detay

- Çöplerden detay

460 MB- 04.09

Kaset Durumu: Lİnk geçildi

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Berkay KUNT/ANTALYA-DHA)



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