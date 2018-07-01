DHA YURT BÜLTENİ-5

1)MÜZİSYENİN CENAZESİ ANKARA\'DA TOPRAĞA VERİLECEK

ANTALYA\'nın Kaş ilçesi Gömbe Yaylası\'ndaki İkiz Göller mevkisine kamp yapmak için İstanbul\'dan gelen ve kaybolduktan 7 gün sonra cesedi AKUT Fethiye Ekibi, AKUT Kaş Birimi, İHH Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından bulunan müzisyen Metin Kor\'un (43) ağabeyi Kemal Kor, kardeşinin cenazesini almak için Antalya\'ya geldi. Kor\'un cenazesi, yarın Ankara\'da toprağa verilecek. Kardeşi Metin Kor\'un Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesini almak için bekleyen Kemal Kor\'un oldukça üzgün olduğu dikkati çekti. Duygularını anlatmakta güçlük çeken Kemal Kor, “Perişan durumdayız\" dedi. Kardeşiyle en son Antalya\'ya gelmeden 2 gün önce görüştüğünü belirten Kemal Kor, \"Yanıma uğradı, \'Ben gidiyorum\' dedi. Beraber gelecektik aslında ama 1 hafta beklemedi. Benim de işlerim vardı. Ne bileyim. Kafam yerinde değil. O yüzden. Gitti işte yani yapacak bir şey yok\" diye konuştu.

Yaşanan süreci herkesin bildiğini sözlerine ekleyen Kemal Kor, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Herkesin bildiği gibi çıktığı yerden düşmüş. Kaza olduğu söyleniyor. Kendisi çıkmış. Çok da yüksek bir yer. Normal bir insanın çıkamayacağı bir yer. Hatta bulunduğu bölgeden 20 metre daha yukarıya çıkmaya çalışsanız, artık dağcı ekipleri gerekir. Oradan düşmüş. Bir de çıplak ayakla çıkmış. Ayağında bir şeş yok. O enteresan. Araziyi biliyorsunuz.\"

Kemal Kor, kardeşinin cenazesini Ankara\'ya götüreceklerini ve yarın orada toprağa vereceklerini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- Ağabeyiyle röportaj

- Morg dış plan görüntü

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HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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2)OTOMOBİLDE UNUTULUP ÖLEN MİNİK GÜNEŞ TOPRAĞA VERİLDİ

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, ailesinin otomobilde unutması sonucu havasız kalıp yaşamını yitiren Güneş Bulut\'un (2) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarmanın ifadelerini aldığı çift, ifadelerinde, minik Güneş\'in bahçede oynarken kaybolduğunu ve aradıkları kızlarını otomobilde uyurken bulduklarını, ardından camı kırarak çocuğu çıkardıklarını iddia etti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Eskihan Mahallesi\'nde meydana geldi. Çiftçi Nesih Bulut, eşi Hunus ve 3 çocuğuyla birlikte ilçe merkezinden 06 DR 6692 plakalı otomobil ile mahalleye döndü. Bulut Ailesi fertleri, iddiaya göre minik Güneş\'i araçta unutup eve gitti. Bir süre sonra Güneş\'i otomobilde hareketsiz gören yoldan geçen yakınları ön camı kırdı. Camı kırılarak araçtan çıkarılan minik Güneş, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen minik Güneş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen minik Güneş\'in cesedi, bu sabah erken saatlerde Eskihan Mahallesi\'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olayın ardından jandarma Nesih- Hunus Bulut çiftçinin ifadesini aldı. Çiftin ifadelerinde, minik Güneş\'in bahçede oynarken kaybolduğunu ve aradıkları kızlarını otomobilde uyurken bulduklarını, ardından yakınlarının camı kırarak çocuğu çıkardıklarını iddia etti.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)

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Yaşlı çift evlerinde öldürüldü, birlikte yaşadıkları oğulları gözaltına alındı (EK)

3)CENAZELERİ TESLİM ALINDI

Rıfat D. ile 63 yaşındaki Elif D.\'nin cenazeleri, yapılan otopsilerinin ardından İzmir Adli Tip Kurumu Morgu\'ndan, yakınlarınca teslim alındı. Çiftin cenazelerinin, ikindi namazına müteakip Cumalı Mahallesi\'ndeki mezarlıkta defnedilmesi planlanıyor.

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin teslim alınışından görüntü

İZMİR /DHA

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4)5 BİN KİŞİLİK GERİ GÖNDERME MERKEZİNİN İNŞAATI SÜRÜYOR

iRAN üzerinden Türkiye’ye giriş yapan göçmenler için Iğdır\'a yapılan 5 bin kişilik Geçici Geri Gönderme Merkezi\'nin inşaatına devam ediliyor. Ağrı Doğubayazıt- Iğdır yolu güzergahındaki Erhacı köyü bölgesine yapılan Geçici Geri Gönderme Merkezi\'nin zemin düzeltme ve altyapı çalışmalarından sonra beton bloklar yerleştirilecek. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı\'nca (AFAD) yaptırılan Geri Gönderme Merkezi, 19 milyon 770 bin liraya mal olacak. Merkezin temmuz ayının sonunda bitirilmesi planlanıyor. Iğdır Valiliği\'nden kamp merkeziyle ilgili açıklama yapılarak, şöyle denildi:

\"Ülkemizde yakalanan göçmenlerin, iade işlemleri yapılana kadar Iğdır\'da Geçici Geri Gönderme Merkezi\'nin kurulması kararlaştırıldı. Merkez, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulacak. Göçmenlerin kontrolsüz bir şekilde ilimiz sınırları içinde dolaşmaları ve seyahat etmelerini engellemek maksadıyla bu merkezlerin kurulması planlanmıştır. Bu çerçevede; 5 bin kişilik merkezin kurulması için gerekli çalışmalar başlatılmış olup, Ağrı Doğubayazıt- Iğdır karayolu güzergâhında bulunan Erhacı bölgesinde göçmenler için \'Geçici Geri Gönderme Merkezi\' kurulma faaliyetine başlanmıştır. Söz konusu göçmenlerin, merkez içerisindeki iş ve işlemleri yürütülecek, ülkelerine iade işlemleri yapılana kadar merkezde barınma, yeme-içme, sağlık işlemleri yapılacak olup, hiçbir şekilde merkez dışına çıkmalarına müsaade edilmeyecektir. Kontrolsüz bir şekilde ilimiz sınırları içinde dolaşmaları seyahat etmelerini engellemek maksadıyla bu merkezlerin kurulması planlamamıştır.\"

Görüntü Dökümü

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-Tabela

-Alanda yapılan çalışmalar

-AFAD İl Müdürü ile röp

(Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)

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5)SİVAS\'TA YKS\'NİN 2\'NCİ OTURUMU HEYECANI YAŞANDI

SİVAS\'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) bugün gerçekleştirildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Sivas\'ta da bu yıl ilki gerçekleştirilen YKS\'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı\'nın (TYT) ardından, bugünde ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okula gitmeye çalışan öğrenciler, geç kalmamak için adeta zamanla yarıştı. Tek oturum olarak 135 dakika sürecek sınav için öğrenciler önceden belirlenen okullarda dersliklere alındı. Saat 10.15\'de başlayan sınav için 09.00\'da açılan kapılar, 10.00\'da kapatıldı. Okul önlerinde sıkı denetim alan polis ekipleri, sınava giren öğrencilerin üzerilerini arayıp, kimlikleri kontrol etti. Adayler sınav heyecanı yaşarken, yakınları da dışarıda gölgelik alanlarda bekleyerek ve dua ederek bekledi. Sınava giriş saatini kaçıran bazı öğrenciler içeri alınmadı. Sınava girişte ÖSYM\'nin koyduğu yasaklar aynen uygulandı.

Görüntü Dökümü

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-Sınav merkezlerinden görüntüler

-Adayların aranarak içeri alınması

-Yakınlarının bekleyişi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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6)BODRUM\'DA \'TROİA\' TEMALI DEFİLE

TASARIMCI Çiğdem Karavit, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018\'in \'Troia Yılı\" ilan edilmesinden esinlenerek hazırladığı kadın ve erkek yaz koleksiyonunu Muğla\'nın Bodrum ilçesinde tanıttı. Oyuncu Başak Parlak\'ın baş manken olarak podyuma çıktığı defile ilgi gördü. Tasarımcı Çiğdem Karavit, 6 ayda tasarladığı kadın ve erkek kıyafetlerinden oluşan 2018 yaz koleksiyonunu Bodrum\'daki bir marinada düzenlendiği \"Euphoria Troia\" defilesi ile tanıttı. Defilede 30 kostüm, 15 manken tarafından tanıtılırken, oyuncu Başak Parlak, defilenin başmankenliğini yaptı. Defile Gizem Barlak, Ecem Begüm Yücetan\'ın da podumya yer aldığı defile beğeni topladı. Defileyi dizi oyuncuları Zeynep Beşerler, Melike Öcalan\'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi izledi. Tasarımcı Karavit, \"2018 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ve UNESCO tarafından Troia yılı ilan edildiği için, Troia temalı bir koleksiyon hazırladım. Modernize ederek, renklendirerek, hikayesini anlatarak, modern bir çizgi ile yapmaya çalıştım. Erkeklerde de renk kullandım. Çok fazla kadında da renk kullandım. Heykelimsi makyajlar yaptık, heykel efektli büstiyerler yaptık. Gladyatörü çağrıştıran günümüzde büstiyerler hazırladım. \'Helmet\' dediğimiz gladyatör başlıkları, tüylü çanta havasında olan ama esasında kalkan olan aksesuvarları tasarladım ve 6 aylık çalışma sonucunda 15 manken arkadaşımla bu defileyi gerçekleştirdik\" dedi. Defilenin sonunda şarkıcı Maya, canlı bir performans sergiledi.

Görüntü Dökümü

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-Defileden görüntü,

-İzleyenlerden görüntü.

-Tasarımcı Çiğdem Karavit ile röp.

( Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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7)KEMERLİ ASKERİ TELEFONLA NİŞANLISIYLA BULUŞTURDU

KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül, Şırnak ziyaretinde sosyal medyadan kendisine ulaşan Ezgi Yellice\'yi Silopi ilçesinde vatani görevini yapan nişanlısı Musa Öge ile telefonda buluşturdu.

Şırnak\'taki askeri lojmana Kemer Belediyesi tarafından yapılan parkın açılışı için giden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül\'ün sosyal medyadaki sayfasından yayınladığı \"Şırnak\'tayım\" mesajını gören, Kemer\'de oturan Ezgi Yellice, \"Başkanım benim nişanlımı da ziyaret edin. Günaydın\" mesajı gönderdi.

Yellice\'nin mesajı üzerine Başkan Mustafa Gül, ziyaretlerinin son gününde Şırnak merkezinden çıkarak Silopi\'deki 172\'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı\'na gitti. Burada vatani görevini yapan Kemerli Musa Öge ile buluşan Başkan Gül, 3 aydır birbirini görmeyen nişanlı çifti görüştürmek için telefonla Ezgi Yellice\'yi aradı. Telefonda kendisini tanıtan Başkan Gül, ardından \"Nişanlın nerede görev yapıyordu\" diye sordu. Sorunun üzerine Ezgi Yellice, \"Başkanım Şırnak, Silopi\'de görev yapıyor, yanına uğrayacaktınız\" dedi. Belediye Başkanı Gül ise telefonu Musa Öge\'ye vererek nişanlı çiftin görüşmesini sağladı. Görüşmenin ardından yaşananları Başkan Gül\'ün sosyal medya hesabından izleyen Ezgi Yellice 3 ay sonra videoda da olsa gördüğü nişanlısı için Başkan Gül\'e teşekkür etti.

Görünüt Dökümü

(Cep telefonu kamerası)

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- Başkan Gül’ün telefonla nişanlı çifti görüştürmesi

- Başkan Gül’ün Şırnak’la ilgili değerlendirmeleri

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER, (DHA)