DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ÇEŞME\'DE BAYRAM SONRASI DA DOLULUK SÜRÜYOR

İZMİR\'in turizm cenneti ilçesi Çeşme\'de, Kurban Bayramı sonrası yoğunluk azalsa da sezon için kenti tercih eden yerli ve yabancı turistlerle hareketlilik devam ediyor. Kurban Bayramı\'nda 1 milyonun üzerinde tatilcinin geldiği Çeşme\'de, 9 günlük tatilin ardından işbaşı yapacak vatandaşlar yaşadıkları şehirlere geri döndü. Buna rağmen yaz sezonunda kenti tercih eden yerli ve yabancı turistler ile yazlıkçılar sayesinde ilçedeki hareketliliğin sürdüğü görüldü. Çeşme Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Dalgıç, rezervasyonlara göre, eylül ayının da dolu olduğunu söyledi. 1 milyon nüfusa çıkan ilçede bayram süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Başkan Dalgıç, kasım ayının ortalarına kadar ilçede çeşitli etkinliklerinin olacağını belirterek, \"Her hafta sonu bir etkinlik, her mahallemizde bir festival gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler ve festivaller de Çeşme\'de doluluğa katkı sağlayacak\" dedi.

YOĞUNLUĞUN EN AZ 2 AY DAHA SÜRMESİ BEKLENİYOR

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Denizeri ise \"Bayram bitse de sezon bitmedi, devam ediyor. Önümüzde 30 Ağustos ve hafta sonu var. Sonrasında kasım ayı ortalarına kadar Çeşme Belediyesi\'nin etkinlikleri ve festivalleri var. Alaçatı Big Fish ve Kasım ayında Veloturk Gran Fondo Bisiklet Yarışları var. Bu güzel etkinliklere herkesi bekliyoruz. Alaçatı ve Çeşme\'de sezon devam ediyor\" diye konuştu. Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, 9 günlük bayram tatilinin esnafın yüzünü güldürdüğünü belirterek, \"Bizim arzumuz, sezonun 2- 2.5 ay daha devam etmesi. Havaların da güzel gitmesiyle, umut ediyorum ki eylül ve ekim ayı, otelcilerimizin de fiyatları geri çekmesiyle, vatandaşlarımıza iyi bir tatil olanağı sunmuş olacak\" dedi.

DEVLET HASTANESİ PERSONELİ DE BOŞ DURMADI

Çeşme\'de bayram süresince Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Acil Servis\'inde 7 bin 500 hastaya sağlık hizmeti verildi. Hastane Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, uzun bayram tatili boyunca hastanenin acil servis bölümünde 24 saat boyunca 3\'er kişilik gruplar halinde 11 acil servis doktorunun 7 bin 500 hastaya sağlık hizmeti verdiğini açıkladı. Başhekim Birol, bayram tatili süresince 30 hemşire ve 70 kadar da diğer personelin hastanede görev yaptığını söyledi.

EMNİYETTEN ARALIKSIZ MESAİ

İlçede bayram süresince emniyet personeli de aralıksız çalıştı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, 9 günlük bayram tatilinde Çeşme\'ye 342 bin 442 araç girişi ve 222 bin 41 araç çıkışı olduğunu, ciddi bir asayiş sorunu yaşanmadığını açıkladı. İzmir Emniyet Müdürlüğü\'nün çeşitli birimlerinden bayram için gelen takviye personelle, 24 saat güvenlik tedbirleri aldıklarını ifade eden Alev, 9 gün süresince 12 bin 639 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını, 162 kişi hakkında askeri suçlardan, 30 kişi hakkında ise adli suçlardan aranması nedeniyle işlem yapıldığını söyledi. 48 işletmenin denetlendiğini belirten Alev, 24 işletme hakkında canlı müzik belgesi, hijyen belgesi olmaması, kapanış saatlerine uymaması ve 18 yaşından küçüklere alkol sunumu nedeniyle, idari işlem uygulanması için tutanak tutulduğu bilgisini verdi. İlçe genelinde yapılan trafik denetimlerinde ise 3 bin 268 aracın kontrol edildiğini, 587 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerle cezai işlem uygulandığını ve 76 aracın trafikten men edildiğini açıkladı. Müdür Alev, bayram boyunca yapılan denetimlerde 19.67 gram esrar, 0.66 gram kokain, 2 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız tabanca ve 24 fişek ele geçirildiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Muhittin Dalgıç röp.

- Korkut Denizeri röp.

- Osman Köfüncü röp.

- Çeşme ve Alaçatı çarşısından görüntüler var

- Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev\'in açıklaması

- Otoyol araç girişleri ve araç kontrolleri

Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), DHA)

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2)SİNOP\'TA TATİLCİLER GİTTİ, YOĞUNLUK BİTTİ

\'KARADENİZ\'in Bodrum\'u\' diye adlandırılan Sinop\'ta, Kurban Bayramı tatili için \'Mutlu şehir\' temasıyla yapılan tanıtım çalışmaları sonucunda yaşanan tatilci patlaması, esnafı memnun etti. İl dışından gelenlerle birlikte kentin merkez nüfusu 3 katına çıkarken, bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte de kent eski sakinliğine döndü. Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) \'2013 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması\'na göre yüzde 77,7 ile en mutlu kent olan Sinop\'ta, \'Mutlu şehir\' temasıyla yapılan tanıtım çalışmaları sonrasında Kurban Bayramı\'nda büyük yoğunluk yaşandı. Bayram tatili için vatandaşların Sinop\'u tercih etmesi ile birlikte bayram süresince kent merkezinde uzun araç kuyrukları ve trafikte aksamalar meydana geldi. Bayram süresince il merkezine 270 bin araç girip yaparken 190 bin araç ise çıkış yaptı. Yaklaşık 50 bin olan kent merkezi nüfusu yaklaşık 3 katına çıktı. Yaşanan yoğunluk Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte de bitti. Trafikte yaşanan yoğunluk sona ererken plajlarda normale döndü. Bayram süresince yaşanan bu yoğunluk ise en çok kentteki esnafı memnun etti. Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, bayram süresince Sinop\'a Türkiye’nin hemen hemen her yerinde insanların geldiğini belirterek \"İnanılmaz bir yoğunluk oldu. Ama Sinop’ta bu yoğunluk gerçekten çok fazlaydı. Ben 50 yıllık Sinopluyum. Sinop’un 50 yılını da iyi bilirim. Bu zamana kadar geçen yıllarda gerçekten böyle bir yoğunluk görmedim. Araç olsun insan olsun. Gerçekten çok yoğun bir bayram tatili geçirdik. Ve her yer ağzına kadar doluydu. Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte tatilciler yavaş yavaş kendi memleketlerine gitmeye başladı. Sinop’ta yeniden sakin günlerine dönüyor. Sinop Belediyesi olarak bizim üstümüze düşen görevde bu yoğun günlerden kalan kötü izleri temizlemek, düzeltmek. Üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Caddelerden ve plajlardan drone görüntüsü

-Detaylar

(SÜRE:3.04 Dk) (BOYUT:340 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

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3)İZNİK\'TE İHMAL SAZLIKLARI KÜL EDİYOR

BURSA\'nın İznik ilçesinde, göl çevresini saran sazlıklar ihmal yüzünden yanıyor. Sazlıkların ihmal sonucu yok olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Osman Sargın, \"Her yıl yaşanan sazlık yangınları bu yıl da devam etti. Ne olur buradaki canlıları yok etmeyelim. Sadece bu yıl sazlıkların alev alması sonucu 20 dönüm alan yandı\" dedi. Marmara Bölgesi\'nin en büyük, Türkiye\'nin ise en büyük beşinci gölü konumunda bulunan İznik Gölü\'nün çevresini saran sazlıkların yakılması tepkilere neden oluyor. Havaların ısınması ile göl kenarındaki sazlıkların sürekli yandığını söyleyen Bursa\'nın İznik İlçe Belediye Başkanı Osman Sargın, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya çağırdı. Sazlık alanların genellikle güneşli havalarda buraya atılan cam parçalarından yandığını ifade eden Belediye Başkanı Sargın, \"Her yıl temmuz ve ağustos ayında bu sazlıklar yanıyor. Buraya atılan cam kırıkları güneşli havalarda yansıma nedeniyle yangına neden oluyor. Doğal yaşam alanı yok ediliyor. Burada yaşayan bir çok canlı yok olmakta. Bu canlıların yok olmasıyla gelecek nesillerin görmesi gereken canlıları onlara bırakmıyoruz. Bunun için biraz tedbirli olmalıyız. Yangının engellenmesi için fedakarlıklar yapmalıyız. gerekirse camları ve kırıkları toplayalım. Sadece bu yıl 20 dönüm alan bu nedenle yandı. Yangının büyümesini Gemlik ve Orhangazi ilçelerinin itfaiye ekiplerinden aldığımız destek ile engelledik\" dedi. İznik ilçesinde sazlıklarda yaşanan yangınlar zeytin bahçelerinin de zarar görmesine neden oluyor.

Görüntü Dökümü

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Belediye başkanı Sargın\'ın açıklaması

İznik\'teki sazlık yangınlarından görüntü

Detaylar

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4)KİTAP OKUMAYI EĞLENCELİ HALE GETİRDİ

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'nde memur olarak çalışan Atilla Zorer, ilköğretim öğrencisi 2 çocuğuna yaz aylarında kitap okumayı eğlenceli hale getirmek için yüzyıllık ağaç üstüne kulube yaptı.Van\'da yaşayan 2 çocuk babası Atilla Zorer, çocuklarına okuma alışkanlığını daha eğlenceli hale getirmek yazın kullandıkları Edremit İlçesi\'ndeki evlerinin önünde bulunan yaklaşık 100 yıllık olan ağacın üstüne kulübe yaptı. Eski ve yıkılan bir evin malzemeleriyle yaptığı kulübede 10 yaşında Abdullah Furkan ile 11 yaşındaki Yasir, boş vakitlerinde burada kitap okuyor. Ağaç üstündeki kulubeyi aynı zamanda ev halkıda çay içmek ve dinlenmek için kullanıyor. Ağaç altında ayrıca çocukların oynaması için tenis masasıda bulunuyor.

Yaz aylarında kitap okumayı eğlenceli hale getirmek için böyle bir şey yaptığını belirten Atilla Zorer, \"Yaz aylarında yazlık olarak Edremit İlçesi\'ndeki evimizi kullanıyoruz. Çocukların yazın evde kitap okumak istemediklerini farkedince böyle bir fikir geliştirdim. Eski bir evin malzemelerini kullanarak bahçemizdeki ağacın üstüne bir kulübe yaptım. Çocuklarım için kitap okumak eğlenceye dönüştü. Şu ana kadar 30-40 kitap okudular. Buda beni çok mutlu etti\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çocukların bahçeden ağaç eve gidişi

-Çocuklardan genel ve detay görüntüler

-Ağaç evden genel ve detay görüntüler

-Çocukların ağaç eve çıkışı

-Çocukların kitap okuması

-Kitap okumadan genel ve detay görüntüler

-Çocukların masa tenisi oynaması

-Atilla Zorer ile ropörtaj

-Çocuklar ile ropörtaj

-Detaylar

VAN/DHA

