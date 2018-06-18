DHA YURT BÜLTENİ-5

1)UZMAN ÇAVUŞU ŞEHİT EDEN 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

DİYARBAKIR\'ın Hani ilçesi kırsalında, 24 Mayıs tarihinde teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam\'ın yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit eden 2 terörist, dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda öldürüldü. Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı köyü Kılareş komu yakınlarında dün akşam düzenlenen ve 2 teröristin öldürüldüğü operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Hani ilçesi Yukarıturalı köyü Kılareş Komu mülki sınırları içerisinde 17 Haziran 2018 Pazar günü saat 23.00\'dan itibaren icrasına başlanılan operasyonel faaliyet neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu 24 Mayıs 2018 Perşembe günü yaralanmayı müteakip, 09 Haziran 2018 tarihinde şehit olan J.Uzm.Çvş. Uğur Sağlam\'ın faili 2 terörist, 2 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf., 1 adet RPG-7 Rotetatar, 1 adet tabanca, 3 adet anti-tank roketatar mühimmatı, 1 adet el bombası, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet yeasu marka araç telsizi, 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği kumandası, 1 adet el yapımı patlayıcı pil bloğu ve kablosu, 1 adet sırt çantası, 1 adet şemsiye, 1 adet sony marka ses kayıt cihazı, 1 adet çizim kalemi ve 1 adet not defteri ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, ölü olarak etkisiz hale getirilen teröristler hakkında adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat, örgütsel doküman ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmış, el bombası ile Anti-Tank roketatar mühimmatı Patlayıcı Madde İmha Timince yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir\" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Mağaranın içi

-Ele geçirilen silah mühimmat ve patlayıcılar

-El yapımı patlayıcının imha anı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)

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2)OTOBÜS KAZASINDA YARALILARDAN 1\'İNİN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ, 39 KİŞİ TABURCU OLDU

KARAMAN\'da dün akşam yolcu otobüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda kontrolden çıkarak devrilmesiyle meydana gelen kazada yaralanan 47 kişi arasında bulunan Öznur Kır\'ın (23) beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Yaralılardan 39\'unun taburcu edildiği, 7\'sinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, otopsinin ardından ailelerine teslim edilmeye başlandı. Diğer taraftan, 46 yolcu kapasiteli otobüste yolculardan 1\'inin fazla, 4\'ün de biletsiz olduğu belirlendi. Tedavisi tamamlanan otobüs sürücüsü Celal Öztürk ile muavin gözaltına alındı.Kaza, dün saat 21.15 sıralarında Karaman- Mersin Mut karayolunun 40\'ıncı kilometresinde meydana geldi. Gaziantep\'ten İzmir\'e giden Özkaymak firmasına ait Celal Öztürk (39) yönetimindeki 42 ER 169 plakalı yolcu otobüsü, Mersin\'den Karaman\'a geldiği sırada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajda kontrolden çıkıp devrildi. Otobüs yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. 3\'ü personel 50 kişinin bulunduğu otobüste, yolculardan Rukiye Ertan (28), Sultan Söylemez (24) ve Hatice Yaldız (31) yaşamını yitirdi, 47 kişi yaralandı. Yaralılardan 39\'u Karaman Devlet Hastanesi\'ne, 4\'ü kentteki özel hastaneye, 3\'ü de Mut Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

BİR YARALININ BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 39\'u yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. 8 yaralıdan Mersin\'de oturan Aksaray nüfusuna kayıtlı Öznur Kır\'ın beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Diğer 7 yaralıdan 3\'ünün de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLİYOR

Kazada yaşamını yitiren Karaman Özel İdaresi\'nde çalışan Rukiye Ertan\'ın, bayram tatili için gittiği Adana\'dan Karaman\'a, üniversite öğrencisi Sultan Söylemez\'in de memleketi Mersin\'in Mut ilçesinden öğrenim gördüğü İzmir\'e döndüğü belirtildi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi\'nde öğretim görevlisi Hatice Yaldız\'ın da memleketi Osmaniye\'den Karaman\'a döndüğü öğrenildi. Sultan Söylemez\'in cenazesi yapılan otopsinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Söylemez\'in Mut ilçesinde defnedileceği belirtildi. Otopsileri süren Rukiye Ertan\'ın Osmaniye merkez, öğretim görevlisi Hatice Yaldız\'ın da yine Osmaniye Bahçeköy\'de toprağa verileceği öğrenildi.

\'KAZA YERİNE 200 METRE KALA YAĞMUR BASTIRDI\'

Olayla ilgili soruşturmada, 46 yolcu kapasiteli otobüste yolculardan 1\'inin fazla, 4\'ün de biletsiz olduğu belirlendi. Kazada yaralanan ve tedavisi süren ikinci şoför İbrahim Çıkaran (63) ifadesinde, Gaziantep\'ten Mersin\'e kadar aracı kendisinin kullandığını belirterek, \"Mersin\'de mola verdikten sonra diğer arkadaşımız otobüsü kullanmaya devam etti. Kaza yerine 200 metre kala yağmur aniden bastırdı. Kazanın olduğu viraja yaklaşırken ben arkadaşımı \'Viraj var. Dikkatli ol\' diye uyardıktan sonra kaza oldu ve otobüs devrildi\" dedi.Tedavisi tamamlanan sürücü Celal Öztürk ile muavinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin teslim edilmesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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3)SELE KAPILAN KÜÇÜK RÜZGAR\'I ARAMA ÇALIŞMALARI 3\'ÜNCÜ GÜNÜNDE SÜRÜYOR

MANİSA\'nın Selendi ilçesinde, bulundukları yerdeki topağın çökmesiyle sel sularına kapılıp, annesi ve ağabeyinin gözü önünde Selendi Çayı\'na sürüklenerek gözden kaybolan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir\'i arama kurtarma çalışmalarına bugün de günün ilk ışıkları ile devam edildi. Yaklaşık 15 kilometrelik alanda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına, çocuğun yakınları ve vatandaşlar da destek veriyor. Selendi\'de, Ramazan Bayramı\'nın ikinci günü olan 16 Haziran\'da, saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanak yağmurla birlikte yüksek kesimlerden gelen sel suları, Sanayi Deresi ile Selendi Çayı\'nda taşkına neden oldu. Sanayi Deresi ve Selendi Çayı\'nın birleştiği, Devlet Bahçeli Meydanı\'nın bulunduğu noktadaki korkulukların olduğu bölümde, sel sularının, zeminin altını oyması nedeniyle çökme meydana geldi. Bu sırada, korkulukların kenarında annesi Dudu (32) ve ağabeyi Efe (9) ile dereyi izleyen Rüzgar Kemal Özdemir, bir anda bulundukları yerin çökmesiyle sel sularına kapılıp, gözden kayboldu. Annesi ve ağabeyinin çığlıklarına koşan dayısı Zülküf Eryıldırım, hemen suya atlasa da küçük çocuğu bulamadı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, jandarma ve Türk Kızılayı ekipleri tarafından Selendi Çayı\'nda arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak gece yarısına kadar 60 kişilik ekiple yapılan arama-kurtarma çalışmalarına rağmen çocuğa ulaşılamadı. Ertesi gün günün ilk ışıkları ile yeniden arama kurtarma çalışmaları başladı. Akşam saatlerinde çocuğun sele kapıldığı sırada tutunduğu korkuluk ve terliklerinden birini Mıdıklı Köprüsü civarında bulundu. Ancak, Selendi Çayı ikinci günde de küçük Rüzgar Kemal\'i vermedi.

Bugün ise ekipteki kişi sayısı 100\'e çıkartılarak 15 kilometrelik alanda arama-kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı. Arama kurtarma çalışmalarında Manisa AFAD\'a ait 8x8 amfibik arazi araçları da kullanılmaya başlandı.Anne Dudu Özdemir, baba Süleyman Özdemir ve diğer çocukları Efe Özdemir\'in ise Eskicami Mahallesi\'ndeki evlerindeki endişeli bekleyişi sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Sel sularına kapılan Rüzgar Kemal Özdemir\'in fotoğrafı

-Arama kurtarma çalışmalarından görüntü

Haber-Kamera: Uğur ÇAKMAK / SELENDİ (Manisa), (DHA)

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4)BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK:DOLAR, TÜM PARA BİRİMLERİNE KARŞI DEĞER KAZANDI

BATMAN\'da basın toplantısı düzenleyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomide endişeleri giderdiklerini belirterek, \"Dolar, tüm para birimlerine karşı değer kazandı.\"dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Batman\'da düzenlediği basın toplantısında siyaset ve ekonomi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Petrolleri Kristal Park\'ta gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Şimşek, hükümetin terörle mücadelede büyük bir başarı yakaladığını söyledi. Suriye\'nin devlet olma niteliğini kaybetmiş olduğunu ve bu nedenle terör örgütleri için verimli bir alana döndüğünü ifade eden Şimşek, \"Terör örgütleri, Türkiye\'yi hedef tahtasına oturtmuştu. Türkiye bu terör koridorunu kırdı, yıktı. Türkiye\'nin aktif bir şekilde operasyonları dışarı taşıması, sınıra örülen duvar, teknoloji ve hükümetimizin kararlığı bir araya gelince, onlardan gelen tehditler önemli bir ölçüde bertaraf edildi. Irak\'ta da boşluklar var. Orayı terör örgütleri kullanıyor. Yine hükümetimiz son ederce kararlı ve şu anda Kuzey Irak\'ın içlerine kadar terörle mücadele operasyonu söz konusu. Bu konuda kararlıyız. Asla ve asla ne Irak\'taki, ne Suriye\'deki Kürt kardeşlerimizle asla bir sorunumuz yok. Tam aksine oradaki Kürt kardeşlerimizin hep yanında olduk. Mesela Kuzey Irak\'ta DEAŞ terör tehdidi çıkınca, Kuzey Irak yönetimine, peşmergeye en güçlü desteği Türkiye vermiştir. O konuda da kararlıyız. Benzer şekilde bizim Suriyeli Kürt kardeşlerimizle asla bir sorunumuz olmaz. Esed, Kürtlere zulmederken, kimlikleri dahi vermemişken Cumhurbaşkanımız girişimlerde bulunup, gerçekten oradaki Kürt kardeşlerimizin kültürel hakları ve diğer bir takım haklarının verilmesi noktasında uğraşmıştır. Dolayısıyla ne Afrin, ne de başka bölgelerde Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Sadece Türkiye\'ye yönelik terör tehdidine karşı bir mücadele, yaşamsal tehditleri durdurmak için bir çaba söz konusudur.Teknoloji sayesinde terörle mücadele sonuç vermiştir, şu anda ciddi bir başarı çok, güçlü bir çaba söz konusudur.\"dedi.

DOLAR, TÜM PARA BİRİMLERİ KARŞISINDA DEĞER KAZANDI

Doların tüm para birimleri karşısında değer kazandığına dikkat çeken Şimşek, \"Amerika\'da faizler yükseliyor. Amerika Merkez Bankası, daha önce bastığı paraları şimdi piyasadan çekiyor, yani bilanço küçültüyor. Bunun üzerine Amerika\'da bir vergi reformu yapıldı. Aslında vergi reformu demek, vergi indirimi. O da bütçe açığını artırdı. Artan bütçe açığını finanse etmek için Amerikan hazinesi daha çok dolara borçlanıyor. Bir taraftan Amerikan Merkez Bankası dolar likiditesini kısıyor, faizini yükseltiyor, bir tarafta ise Amerika hazinesi daha çok dolar talep ediyor. Bu da küresel dolar likitidesini olumsuz etkiyor. Yıl başından bu yana, dolar tüm para birimleri karşısında değer kazandı. Dolayısıyla birinci trend dış kaynaklı. Bu politika çerçevesinde ikinci faktörde Türkiye tabi petrol fiyatlarında artışta olumsuz etkilenen bir ülke. Yani Türkiye\'nin gerek enflasyonu gerekse cari açığı, artan petrol fiyatları nedeniyle olumsuz etkilendi. Bu da yatırımcı beklentilerine olumsuz yansıdı. Üçüncü olarak tabiî ki bir seçim arifesindeyiz.\"diye konuştu

ERKEN SEÇİM KARARI PİYASAYI RAHATLATTI AMA…

Dolardaki gelişmelerin kürsel bazda olduğunu da ifade eden Şimşek, \"Tabi bu dönemde erken seçim kararı piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Erken seçim kararı aldığımızda, piyasalar ilk anlamda çok önemli bir tepki verdi. Fakat ilginç bir zamanlama ile reyting kuruluşları en azından bir tanesi Türkiye\'nin notunu düşürünce bu endişeler arttı. Bu piyasayı olumsuz bir havaya soktu. Para politikasının duruşuna ilişkin bir takım endişeler de vardı. İşte maliye politikası acaba çok mu gevşer seçim öncesinde diye bir takım endişeler ortaya çıktı. Tabi biz bu endişeleri gideriyoruz. Dış kaynaklı küresel trendler bir kere herkesi etkiler. Ama Türkiye kaynaklı endişeleri biz giderdik. Merkez Bankası para politikasında normalleşmeye gittik. Merkez Bankası, çok güçlü bir tepki verdi. Politikayı sadeleştirdi. Çok net olarak şu anda hem içeride, hem dışarıda takdir ediliyor. Oradaki endişeler giderildi. Maliye politikasına ilişkin endişelerde biz çıktık dedik ki \'Bu yersiz, çünkü Ak Parti hükümetleri döneminde Türkiye\'de 12 yerel ve genel seçim, cumhurbaşkanlığı, referandum yapıldı\' Dolayısıyla bütün bunların sonucunda Türkiye bütçe açığını her zaman kontrol altında tutmuştur. Türkiye\'nin kamu borcu, milli gelire oranla yüzde 28 gibi oldukça düşük düzeydedir. Dolayısıyla bu noktada bir kaygıya gerek yok\"diye konuştu.

VERGİ REFORMU MECLİS\'TE BEKLİYOR

Kısa vadede verdikleri vaatlerin karşılığının olduğunu vurgulayan Şimşek, \"Emeklimize iki ikramiye, 3 bin 600 gösterge, 65 yaş üstü aylıklar için yapılan artış, bunların tamamının maliyeti 30 milyarın altında. Şimdi biz bunu kısa vadede, 1-1.5 yıl bir perspektifle, imar barışı yapılanmasında zaten bu kadar gelir, hatta daha fazla gelebilir. Ama orta ve uzun vadede hedefimiz tabiî ki yeni hükümet sistemi ile birlikte kamu harcamalarının azaltılması. Kamuda tasarruf zaten esastır. Her zaman için o yaklaşım içinde olduk. Ama özelikle bakanlık sayısının azaltılması, bakın Ak Parti iktidara geldiğinde yanlış hatırlamıyorsam 36 bakanlık vardı. Şimdi biz onları azalttık. 10 bakanlık daha da azaltılabilir mi diye bir çalışma var. Gerçekten bakanlık sayısı azaltıldığı zaman, her konuda kamu harcamaların kısılması demektir. Buna ilaveten bizim bir gelir reformu mecliste bekliyor. O reformda vergiyi tabana yaymayı amaçlıyoruz. Bir takım imtiyazlar var, bir takım vergi istisnaları var, onları kaldırıp vergiyi tabana yaymasını sağlayacak mekanizmalar, şimdi bunun sayesinde kalıcı bir şekilde bu harcamayı telafi edebiliriz. Yani seçim vaatlerini telafi edebiliriz. O nedenle kamu maliyesiyle ilişkin endişeler yersiz, para politikalarına endişesini giderdik. Dış kaynaklı tabi bu şok, o da büyük ihtimalle çok kalıcı olmaz.\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Mehmet Şimşek\'in basın toplantısı

Haber - Kamera:Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)

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5)SAĞLIK MEMURU OTOMOBİLİNDE AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, cezaevinde görevli sağlık memuru 41 yaşındaki Serdar Kaya, otomobilinde başından av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulundu. Jandarma, Kaya\'ya ateş eden kişi veya kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.Bugün saat 07.30 sıralarında, Ödemiş-Birgi karayolunun 3 kilometresindeki sapaktan 100 metre ilerdeki bağ yolunda, bir otomobilin içerisinde kanlar içinde bir kişi olduğu farkeden bir motosikletli kurye, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, 35 ZLB 43 plakalı otomobilin sürücü koltuğundaki, başından av tüfeğiyle vurularak öldürülen kişinin Kaymakçı Mahallesi\'ndeki Ödemiş T Tipi Cezaevi\'nde çalışan sağlık memuru Serdar Kaya olduğunu belirledi. Jandarmanın yaptığı incelemede, dışarıdan yakın mesafeden av tüfeğiyle ateş edildiği, saçmalardan bazılarının otomobilin kaportasına bazılarının da açık olan camdan girerek Kaya\'nın başına isabet ettiği anlaşıldı. Evli ve 2 çocuk babası Kaya\'nın yaklaşık 7-8 saat önce öldürüldüğü sanılırken, cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.

Jandarma, Kaya\'ya av tüfeğiyle ateş eden kişi veya kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Öldürülen Serdar Kaya\'nın fotoğrafı

-Öldürülen Serdar Kaya\'nın eşi ve çocuklarıyla çekilmiş fotoğrafı

-Otomobilin görüntüsü

-Otomobildeki saçma isabet eden yerlerden görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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6)KEMER\'DE RENKLİ FESTİVAL BAŞLANGICI

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali kortejle başladı. Otel ve eğlence merkezlerinin animasyon ekipleri ve enduro motosikletlilerin de katıldığı kortejde renkli görüntüler oluştu.

Kemer Belediyesi tarafından 15\'incisi düzenlenen Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali dün akşam kortejle başladı. Kemer merkezindeki Yeni Mahalle\'den başlayan kortej ilçe stadyumunun önünde tamamlandı. Korteje, Kemer Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül, oğlu CHP Antalya Milletvekili Adayı İsmail Hakkı Gül, belediye başkan yardımcıları Kemal Yüksel ve Semih Top, belediye meclis üyeleri, CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal ve vatandaş katıldı.

Kortejde turistik tesislerin ve eğlence merkezlerinin yerli ve yabancı animasyon ekipleri TIR\'lar üzerinde gösteri yaptı. Kemer Belediyesi Enduro Motosiklet Takımı sporcuları da korteje eşlik etti. Binlerce yerli ve yabancı turist ise yollarda kortejin geçişini ilgiyle izledi.

Kortej geçişinin ardından ilçe stadyumunda Gülşen konseri düzenlendi. Yaklaşık olarak 7 bin 500 kişinin izlediği 1.5 saatlik konserinde Gülşen, sevilen şarkıları seslendirdi.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, \"Kemer\'de düzenlenen Altın Nar Festivali, Türkiye\'de kutlanan en büyük festivallerden biri. Bu festivali Türkiye\'nin hiçbir yerinde görme şansınız yok. Biz bunu 3 gün sizlerle beraber paylaşıyoruz\" dedi.

Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali, bu akşam Aleyna Tilki ve Koray Avcı konserleriyle devam edecek.

Görüntü Dökümü

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- Kortej geçişinden detaylar

- Havai fişek gösterisi kısa detay

- Belediye Başkanı Mustafa Gül konuşma

- Stadyumdaki seyircilerden detay

- Gülşen konseri detay

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HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)