DHA YURT BÜLTENİ-5

1)BURSA\'DA YÜRÜYEN MERDİVENDE PANİK: 7\'Sİ ÖĞRENCİ 8 YARALI

ANKARA\'dan Bursa\'ya okul gezisi ile gelen grup bindikleri yürüyen merdivenin arızalanması sonucu korku dolu anlar yaşadı. Yukarı çıkarken birdenbire ters yöne çalışmaya başlayan merdivende 7\'si öğrenci 8 kişi yaralandı. Olay, merkez Osmangazi İlçesi Timurtaşpaşa mevkiinde meydana geldi. Ankara Sincan İMKB Ortaokulu\'nun düzenlediği okul gezisiyle Bursa\'ya gelen 100\'ü öğrenci 120 kişilik grup Timurtaşpaşa\'dan Tophane\'deki Tarihi Saltanat Kapı\'ya çıkmak için yürüyen merdiveni kullanmak istedi. Yoğun kalabalık çıkış yönünde yürüyen merdiveni kullanırken merdiven henüz bilinmeyen bir nedenle ters yönde çalışarak hızla inişe geçti. Merdivenin hızıyla dengesini kaybeden grupta öğrenciler birbirlerinin ve düşen velilerin altında kaldı. Olayda can kaybı yaşanmazken Pınar Dönmez, Zeynep Sude Akbaş, Damla Nur Akkuş, Cengiz Han Perçin, Selen Gündoğdu, Sümeyye Merve Kılıç, Emre Ali Fidan isimli 7 öğrenci ve bir öğrenci velisi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere götürülürken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

\"O ANLAR ÇIĞLIK KIYAMETTİ\"

Okul gezisinde sorumlu öğretmenlerden olan Selma Özbek, \"Çocukları yürüyen merdiven ile çıkarıyorduk. Merdiven birden geri sarmaya başladı. O anlar çığlık kıyametti. Düşen çocukları ayakları sıkışmasın diye çektik ama veliler düşünce onları kaldıramadık, üst üste önümüze yığıldılar. Bu esnada çocuklar da düştü. Çocuklara bir şey olacak diye çok kaygılandık. Çünkü hepsinin sorumluluğu var üzerimizde\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Yaralı çocuklardan görüntü

Ağlayan çocukalrın görüntüsü

Detaylar

Yaralının ambsulans ile taşınması

Ağlayan öğretmenin olayı anlatması

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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2)OKULUN DEMİR KORKULUĞU ÜZERİNE DÜŞEN MİNİK MUSTAFA ÖLDÜ



ŞANLIURFA\'da evlerinin yanındaki lisenin bahçesinde oynarken üzerine duvardaki demir korkuluk devrilen 3 yaşındaki Mustafa Aslan, yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Direkli Mahallesi\'nde bulunan Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Mustafa Aslan, komşu çoçuklarıyla birlikte okulun bahçesinde oynarken, duvarın yanına gitti. Mustafa burada iddiaya göre, bahçe duvarındaki demir korkuluklara asıldı. Çocuk, devrilen korkuluğun üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Yakınları tarafından otomobille Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne götürülen Mustafa Aslan, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mustafa\'nın ihmal sonucu öldüğünü ileri süren yakınları, okulun demir korkuluklarının uzun zamandır telle geçici olarak bağlandığını iddia etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Ölen çocuğun olayını anlatan yakınları

- Adli Tıp Morgunda bekleyenler

- Ölen çocuğun fotoğrafı

- Demir korkuluklar

- Genel ve detay görüntüler

(Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 145-103 MB

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(ÖZEL)

3)DEAŞ\'TAN KAÇAN SURİYELİ HEYKELTIRAŞ, SERGİ AÇTI

SURİYE\'nin Deyrizor kentinden kendisini esir alan DEAŞ\'lı teröristlerden kaçıp Türkiye\'ye sığındıktan sonra Şanlıurfa\'ya yerleşen heykeltıraş Arkam Saffam (51), vatandaşlarının yaşadıklarını anlatan heykellerden oluşan ilk sergisini açtı. Saffam, Suriye\'de yaptığı birçok eseri toprak altına gömmek zorunda kaldığını belirterek, \"DEAŞ heykel yaptığımı öğrenince beni kafir ilan etti. Beni öldürüp kafatasımdan heykel yapacaklarını söylediler. Bir bombardıman sırasında kaçarak kurtuldum\" dedi.

Suriye\'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa\'ya yerleşen heykeltıraş Akram Saffam, vatandaşlarının yaşadığı dramı yaptığı heykellerle anlatıyor. Saffam, Şanlıurfa\'da 2 yıldır arkadaşlık yaptığı Abdullah Özgültekin\'in sanat atölyesinde ilk kişisel sergisini açtı. DEAŞ\'lı teröristlerin elinden kaçtığını anlatan Akram Saffam, Türkiye\'nin gerçekten güzel bir ülke olduğunu kaydederek, insanların burada kardeşçe yaşadıklarını söyledi. Saffam, \"Ben bu projelerimi ruhumdan geldiği gibi heykellere yansıtmaya çalışıyorum. Suriye\'de kendime ait özel bir atölyem vardı. Savaş dolayısıyla yerleştiğimiz Şanlıurfa\'da bu işimi mutfakta yapmaya çalışıyorum. 38 yıldır bu sanatla uğraşıyorum. İnsanların hüzünlerini heykellerime yansıtmaya çalışıyorum. Bu savaşta çok ölüm ve hüzünlere şahit oldum\" dedi.

\'ÖLÜM EMRİ VERİLDİ, UÇAK BOMBARDIMAN YAPTI\'

Deyrizor\'da kaldığı yıllarda terör örgütü DEAŞ\'ın o dönemlerde kendisini alıkoyduğunu anlatan Saffam, yaptığı birçok heykelin bu örgüt tarafından parçalandığını, bir kısmını ise toprağa gömdüğünü ifade ederek şunları anlattı:

\"DEAŞ beni yakalayarak kafir ilan etti. Beni bir hapishaneye atarak \'Seni öldürüp kafatasından heykel yapacağız\' diyerek sürekli beni korkutarak işkence uyguluyorlardı. En son benim gibi ellerinde rehin olanları öldürmek için dışarı çıkardılar. Bu sırada uçakla bombardıman yapılması üzerine ortalık toz duman oldu. O sırada bütün cesaretimi toplayarak, onların elinden kaçtım. Tam 4 gün ayakkabısız yürüdüm. Türkiye\'ye geldim ama yolda gördüğüm ölüleri unutamıyorum. Özellikle karnında bir çocuğu olup, ölen kadını aklımdan çıkaramıyorum. Bu yaşadıklarım filmlere bile konu olamaz. Gerçekten çok acı ve hüzünlüydü.\"

\'ESAD\'IN HEYKELİNİ YAPMADIM\'

Savaştan önce mutlu ve insan ruhuna hitap eden eserler yaptığını ifade eden Akram Saffam, \"Suriye\'de bulunduğum sırada Esad benden kendi heykelinin yapılmasını istedi. Ben de bunca insana zulüm eden ve göçe zorlayan bir kişinin heykelini yapmadığım için 2 yıl bana ceza vermişti. Ben sanatımı halkım için yapıyorum. Bugün bu atölyede açtığım sergimde halkımı ve ülkemin içinde bulunduğu durumu heykellerimle anlatmaya çalışıyorum\" diye konuştu.

Suriyeli Arkam Saffam ile 2 yıldır arkadaşlık yaptığını belirten sanat atölyesini sahibi Abdullah Özgüntekin ise, \"Arkam Saffam sanatçı kişiliğini fark edince birbirimize karışlıklı destekte bulunduk. Onun yaptığı çalışmaları gördüğümde hayran kaldım. Teknik ve kompozisyon anlamında gayet birikimli bir kişiliğe sahiptir. Biz de bu eserlerin bilinmesi için bir serginin açılması teklifinde bulunduk. Arkam Saffam’ın Şanlıurfa’da üretmiş olduğu çalışması tüm dünyada sergilenecek eserler arasında görüyorum. Onun daha iyi atölyelerde çalışma yapmasını istiyorum\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Suriyeli heykeltıraşın yaptığı eserler

- Heykeller hakkında davetlilere bilgi veren Arkam Saffam

- Arkam Saffam’la yapılan röp.

- Atölye sahibi Abdullah Özgültekin’le yapılan röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 441 MB

