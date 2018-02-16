DHA YURT BÜLTENİ-5

1)JANDARMA GENEL KOMUTANI ORGENERAL ARİF ÇETİN SİİRT\'TE

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bazı temaslarda bulunmak üzere Siirt\'e geldi.Van\'dan helikopterle Siirt\'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 3\'üncü Komando Tugay Komutanlığı yetkilileri tarafından karşılandı. Orgeneral Çetin, Siirt\'teki temaslarına Vali Ali Fuat Atik\'i makamında ziyaret ederek başladı. Valilik binasında törenle karışılanan Orgeneral Çetin, daha sonra şeref defterini imzaladı. Vali Atik ile makamda görüşen Orgeneral Çetin, Türkiye\'nin 81 ilini ziyaret edeceği program kapsamında bugün Siirt\'te bulunduğunu ifade ederek, \"81 ile ziyaretlerde bulunuyorum. Memleketimizin huzuru ve bütünlüğü için tüm imkanlarımızı kullanarak, bu güzel ülkemizin her köşesinde güvenliği en iyi şekilde sağlayacağız\" diye konuştu. Orgeneral Çetin\'in açıklamalarının ardından ziyaret basına kapalı devam etti. Valilik ziyaretinin ardından Orgeneral Çetin, Siirt İl Jandarma Komutanlığı\'nı ziyaret edip, kentteki esnaflarla bir araya gelecek.

Görüntü Dökümü

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-Orgeneral Çetin\'in valiliğe gelişi

-Karşılama töreni

-Valilik makamı ziyareti

-Orgeneral Çetin\'in açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU - Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

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2)ASKER KIYAFETLİ KADIN KOROSUNDAN MEHMETÇİĞE MARŞLI DESTEK

BURSA\'da, yaşları 40 ile 80 arasında değişen Nilüfer Kadın Korosu üyeleri Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçik\'e destek vermek için özel olarak diktirdikleri asker kıyafetlerini giyerek Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Ahmet Hacıoğlu\'nu birliğinde ziyaret etti. Hacıoğlu tarafından nizamiyede karşılanan kadın korosu üyeleri birlikte yemek yedikleri askerlere yemek duası sonrası \"Afiyet olsun\" dediler, sonra da kendi besteledikleri \'Annelerin Mehmetçik Marşı\'nı koro halinde söylediler. Bursa\'da kurulan ve hiç bir müzik eğitimi almayan 175 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu ilginç bir ziyarette bulundu. Daha önceden diktirdikleri asker kıyafetlerini giyen koro üyesi 50 kadın Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçik\'e destek vermek için Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu\'nu Yalova Yolu üzerindeki birliğinde ziyaret etti. Minibüslerle jandarmaya gelen asker kıyafetli kadın korosu üyelerini Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ve yardımcıları nizamiyede selam vererek karşıladı. Daha sonra hatıra fotoğrafı çektiren kadın korosu üyelerine Tuğgeneral Hacıoğlu günün anısında plaket verdi.

MEHMETÇİKE BESTELEDİKLERİ MARŞI SÖYLEDİLER

Koro üyesi kadınlar daha sonra Mehmetçik ile birlikte çorba, çoban kavurma, bulgur pilavı ve kabak tatlısından oluşan karavana yediler. Yemek öncesi okunan duanın ardından askerlere \"Afiyet olsun\" diyen Koro Şefi Dr.Aysel Gürel ve arkadaşları, bestesini yapıp Mehmetçik Vakfı\'na hediye ettikleri ve Zeytin Dalı Harekatı sonrası bazı eklemeler yaptıkları \'Annelerin Mehmetçik Marşı\'nın, \"Milletimiz sizinle gurur duyuyor/ Vatanın dört bir yanı huzur buluyor,/Namus, şeref, şan için nöbet tutuyor/ Yaşa, var ol Mehmetçik bu vatan için/ Hayır dualarımız hepiniz için/ Afrin operasyonu başlar başlamaz/ Milletimiz tek yürek kimse bozamaz/ Teröristler kaçacak delik bulamaz/ Şanlı ordumuzla ezer geçeriz/ Zeytin Dalı ile huzur veririz/ Şanlı ordumuzla barış severiz/ Bizler Mehmetçiklerin anneleriyiz\" mısralarından oluşan marşı söylediler. Koro üyeleri yemekten sonra kışladan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Nilüfer Kadın Korosu ekibinin komutanlığa gelişi ve karşılanışı

-Yemekhaneye gelişleri

-Askerler için yazdıkları marşı söylemeleri

-Askerlerle birlikte yemek yemeleri

-Nilüfer kadın Korosu şefi Dr. Aysel Gürel ile Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Ahmet Hacıoğlu konuşma

-Detaylar

Haber-Kamera:Recai GÜLER/Mehmet İNAN/BURSA (DHA)

(587)

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3)SURİYELİ ÖĞRENCİDEN, AFRİN\'DEKİ MEHMETÇİĞE DUYGU YÜKLÜ MEKTUP

BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesindeki Şehit Mustafa Serin Ortaokulu\'nun 5\'inci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Suriyeli Muhammed Bessam Sengeri, Afrin\'de görev yapan Mehmetçiklere duygu yüklü bir teşekkür mektubu yazdı.

Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) projesi kapsamında, Burhaniye Şehit Mustafa Serin Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Merve Topcan, Suriye\'nin Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçikler için öğrencilerden duygularını anlatan mektuplar yazmasını istedi. Suriye\'de savaştan kaçarak, 5 yıl önce annesiyle birlikte Türkiye\'deki akrabalarının yanına gelen 5\'inci sınıf öğrencisi Suriyeli Muhammed Bessam Sengeri de, Mehmetçik için duygu yüklü bir mektup kaleme aldı. Türkiye\'nin kendilerine sahip çıkmasından duyduğu memnuniyeti anlatan Sengeri, Afrin\'de görev yapan Mehmetçiklere övgü yağdırıp, teşekkür etti.

Suriyeli öğrenci Sengeri, okullarında BENGİ projesi kapsamında düzenlenen okuma etkinliğine katılan Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner\'e, Afrin\'de terör örgütlerine karşı savaşan Mehmetçik için yazdığı teşekkür mektubunu okudu. Suriyeli öğrencinin mektubu, Kaymakam Öner\'i de duygulandırdı. Kaymakam Hüseyin Öner, \"Valimiz himayesinde tüm il genelinde sürdürülen BENGİ projesi kapsamında, ilçemiz Şehit Mustafa Serin ortaokulunu ziyaret ettim. Okulun Z-Kütüphanesinde okuma etkinliği düzenledik. Suriye uyruklu öğrencimiz Muhammed Bessam Sengeri bize, Afrin\'deki Mehmetçikler için yazdığı duygu yüklü mektubu okudu. Mehmetçiğe övgüler yağdırdığı mektubu beni de çok duygulandırdı\" dedi.

Şehit Mustafa Serin Ortaokulu Müdürü Okan Ünal ise, BENGİ projesi kapsamında okulda başlatılan proje ile öğrencilerin Afrin\'de görev yapan Mehmetçik için mektup yazdığını söyledi. Suriye uyruklu Muhammed Bessam Sengeri\'nin yazdığı mektup ile gururlandıklarını ve sevindiklerini belirten Ünal, öğrencilerin şuana kadar yazdığı 80 mektubu Burhaniye Topçu Taburu veya Askerlik Şubesi\'nden yardım alarak Afrin\'de görev yapan askerlere göndermek istediklerini söyledi.

Suriye uyruklu öğrenci Muhammed Bessam Sengeri, yazdığı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

\"Sevgili Mehmetçik abilerim. Fırat Kalkanı Harekatı\'ndan sonra başlayan ve şuana kadar devam eden Zeytin Dalı Harekatı inanın ki Afrin\'de yaşayan masum ve suçsuz insanlar için çok önemli bir operasyondur. Bende Suriye\'de yaşıyordum. Ama savaştan dolayı ailem ile Türkiye\'ye taşınmak zorunda kaldık. Ailemle Suriye\'de yaşarken bomba ve silah seslerinden çok korkardım. Akşam ise su ve elektrik olmadığı için yapacak bir şeyimiz yoktu. Tek çare uyuyup sabah olmasını beklemekti. Bir gün Türkiye\'de yaşayan akrabamızdan telefon geldi. Bizi Türkiye\'ye çağırıyorlardı. Bütün ihtiyaçlarımızı onlar karşılayacaktı. 32 saat süren uzun bir yolculuktan sonra yerleşeceğimiz yere vardık. Türkiye\'ye ilk geldiğimizde okumayı, yazmayı ve hatta Türkçe konuşmayı bilmiyordum. Gittiğim ilkokulda öğretmenimin desteği sayesinde okumayı, yazmayı ve Türkçe konuşmayı öğrendim. İleriki sınıflarda Türkiye geçmişinin ne kadar zorlu geçtiğini öğrendim. Eğer bu ülke şuana kadar ayakta dimdik durabiliyorsa bunu şehit olan ve şuana kadar hayatta olup bu güzel ülke için savaşan Mehmetçiklere borçluyuz. Emin olun ki, her zaman yanınızdayız, kalplerimiz sizinleö diye yazdı.

Görüntü dökümü

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Şehit Mustafa Serin Ortaokulu\'nda detaylar

Öğrenci detayları

Sengerinin sınıfından detaylar

Okuma etkinşliği

Sengeri\'nin mektubu okuması

Okul Müdürü Okan Ünal röp

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN-Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)

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4)AĞRILARININ DİNMESİ İÇİN DUVARA ASILAN BİLGE, SAĞLIĞINA KAVUŞTU

ARTVİN\'in Borçka ilçesinde, omuriliği kese şeklinde dışa doğru doğan ve ağrılarının dinmesi için diye ailesi tarafından özel yaptırılan aparatla duvara bağlanan Bilge Kara (14), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu\'nun devreye girmesiyle yaptırılan ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu. Geçirdiği zorlu ameliyatların ardından evine dönen Bilge, artık duvara asılı kalmaktan kurtuldu.

Borçka\'da doğuştan \'Meningomyelosel\' hastası Bilge Kara, yaşama tutunmaya çalışıyor. \'Omuriliğin kese şeklinde dışa doğru çıkması\' diye tarif edilen hastalıkla mücadele eden Bilge, hastalığı nedeniyle sürekli yatmak zorunda olduğu için sırtında oluşan ağrılarını dindirmek için babası Murat Kara\'nın bulduğu yöntemle gündeme gelmişti. Baba Kara, duvara monte edilen aparatla kızının dik durmasını sağlayarak, ağrılarını dindirmeye ve yaralarını iyileştirmeye çalışmıştı.

BAKAN AİLEYE ULAŞTI

Bilge\'nin yaşadıklarının gündeme gelmesinin ardından devreye giren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu kızın ailesine ulaştı. Artvin Valiliği\'ne talimat veren Bakan Sarıeroğlu, kızın tedavisi için gerekenlerin yapılacağını iletti. Bakan Sarıeroğlu\'nun devreye girmesinin ardından bürokratların evinde ziyaret ettiği ailenin ihtiyaçları karşılandı.

DUVARDAKİ APARATI SÖKTÜ

Bilge Kara için İstanbul Balta Limanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Hastanesi ayarlandı. Borçka\'daki evinde duvardaki askıdan indirilen Bile Kara, İstanbul\'a gitti. Hastanede tedavi uygulanan ve 9 saat süren 13\'üncü skolyoz ameliyatı olan Bilge sağlığına kavuştu. 50 gün hastanede kalan Bilge Kara önceki gün taburcu edildi. Geçirdiği zorlu ameliyatların ardından evine dönen Bilge, artık duvara asılı kalmaktan kurtuldu. Baba Murat Kara, döndükleri evinde ilk iş olarak kızı için duvara monte ettiği aparatı söktü.

\'BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM\'

Mehmet Kara, kızının sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek ilgi gösteren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu\'na teşekkür etti. Kara, \"Kızım zor ameliyatlar geçirdi. Allah\'a şükürler olsun çocuğum iplerden kurtuldu. Başta sayın bakanımız olmak üzere doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bakanımızın danışmanları her gün arayıp bizden bilgi aldılar. Kızımın daha önceki şikayetleri olan göğüs ağrısı nefes darlığı ameliyatın ardından ortadan kalkmış durumda. Şuan rahat nefes almaya başladı. Göğüs ağrıları tamamen kayboldu. Şuan çocuğum rahat ve dik şekilde oturuyorö dedi.

Duvardaki aparatı söktüğünü anlatan Kara, \"Bu aparata minnettarım, çünkü uzun bir süre bunlarla beraber yaşamak zorunda kaldık. Artık bunlara ihtiyacım kalmadı. Duvardan sökmek benim için güzel bir duyguö ifadelerini kullandı.

\'ARTIK DİK OTURABİLİYORUM\'

Sağlığına kavuşan Bilge Kara da ağrılarından kurtulduğunu belirterek \"Nefes alma konusunda zorluk çekiyordum. Rahat oturmak için yastıklarla boğuşuyordum. Şimdi çok iyiyim. Başta bakanıma sonra doktorlarıma, valime teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi dik oturuyorsam onların sayesinde. Annemle babamla artık güzelce zaman geçirebileceğimö diyerek babasına iş verilmesini istedi.

Görüntü dökümü

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Kızın ve ailenin detayları

Babanın aparatı duvardan sökmesi

Kız ve baba ile röp.

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-DHA

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5)KADİRLİ\'DE TURP ÜRETİCİSİ ZORDA

OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde sezonunda 5 bin kişinin çalıştığı, turp sektörü, kötü bir sezon geçiriyor.

Sektörde sadece Kadirli\'de 30-40 milyon TL maddi zarar olduğunu belirten Turp Üreticileri Birliği Başkanı Soner Topalhan, sezonun hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı sektörün ağır bir yara aldığını söyledi. Türkiye\'nin turp ihtiyacının yüzde 70\'nin karşılandığı Kadirli\'de turp, ıspanak, pırasa ve kara lahana eken çiftçilerin tarlalarını sürdüğünü belirten Soner Topalhan, \"Hava şartları sezonunda 5 bin kişiye ekmek kapısı olan bacasız fabrika turp sektörünü olumsuz etkiledi. Havaların soğuk gitmemesi bizleri perişan etti. Sezona da kötü başlamıştık. Hava şartlarının düzelmesini beklerken mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık olması sektörü iflas ettirecek dereceye getirdi. Sıcak hava nedeniyle ıspanak, lahana, pırasa ve turp çabuk tohuma gitti. Hal böyle olunca çiftçilerimiz mahsullerini sürmek zorunda kaldı. Zararımız büyük. Sektörün zarar etmesinden dolayı 30-40 milyona yakın zarar var. Allah bu sektörde çalışan herkese yardım etsin\" dedi.

Ekiminden sökümüne, nakliyesinden yıkanmasına ve paketlenmesine kadar yaklaşık 5 bin kişinin ekmek kazandığı turp sektörünün bu yıl mevsim sıcaklığının üzerinde seyretmesi nedeniyle bir çok turp ve sebze havuzları çabuk kapandı. Savrun Çayı üzerinde kurulu olan havuzlarda binlerce kişiyi görmek mümkünken bu yıl hem havuzların sayısı, hem de çalışan işçi sayısı düştü.

Görüntü dökümü

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- Savrun çayında işçilerin çalışması

- Paketleme yapan işçilerin görüntüsü

- Havuzlarda bekletilen turpların görüntüsü

- İşçilerin çalışması

- Turp Üreticileri birliği başkanının konuşması

- Kamyona turp yüklenmesi

- Tarlada kalan pırasanın görüntüsü

- Havuzlardan detaylar

- Turp Üreticileri birliği başkanının konuşması

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(OSMANİYE), (DHA)

201 mb

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6)STEPNEYE ZULALANAN UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU

MUŞ\'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda araç stepnesine zulalanmış 32 kilo 643 gram esrar narkotik dedektör köpek sayesinde ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Van\'dan Muş\'a gelen bir aracın durdurularak narkotik köpeğiyle arama yapıldığının belirtildiği açıklamada, \"Yapılan aramada, köpeğin tepki vermesi üzerine yedek lastik içerisine zulalanmış şekilde toplamda 30 parça halinde her biri streç filme sarılı toplam 32 kilo 643 gram gelen esrar maddesi ele geçirilmiştir. Aracın şoförü şahıs hakkında \'Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti Yapmak\' suçundan işlem yapılmıştır. Ayrıca şahsın suç ortakları olduğu tespit edilen ve başka bir araç ile Malatya iline seyir halinde olan iki kişi de Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gerekli yasal işlemlerinin yapılabilmesi için ilimize getirilmişlerdir\" denildi.

Görüntü dökümü

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-Narkotik köpeğinin arama yapması

(Haber-Kamera: Nejdet ARMAĞAN (DHA)

(7,44MB )

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7))UYUŞTURUCU PARTİLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞINCA TUTUKLANDILAR

ADANA\'da bir evde toplanıp esrar hazırlayıp, kullanan biri çocuk 4 kişi, cep telefonuyla o anları sosyal medyada canlı yayın yaparak paylaşınca polis tarafından yakalandı.

Olay, Kozan ilçesinde meydana geldi. C.K. (30), İ.Ü. (19), B.M (23), B.M (14) bir evde toplanıp esrar içmek istedi. Paket içindeki uyuşturucunun hazırlanması sırasında İ.Ü. cep telefonuyla o anları sosyal medyada canlı yayın yaparak paylaştı. Bu sırada yine sosyal medyada izleme yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin o anları kayıt ederek, yerlerini tespit ederek operasyon yaptı. Gözaltına alınan C.K., İ.Ü., B.M. ve B.M. \'Uyuşturucu kullanmak, uyuşturucuya özendirmek ve sosyal medyada yayın yapmak\' suçlarından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden C.K., İ.Ü. ve B.M. tutuklanırken, yaşı küçük B.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların uyuşturucu maddeler ile sosyal medyada yaptıkları canlı yayın

- Zanlıların adliyeye getirilmesi

- Adliye tabelası

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Yaşar KORKUSUZ/KOZAN,(Adana),(DHA)

80 MB

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8)CAMİDEKİ SADAKA KUTUSUNU BÖYLE BOŞALTTI

BURSA\'da bir camide sadaka kutusunu boşaltıp paraları cebine koyan 55 yaşlarındaki bir kişi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi\'nde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde İsmetiye Merkez Camii\'ne gelen kimliği belirsiz bir kişi, ayakkabı dolabının üzerinde bulunan sadaka kutusunu gördü. Camideki kamerayı fark etmeyen şüpheli, içinde az miktarda bozuk para bulunan sadaka kutusunu boşaltıp paraları ceketinin cebine koydu. Daha sonra boş sadaka kutusunu aldığı yere bırakan şüpheli camiden çıkarak uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü

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Sadaka kutusunu çalması

Haber-Kamera:Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

2 MB

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9)SYDV\'NİN DAĞITTIĞI KOYUNLAR BEŞİZ, ÜÇÜZ DOĞURUYOR

MUŞ\'un Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığınca dağıtılan koyunlar beşiz ve üçüz doğurmaya başladı.

Varto SYDV Başkanlığınca ilçede gerçekleştirilen hayvancılık projesi kapsamında maddi durumu el vermeyen ve işsiz bulunan gençlere istihdam sağlamak amacıyla yaklaşık 1.5 önce yaklaşık 70 aileye, kişi başına 20 koyun ve 20 kuzu dağıtıldı. Dağıtımın ardından bir yıl içerisinde koyunların ikinci doğumunu yapmaya başladığını söyleyen Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, 20 kilometre uzaklıktaki Zorabat köyüne giderek besicilerle görüştü. Celal Özgül kendilerine şans güldüğünü ve koyunları ikinci doğumunda da beşiz ve üçüz doğurmaya başladığını söyledi.

Kaymakam Çetin, \"SYDV\' nin projesi kapsamında 1,5 yıl önce 20 koyun ve 20 kuzu verdik. Bu proje çok başarılı oldu. Meramız geniş, otlağımız geniş vatandaşımız çalışıyor. Koyunlar ikinci doğuma başladı. Bazı koyunlar beşiz, üçüz, çifter çiter doğruyor. 20 koyun 90 koyuna çıkmış bu da bizi mutlu etti. Bizde bununla yetinmedik başarılı kardeşlerimize Amasya TİGEM\'den yeni bir üretim olan Bafra koyunlarını getirip hediye olarak dağıttık. Vatandaşımız koyunlarını bu ırka çevirmek istedi. Bizde çevirdik. Bunların çift doğurma oranı yüksen olan bir cinstir. Irk ıslahı hakkında fayda sağlamaya çalışacağız. Sonbaharda doğuran koyunlar tekrar doğurmaya başlamış,14 ayda iki kez doğum yapıyor. Su anda 3 tane beşiz, 3 tane üçüz, 20 tane de ikiz var. Genelde ikizin altında doğum olmuyor. 40 koyundan yaklaşık 70\'şe yakın yavru alacak. Bizde vatandaşımız hem tebrik etmek hem ödüllendirmek üzere geldik. Kendisine 2 bin liralık yemde alıp vereceğiz\" diye konuştu.

Zorabat köyünde besicilik yapan Celal Özgül ise, \"Kaymakam beyin verdiği koyun ve kuzular çok bereketli çıktı. İkinci yılında 200\'ya yakın koyun ve kuzu sahibi olurum. Hayatımız kurtuldu. Allah devlete zeval vermesin\" dedi.

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, ilçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Ağdaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın süne ve beraberindekiler buradan Karameşe köyüne gidere çıkarılan sodalı suda imcelemelerde bulunuldu.

Görüntü dökümü

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-Köyden genel görüntü

-Koyun ve kuzular

-Kaymakam Çetin\'in kuzuları tutması

-Sodalı sudan görüntü

-Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ile röp.

-Besici Celal Özgül ile röp

( Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,(DHA)

(119 MB )

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10)KEMER\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

KEMER İlçe Jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri \'torbac\'ı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan baskında, uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen Mete B., Ercan D., Ali Osman H., Serkan A., Selman A., Mesut K., Cem B., Cebrail Y. ve Hakan A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde 50 adet ecstacy, 10 gram eroin ve 190 gram esrar maddesi ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Adliyeye getirilen şüphelilerden detay

Hükümet konağı yazısı detay

Üst kata çıkan şüphelilerden detay

61.1 MB // 01.00\"KJ: Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)