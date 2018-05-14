DHA YURT BÜLTENİ-5

1)CUMHURBAŞKANI\'NA SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASINDA 5 SANIK İÇİN YENİDEN YARGILAMA



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 43 sanık arasında yer alan Haydar Murat Özden, Aydın Özsıcak, Murat Gösterit, Ahmet Koçan ile Cenk Bahadır Avcı için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, yeniden yargılama kararı verdi. 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen, o dönemde Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli askerlerin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 46 sanığın yargılanması, Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. Yargılama sonrasında bazı askerlerin dosyalarının ayrılması üzerine mahkeme 43 sanık için karar verdi. Yargılama sonunda eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, MAK timi üyeleri eski binbaşı Taner Berber, eski üsteğmen Hasan Aslanbay, eski teğmen Muhammet Burak İpek, eski astsubaylar Zekeriya Kuzu, Erkan Çıtak, Abdülhamit Gülerden, Serkan Elçi, İlyas Yaşar, Gökhan Güçlü, Ekrem Benli, Ömer Faruk Göçmen, Yakup Özcan, Selman Çankaya ile Özel Kuvvetler Komutanlığı\'ndan eski binbaşı Şükrü Seymen, eski yüzbaşılar Ergün Şahin, İsmail Yiğit, Mehmet Öztürk, Bahadır Sagun, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Mehmet Cantaz, eski üsteğmenler Murat Köse, Mehmet Demir, Enes Yılmaz, SAT timi eski üyeleri üsteğmen Ali Sarıbey, yüzbaşı Haldun Gülmez, helikopter pilotları eski yarbay Davut Uçum, eski albay Murat Dağlı, eski albay Zeki Göçmen, eski albay Ali Aktürk 4\'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı.

SAT timinde görevli eski yüzbaşı Özay Cöder, eski tuğgeneral Ünsal Coşkun ve eski albay Osman Kılıç\'a 1\'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. İkinci pilotlar eski yarbay Yücel Ekizoğlu 4 kez ömür boyu, eski üsteğmen Haydar Murat Özden 3 kez ömür boyu, Deniz Üs eski Komutanı albay Cenk Bahadır Avcı, helikopter teknisyenleri eski astsubaylar Ahmet Koçan, Aydın Özsıcak ve Murat Gösterit birer kez ömür boyu hapis cezası aldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı eski yaveri albay Ali Yazıcı 18 yıl, eski tümamiral Tezcan Kızılelma 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Akıncı Üssü davasından halen tutuklu olan Hüseyin Yılmaz ise beraat etti.

Mahkeme heyeti, 2 bin 462 sayfadan oluşan gerekçeli kararında, \"Birçok sanık tarafından duruşmada veya talimatla dinlenen bilirkişi ve tanık beyanlarının, aşamalarda toplanan delillerin tartışılması yerine söz konusu bilirkişi ve tanıklar ile dosya muhtevası içerisinde bulunan delillerin itibarsızlaştırılması yönünde yoğun çaba sarf edildiği gözlemlenmiş, duruşmada dinlenen tanıklara, tanıklık kapsamının dışına çıkılarak gördüklerinin ve duyduklarının nelerden ibaret olduğundan ziyade, kendilerinin 15 Temmuz akşamı ne yaptıkları ya da ne yapmadıkları hususlarına yönelik sorular yöneltilmiş, bu şekilde tanıklar üzerinde algı oluşturulmaya ve tanıklar baskı altına alınmaya çalışılmış, ancak yargılamanın selameti açısından bir kısım sanık ve müdafilerinin bu yöndeki davranışlarına müsaade edilmemiş ve tanıklık konusu dışında kalan sorular tanıklara yönlendirilmemiştir\" denildi.

Kararda ayrıca, \"Esas hakkındaki savunmaları sırasında bazı sanıklarca savunma sınırlarının dışına çıkılarak 15 Temmuz\'da yapılmak istenen darbeyi engelleme yönünde yoğun çabaları bulunduğu kamuoyunca bilinen bir kısım devlet yetkilileri ve vatansever komutanlar hedef alınmış, bu kişilere yönelik iftira boyutuna varan ve kamuoyunda olumsuz algı oluşmasına hizmet edecek birtakım isnatlarda bulunulmuştur. Bu şekilde savunma hakkının kötüye kullanıldığı gözlemlenmiş, yapılan uyarıları dikkate almayan ve savunma hakkını kötüye kullanan sanıkların savunmalarına son verilmiştir. Bu kapsamda bir kısım sanıklar bazı taleplerini bahane ederek hiç savunma yapmamış, bazı sanıklar savunma yapmak yerine ısrarla dosyamızın tarafı olmayan ve kendilerine yöneltilen iftira boyutundaki iddialara cevap verme imkanı bulunmayan kişilere suçlamalarda bulunmuştur\" ifadelerine de yer verildi.

İSTİNAF MAHKEMESİNDEN YENİ KARAR

Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nin kararının ardından sanıklar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi\'ne başvurdu. Davayla ilgili incelemesini tamamlayan Bölge Adliye Mahkemesi, sanıklardan Haydar Murat Özden, Aydın Özsıcak, Murat Gösterit, Ahmet Koçan ile Cenk Bahadır Avcı için yeniden yargılama kararı verdi. Yerel mahkeme eski pilot üsteğmen Özden\'e 3 kez ömür boyu, helikopter teknisyeni eski astsubaylar Aydın Özsıcak, Murat Gösterit, Ahmet Koçan ile dönemin Dalaman Deniz Üs Komutanı eski albay Cenk Bahadır Avcı\'ya da 1 kez ömür boyu hapis cezası vermişti. Sanıkların 30 Mayıs tarihinde İzmir\'de hakim karşısına çıkacakları öğrenildi.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

İstinaf Mahkemesi\'nin kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatlarından Halil Çokan, \"Tüm sanıklarla ilgili Bölge Adliye Mahkemesi\'ne itirazda bulunduk. Aynı şekilde sanıklar da itirazda bulundu. Mahkeme 5 sanıkla ilgili davanın yeniden görülmesi için duruşma açtı. Ancak hangi nedenden açtığını bilmiyoruz. Çünkü her iki taraf da itirazda bulundu. Biz ise sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine müebbet hapis cezası verilmesine itiraz ettik. Ayrıca bu sanıkların suikast girişimi suçlamasından beraat etmelerine de itiraz ettik. Dolayısıyla bizim itirazımızı mı yoksa sanıklarınkini mi dikkate alıp bu kararı verdi henüz bilemiyoruz\" dedi.

Taylan YILDIRIM/MUĞLA, (DHA)-

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2)ÜST GEÇİDİN ALTINA YAYA GEÇİDİ

TRABZON\'un Of ilçesinde altında yaya geçidi ve trafik sinyalizasyon lambalarının yer aldığı alana inşa edilen üst geçit görenleri şaşırtıyor. Okulların da yer aldığı bölgede yayaların çoğu, üst geçit yerine daha kolay olan yaya geçidini kullanmayı tercih ediyor.

İlçenin İrfanlı Mahallesi üzerindeki karayolu üzerine altında yaya geçidi ve trafik sinyalizasyon lambalarının yer aldığı alana 50 metre uzunluğunda üst geçit inşa edildi. Yaya trafiğinin yoğun olduğu ve okullarında yer aldığı bölgede kurulan üst geçitin altında yaya geçit çizgisinin ve trafik ışıklarının bulunması görenlerin dikkatini çekiyor. Yayaların çoğu da, üst geçit yerine daha kolay olan yaya geçidini kullanmayı tercih ediyor. Okuldan çıkan bazı öğrenciler ise yolun karşısına geçmek için bu seçeneklerden hiç birini kullanmadığı gözleniyor. Sosyal medyada birçok takipçi de ilginç buldukları üstgeçit için ‘Fıkra gibi üstgeçit’ yorumunda bulunup paylaşımda bulunurken, yöre sakinleri de bahse konu alanda pek çok kaza yaşandığı için kapsamlı bir önlem alındığını söyledi.

‘HEPSİ BİR ARADA NADİR ÜST GEÇİT’

Üstgeçidin bulunduğu alanda birçok kaza yaşandığını anlayan yöre sakinlerinden Sezgin Akyüz Sarı, “Hem okul hem hastane olması özellikle öğrenci ve vatandaşların yolun karşısına kontrollü geçmesi açısından çok güzel oldu. Burada çok kaza oluyordu ve ışık olduğu halde geçişlerde sorun yaşanıyordu. Hem ışık var, hem de yaya geçidi var. Burası belki de hepsinin bir arada olduğu nadir bir yerdir ama böyle bir üst geçitte gerekiyorduö dedi.

‘ÜST GEÇİDİ KULLANMAZSAK CANIMIZDAN OLURUZ’

İlçede kurulan üstgeçidin yanında bulunan Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sultan Burak da üst geçidi kullanmanın hayat kurtardığını söyledi. Burak, “Üst geçidi kullanırsak hayatımız kurtulur, kullanmazsak canımızdan oluruzö diye konuştu. İlçe esnaflarından Furkan Bayraktar ise üst geçidin yapılmasıyla kazaların önüne geçildiğini kaydederek, “Üst geçit yokken ışıklar ve yaya geçidi vardı, ama kırmızı ışıkta geçenler oluyordu. Şimdi üst geçit yapıldıktan sonra kaza da olmuyor. Işık ve yaya geçidi ile kazaların önüne geçilemedi, üst geçit yapıldıktan sonra kazalar ise engellendiö ifadesinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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Üst geçitten görüntü

Röpler

Detaylar

(Haber-Kamera Selçuk BAŞAR/DHA

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3)KÖRFEZ\'DE \'TORBACI\' OPERASYONU: 30 KİŞİ ADLİYEDE

KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, \'torbacı\' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 kişi, adliyeye sevk edildi.Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, \'torbacı\' olarak bilinen uyuşturucu satıcıları ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik Körfez, Derince ve İzmit\'te operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 71 kişi gözaltına alınırken, 3 kilo 79 gram esrar, 93 uyuşturucu hap ve ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanan 41 kişi \'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak\' suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla 30 kişi ise bugün Körfez Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Nabi YAZICI- Selda Hatun TAN/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) -

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4)BOLU\'DA, FETÖ OPERASYONUNDA 14 ASKER ADLİYEDE

BOLU\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 askerden 14\'ü adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığı ile görüştükleri tespit edilen 9 astsubay, 7 üsteğmen 13 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından B.G., OK., Ş.Y., T,K., S.M., F.Y., İ.K., C.M., E.B., E.Y., M.D., F.Ç., H.E. ve İ.G. adliyeye sevk edildi. Gözaltında bulunan 2 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Aracın gelişi

Adliyeye sevk edilmeleri

Şüphelilerin yakınlarından görüntü, polisin güvenlik önlemleri

Adliyeden görüntü

BOLU, (DHA) -