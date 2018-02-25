DHA YURT BÜLTENİ-5

Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 37\'nci gün; 2 bin 18 terörist etkisiz hale getirildi (EK)

1)TSK: 1 ASKER ŞEHİT OLDU

\'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, Afrin kırsalında yürütülen operasyonlarda 1 asker şehit oldu. 37\'nci güne girilen harekatta şehit olan asker sayısı 33 oldu.Genelkurmay Başkanlığı\'nca yapılan bilgilendirmede, \"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 24 Şubat 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlarda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz\" denildi.

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2)HİKAYESİ İLE ŞAŞIRTAN MİLLİ ATLET GÜLCAN ARTIK MUTLU

ARDAHAN\'ın Göle ilçesine bağlı Samandöken köyünde hayvanların bakımını yapıp, ilçede garsonluk ve gazete dağıtıcılığı yaptığı ortaya çıkan milli sporcu Gülcan Palavan\'a Türk halkı sahip çıktı. Doğan Haber Ajansı\'nın \'Milli atletin şaşırtan başarı hikayesi\' başlıklı haberinin ardından genç kıza yardım için telefonlara sarılan hayırsevreler, Palavan\'ı sevindirdi.

İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki Samandöken köyünde, 7 çocuklu ailenin 5\'inci çocuğu olarak dünyaya gelen milli atlet Gülcan Palavan (18), ilkokul beşinci sınıftayken, okulda düzenlenen koşularda antrenör Halil İbrahim Yılmaz\'ın dikkatini çekti ve atletizme yönlendirildi. Çok sayıda ilde müsabakalara katılan ve bütün yarışlardan dereceyle evine dönen Palavan, son olarak 2015 yılında, Bulgaristan\'da düzenlenen \'Dünya Dağ Kros Yıldızlar Kategorisi\'nde üçüncü oldu. Palavan, bu süreçte ailesiyle birlikte yaşamaya devam etti. Liseden geçen yıl mezun olan Gülcan Palavan, sabah erken kalkarak, ailesiyle birlikte ahırdaki hayvanlara yem ve su veriyor, ardından spor kıyafetlerini giyip, 13 kilometrelik yolu koşarak, köyünden Göle ilçe merkezine ulaşıyor. Palavan, ilçe merkezine vardığında ise önce yerel gazetenin dağıtımını yapıyor, daha sonra garsonluk yaptığı restoranın yolunu tutuyor. Milli atlet, bir yandan da çok istediği üniversite sınavlarına hazırlanıyor.Genç kızın mücadelesini dile getiren haberin ardından Türkiye\'nin dört bir tarafından Gülvan Palavan\'ı arayanlar yardım yapmak istediklerini belirtti. Kayseri\'de kampta olan Palavan, çok mutlu olduğunu belirterek, \"Hayat hikayemin yayınlamasının ardından tanımadığım çok sayıda hayırsever yardım için telefonla aradı. O kadar mutlu oldum ki; şimdi geleceğe daha iyi bakabiliyorum. Bu güç ve kuvvet, çok sevdiğim atletizmde daha başarılı olmama neden olacaktır. Artık üniversiteye de daha iyi hazırlanabileceğim. Herkese teşekkür ederim\" diye konuştu.

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-Milli spocunun hayvanlara bakarken, koşarken ve gazete dağıtırken (arşiv)

-Haber sonrası milli sporcunun yaptığı teşekkür açıklaması (yeni)

Haber-Kamera: ARDAHAN, (DHA)

(Süre: 18 Saniye / 4.56 MB)

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3)KUYUMCUYU SOYMAYA ÇALIŞTI

DÜZCE\'de, kuyumcuyu soymaya çalışan hırsız, kuyumcu ile boğuştu. Kuyumcunun başına silahın kabzası ile vurarak yaralayan hırsız, bir şey çalamadan kaçtı.

Olay saat 10.00 sıralarında, Düzce Cedidiye Mahallesi Hasan Efendi Sokak\'ta Şaban Kahriman\'a ait kuyumcuda meydana geldi. Maskeli ve silahlı bir kişi kuyumcuya girdi. Kuyumcu, maskeli soyguncunun üzerine yürüdü. Kuyumcu ile hırsız boğuşmaya başladı. Hırsız elindeki silahın kabzası ile Şaban Kahriman\'ın başına vurarak yaraladıktan sonra bir şey çalamadan kaçtı. Hırsız, sokakta bulunan vatandaşları görünce paniğe kapıldı, yerlerin ıslak olması nedeniyle kayarak elinde bulunan çantayı düşürdü. Hırsız daha sonra olay yerinden kaçtı.Olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, polis ekiplerinden bilgiler aldı. Deniz yaptığı açıklamada, \"Girişimde kalmış, anlaşılan tam netice alınamamış. Yaralanma olayı var. Eşgal belirlendi takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede yakalayacağız\" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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-Olay yerinden görüntü

-Emniyet Müdürünün incelemesi

-Emniyet Müdürünün açıklamaları ve detaylar var

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -

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4)UYUŞTURUCU SATICILARI \'ÇÜRÜK KAVUN\' OPERASYONUYLA YAKALANDI

ANKARA\'nın Kahramankazan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı \'Çürük Kavun\' adı verilen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 aydır sürdürdüğü teknik ve fiziki takip sonrası şafak operasyonuyla düğmeye bastı. Ekiplerin \'Çürük Kavun\' adını verdikleri şafak operasyonunda 8 ayrı noktaya eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 60 polis görev alırken narkotik köpekleri hazır bulundu.

Operasyonlarda torbacı diye bilinen 17 uyuşturucu satıcısı ile 5 cezaevi firarisi gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcılarının evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, çeşitli kesici ve delici aletler ile değişik türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilen 17 zanlıdan A.U., S.K. ve O.Ç.denetimli serbestlik şartıyla serbest Kasten yaralama, hırsızlık, tehdit, şantaj, cinsel istismar gibi çeşitli suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen H.Ü., H.Ç., F.Ş., M.U., Ö.D., M.A.D., A.A., K.D., M.Y., E.A., H.Ç., A.D., H.H.Ö. ve M.F.T tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.

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Şafak operasyonundan görüntü

Bir zanlının kelepçelenme görüntüsü

Narkotik köpeğiyle bir evde yapılan arama

Zanlıların adliyeden çıkartılması görüntüsü

Haber-Kamera:Hasan POLAT / KAHRAMANKAZAN(Ankara),(DHA)