DHA YURT BÜLTENİ 5

1 - Şehit Uzman Çavuş Baştan\'ın son mesajı yürek burktu



SİİRT\'in Eruh ilçesinde PKK\'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan\'ın acı haberi memleketi Trabzon\'un Düzköy ilçesine ulaştı. Şehitin sosyal medya hesabında yayınladığı son mesajı yürek burktu.

Siirt\'in Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mevkisinde askerlerin geçişi sırasında PKK\'lı teröristler önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, Siirt İl Jandarma Komutanlığı\'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan şehit düştü. Trabzon\'un Düzköy ilçesinden olan şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan\'ın babasının vefat ettiği annesi ile birlikte yaşadığı ve 11 kardeşi olduğu öğrenildi.

OPERASYON ÖNCESİ MESAJ VERMİŞ

Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan\'ın operasyon öncesi sosyal medya hesabında görüntülü mesaj yayınladığı ortaya çıktı. Şehidin son görüntülerinde, \"Operasyona gidip geleceğiz. Bakalım kısmetimize ne düşecek. Yüce Türk milletine sevgi ve saygılarımı iletiyorum\" ifadelerini kullanmıştı. Türk bayrağını öperken sosyal medya hesabında fotoğrafı yer alan şehit asker, \'Rengine kurban olduğum. Allah bu dünyada indiğini görmeyi nasip etmesin\" paylaşımına yer vermişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehit askerin paylaşımları

Şehit askerin paylaştığı kendi görüntüleri

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-İnan KALYONCU TRABZON-DHA

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

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2 - Soma davasında 22\'inci duruşma başladı

MANİSA\'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5\'i tutuklu 51 sanıklı davanın 22\'inci duruşması başladı.

Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014\'te meydana gelen ve 301 madencinin öldüğü facianın ardından açılan ceza davasının 22\'inci duruşması, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülmeye başlandı. Sosyal Haklar Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği öncülüğünde, acılı ailelerin de katılımıyla duruşma öncesi yürüyüş düzenlendi. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve birçok sivil toplum örgütünün temsilcisi de yürüyüşe destek verdi. Akhisar eski istasyon önünde toplanan topluluk, Şehit Murat Öztürk Caddesi üzerinden duruşma salonu önüne kadar yürüdü. Topluluk yol boyunca, ellerinde şehit madencilerin isimlerinin yazılı olduğu, \'Unutmadık, Unutturmayacağız\' yazılı pankart taşıyıp, sık sık \"301\'in hesabı sorulacak\", \"Anaların gözyaşı katilleri boğacak\", \"Kaza değil cinayet, kader değil katliam\", \"Soma\'nın ateşi AKP\'yi yakacak\", \"Gün gelecek devran dönecek katiller halka hesap verecek\", \"Soma\'nın kömürü katilleri yakacak\" sloganları attı.

Grup adına basın açıklamasını yapan Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği üyesi, maden işletmesinde hayatını kaybeden Uğur Çolak\'ın babası İsmail Çolak, \"Bugün burada 49 aydır süren acı ve öfkenin varsa hukuksal bir karşılığı artık görmek istiyoruz. Adalet istiyoruz, adalet için toplandık. Seçimlere günler kala mitingde vaatlerde bulunanlara inat, emeğin ve alın terinin anlamını biz biliriz. Bu işi birlikte tamamlamak için toplanık. Biliyoruz ki davamızın son sürecine geldik.1 yıl boyunca beklediğimiz mütalaa suçlulara ödül niteliğinde açıklandı. Artık karar duruşmasına yaklaştığımız şu süreçte, inatla ve inatla bu salonda olacağımızı ve sanıkların yüzlerine baka baka adalet diye haykıracağımızı bir kez daha söylüyoruz. Dost ve düşman iyi bilsin ki; bu dava bizi çocuklarımızı ve eşlerimi geri getirmeyecek. Ama dava sonucu her iş cinayetinde emsal teşkil edecek patron ve işçi kanı ile büyüyecek bir Soma, bir Ermenek, bir Şivan daha yaşanmayacak. Mücadelemiz bunu içindir. Soma için adalet, herkes için adalet\" dedi.

Basın açıklamaları ardından duruşmaya katılmak isteyen avukatlar ve madenci aileleri, polis kontrollerinin ardından mahkeme salonuna girdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde 13 Mayıs 2014\'teki maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik\'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Facianın yıldönümüne iki ay kala 2 Mart 2015 tarihinde iddianame Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 8 kişi için, \'Olası kastla öldürme\' suçundan 301 kez 20-25 yıl, \'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama\' suçundan 162 kez 2-6 yıl hapis cezası istedi. Tutuksuz 38 zanlı için de \'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma\' suçundan 2-15 yıl hapis istendi. Ancak bu kişilerden 25\'inin cezalarının, \'kusur\' durumundan dolayı 3\'te 1 oranında artırılması talep edildi. Geçen yıl 25 Aralık\'taki duruşmada da tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Geçen yıl 17 Ekim\'deki bir diğer duruşmada ise vardiya amiri ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik de adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Son birikişi raporundaki suçlamalardan dolayı Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç hakkında, \'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek\'ten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı ve bu dosya ile birleştirildi. Dava açıldığında 46 olan sanık sayısı da 51\'e yükseldi.

DAVANIN TUTUKLU SANIKLARI

Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan 5 kişi: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik ve maden mühendisi Ertan Ersoy.

Tutuksuz yargılanan 46 sanığın isimleri ise şöyle:

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.\'nin patronu Alp Gürkan, yönetim kurulu üyeleri Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç ile mühendisler Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Mehmet Ali Günay Çelik, Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yürüyüşten görüntü

- İsmail Çolak\'ın konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)

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3 - Hıristiyanlar için İznik\'i özel kılan gün



HIRİSTİYANLAR için önemli olan İncil\'in, MS. 325 yılında 19 Haziran günü, 300\'ü piskopos seviyesinde 2 binden fazla din adamının toplanması sonucu \'Matta\', \'Markos\', \'Luka\' ve \'Yuhanna\' havarilerinin isimleri ile dörde indirilmesine ev sahipliği yapan Bursa\'nın İznik İlçesi \'nde, yıl dönüm olmasına rağmen konsil\'in toplanıldığı Senato Sarayı\'nın yeri henüz belirlenemedi. Uludağ Üniversitesi (UÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa Şahin, 2014 yılında İznik Gölü\'nde buldukları bazalikanın bu saraya ait olabileceğini söyledi.

Medeniyetlerin bir çoğuna ev sahipliği yapan Bursa\'nın İznik İlçesi Hıristiyan dünyası için en önemli buluşma olan 1. Konsil ve 7. Konsil\'in gerçekleştirilmesinden dolayı çok özel bir yere sahip. İnanç Turizmi\'nin en önemli merkezlerinden biri olması gerekirken bunu yeterince kullanamayan İznik\'i, Hıristiyanlar için önemli kılan iki konsil toplantısından 1\'ncisi, MS. 325 yılında gerçekleşti. Roma İmparatorluğu\'nun, Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesinin ardından, Hz. İsa\'dan sonra yazılmış çok sayıda birbirinden farklı incillerle ilgili sorunların çözülmesi isteyen İmparator 1. Konstantin, İznik\'te yaptırdığı Senato Sarayı\'nda, 300\'ü piskopos seviyesinde 2 binden fazla din adamının katıldığı 1. Konsil\'i düzenledi.. Uzun süren toplantıların ardından 100\'den fazla ceylan derisi üzerine yazılan mevcut incillerin sayısı, 19 Haziran tarihinde, \'Matta\', \'Markos\', \'Luka\' ve \'Yuhanna\' adları ile dörde indirildi. 1. Konsil\'de Hazzeti İsa\'nın tanrının oğlu oldugğuna karar verildi.

GÖL İÇERSİDEKİ BAZİLİKA SARAYIN UZANTISI MI ?

İznik\'te, I. Ekümenik Konsil\'in yapıldığı Senüs Sarayı\'nın yeri henüz netlik kazanmazken İmparator 1.Konstantin\'in yaptırdığı bu sarayda, bazikalarında yer aldığı görüşü ağırlık kazanıyor. Söz konusu sarayın yerini bulmak üzere Bursa Valiliği\'nin öncülüğünde 22-23 Mayıs 2010 tarihlerinde İznik\'te yapılan ve geniş kapsamlı düzenlenen çalıştaydan belli bir sonuç çıkmazken, UÜ. Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa Şahin, başkanlığındaki araştırma ekibi\'nce , İznik Gölü\'nde 2014 yılında havadan yapılan çekimlerde göl içersinde bazalika kalıntılarına ulaşıldı. Ortaya çıkartılan bu bazalikalar, Amerika Birleşik Devleti Arkeoloji Enstitüsü tarafından yayınlanmakta olan \"Archaeology\" isimli dergide, 2014 yılının en önemli 10 büyük keşfi arasında gösterildi. Prof.Dr. Şahin, o dönemin çok iyi incelenmesi halinde bu bazalikanın, 1. Konsil\'in yapıldığı saraya ait olabileceğini öne sürerken buranın Su Altı Müzesi olarak turizme kazandırılması çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

KAYA: İZNİK SIRA DIŞI BİR YER

İznik\'in İnanç Turizminin merkezi olması içip yaptığı geniş kapsamlı araştırmalar ile tanınan ve bu konuda 4 ayrı kitap yazan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyeliğinden emekli Hüseyin Kaya, \"İznik\'in Uluslararası Evrensel Barışa Katkı Sağlayacak bir inanç turizm merkezi olarak öne çıkması gerektiğini, \"Dünya\'da savaş çıkaran bir çok etken varken, İznik\'iin insanlık tarihine hizmet veren en güzel buluşmaya ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, bunun dünyaya çok güzel sunulması gerektiğini söyledi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ: \"TÜM MİSAFİRLERİ İZNİK\'TE AĞIRLAYABİLECEĞİZ\"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptığı açıklamada, \"İznik konumu itibariyle Hristiyan alemi için çok önem arz eden bir yer. 325 yılında 1\'inci konsil, 700\'lü yıllar da da 7\'nci konsil burada toplanmış. bu manada tüm dost ve misafirleri İznik\'te ağırlayabileceğimizi ifade etmek istiyorum\" dedi.

İZNİK BELEDİYE BAŞKANI OSMAN SARGIN: \"HRİSTİYANLIK İÇİN İZNİK ÖNEMLİ KENTLERDEN BİRİ\"

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ise, \"İznik hristiyanların \'Amentü\'sünün yazıldığı mekanlardan biri. Bugün hristiyan aleminin amel ettiği dini kurallar bu konsillerde belirleniyor. Bu anlamda da hrisiyanlık için İznik önemli yerleşim yerlerinden birisi. Bugün hristiyanların kiliselerinde resimler yer alıyorsa, hristristiyan alemi bunu İznik\'e borçlu. Çünkü bu kararlar İznik\'te alınmamış olsaydı, belki kiliseler sade bir şekilde olacaktı. Kiliseler buradan çıkan kararların resimleri ile süslenmiş\" açıklamasında bulundu. PROF.DR. GÜÇ: İZNİK KONSİLİNE İKİ KİŞİ DAMGA VURMUŞTUR

1. Konsil\'in toplanma amacı ile birbirinden farklı görüşler bulunurken, UÜ İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Güç\'de günümüzde İncil\'lerin dörde indirilmesi kadar geçerli bir görüşü paylaştı. Prof. Dr. Ahmet Güç, teslis inancıyla birlikte Hz. İsa’ya ilahlık atfedildiğini ve bir anda Hıristiyanlıkta Hz. İsa\'nın ön palana çıkartıldığını belirtip, \"Tanrı ikinci plana itildi ve bundan sonraki gelişmeler, Hz. İsa’nın şahsı etrafında inançlar oluşmaya başladı. Geniş coğrafyada yaşayan Hristiyanlar Hz. İsa’nın şahsıyla ilgili farklı farklı kanaatlara inançlara sahip olmaya başladılar. Mısır İskenderiye Kilisesi’ne bağlı Kuzey Afrika taraflarında yetişmiş iyi bir din adamı, Arius bu Konsile damgasını vurdu. İznik Konsili’ne diğer bir ifadeyle 2 kişi damgasını vurmuştur, ilki İmparator 1. Konstantin, diğeri de Arius’tur. İnançtan kaynaklanan din veya mezhep çatışması noktasına gelen imparatorluk sınırları içerisinde birlik ve beraberliği sağlamak için İmparator 1. Konstantin, 325 yılında İznik’te bir Konsil toplama kararı aldı. Konsile 300’ü piskopos seviyesinde olmak üzere 2 bin 48 civarında temsilci katıldı. Bu konsilde asıl tartışılan konu, \'Hz. İsa yaratılmış mıdır ?( yoksa (Yaratılmamış mıdır?\' Arius’un temsil ettiği İskenderiye ekolü ve onun gibi düşünenler, Hz. İsa’nın yaratılmış olduğunu savundular ve onlar diğer taraftan da tanrının tekliği ilkesini savunuyorlardı. Eğer biz Hz. İsa’nın yaratılmamış olduğunu diğer bir ifade ile tanrı ile aynı özden ve eşit derece tanrısal özelliklere sahip olduğunu kabul edersek bu tanrının tekliği ilkesine zarar verir dolayısıyla Hz. İsa yaratılmıştır görüşünü savundular. Diğer bir grup ise Hz. İsa’nın da tanrı ile eşit derece tanrısal özelliklere sahip olduğunu savundular. Önemli olan özde birliktir dediler. Hz. İsa yaratılmamış dediğimiz zaman bu tevhit ilkesine zarar vermez denildi. Bu konu oylandı. Rivayete göre 318 kişi Hz. İsa’nın tanrı ile eşit özelliklere sahip olduğu yönünde oy kullandı yani çoğunluk bir anlamda Arius’un görüşünü benimsiyordu. Fakat İmparator 1. Konstantin konsile başkanlığı ettiği için netice itibariyle çoğunluğun görüşü olarak Hz. İsa’nın yaratılmamış olduğu tanrı ile eşit derece özelliklere sahip olduğu görüşü kabul edildi. Bu aynı zamanda devletin resmi görüşü olarak benimsendi ve böylece bu teslin iki unsuru baba ve oğul kararlaştırılmış oldu\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Drondan İznik görüntüleri

Prof.Dr.Ahmet güç ile röp

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile röp

İznik Belediye BAşkanı ile röp

Bazalikanın oluduğu yerin havadan görüntüsü /// ARŞİV

Berktuğ ÖNCÜ/Mehmet İNAN/Gürkan DURAL/Mehmet BULDU/ İZNİK (Bursa)-(DHA)

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

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4 - Ablasına şiddet uygulayan eniştesini silahla yaraladı

BOLU,(DHA) - BOLU\'da, ablasına şiddet uyguladığı gerekçesiyle eniştesi Orhan Karanfil\'i (39) tabancayla ateş ederek yaralayan Mehmet Cengiz (33) emniyetteki ifadesinde, \"Ailemi korumak için yaptım\" derken, adliyeye çıkarıldığı sırada ise \"Bir dahakine daha iyisini yapacağım\" dedi.

Olay, dün Aşağısoku Mahallesi Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde kahvehane işleten Mehmet Cengiz, uzun süredir ablasına şiddet uyguladığını iddia ettiği eniştesi Orhan Karanfil\'in çalıştığı iş yerinin önüne gitti. Cengiz burada yanında getirdiği tabancayla eniştesine 6 el ateş açtı. Sağ bacağından yaralanan Orhan Karanfil, çevredeki esnaf tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan Mehmet Cengiz, yaklaşık 1 saat sonra Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Mehmet Cengiz\'in emniyetteki ifadesinde, \"Eniştem Orhan Karanfil çok sevdiğim ablama uzun süredir şiddet uyguluyordu. Ablamı Ramazan Bayramı\'nda da darp etmişti. Bu nedenle aramızda sorun vardı. Eniştem sürekli ablamı ve diğer aile bireylerimizi öldürmekle tehdit ediyordu. Ben ailemi korumak için yaptım.\" dediği öğrenildi.

Mehmet Cengiz emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesi\'ne sevk edildiği sırada gazetecilerin \"Neden yaptınız?\" sorusuna, \"“Bir dahakine daha iyisini yapacağım.\" diyerek cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-\"Bir dahakine daha iyisini yapacağım\" demesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

69.9 MB

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5 - 20 saniyede cep telefon hırsızlığı kamerada

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde bir otelin resepsiyon görevlisinin bankoda duran cep telefonu 20 saniye içinde çalındı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.

Haydar Çavuş Mahallesi’ndeki bir otele gelen E.Ö. (42) otelde kalmak için oda istedi. Kimlik bilgilerinin yazılmasının ardından lobide oturan E.Ö., resepsiyon görevlisi Soner Y.’nin yerinden kalkıp gittiğini görünce önce çevreyi kontrol etti, daha sonra seri hareketlerle resepsiyon görevlisinin bankoda duran bin 500 lira değerindeki beyaz renkli Samsung marka cep telefonunu çalarak oteli terketti. E.Ö.’nün sadece 20 saniye süren cep telefonu hırsızlığı otelin güvenlik kameralarına yansıdı. Yerinden ayrılıp geri dönmesinin sadece 1 dakika sürdüğünü belirten görevli Soner Y.,öResepsiyona geldiğimde ne lobide oturan müşteri, ne de bankoda telefonum vardıö dedi. Olay yerine gelen polis ekipleri kamera görüntülerinde tespit ettikleri zanlı E.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kamera görüntüleri

Çalma anı

Boş lobi

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)-

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6 - Aydın\'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı (2)

YARALI SAYISI 44\'E ÇIKTI

Aydın\'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi soncu yaralananların sayısı 44\'e çıktı. Kaza sonrası hastanelere kendi imkanları ile gidenlerin de belirlenmesiyle yaralı sayısınnın netleştiği belirtildi. Yaralılardan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavilerin devam ettiği bildirildi.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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7 - İzmir\'deki terör operasyonunda 12 kişiye gözaltı

İZMİR\'de bölücü terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi oldukları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK\'ya yönelik olarak bu sabah operasyon yaptı. Kent merkezi başta olmak üzere Urla, Menemen, Torbalı ve Dikili ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, örgüt üyesi oldukları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yakalanan şüphelilerden görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR, (DHA)

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8 - Otomobil, traktöre çarptı: 5 yaralı

KARAMANMARAŞ\'ta traktörün buğday yüklü römorkuna çarpan otomobildeki Suriye uyruklu 5 kişi, yaralandı.

Kaza, dün gece Gaziantep- Kahramanmaraş karayolundaki Çiğli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kahramanmaraş yönüne giden Suriye uyruklu Ahmet Feyzo (37) yönetimindeki 79 SAB 226 plakalı otomobil, önünde giden Doğan Soya (43) yönetimindeki 46 DV 309 plakalı traktörün buğday yüklü römorkuna çarptı. Kazada, sürücü Ahmet Feyzo ile yanındaki Hiyem Kor, Arif Taysun, Ele Feyzo ve Derviş Feyzo yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Feyzo ile Arif Taysun\'un durumunun ağır olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Traktör ve otomobil

- Römorkun altına girmiş otomobil

- Kaza yerinden detay

- Otomobilin çekiciye yüklenmesi

- Olay yerindeki polis ve askerler

- Yola dökülen buğdayın temizlenmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

128 MB

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9 - Koçarlılılar Yıldız Tilbe ile coştu

AYDIN\'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen 13\'üncü Çam Fıstığı Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. İlk kez yapılan künarlı helva, 10 bin kişiye ikram edildi. Edip Akbayram ve Yıldız Tilbe ise konser verdi.

Koçarlı Belediyesi tarafından düzenlenen 13\'üncü Çam Fıstığı Festivali; 17-18 Haziran\'da yapıldı. İlk gün Edip Akbayram\'ın sahne aldığı festivalde vatandaşlar, doyasıya eğlendi. İkinci gün ise bu yıl ilk kez, çam fıstığı içi olan \'künar\' kullanılarak künarlı helva yapıldı. 10 bin kişilik yapılan helva vatandaşlara ikram edildi. Helva kısa sürede tüketildi. Festivalde dans gruplarının gösterileri ve havai fişek gösterileri yer aldı, 10\'uncu Yıl Marşı okundu.

Kazanda künarlı helva karıştıran Koçarlı Belediye Başkanı CHP\'li Mutlu Öztürk, \"Çam Fıstığı Festivali\'nin bu yıl 13\'üncüsünü düzenliyoruz. Bu yıl bir farklılık yaratalım istedik. Önceki yıllarda çam fıstığını küçük paketler halinde vatandaşlara dağıtıyorduk. Bu defada biraz daha renklendirelim istedik. 10 bin kişilik helva yaparak, çam fıstığı içi olan künarı içine katarak vatandaşlara ikramda bulunduk. Koçarlı\'da yaşayan insanların eğlenmeye ihtiyacı var. Her zaman söylüyoruz. Koçarlı, her şeye değer. Bu yıl iki gün sürdü festival. İlk gün Edip Akbayram vardı. Son günde de Yıldız Tilbe sahne aldı. Yaklaşık 25 bine yakın insan, iki güzide sanatçıyı da eğlenerek dinledi. Festivalle ilçeye bir haraketlilik getiriyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Festivalden görüntü

- Künarlı helva dağıtımından görüntü

- Yıldız Tilbe konseri ve Mutlu Öztürk ile röp.

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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10- Şampiyonluk için engel tanımadı

KONYA\'da doğuştan işitme engelli Selver Şeker (20), spor sayesinde tüm engelleri aştı. 10 yıl önce kick boksa başlayan, bu sporu tehlikeli görüp yola tekvando ile devam eden Şeker, bu branşta Türkiye, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonlukları kazandı. Şekek, şimdi de 2021 yılında yapılacak olimpiyatlarda şampiyon olmayı hedefliyor.

İşitme engelli Selver Şeker, arkadaşlarının çeşitli branşlarda spor yapmasına özenip kick boksa başladı. Bu sporu tehlikeli bulan Şeker, tekvandoya geçiş yapıp, bu branşta, milli formayı sırtına geçirdi. Şeker, işitme engelliler kategorisinde; 2012 yılında Türkiye şampiyonu, 2013 yılında Sofya’da ve 2017\'de Samsun’da olimpiyat şampiyonu, 2015 yılında da Avrupa şampiyonu oldu. Çok çalışarak buralara geldiğini belirten Şeker, \"İlk kez kick boks yaptım. Çok tehlikeli geldi bana. Sonra korktum, bıraktım. Tekvandoya 2009 yılıda başladım. Bu soparda çok mutlu oldum. Hocam bana destek oldu. Çalıştım. Hocam bana işitme engellilerle maç olduğunu söyledi, ben de kabul ettim. Çok çalıştım. 2013\'te olimpiyat şampiyonu oldum. Anne ve babama ev aldım, araba aldım. Onları Umreye gönderdim. Ben hep inandım. Hocalarımla birlikte çok çalıştım. Çok fazla eziyet çektim. 8 saat süren antrenmanlar yaptım\" dedi.

ANTRENÖR OLMAK İSTİYORUM

Gitmesi durumunda hedefinin 2021 yılında tekrar şampiyon olmak olduğunu belirten Şeker, \"Ben okula gittiğimde arkadaşların hepsi çok fazla spor yapıyordu. Yaşım küçüktü. Annem babam \'Spor yapmak ister misin?\' diye sordular. Ben de kabul ettim. Ben sporcu olarak çok şeyler yaptım. İnşallah ileride antrenör olmak istiyorum. Hep çok istekliydim. Şampiyon olana kadar hep devam ettim. Sürekli emek harcadım bu işe. Şu an özel olarak çalışıyorum. 2021 olimpiyatlarına gidersem hedefim yine şampiyon olmak. 1 numaralı kürsüye çıkacağım\" diye konuştu.

(Görüntü dökümü:

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-Selver Şeker röp

-Selver Şeker antrenman

-Detaylar

Haber-Kamera:Tolga YANIK/KONYA,(DHA)

