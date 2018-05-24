DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ERZURUM\'DA SEL, YOLU KAPATTI

ERZURUM- Artvin karayolu, dün etkili olan sağanak sırasında meydana gelen sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Yol, yaklaşık 2 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Erzurum\'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, Tortum ilçesinde sele neden oldu. Erzurum- Artvin karayolu, Atksukapı mevkiinde sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgedeki köylerde tarım arazileri de su altında kaldı. Jandarma ve Karayolları\'na ait iş makinelerinin çalışmasıyla karayolu, yaklaşık 2 saat sonra kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Sel, bölgedeki sürücüler tarafından cep telefonlarının kameralarıyla kayda alındı.

Görüntü Dökümü

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-Yolda biriken araçlar

-Selin geldiği yerde çalışmalar

(Haber-Kamera: TORTUM / ERZURUM, (DHA)

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2)AVUSTRALYALI DEAŞ SANIĞININ DAVASINDA, SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ TALEBİ

TERÖR örgütü DEAŞ\'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla ABD\'nin arananlar listesinde yer alan ve Suriye\'den Türkiye\'ye geçerken yakalanıp, tutuklanan Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash\'ın yargılanmasına Kilis\'te devam edildi. Savcı, soruşturmanın genişletilmesini talep etti. Terör örgütü DEAŞ\'ın propaganda videolarında yer alan ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu gerekçesiyle ABD\'nin de aradığı Avustralyalı Neil Chistopher Prakash, 2016 yılının Ekim ayında Suriye\'den kaçak olarak sınırı geçtikten sonra Kilis\'in İnanlı köyü yakınlarında güvenlik güçlerince yakalandı. Gözaltına alınan Neil Chistopher Prakash, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi\'ne konuldu. Kilis Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'terör örgütü üyesi olmak\' suçundan hakkında dava açılan Prakash\'ın yargılanmasına bugün de devam edildi. Prakash, duruşmaya, Gaziantep\'ten Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avustralya\'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri ile Avustralyalı gazetecilerin de takip ettiği duruşmada savcı, mahkeme heyetinin soruşturma dosyasını incelemesini ve soruşturmanın genişletilmesini talep etti. Avukat Mehmet Alper Ünver ise müvekkilinin bir yılı aşkın süreden beri tutuklu olduğunu, tüm delillerin toplandığını ifade etti, Prakash\'ın DEAŞ üyesi olduğunu ancak hiçbir eşleme katılmadığını kaydederek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan soruşturma dosyasının istenmesine karar verip, duruşmayı 19 Temmuz\'a erteledi.

Görüntü Dökümü

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- Adliyeden görüntü

- Yabancı gazeteciler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

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3)BALIK ÖLÜMÜNE NEDEN OLANLAR CEZASIZ KALMAYACAK

AYDIN\'ın Söke ve Didim ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri\'nde 2 gündür yaşanan toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, balık ölümleriyle ilgili komisyonun kurulduğunu ve suyu kirleten kimse tespit edilerek cezai işlem uygulanacağını söyledi.

Söke ile Didim ilçesi arasında kalan Balat Mahallesi yakınlarında, Büyük Menderes Nehri\'ndeki toplu balık ölümleri dikkat çekti. Yetkiler sudan ve ölen balıklardan numune aldı, incelemeye götürdü. İncelemeden çıkacak sonuçlar beklenirken, bölge halkı balık ölümlerinin kirlilik yüzünden yaşandığını öne sürüp tepki gösterdi.

\"CEZASIZ KALMAYACAK\"

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, \"Balık ölümleri ile ilgili bir komisyon oluşturduk. Adnan Menderes Üniversitesi, Devlet Su İşleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nden komisyona katılan arkadaşlar konuyu değerlendiriyor. Değerlendirme neticesinde, Büyük Menderes Nehri\'ni kirleten unsur her kimse önce onu tespit ederek cezanın uygulanması lazım. Ayrıca bu suyu kirletmesi ve bunu sürdürmemesi için de komisyon olarak gerekli tedbirleri alacağız. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikle neden olduğunu tespit etmemiz lazım. Balık ölümlerinin sebebi, hangi kirleten ya da oksijen eksikliğine sebep veren bir kurum varsa tespit etmek için arkadaşlar çalışıyorlar\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Büyük Menderes Nehri\'ndeki ölen balıklardan görüntü

- Vali Yavuz Selim Köşger\'in açıklaması

(Haber- Kamera; Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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4)VURULUP, FELÇ KALAN CEMBELİ ERDEM\'E 30 BİN LİRA TAZMİNAT KARARI



ANAYASA Mahkemesi, Diyarbakır\'da 27 Ağustos 2010 tarihinde evine giderken, yaşanan olaylara müdahale eden polisin açtığı ateş sonucu vurulup, belden aşağısı felç olan Cembeli Erdem (57) dosyasında karar verdi. Mahkeme, Erdem\'e yaşam hakkının ihlal edilmesi nedeniyle 30 bin lira tazminat ödenmesi ve yeniden yargılanması için dosyanın kararı veren mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı. Daha önce yargılanan bir polise 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmiş, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.Merkez Sur ilçesinde 27 Ağustos 2010 tarihinde yürüyüş sırasında çıkan olaylarda Cembeli Erdem\'in, evine giderken vurulup, belden aşağısının felç kalması olayıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren Erdem, olay günü akşam evine gitmek üzere Balıkçılarbaşı mevki dört ayaklı minarenin önünden geçerken, tahminen önünden 10 metre insan kalabalığı gittiğini belirterek, \"Arkamda ve yan tarafımda polisler vardı. Benim kulaklarım iyi duymadığından, herhangi bir şey duymuyordum. Bir ara sırtımda bir yanma hissettim. Dönüm arkama baktığımda üniformalı bir polis gördüm. Ben hiçbir şey söylemedim. Polis de bir şey söylemedi. Ben kendimden geçerek yere düştüm. Daha sonra yardım için bağırdım. Daha sonra polisler başıma toplandılar. Ambulans çağırdılar. Ve beni hastaneye gönderdiler. Fakültede ameliyat oldum. Vücudumdan kurşun çıkartılmış. Bunu da fakülte doktorları polise teslim etmişler. Beni vuran polis memurudur. Benim arkamdan polisler dışında gelen yoktu. Benim şu an ayaklarım felçlidir. Benim olaylardan haberim yoktu. Olaylara da katılmış değilim. Evime gidiyordum. Beni vuran polisin tespit edilerek cezalandırılmasını istiyorum\" dedi.

POLİSE 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Soruşturma sonucu polis memuru hakkında Diyarbakır Valiliği\'nin vermediği soruşturma izni ile ilgili kararı, Bölge İdare Mahkemesi\'nde kaldırıldı. Diyarbakır 5\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde polis memuru R.Ç. hakkında, \'olası kasıtla nitelikli yaralama suçundan\' kamu davası açıldı. Yargılama sonucunda mahkeme, 17 Ekim 2014 tarihinde sanık polis memurunun 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkemenin kararı Danıştay\'a taraflarca temyiz için götürülürken, Cembeli Erdem\'in avukatı Keziban Yılmaz da davayı Anayasa Mahkemesi\'ne taşıdı.

\'SORUŞTURMANIN ETKİNLİĞİNİ ZEDEYELEYEN HUSUSLAR\'

Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, kararında anayasanın 17\'nci maddesinde düzenlenen yaşam hakkı, anayasa’nın 5\'inci maddesiyle birlikte değerlendirildiğinde devlete negatif yükümlülükler yanında pozitif yükümlülükleri de yüklediğini belirtti. Kararda, \"Devletin yaşam hakkı kapsamındaki pozitif yükümlülüklerinin korumaya ilişkin maddi yönü yanında usule ilişkin yönü de bulunmaktadır. Bu yükümlülük, doğal olmayan her ölüm olayının sorumlularının belirlenmesini ve gerekiyorsa cezalandırılmasını sağlayabilecek etkili bir soruşturma yürütmeyi gerektirir. Bu soruşturmanın temel amacı, yaşam hakkını koruyan hukukun etkili bir şekilde uygulanmasını ve varsa sorumluların hesap vermelerini sağlamaktır\" denildi.

\'3 YIL SONRA ALINMIŞ\'

AYM kararında, başvurucunun yaralanmasına sebebiyet veren delillerin muhafaza altına alınmasına ve balistik incelemeler ile başvurucuyu yaralayan atışın polis memurunca yapıldığı tespit edilmesine rağmen soruşturmanın etkililiğini zedeleyen hususların göze çarptığı belirtilerek, şeyle denildi:

\"Bir diğer dikkat çeken husus da olaya karışan polis memurunun havaya ateş ettiği, ancak silahından çıkan merminin bir yerden sekerek başvurucuya isabet ettiği kabul edildiği hâlde soruşturma sürecinde olay yerinde uygulamalı bir keşif yapılmamış olmasıdır. Soruşturmada, olayda kullanılan merminin deformasyona uğraması ile ilgili olarak bu konuda bir ekspertiz raporu alınması dâhil olmak üzere herhangi bir araştırma yapılmamış; deformasyonun vücut dışında gerçekleştiği kabul edilmiştir. Soruşturmada üzerinde durulması gereken en önemli husus ise, şüpheli polis memurunun ilk ifadesinin herhangi bir engel bulunmadığı hâlde olaydan yaklaşık üç yıl, silahının olayda kullanıldığının ekspertiz raporu ile anlaşılmasından ise neredeyse iki yıl sonra alınmış olmasıdır. Sonuç olarak, yetkili makamların maddi gerçeği açığa çıkarabilmek, başka bir ifade ile olayı aydınlatabilmek için kendilerinden makul olarak beklenebilecek tedbirleri ya hiç almadıkları, ya da bu konuda gecikme gösterdikleri kanaatine varılmıştır. Anayasa Mahkemesi, açıklanan gerekçelerle anayasanın 17\'nci maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının etkili soruşturma yürütme yükümlülüğüne ilişkin usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.\"

30 BİN MANEVİ TAZMİNAT, YENİDEN YARGILAMA KARARI

AYM kararında, açıklanan gerekçelerle yaşam hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğunu, anayasanın 17\'nci maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının etkili soruşturma yürütme yükümlülüğüne ilişkin usul boyutunun ihlal edildiğine, yaşam hakkının usul boyutunun ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesi\'ne gönderilmesini karar verdi. Kararda, başvurucuya 30 bin lira manevi tazminat ödenmesini de hükmetti.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

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5)ÇALDIĞI 109 EKRAN TELEVİZYONLA SOKAKTA YÜRÜRKEN YAKALANDI

ADAPAZARI\'nda çaldığı 109 ekran televizyonla gece sokakta yürüyen 24 yaşındaki K.K.H. polisin dikkati sayesinde yakalandı. Önceki gün Adapazarı Maltepe Mahallesi\'nde gece saatlerinde bir eve girerek 109 ekran televizyon ve 5 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan K.K.H, kucağındaki televizyon ile yürürken polislerin dikkatini çekti. Polis, K.K.H.\'yı televizyonu nereye götürdüğü sorarken, üzerinde yapılan aramada altınlar ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K.H.\'nın olaydan bir gün önce de yine Adapazarı\'nda yaşanan başka bir hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi. K.K.H.\'nın hırsızlık suçundan 13 suç kaydının olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen K.K.H. neden hırsızlık yaptığını soran gazetecilere, \"Mecbur kaldım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Çalınan eşyalardan görüntü

Adliyeye sevk edilmesi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) -

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