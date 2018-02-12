DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ROKETLİ SALDIRIDA ÖLEN FATMA, OKULUNDA KARANFİLLERLE ANILDI

HATAY\'ın Reyhanlı ilçesine 31 Ocak günü yapılan roket saldırısı sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Fatma Avlar (17), ilk ders gününde sınıfında arkadaşları tarafından karanfillerle anıldı. Afrin\'in Cinderese köyünden yapılan yoğun roket saldırıları nedeniyle Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde eğitim 1 hafta arayla başladı. Eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde, terör örgütünün roketli saldırısı sırasında evinde uyurken ölen Fatma Avlar\'ın okulu Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi\'nde hüzün hakimdi. Avlar\'ın fotoğrafını tişörtlerine bastıran sınıf arkadaşları, genç kızın oturduğu sıraya karanfil bıraktı. Avlar\'ın fotoğrafını da çerçeveletip sıraya koyan arkadaşları ve öğretmenleri, genç kız için gözyaşı döktü.Avlar\'ın yakın arkadaşı Ela Nur Sürücü, \"O çok iyi bir insandı ve bugün çok özleniyor. Herkes perişan durumda. Biz onu unutmayacağız, unutturmayacağız. O hep aklımızda ve kalbimizde kalacak. Fatma rehber öğretmen olmak istiyordu. Beraber üniversitede okumak hepimizin ortak hayaliydi. Buradaki olaylarla ilgili tek yaptığı şey de Mehmetçiğimize dua etmekti. Bize de hep dua etmemizi söylerdi\" dedi. Okul Müdürü İsa Benli ise Fatma Avlar\'ın fotoğrafını okula astıklarını, adının unutulmaması için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Okuldan detay

- Fatma Avlar posteri

- Sınıftan detay

- Fatma Avlar\'ın sırasından detay

- Fotoğrafından detay

- Karanfillerden detay

- Sınıf arkadaşları ile röp.

- Okul müdürü ile röp.

- Sınıf öğretmeninin ağlaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:İbrahim MAŞE-Yılmaz BEZGİN- Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera:İdris TİFTİKCİ/REYHANLI (Hatay), (DHA)

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2)YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 4 YARALI

ARDAHAN\'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Ardahan-Göle karayolunun 8\'inci kilometresinde meydana geldi. Ardahan\'dan Erzurum\'a seyir halinde olan Kadir Kanal önetimindeki 06 DR 4484 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı . Kazada otobüsdeki sürücüyle birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

Haber-Kamera -Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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3)MİNİK AFFAN, AĞABEYİNİN İLİĞİ İLE HAYATA TUTUNACAK

SAMSUN\'da lösemi tedavisi gören Affan Yüksel Ünlü (2), ağabeyi Mustafa Ünlü\'den(14) yapılacak ilik nakli ile hayata tutunacak.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşayan Murat ve Hamide Ünlü çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Affan Yüksel Ünlü, 30 Kasım 2017’de rahatsızlandı. Tokat\'ta özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Ünlü oğlunu Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen minik Affan’a lösemi teşhisi konuldu ve ilik nakli yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine baba Murat Ünlü, oğlu için 2 Ocak\'ta Kızılay aracılığıyla kampanya başlattı. Başlatılan kampanyaya ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce kişinin katıldığı kampanyanın ardından Affan’ın ağabeyi Mustafa Ünlü’den de örnek alındı. Kendisi de böbrek hastası olan Mustafa Ünlü’nün iliğinin kardeşiyle yüzde yüz uyumlu olduğu belirlendi.Affan\'a uygun ilik bulunduğu için büyük mutluluk yaşayan baba Murat Ünlü, \"Erbaa\'da kampanya başlattık Kızılay aracılığıyla. Erbaa Kaymakamımıza, belediye başkanımıza, siyasi partilerin il ve ilçe başkanlarına, tüm Erbaa halkına çok teşekkür ediyorum. Ağabeyinden uygun ilik bulundu. Bunun için de çok mutluyuz. Affan\'a yaklaşık 100 gün sonra ilik nakli gerçekleşecek. İlik bekleyen diğer çocuklara da buradan geçmiş olsun. Allah şifa versin diyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Affan\'in babası Murat Ünlü\'nün görüntüsü

-Konuşmaları

-Kızılayın yaptığı bağış kampanyası görüntüleri

-Çocuğun hastanedeki görüntüleri(amatör)

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

(168 mb)

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4)MADALYALI KAYAKÇILAR PİST İSTİYOR

NİĞDE\'de kar yağışının az olması ve kayak pistinin bulunmamasına rağmen Niğdeli kayakçılar, Ketençimen mevkiinde kendi imkânlarıyla antrenman yapıyor. Kayak Milli Takım\'ında 4 yıldır görev yaptığını belirten Büşra Çelebi, kentte kayak sporuyla uğraşan yaklaşık 50 sporcu olduğunu söyledi. Geçen yıl Niğde\'de kendi imkanları ile hazırlanan 12 sporcunun farklı yarışmalarda madalya aldığını söyleyen Çelebi, \"Burada çok kısıtlı imkânlarımız bulunmaktadır. Fakat kısıtlı imkânlara rağmen kendi çabalarımızla burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz Ketençimen mevkiinde kar var ama bir tesisimiz yok. Burada bir kayak tesisinin olmadığından bizlerde sporcularımızı kendi imkânlarımız doğrultusunda buraya getirip antrenman yaptırıyoruz. Bir kayak tesisimizin olmaması ve imkânsızlıklara rağmen Niğde\'deki kayakçılarımız 2017 yılında 12 madalya kazandılar. Destek bekliyoruz\" dedi.

Milli Takım Kayak Federasyonu Niğde İl Temsilcisi ve kayak antrenörü Bekir Şenkaya ise sporcularıyla kendi imkanları ile antrenman yaptıklarını söyledi. Şenkaya, \"Ketençimen mevkiimizde göründüğü gibi kar var ama bir tesisimiz yok. Burada bir kayak tesisinin olmadığından bizlerde sporcularımızı kendi imkânlarımız doğrultusunda buraya getirip antrenman yaptırıyoruz. Şu an Niğde kayakçılar olarak kayak sporunda iyi yerlerde bulunmaktayız. Bir kayak tesisimizin olmaması ve imkânsızlıklara rağmen Niğde\'deki kayakçılarımız 12 madalya kazandı. Bizim malzeme eksiğimiz var, kayak pistimiz yok. Bizler kendi pistimizi kendimiz açıp antrenmanlar yapıyoruz. Gençlik spor il müdürümüzün yardımlarıyla araç sıkıntımız ortadan kalkıyor. Ancak biz tesis istiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Açtıkları kayak pistinde kayan kayakçılar

- Kayak milli takım sporcusu Büşra Çelebi ile röp.

- Kayak yapan sporculardan detay görüntüler

- Milli takım Kayak Niğde İl Temsilcisi ve Kayak Antrenörü Bekir Şenkaya ile röp.

- Detay görüntüler

SÜRE:05\'05\" BOYUT:50.6 MB

Haber-Kamera:Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)

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5)ÇANAKKALE\'DE KUZU HIRSIZLIĞINA 6 TUTUKLAMA

ÇANAKKALE\'de bir hafta içinde 38 kuzu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde, 3 Şubat günü 7 kuzu, Akçakeçili köyünde 6 Şubat günü 11 kuzu ve Balıklı köyünde 9 Şubat günü 20 kuzu olmak üzere toplam 38 kuzu çalındı. Bölgede yaşanan hırsızlık olayları üzerine harekete geçen Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya karışan 6 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan kuzular bulunarak sahiplerine teslim edildi. 6 şüpheli, sevk edildikleri Ezine Adliyesi\'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Adliyeye sevk edilen hayvan hırsızlığı şüphelilerinden görüntü.

Haber-Kamera: Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE(Çanakkale),(DHA)

1 dakika 26 saniye. 44.9 MB.



