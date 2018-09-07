DHA YURT BÜLTENİ 5

BM’den İdlib’e insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine insani yardım gönderildi. BM’nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen 24 TIR, BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından TIR\'lar İdlib’e hareket etti. TIR’larda bulunan insani yardım malzemelerinin İdlib’de bulunan halka dağıtılacağı açıklandı.

Görüntü Dökümü

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-BM görevlilerine ait araç

-TIR’lar

-Cilvegözü’ne gelirken

-Gümrük sahasına girerken

(SÜRE: 3’48’)(BOYUT: 122 MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)



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Polis memurunun \'taş ocağı\' mücadelesi; patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

ARTVİN\'in Kemalpaşa ilçesinde görev yaparken, eski taş ocağından kaçak malzeme alındığı gerekçesiyle şirketin kamyonları için ceza kesen başpolis memuru Murat Erdem\'in, iddiaya göre, görev yeri değiştirildi. Malzeme alımının sürdüğü ocakta, 27 Haziran\'da, patlatma sırasında 2\'si asker 3 kişinin yaralandığı heyelan meydana geldi; Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı. Mücadelesinden vazgeçmeyen Erdem, emekli oldu; ocaktan kaçak malzeme aldığını öne sürdüğü şirket ile göz yumduğu iddiasıyla yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kemalpaşa\'da görev yapan başpolis memuru Murat Erdem, Üçkardeşler köyünde, eski taş ocağından kaçak malzeme alındığı ve devletin zarara uğratıldığı gerekçesiyle mücadele başlattı. Şirketin kamyonları için ceza kesen ve kaçak malzeme alımını amirlerine bildiren Erdem\'in, iddiaya göre, görev yeri değiştirildi. Malzeme alımının sürdüğü ocakta, 27 Haziran günü, patlatma sırasında heyelan meydana geldi. Patlatma için güvenlik önlemi alan Jandarma Uzman Çavuş Kadim Özer (25), Jandarma Er Muhammet Çetin (21) ile taş ocağı şirketinin iş makinesi operatörü Rıfat Başar (32), Seken taşlarla yaralandı. Patlatma nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu da ulaşıma çift yönlü kapandı. Karadeniz Sahil Yolu\'ndaki sürücüler, panik yaşarken, bazı araçlarda hasar meydana geldi.

EMEKLİ OLDU, MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Mücadelesinden vazgeçmeyen Murat Erdem, geçen hafta emekli oldu. Erdem, ocaktan kaçak malzeme aldığını öne sürdüğü şirket ile göz yumduğu iddiasıyla yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdem, ayrıca patlatmayla ilgili ulaştığı görüntüleri de savcılığa sundu. Ortaya çıkan yeni görüntüler, heyelanın boyutlarını gözler önüne serdi.

\'BURADA DEVLETİ ZARARA UĞRATMA VAR\'

Görev yaptığı sorumluluk sahasındaki taş ocağından sürekli kaçak malzeme alındığını kaydeden Murat Erdem, şirketin kamyonları için defalarca cezai işlem uyguladıklarını söyledi. Erdem, \"Biz yasal işlemimizi yaptık. Görevimizi yerine getirmemize rağmen üstlerimiz, demek ki onu uygun görmedi ve görev yerimizi değiştirme yoluna gittiler. Her gün ortalama olarak oradan 50- 60 kamyon dolgu malzemesi alındı. Hopa Balıkçı Barınağı inşaat alanına yaklaşık 22 kilometre mesafeye bunlar taşınıyor. Bu malzemeler, ruhsatlı yasal yollardan alınmış olsaydı belli bir ücret ödenecekti. Burada devleti zarar uğratma var. Aynı zamanda üçüncü kişilerin haksız kazanç sağlaması, menfaat temin etmesi var. Konuyla ilgili şikayetler yapıldı; ama hiçbir yetkili işlem yapmadı\" dedi.

\'ÜZERİMDE BASKI KURDULAR\'

Patlatmaların kontrollü yapılmadığını savunan Murat Erdem, \"Patlatma yapılan alan, kara yoluna sıfır olduğu için trafiğin kesilmesi gerekiyordu. Ben de yazılı olarak ilgili firmadan belge istedim. \'Biz jandarmaya müracaat ediyoruz\' dediler. Bunun üzerine yazılı müracaat olmadığı için oraya görevli sevk etmedim. Çünkü benimle birlikte çalışan görevli arkadaşların aynı zamanda huzurlu ortamda görev yapmalarını, onların can ve mal güvenliğini de sağlamak zorundayım. Bu sefer de siyasi yollardan, bizlerden daha yetkili kişiler vasıtası ile üzerimde baskı kurdular. Yer değişikliği yapılmasının ardından emekliliğe hak kazanacağım tarihi bekledim, tabi bu esnada sürekli olarak delil bilgi belge topladım. Benden sonra 4 aylık süre zarfında 3 farklı isim Bölge Trafik Müdürlüğü\'nde görevlendirildi. Hiçbiri de o kamyonlara, tonajlarına hiçbir işlem yapmadı. Niçin yapmadılar; onu da kendilerine sormak gerekir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Heyelandan görüntüler

Murat Erdem ile röp

Taş ocağından taş taşıyan kamyon

Şantiyeden görüntüler

Detaylar

Boyut: 415 MB Süre: 03:42

Haber-Kamera: Uğur AYDIN ARTVİN-DHA

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Otomobil, restoran önünde yemek yiyenlerin arasına daldı... O anlar kamerada

İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, bir otomobil restoranın dışındaki masada oturanların arasına daldı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün gündüz saatlerinde Eskiçamlık Mahallesi\'ndeki bir restoranda meydana geldi. Yemeklerini yiyen 3 kişi, masada oturmayı sürdürüp çay içmeye başladı. Bu sırada bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle masaların arasına daldı. Çarpmanın etkisiyle 3 kişi, masalarla birlikte savrularak sürüklendi. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı restoranın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin masaların arasına daldığı, müşterilerin savrulduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: Güvenlik Kamerası / İZMİR, (DHA)

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Aranan PKK\'LI, Yunanistan\'a kaçarken yakalandı

EDİRNE\'de Yunanistan\'a kaçmaya çalışırken sahte kimlikle yakalanan Timur T.\'nin, terör örgütü PKK\'ya üye olmak suçundan arandığı belirlenirken, Mardin\'de PKK\'nın ele geçirilen mühimmatlarında parmak izleri tespit edildi.

Edirne 54\'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı\'na bağlı \'Hudut Kartalları\' askerleri sınırda Yunanistan\'a kaçmaya çalışan bir şüpheli yakaladı. Askerlere sahte kimlik veren şüphelinin teslim edildiği İl Jandarma Komutanlığı\'nda parmak izleri alınıp, geniş çaplı araştırması yapıldı. Sahte kimlik sunan şüphelinin parmak izlerinden terör örgütü PKK\'lı Timur T. olduğu ve \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan aranması olduğu belirlendi.Yakalanan PKK\'lının Mardin\'de güvenlik güçlerininin ele geçirdiği terör örgütüne ait mühimmatlarda parmak izleri bulunduğu saptandı. PKK\'lı ile ilgili soruşturma sürüyor.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)

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Sandıklı\'da sazan balığı yakalama yarışması

Ahmet DAĞLI / SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde 2\'nci Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması düzenlendi. Yakalanan balıklar kilo, miktar ve uzunluk ölçümü yapıldıktan sonra tekrar suya bırakılacak.

Sandıklı\'ya bağlı Akharım belde belediyesinin Afyon Tatlı Su Olta Balıkçıları ve Su Hayatı Koruma Derneği (ATSOBDER) işbirliğiyle düzenlediği Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması, Örenler Barajı\'nda başladı. Yarışmaya 3\'er, 4\'er kişiden oluşan toplam 43 takım katıldı. Balık tutulacak bölgelerin kura çekimiyle başlayan yarışmada takımlar, 33 metre aralığındaki sektörlerde en fazla 4 olta ve en fazla 4 iğneyle yarışacak. Takımlar tutulan balığın kilo, miktar ve uzunluğunun değerlendirileceği kategorilerde yarışacak. Yakalanan balıklar kilo, miktar ve uzunluk ölçümü yapıldıktan sonra tekrar baraja bırakılacak. Balığı baraja bırakmayan ya da baraja bırakırken balığı ölen yarışmacı ve takımlar diskalifiye edilecek. Yarışma pazar günü saat 16.00\'da tamamlanacak. Yarışma sonrası beldede Sebile Eke\'nin sunumunu yapacağı konserde dereceye giren yarışmacılara ödülleri verilecek.

\"BALIKLAR ÖLÇÜM SONRASI SUYA BIRAKILACAK\"

ATSOBDER Başkanı Gökhan Koni, \"Yakalanan balıklar ölçülüp tartıldıktan sonra suya iade ediliyor. 4 kategorimiz var. En çok yakalayan kategorimizde 1, 2 ve 3\'üncüye ödülümüz var. En büyük balığı yakalayan sporcuya ödülümüz var. En çok yakalayana 4 bin TL, en büyük yakalayana 2 bin TL, en çok yakalayan 2\'nciye 1500 TL, En çok yakalayan 3\'üncüye 750 TL, kupa ve sponsorluk ödülümüz var\" diye konuştu.

Akharım Belediye Başkanı Ak Partili Eşref Ünsal, bu yıl yarışmanın ikincisini düzenlediklerini belirterek, \"Şu anda Türkiye\'nin dört bir yanından katılımcılarımız var. Hepsine de teşekkür ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarışmacılar araçları ve balık tutulacak gölden detaylar

-Gölde balık tutmak için çalışan yarışmacılar geniş açı

-Yarışma öncesi kura çekiminden detaylar

-ATSOBDER Başkanı Gökhan Koni\'nin açıklamaları

-Yarışmacılar toplu hatıra fotoğrafı çekerken detaylar

-Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal\'ın açıklamaları

-Yarışmacıların kamp kurma çalışmalarından detayları

-Yarışmacıların balık tutma çalışmalarından detaylar

-Baraj\'dan detayları



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Bartın\'da 15 dakika yağan yağmur yolları göle çevirdi

BARTIN, (DHA)-BARTIN\'da, sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle yollar sular altında kaldı. Meteoroloji\'nin verilerine göre metrekareye 30 kilogram yağmur düştü.

Bartın kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle birçok yolda su birikintileri oluştu. 15 dakika boyunca aralıksız devam eden yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Rögarların taşması nedeniyle Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük yolu Çaydüzü Mahallesi üzerinde biriken sular içerisinde araçlar güçlükle ilerledi. Bartın Belediyesi ve Karayolları ekipleri su birikintilerinin olduğu yollarda çalışma yaparak suların çekilmesini sağladı. Meteoroloji\'nin verilerine göre metrekareye 30 kilogram yağmur düştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yağmurdan detay

-Araç içinden görüntü

-Yollarda biriken sular

-Sürücülerin suya girmesi

Süre: 2.35 Boyut: 290 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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Datça\'da \'Altın Badem Ödülleri\' sahiplerini buldu

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde 2\'ncisi gerçekleştirilen \'Altın Badem\' ödüllerinde, Enerji\' şarkısıyla dikkat çeken genç isim Alper Erözer\'e \'Yılın umut vadeden sanatçısı\' ödülü verildi.

Datça ilçesinde bu yıl 2\'ncisi gerçekleştirilen \'Altın Badem Ödülleri\', sahiplerini buldu. Televizyon, sinema, müzik ve iş dünyasından Türkiye\'nin en iyilerinin ödüllendirildiği törende, \'Enerji\' isimli şarkısıyla bu yıla damgasını vuran 14 yaşındaki Alper Erözer, \'Yılın umut vadeden sanatçısı\' ödülünü aldı. Babası Cenk Erözer\'in elinden ödülünü alan Alper Erözer, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendisine ödül getiren \'Enerji\' isimli şarkısını, 13-14 yaşlarındaki genç hayranlarıyla birlikte seslendiren Erözer, hareketli tavırlarıyla dikkat çekti. Erözer, sahneden ayrılırken, hayranlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Datça Belediye Başkanı CHP\'li Gürsel Uçar, \"Datça anlatılmaz yaşanır\" diyerek başladığı konuşmasında, ilçenin sanata ve sanatçıya verdiği öneme dikkat çekerek, \"Datça\'yı, hoşgörü ve sevginin sınırsız olduğu bir cennet olarak ifade edebilirim\" dedi.

Şebnem Schaefer ve Jess Molho\'nun sunuculuğunu yaptığı gecede; müzik alanında Ahmet Selçuk İlkan, Arif Susam ve Soner Olgun, televizyon alanında Şahin Irmak ve Bülent Parlak ile manken Gizem Özdilli\'ye yaşam boyu başarı ödülleri verildi.

Yılın en iyi tiyatro ödülü, \'Sakın Diyorum Sakın\' oyunuyla Ahmet Çevik tiyatrosuna gitti. Yılın komedi filmi \'Oflu Hoca Trakya\'da olurken, yılın komedi oyunculuğuna yine aynı filmde rol alan Çetin Altay seçildi.

Türk Arabesk müziğinin ünlü ismi Ferdi Tayfur\'un kızı Tuğçe Tayfur\'a, yılın fantezi müzik sanatçısı ödülünün verildiği gecede, yılın çıkış yapan sanatçısı ödülünü \'Vay Delikanlı Gönlüm\' şarkısı ile Veysel Mutlu aldı. Yılın yardımcı erkek dizi oyuncusu ödülü Murat Tavlı ve kadın oyuncusu ödülü İlayda Aydın\'a verilirken, yılın drama ve polisiye filmi \'Kızım ve Ben\' seçildi. Cemal Hünal bu filmdeki rolü ile yılın en iyi erkek oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Hünal ödülünü, filmde birlikte rol aldığı minik oyuncu Zülal Memişoğlu ile aldı. Yılın rock sanatçısı ödülünün sahibi ise Ali Altay oldu.

Geceye katılamayan, yılın fantezi erkek sanatçısı Alişan ve yılın pop müzik kadın sanatçısı Aleyna Tilki, video görüntü arıcılığıyla hayranlarına teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar\'ın konuşması.,..

- Yılın umut vadeden sanatçısı seçilen Alper Erözer ödülünü sahnede babası Cenk Erözer\'in elinden alırken…

- Erözer sahnede (Enerji isimli şarkısını genç hayranlarıyla birlikte seslendirirken…

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

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4 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü

KURBAN Bayramı\'nı ülkesinde geçiren 4 bin Suriyeli, Kilis\'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönüş yaptı.

Kilis Valiliği\'nin izniyle 1-18 Ağustos tarihleri arasında 35 bin 840 Suriyeli, Kurban Bayramı için Suriye\'ye gitti. Bu hafta başında yeniden dönmeye başlayan Suriyelilerden yaklaşık 4 bini şu ana kadar geri döndü. Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda işlemleri yapıldıktan ve yanlarındaki eşyalar arandıktan sonra Türkiye\'ye geçişlerine izin verilen Suriyeliler, bayramı ülkelerinde geçirdikleri için mutlu olduklarını ancak rejimin İdlib\'e yönelik operasyonuyla endişe içerisinde olduklarını ifade etti. Bayram için giden Suriyelilerin 31 Aralık’a kadar dönmeleri gerektiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Suriyelilerin gelişi

- Suriyeliler ile yapılan röp.

- Suriyelilerin işlemleri ve Türkiye’ye geçişleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS (DHA)

337 MB

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