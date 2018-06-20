DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ESKİŞEHİR\'DE KAZA: 5 ÖLÜ, 2 YARALI

ESKİŞEHİR\'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Sivrihisar-Eskişehir karayolunun 26\'ncı kilometresindeki Kaymaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Canpolat yönetimindeki 25 HD 441 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda önce bariyerlere ardından da bir maden şirketinin önündeki menfeze çarptı. Kazada araçta bulunan Merve Canpolat, Dursun Canpolat, Ayşae Canpolat ve İkbal Canpolat olay yerinde, Erol Canpolat ise kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi\'nde öldü. Ağır yaralanan araç sürücüsü Mustafa Canpolat ile Tuğba Canpolat kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Sürücü Mustafa Canpolat\'ın Bursa\'da avukat olarak görev yaptığı belirtildi, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eyüp KELEBEK/SİVRİHİSAR,(Eskişehir),(DHA

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2)EŞİNİ, KAYINPEDERİ VE KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRÜP, KIZINI ALARAK KAÇTI

GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde Eyyüp Y. (27), boşanma aşamasındaki eşi Gülşen Y.\'nin (22) kaldığı kayınpederinin evini tüfekle basıp, dehşet saçtı. Eyyüp Y., eşi Gülşen Y. ile kayınpederi Bekir Köse (48) ve kayınvalidesi Gülsüm Köse\'yi (42) öldürüp, kayınbiraderi Yunus Köse\'yi (22) de yaraladıktan sonra 1 yaşındaki kızını yanına alıp kaçtı. Olay, bu sabah Nizip\'in Bahçeli Mahallesi\'nde meydana geldi. İşsiz Eyyüp Y., boşanma aşamasında olduğu ve bugün duruşması olduğu belirlenen eşi Gülşen Y.\'den 1 yaşındaki ismi öğrenilemeyen kızını istedi. Gülşen Y.\'nin olumsuz yanıt verdiği Eyyüp Y., tüfekle eşinin kaldığı kayınpederi Bekir Köse\'nin evini basıp rastgele ateş açtı. Açılan ateşle tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Eyyüp Y.\'nin eşi Gülşen Y. ile kayınpederi Bekir Köse ve kayınvalidesi Gülsüm Köse hayatını kaybetti, kayınbiraderi Yunus Köse yaralandı. Eyyüp Y., katliamın ardından kızını da alıp kayıplara karıştı.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, yaşamını yitiren çift ile kızının cesetlerini yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürdü. Güvenlik güçleri, Eyyüp Y.nin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Bekleyen kalabalık

- Jandarma ve sağlık görevlileri

- Cenazelerin tabutla çıkarılması

- Tabutların ambulansla konulması

- Cenazelerin götürülmesi

- Güvenlik önlemi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

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3)BAKAN ÖZLÜ: YÜZDE 1-2\'LİK KESİM HARİÇ MİLLETİMİZİN KANAATLERİ OLUŞTU

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü anketlerde kararsızların oranının çok düşük çıktığını belirterek, \"Çok az bir kesim yüzde 1-2\'lik kesim hariç aziz milletimizin kanaatleri oluşmuş durumda. Aziz milletimiz kararını vermiş gibi görünüyor.\" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, MÜSİAD Düzce Şubesi\'nin \'Dost Meclisi\' toplantısına katıldı. Bakan Faruk Özlü yaptığı konuşmada milletin seçimle ilgili kanaatlerinin oluştuğunu belirterek, \"Yoğun bir program var. Seçimlere de bir şey kalmadı. Şurada 3-4 gün kaldı. Esasen çok az bir kesim yüzde 1-2\'lik kesim hariç aziz milletimizin kanaatleri oluşmuş durumda. Anketlerde de kararsızların oranı çok düşük çıkıyor. Esasen aziz milletimiz kararını vermiş gibi görünüyor. Tabi bu sandık sandığa gidene kadar kararlar değişebilir. Bu son 3-4 günde yoğun tempo ile çalışacağız.\" dedi.

Bakan Özlü, bazı iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarını eleştirerek, şöyle konuştu:

\"MÜSİAD camiasının fikirleri, önerileri yerli ve milli, arada ki fark budur. Türkiye\'de şöyle bir trend var. Özellikle bu yurt dışındaki kuruluşlarla, şirketlerle iş yapan sanayicilerimiz, iş adamlarımız onlarla çok sık temasta oldukları için oturup konuşuyorlar ve fikir alışverişinde bulunuyorlar. Onların fikirlerinden çok etkilenen bir kesim var. Sanki böyle yabancı fikirlerin, yurt dışından gelen fikirlerin Türkiye mümessili gibi, Türkiye temsilcisi gibi bu arkadaşlarımız örneğin, Fransa\'da, Almanya\'da, İngiltere\'de belli kesimler Türkiye\'de OHAL var, OHAL kalksın diyorsa bizim Türkiye\'deki bu kesimler, bu sivil toplum kuruluşları da aynısını söylüyor. Dinliyor, tercüme ediyor ve bunu bize öneriyor. Sizin aklınız fikriniz yok mu? Sizin akli melekeleriniz dumura mu uğradı? Sizin neden kendinize ait fikirleriniz yok? Türkiye\'de böyle bir kesim var. Kendisine ait fikirleri olmayan, yabancı fikirlerin, yurt dışında ki fikirlerin Türkiye temsilcisi gibi davranan sivil toplum kuruluşları var. Ama MÜSİAD bunlardan değil. MÜSİAD yerli, milli ama küresel.\"

Görüntü Dökümü

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Bakan Özlü\'nün konuşması

Toplantıdan görüntü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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4)AYÇİÇEĞİN ALTERNATİFİ KANOLA ÇİFTİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

TRAKYA çiftçisinin \'yeni altın sarı çiçeği\' olarak kabul edilen ve ayçiçeğine alternatif olarak ekilen kanola hasadı Edirne\'de başladı. Edirne Ticaret Borası Başkanı Özay Öztürk, bio-dizelden, boya sanayine kadar bir çok alanda kullanılan kanolanın ton başına 2 bin liralık alım fiyatı olduğunu belirterek, \"Şuana kadar 463 bin 500 kilo alım yaptık. Trakya genelinde 120-130 bin tonluk bir üretim gerçekleşmesini ön görüyoruz. 25-30 bin de Konya başta olmak üzere diğer illerle birlikte Türkiye\'de 160 bin tonluk üretim olacak\" dedi.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli\'nde çiçek açmasıyla birlikte ovaları sarı renge boyayan kanola da hasat zamanı geldi. Ton başına 2 bin lira fiyatla çiftçinin yüzünü güldüren kanoladan çiftçiler dönüm başına 250-300 kilo ortalama verim gördü. Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, 5 günde 463 bin 500 kilo alım yaptıklarını söyledi. Öztürk, \"Şuanda bölgesinde kanola hasadı devam ediyor. Edirne en erken hasat yapan bölgelerden biri. Ekim gerekliliğine bakıldığında kumsal, kıraç dediğimiz arazilerde alternatif dediğimiz kanolanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kanola hasadıyla ilgili Trakya genelinde 120-130 bin tonluk bir üretim gerçekleşmesini ön görüyoruz. 25-30 bin de Konya başta olmak üzere diğer illerle birlikte Türkiye\'de 160 bin tonluk üretim olacak. Yağlı tohumlarda ciddi bir açığımız var. Bu açığın kapanmasında kanola üretimi katkı sağlamış olacak\" dedi.

TİCARET BORSASI 500 TONA ULAŞTI

Son dönem yağışların verimi olumsuz etkilemesine karşın oldukça bereketli bir hasat yapıldığını kaydeden Öztürk, \"Yağışlarla birlikte kanola yatmalar oluşuyor, verimle ilgili kayıplarda yaşanıyor. Bölgede oluşan fiyatlar yağ kalitesi yükseldikçe fiyatı da yükseliyor.

Ton başına 500 lira da desteği var. Verimlilik olarak bakıldığında dönüm başına 250-300 kilo ortalama verim görüyoruz. Alımlardan başladığından bu yana Edirne Ticaret Borsası\'na 463 bin 500 kilo kanola tohumu geldi. Satışları da borsamızda yapılıyor. Kanola yağının kullanım alanlarına baktığımızda başta bio dizel öne çıkıyor. Boya sanayinde, bitkisel yağ olarak kullanılıyor\" şeklinde konuştu.

DÖNÜM BAŞINA 300 KİLOYA KADAR VERİM

Kanola eken çiftçilerden Kamil Çakıcı, kanola veriminden memnun olduğunu söyledi. Çakıcı, \"Bu yıl ilk defa kanola ektim. Verimi çok güzel, 250 kiloya kadar dönüm başı verim aldık. Ayçiçeğine alternatif olarak ektik. Kanolanın daha çok ekileceğini düşünüyorum. Kanola veriminden çok memnunuz çünkü ayçiçeğinin dönümünden 80-90 kilo verim alıyordum. Şimdi kanola ekiyorum, 250 kiloya kadar çıkıyoruz. Trakya çiftçisi olarak kanola yüzümü güldürdü. bu iş para kazanırsam ekerim, yoksa ekmem. Kilosu 2 liradan getirdim, bugün 2 lira 15 kuruş oldu. Fiyatlar bole devam ederse herkes ekmeye başlar\" dedi.

Lalapaşa ilçesinden Edirne Ticaret Borsası\'na kanola getirilen Necat Çevik, kanolanın daha çok kazandırdığı için tercih edildiğini belirterek, \"Doğanköy\'de çiftçilik yapıyorum. Bizim Balkan köylerinde ayçiçeğine alternatif olarak kanola ekiliyorlar. Dönümde 250 kilo hasat alınıyor. Desteklemeleri var, daha iyi diye ekiyoruz. Kanoladan memnunuz. Ayçiçeğinin rakibi kanola, işçiliğinde ücretinde çok daha iyi. Kanola, ayçiçeğine göre daha çok kazandırıyor. O nedenle daha çok tercih ediliyor\" şeklinde konuştu.

Genç çiftçi Ayhan Sözer de seneye kanola ekiminin Trakya\'da çok geniş alanlara yayılacağını belirterek, \"Ayçiçeğine göre kanola karlı duruma geldi. Ben kanola da 300 kilo verim aldığım oluyor. Fiyatları da gündöndüye yani ayçiçeğine göre daha iyi durumda, kanola da ton başına 600 lira destek var. Masraf olarak bakarsan kanolada sadece ilaç masrafı var. Bizim köyde 30 haneyiz, 2 kişi dışında kanolaya döndü. Bin dönüm sadece bizim köyde kanola ekildi. Seneye 265 dönüme kanola ekmeyi düşünüyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kanola tarlası havadan

-Sarı çiçek açmış kanolalar

-Borsa Başkanı Özay Öztürk\'ün açıklaması

-Traktörle kanola getiren çiftçiler

-Çiftçilerle röp.

-Traktör römorkundaki kanola

-Kanola detay

-Kamyonlara yüklenmesi

-Borsa bahçesi ve traktörler havadan

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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5)ALANYA\'DA İNEK LEŞİ SAHİLE VURDU

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde inek leşi kıyıya vurdu.

Alanya\'nın ünlü Kleopatra Plajı\'na dün akşam üzeri serinlemek için gelen tatilciler açıkta büyük ebatlı bir şeyin yüzdüğünü gördü. Dalgaların kıyıya getirdiği şeyin telef olmuş inek olduğu anlaşıldı. Bir süre sonra kıyıya vuran inek leşi vatandaşın durumu bildirmesiyle gelen Alanya Belediyesi ekipleri tarafından iş makinesiyle kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşlar tarafından çekilmiş cep telefonu görüntüsü

Haber: Engin ANAK- Kamera: ALANYA (Antalya), (DHA)

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6)YOLDA TELEF OLAN KÖPEĞİ İTFAİYE ERİ KALDIRDI

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde görevden dönen itfaiye ekipleri, bir otomobilin çarpması sonucu telef olduğu düşünülen köpeği diğer araçların üstünden geçmesiyle ezilmemesi için yoldan alıp kenara bıraktı.

Yeşiltepe Mahallesi\'nde gittikleri yangın ihbarının asılsız çıkması üzerine ilçe merkezine hareket eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Andırın ilçe ekipler, Kesik Mahallesi\'ne geldiklerinde karayolunda yerde yatan bir köpek gördü. Hemen aracı durdurarak yardıma koşan itfaiye erleri, köpeği veterinere götürmek istedi ancak hayvanın telef olduğunu belirledi.

Bir itfaiye eri, bir otomobilin çarpması sonucu telef olduğu değerlendirilen köpeği, diğer araçların üzerinden geçerek ezilmemesi için yolun kenarına aldı, ardından da belediyeyi aradı. İtfaiye erinin bu hareketi yoldan geçen araç sürücülerinin taktirini topladı. Köpek ise belediye ekiplerince gömüldü.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiyenin gelişi

- İtfaiye erinin köpeği yerden kaldırması

- İtfaiye erinin konuşması

- Yerde yatan köpekten görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:187 MB