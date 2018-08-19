DHA YURT BÜLTENİ 5

Yaylada kaybolan 3 kişi bulundu

RİZE\'nin Çamlıhemşin ilçesinde, bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi düşen yaylada yolunu kaybeden 3 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.

Çamlıhemşin ilçesi Samistal Yaylası\'ndan Yukarı Kavron Yaylası\'na doğru dün gece yürüyerek yola çıkan Cemalettin Muslu (67), Kemal Irmak (18) ve Beytullah Okumuş (18), bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi düşen yaylada yolunu kaybetti. Bir uçurumun kenarına gelen 3 kişi, cep telefonu ile jandarma ekiplerinden yardım istedi. Cep telefonu sinyalinden yerleri belirlenen 3 kişi için bölgeye, JAK timi sevk edildi. Gece sisle kaplı bölgeye çıkan ekip, kayıp 3 kişiye bulunduğu yerden alarak Ayder Yaylası\'na indirdi.

Cemalettin Muslu, merada sis nedeniyle kaybolduklarını belirterek \"Ormanlık alana girdik ve bir uçurumun kenarına geldik. Sarp kayalıklarda mahsur kaldık. Jandarma\'yı aradık. Onlar yerimizi belirledi. 3 saat bölgede mahsur kaldıktan sonra gelip bizi aldılar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaylada kaybolanların bulounması

-Jandarma ekıbı detayı

-Cemalettın Muslu \'nun olayı anlatması

Haber - Kamera: RİZE (DHA)

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Kazada ölen oğullarının cesedine sarılıp, gözyaşı döktüler

KONYA’da, kavşakta dönüş yapmak isteyen TIR’ın altın giren motosikletteki Hasan Adıgüzelli (19) ve Barış Gerçeker (20) yaşamını yitirdi, İbrahim İnir (18) ise ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen motosiklet sürücüsü Hasan Adıgüzelli\'nin anne ve babası, çocuklarının cesedine sarılarak gözyaşı döktü.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, Adana Çevre Yolu Sedirler Kavşağı\'nda meydana geldi. Hasan Adıgüzelli yönetimindeki plakasız motosiklet, aynı yöne giderken kavşaktan dönüş yapmak isteyen Yusuf Köksal yönetimindeki 33 DPM 57 plakalı TIR\'a yandan çarptı. Kazada, Hasan Adıgüzelli ile Barış Gerçeker olay yerinde yaşamını yitirdi, İbrahim İnir ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan İbrahim İnir, Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.Acı haberi alıp kaza yerine gelen Hasan Adıgüzelli’nin annesi Güler ve babası Nazım sinir krizleri geçirdi. Oğullarının cesedine sarılan çift, uzun süre gözyaşı döktü.

MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

Kazaya karışan motosikletin bir süre önce Karatay ilçesinden çalındığı belirlenirken, TIR şoförü Yusuf Köksal ise gözaltına alındı.

Görüntü dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Hasan Adıgüzellinin anne ve babasının sinir krizi geçirmesi

-detaylar

-Hasan Adıgüzelli\'nin fotoğrafı

Haber-KameraMehmet IŞIK KONYA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ÖZEL - Hırsızlara afişle iş teklif etti

GAZİANTEP\'te vinç filosu sahibi Erdoğan Erikçi, kendi iştetmesine ve bölge esnafına ait araçların akülerini çalan hırsızlara hazırladığı afişle iş teklifinde bulundu.

Karacaahmet Mahalles\'inde vinç filosu sahibi Erdoğan Erikçi kendisinin ve çevredeki esnafın araçlarından sürekli akülerini çalan kişileri, hırsızlık olaylarına son vermeleri için çağrıda bulundu. İş yerinin kapısına \'Hırsızlığın sonu yok gel sana iş verelim çalış\' yazılı afiş asan Erikçi, hırsızlara kendisine ait iş yerinde çalışma teklifinde bulundu. Hırsızlık olaylarından canı yanan bölge esnafının ise araçlarının akülerini söküp evlerine ve iş yerlerine götürerek önlem almaya çalıştığı belirtildi.

Hem kendisine, hem de çevre esnafa ait araçlardan 44 akü çalındığını ifade eden Erdoğan Erikçi, \"Bugünlerde bu çevrede biz hırsızlardan bıktık. Tam 44 adet akümüzü çaldılar, arkadaşımızın ofisinden cep telefonunu, bilgisayarını çaldılar. Biz bunlarla başa çıkamıyoruz. Devlet büyüklerimiz bu işe el atarsa, bu gibi kötü alışkanlıklardan vazgeçirebiliriz. Bunun yanı sıra ben kendi yöntemimle hırsızlıktan vazgeçirmek için onlara iş teklif ediyorum. Bünyemizde eleman eksiğimiz var. Gelsinler, iş ve barınacağı yer verelim. Ama hayatını hırsızlık yaparak değil, alınteriyle kazansın. Hırsızlık yapmaya hiç gerek yok, nereye kadar bu şekilde yaşanır. Bu işin sonu felaket, ama alınteriyle çalışırsan herkes tarafından takdir edilirsin, boynun bükük kalmaz. Bu ülkede çalışmak isteyen herkese iş var. Ben tüm Türkiye\'deki hırsızlara sesleniyorum. Ben işverenim, gelin yanımda çalışın, ama insanları mağdur etmeyin\" dedi.

Otobüslerinin akülerini iş yerinde saklayan Ceyhun Sevik ise, \"Ben bir yıldan beri bu hırsızlıklarla uğraşıyorum. Arkadaşımızın çözüm olarak yaptığı iş teklifi var. Ben de çözüm olarak akülerimi araçlarımdan söküp eve götürüyorum. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İş yerine asılı afiş

- Vinç ve otobüsler

- Sökülen akü yerleri

- Erdoğan Erikçi ile röp.

- Ceyhun Sevik ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

421 MB

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Yetiştirme yurdu aşkı evliliğe dönüştü

TRABZON\'da ailelerinin ihmal etmesi nedeniyle ortak kaderi yaşayan ve küçük yaşta yerleştirildikleri Çocuk Sevgi Evleri\'nde tanışan Ebru Sarıaydın (18) ile Paşa Keskin\'in (20) yıllar süren arkadaşlıkları aşka dönüştü. Evlilik kararı alan genç çift, nikâh töreniyle dünya evine girdi. Trabzon Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, psikolojik ve ekonomik destek verdikleri çiftin ev kurmasına da yardımcı oldu. Zor şartlarda büyüdüklerini anlatan çift, \"Ailenin ne demek olduğunu, kıymetini çok iyi biliyoruz. Biz mutlu olacağız\" dedi.

Trabzon\'da boşanan anne ve babalarının ihmal etmesi nedeniyle ortak kaderi yaşayan Ebru Sarıaydın 2, Paşa Keskin de 5 yaşında önce Çocuk Yuvası\'na ardından yerleştirildikleri Çocuk Sevgi Evleri\'nde koruma altına alındı. Küçük yaşta tanışan ikili, ailesiz geçirdikleri yıllarda birbirlerine destek oldu. Ebru ve Paşa\'nın arkadaşlıkları ilerleyen yıllarda aşka dönüştü. 18 yaşında kurumdan ayrılmak zorunda kalan Paşa Keskin bir apartman da görevli olarak işe başladı. Birlikteliklerini sürdüren Ebru ve Paşa evlilik kararı aldı. İkili aldıkları kararı kendilerini büyüten Trabzon Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü yetkilileri iletti.

HERKES SEFERBER OLDU

Harekete geçen yetkililer, ikiliye psikolojik ve ekonomik destek sağladı. Evinin eşyalarının alınmasına yardımcı olan kurum yetkilileri, çiftin düğünlerinin de yapılmasını sağladı. Ortahisar Belediyesi tarafından Zağnos Vadisi\'nde düzenlenen toplu nikah töreni ile dünya evine giren çiftin nikahlarını, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç kıydı, şahitler arasında ise Trabzon Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt da yer aldı. Küçük yaşta Çocuk Yuvası\'nda hayatları kesişen ikili, düğünde doyasıya eğlendi. Düğünde, nikâh şahitleri, kurum çalışanları ile davetliler de çifte, mutluluklar diledi. Çift, memur olabilmek için yaptıkları başvuruların sonucunu bekliyor.

‘KURUMU AİLEM GİBİ GÖRÜYORUM’

Çok mutlu olduğunu ve kurumu ailesi gibi gördüğünü belirten Ebru Sarıaydın, “Paşa ile kurumda tanıştım, birbirimizi gördük aşık olduk. O benim çocukluk aşkım idi. 8 yıl bekledik. Reşit olduktan sonra şimdi de karar alarak evlendik. Trabzon Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bize baktıkları ve destek oldukları için onlara ve herkese çok teşekkür ediyorum. Kurumu zaten ailem gibi görüyorum. Bir sorun yaşadığımda hemen öğretmenlerimi arıyorum. Çok mutluyumö dedi.

‘AİLENİN KIYMETİNİ İYİ BİLİYORUZ’

Damat Paşa Keskin de, memur olma fırsatını elde edene kadar apartman görevlisi olarak çalışıp evini geçindireceğini söyledi. Zor şartlara göğüs gererek bu günlere geldiklerini anlatan Keskin, “6 yaşında yurda geldim. Ebru da ben de zor şartlarda büyüdük. Ailenin ne demek olduğunu, kıymetini çok iyi biliyoruz. Çok mutlu olacağız inşallah. Trabzon Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde desteklerinden dolayı çok teşekkür ederizö diye konuştu.

‘MUTLULUKLAR DİLİYORUZ’

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü Rehber öğretmenlerinden Ebru Bülbül de, alınan evlenme kararına destek olduklarını dile getirerek, “Ebru kurumla tanıştığında 2, Paşa’da 5 yaşındaydı. İkisi de ihmal nedeniyle kurumla tanıştı. Kurumla tanışan çocuklarımıza sosyolojik ve psikolojik her anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Çocuklar evlenme kararı aldı. Biz de onların almış olduğu karara saygı duyup, elimizden gelen desteği vermeye gayret ettik. Onların mutlu olması bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyorö diyerek çifte mutluluklar diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yetiştirme yurdundan görüntüler

-Çiftten görüntüler

-Çiftin konuşmaları

-Detaylar

-Düğün foto ve görüntüleri (ek geçildi)

Boyut: 375 mb

HABER KAMERA: Filiz YILDIRIM/TRABZON (DHA)

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Murat Dalkılıç, Taşköprülü müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı

TAŞKÖPRÜ Belediyesi tarafından 32\'incisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında sevilen pop müzik sanatçısı Murat Dalkılıç açık hava konserinde Taşköprülülerle buluştu.

Köprübaşı Festival Meydanında gerçekleşen programda Murat Dalkılıç seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla Taşköprülülere unutulmaz bir gece yaşattı. On binlerce vatandaşın katıldığı konserde Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ünlü sanatçı Murat Dalkılıç\'a sarımsaktan taç takıp, dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı takdim etti.

Görüntü dökümü:

-Konserden görüntü

-Seyircilerden görüntü

-Sarımsaktan taç takılması

-Detay

Boyut:143.681 mb

Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),(DHA)