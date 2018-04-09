DHA YURT BÜLTENİ- 5

Erzincan’da patlama: Bomba imha uzmanı şehit oldu

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde kullanım süresi dolmuş dinamitlerin imhası sırasında yaşanan patlamada bomba imha uzmanı şehit oldu, 1 askerde yaralandı.

Kemaliye ilçesi Sandıklı Mahallesi Karanlık Kanyon içerisinde kullanılmayan tünelde vatandaşlar tarafından dün patlayıcı madde bulundu. Olayın güvenlik güçlerine bildirilmesinin ardından yapılan incelemede tünelin içerisinde 100 kilogram dinamit lokumu, 8900 adet tahrip kapsülü, 8500 metre saniyeli fitil, 530 adet elektrikli kapsül olduğu tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından taşınan patlayıcılar bir kum ocağında imha edilmek istendi. Bugün saat 09.15 sıralarında patlayıcı maddelerin imhası esnasında erken ateşlemeden dolayı Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli bomba imha uzmanı Uzman Çavuş Serdal Güneş şehit oldu, 1 askerde hafif şekilde yaralandı. Evli ve 1 kız çocuğu sahibi olan şehidin acı haberi Niğde’deki ailesine verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)

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Şanlıurfa\'da minibüs ile otobüs çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa\'da, minibüs ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Paşabağı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Esentepe ile Eyyübiye mahalleleri arasında yolcu taşıyan 63 H 0207 plakalı halk otobüsüne arkasından gelen S.E. yönetimindeki 63 N 5176 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün ön bölümü hurdaya dönerken, kaza ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazaya karışan araçlar

- Kaza yerinde incelemede bulunan ekipler

- Olay yerinde toplanan vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- ŞANLIURFA,(DHA)

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Şakalaşırken arkadaşı tarafından vurulup ağır yaralandı

Kahramanmaraş\'ın Türkoğlu ilçesinde, A.Ş. (13), yaylada şakalaştığı sırada ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar ile arkadaşı D.İ.\'yi yaraladı. Yüzünden yaralanan D.İ. (14), ambulans helikopterle ulaştırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında 1350 rakımlı İmalı Tıbık Yaylası\'nda meydana geldi. İddiaya göre A.Ş. ile D.İ. av tüfeğiyle şakalaşmaya başladı. Tüfekten çıkan saçmaların yüzüne isabet etmesi sonucu D.İ. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yeri sarp ve dağlık olması nedeniyle araçlar bir süre sonra ilerleyemedi. Araçlardan inen ekipler yola yaya olarak devam etti ve yaralıya ulaşmak için yaklaşık 45 dakika yürüdü. Zorlu yürüyüşün ardından yaralının yanına ulaşan sağlık ekipleri D.İ.\'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çocuğun sedye ile ambulansın olduğu yere indirilmesini riskli bulan ekipler, ambulans helikopter istedi. Bunun üzerine Adana\'dan havalanan ambulans helikopter olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki alana iniş yaptı. Ekipler sedyeye aldıkları D.İ.\'yi vakit kaybetmeden ambulans helikoptere taşıdı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda D.İ., helikopterle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. D.İ., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Şakalaşırken arkadaşını yaralayan A.Ş. ise psikolog nezaretinde ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralının taşınması

- Ekiplerin yaralıyla birlikte yürümesi

- Yaralının helikoptere taşınması

- Helikopterin gidişi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 201 MB, 277 MB

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Nefes borusuna et parçası kaçan minik Eymen, doğum gününde öldü

Kütahya\'nın Hisarcık ilçesinde, nefes borusuna et parçası kaçan Eymen Dağtaş (2) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eymen\'in doğum gününde hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde meydana geldi. Turan Dağtaş ve Derya Dağtaş\'ın çocukları Eymen Dağtaş\'ın nefes borusuna akşam yemeğinde yenilen pilavda bulunan et parçası kaçtı. Gelen 112 ambulansıyla Hisarcık Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Eymen, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderilen Eymen\'in doğum gününde hayatını kaybettiği belirtilirken, İlçe Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Hisarcık Devlet Hastanesi\'nin dışından,

-Hastane önündeki jandarmaların ve ölen çocuğun yakınlarının görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa AKÇAY-HİSARCIK,(Kütahya),(DHA)

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Sivas\'ta jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Sivas\'ta jandarma ekiplerinin yaptığı kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 10 şahıs gözaltına alınırken 16 gram esrar maddesi ve 2 bin 50 paket sigara ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 02-08 Nisan 2018 tarihleri arasında yürütülen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele faaliyetleri kapsamında, sigara kaçakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı, izinsiz kazı, ülkeye yasa dışı giriş, suçları olmak üzere 6 olaya müdahale etti. Yapılan çalışmalarda 2 bin 50 paket kaçak sigara, 10 gram kubar esrar 6 gram toz esrar ve 1 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Operasyonlarda 3\'ü yabancı uyruklu olmak üzere 10 şahıs gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaçak sigaraların toplu fotoğrafı

-Kaçak sigaraların bulunması

-Genel detay

(62 MB)

Haber:Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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Teröristlerden temizlenen Balkaya Dağları rengarenk

Hakkari\'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde bulunan, bu yıl terör örgütlerinden temizlenen Balkaya Dağları\'nın eteklerindeki yaylada açan çiçekler, görenleri hayran bırakıyor.

Irak sırındaki Derecik beldesi; doğası, bitki türleri ve temiz havasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yıllarca terör baskınlarıyla gündeme gelen ve bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) kararlı mücadelesi sonucu teröristlerden temizlenen Derecik\'teki Balkaya Dağları turizme açılıyor. Dağların eteklerinde bulunan yayladaki tarlada, nergislerin oluşturduğu renk cümbüşünü görenler, hayran kalıyor. Yaylaya gelenler, rengarenk çiçeklerin arasında fotoğraf çektiriyor. Çiçek tarlasında hatıra fotoğraf çektiren Derecikli öğrenciler, Balkaya Dağları\'nın eteklerindeki yaylada açan çiçeklere hayran kaldıklarını, tüm doğaseverleri beldeye beklediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Derecik Beldesi\'nden genel görüntü

-Belde merkezinde bisikletle tur atang ençler

-Balkaya dağları

-Dağların eteklerindeki çiçek tarlası

-Çiçek tarlasında çiçek toplayan öğrenciler

-Bir öğrenci ile röportaj

-Detaylar

-Üniformalı öğrenciler, hep bir ağızdan \'Derecik dağlarında çiçekler açar\' şarkısını söylerken

-Çiçeklerin arasında hatıra fotoğraf çektiren öğrenciler

BOYUT:226 MB,SÜRE:2 DK 1 SN

Haber:Behçet DALMAZ/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA) -



