DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ZEYTİN DALI HAREKÂTI\'NDA 20\'NCİ GÜN; 1028 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 20\'nci güne girildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028\'e yükseldi.20 Ocak\'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı\'nda kapsamında gece Kilis ve Hatay\'ın hudut karakollarından Afrin kırsalındaki terör mevzileri vuruldu. Hatay\'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin karşısına düşen Cinderes bölgesine gece boyunca top atışları yapıldı.

TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları tarafından yürütülen operasyonla ilgili yapılan açıklamada bugüne kadar 1028 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre; 8 Şubat 2018 tarihinde, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028 olmuştur.\"

KAMYONUN BRANDAYLA ÖRTÜLÜ KASASINDAN 177 KAÇAK ÇIKTI

ERZİNCAN’da sürücsünün kontrol noktasını fark edince kaçmaya çalıştığı ve kısa süreli takibin ardından durdurulan kamyonun brandayla örtülü kasasından, 177 kaçak çıktı.

Erzincan-Erzurum karayolunda. sürücüsü polis kontrol noktasını fark eden kamyonunun Akyazı Kavşağı’ndan dönüp havaalanı istikametine gittiği belirlendi. Kamyon, kısa süreli takibin ardından durduruldu. Nevzat S.\'nin (52) kullandığı araçta arama yapıldı. Brandayı kaldıran polis ekipleri, ahşap ve demir direklerle iki kat haline getirilen kasada, kaçaklarla karşılaştı. Polis kontrol noktasına getirilen kamyondan indirilen Afgan ve Pakistan uyruklu, 3’ü çocuk, 4’ü kadın, toplam 177 kaçak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü Nevzat S. ise emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Kaçakların kamyon içerisindeki görüntüleri

-Kaçakların indirilişleri

-Kaçaklardan genel detay görüntü

-Kaçakların açıklamaları

-Kamyondan genel detay görüntü

(Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)-

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2)\'BU KÖPRÜYÜ BİZ YAPTIK, GEÇMEYİN\' LEVHASI (ÖZEL)

SİVAS merkeze bağlı İşhan köyü, Şehristan mezrası sakinleri kendi aralarında topladıkları parayla ve bizzat çalışarak yol üzerine köprü yaptı. Köprünün yanına ise \'Bu köprüyü mezra halkı yaptırmıştır. Taşıt geçemez\' levhası dikildi. Mezra sakinleri, 25 bin lira harcadıkları köprünün zarar görmemesi için bu uyarıya gerek gördüklerini söyledi. Sivas merkeze bağlı İşhan köyü, Şehristan mezrası yolu üzerindeki köprü yanına dikilen uyarı levhası görenlerin dikkatini çekti. \'Bu köprüyü mezra halkı yaptırmıştır. Taşıt geçemez\' yazılı levha merak uyandırdı. Yapılan araştırmada mezra sakinlerinin 2015 yılında yaklaşık 25 bin lira harcayarak yaptıkları 10 metre uzunluk, 3 metre genişliğindeki köprünün zarar görmemesi için bu levhayı diktikleri ortaya çıktı. Daha önce dereden yürüyerek karşıya geçtiklerini söyleyen mezra sakinleri yaptıkları köprüye gözü gibi bakıyor. 10 hane ve 30 nüfuslu mezranın sakinleri zaman zaman küçük araçlara geçiş izni verdiklerini belirterek, köprünün ahşap malzemeden yapılması nedeniyle ağır tonajlı araçların geçmesine engel olduklarını söyledi.

\"KÖPRÜNÜN İŞÇİLİĞİNİ BİZ YAPTIK\"

Mezra sakinlerinden Ali Rıza Topçu, \"Buraya kendi imkanlarımızla bir cami yaptık. Yine kendi imkanlarımızla köprü yaptık. Arkadaşlar arasında kişi başı bin 500-2 bin lira para toplayarak köprüye başladık. Köprünün hem ustalığını hem de işçiliğini biz kendi imkanlarımızla yaptık. Ustaya ve işçiye hiç para vermedik. Arkadaşlarımızla omuz omuza beraber birlik olduk. Kardeşçe anlaşarak köprümüzü 20 günde yaptık. Köprü olmadan önce zorlanıyorduk. Köprümüzün alt kısmı ağaç olduğu için yüksek tonajlı araçların geçmesi zor. Köprüyü korumak için de uyarı levhası yaptırdık. Sadece köprümüzden geçmek zorunda olan küçük araçlara izin veriyoruz\" dedi.

\"KÖPRÜ ZARAR GÖRMESİN DİYE\"

Mezrada ikamet eden Hasan Göksu ise, \"Kendi imkanlarımızla mezramıza köprü ve cami yaptık. Sağ olsun, Sivas İl Özel İdaresi yolumuzu kumladı ve köprümüzü yapabilmemiz için baş kısımlarına dolgu yaptı. Buraya herkesin bir katkısı oldu. Büyük araçları geçirmemek için levhayı astık. Gelen olduğu zaman, uyarı olsun maksadıyla levhayı koyduk. Köprümüze zarar gelmesini istemiyoruz\" diye konuştu.

Mezranın, Belediye ve İl Özel İdarenin hizmet sahasında bulunmaması ve arazi yolu olarak gözükmesi nedeni ile mezra sakinlerinin köprüyü kendilerinin yaptırdığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Mezranın görüntüsü

-Mezra girişindeki köprü

-Köprü girişine konulan uyarı levhası

-Köprüye gelen aracın durdurulması

-Mezra sakinlerinin konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

(326 mb)

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3)\'UZAY ÜSSÜ MUTFAKLARA YETERLİ ŞEF YETİŞTİRİLEMİYOR\'

PROFESYONEL Mutfak Yöneticileri Derneği eski başkanı ve 38 yıllık aşçı Ali Rıza Dölkeleş, son dönemde turizm tesislerinde uzay üssü gibi mutfaklar kurulduğunu belirtirken, buralarda görev yapacak yeterli \'astronot şef\'in yetiştirilemediğini söyledi.

Profesyonel Mutfak Yöneticileri Derneği eski Başkanı ve Kemer\'de 5 yıldızlı bir otelin aşçıbaşı 48 yaşındaki Ali Rıza Dölkeleş, hayatının 38 yılını mutfaklarda geçirdi. Yazdığı \'Profesyonel Restoran Yönetimi\' adlı kitabı okullarda ders olarak gösterilen Ali Rıza Dölkeleş, personel yetiştirme ve onların geleceklerinde pay sahibi olmanın önemini anlattı.

\'YATIRIMCILARIMIZ BİZE UZAY ÜSSÜ MUTFAKLAR YAPIYOR\'

Akdeniz bandında 1000\'in üzerinde tatil köyü ve 5 yıldızlı tesis olduğunu söyleyen Ali Rıza Dölkeleş, \"Bu tesislerimizin içerisinde mutfaklarda çalışan 100 bine yakın pişirici, yani aşçı var. Buna restoran ve lokantalar da dahil. Yatırımcılarımız bize uzay üssü mutfaklar yapıyor. Uzay üssünden kastım, akıllı fırınlarımız var, dijital ocaklarımız var, eski, izbe o gazlı korsan ocakların yerine şu anda akıllı fırınlarımız var, programlı fırınlarımız var ama bu uzay üssü mutfakları kullanacak astronot şefler var mı? O da bir soru\" dedi.

\'EN REVAÇTA OLANI GASTRONOMİ BÖLÜMÜ\'

Bu mutfaklarda çalışacak kapasitede eğitim almış şefler yetiştirilmediğini vurgulayan Ali Rıza Dölkeleş, İŞKUR desteğiyle kendi bünyelerinde her yıl 25 genci alıp, geleceğin şeflerini yetiştirdiklerini kaydetti. Dölkeleş, bu yetiştirilen gençlerin gelecekte Akdeniz bölgesindeki turizm tesislerinde şef olarak görev yapabileceğini aktardı. Yemek pişirmenin bir sanat haline gelmeye başladığına işaret eden Dölkeleş, \"Mutfak sanatında da artık eskisi gibi hayata tutunamayan \'ben de artık şuradan çıraklıktan başlayayım\' diyen kişilerin artık mutfaklarda olamayacağı ortaya çıktı. Günümüz eğitiminde ve Türkiye\'sinde de baktığımız zaman her ilimizde artık turizm okulları açıldı ve bunların içerisinde de en revaçta olanı gastronomi bölümü\" diye konuştu.

\'ONLARIN BAŞARISI BİZİM BAŞARIMIZ\'

Yetiştirilecek gençlere \'getir, götür, temizle\' demekten ziyade yemeğin ve mutfağın inceliklerinin anlatılması gerektiğini kaydeden Ali Rıza Dölkeleş, şöyle dedi:

\"Detaylarını söylememiz lazım. Püf noktalarını söylememiz lazım. Hani çok eskiden, eski ustalarımızın bize yaptıkları gibi son dakikada, son reçetede başka bir yere gönderip ya da arkasını dönüp o reçetenin son baharatını atmak değil. Bu mutfaklarımızda, yarınlarımızda bizim Türkiye genelindeki mutfaklarımızda bu genç arkadaşlarımız olacak. Onların başarısı bizim başarımız. Biz şefler olarak bu şekilde baktığımızda bizim yarınlardaki Türk mutfağımız, yarınlardaki otel mutfaklarımızdaki lezzetlerimiz inanılmaz derecede yükselecek. Onların yükselmesi de bizim yükselmemiz.\"

Görüntü Dökümü

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- Tatlı bölümünden detay

- Yapım detayları

- Ali Rıza Dölkeleş yeni sertifika alan pişiricilere eğitiminden detay

- Pasta detayı

- Sıcak yemek bölümündeki eğitimden detay

- Pişirilen yemekten yakın detay

- Ali Rıza Dölkeleş röportaj

- Yemeklerden detay

- Soğan doğrama yakın detay

- Soğuk yemekler bölümü eğitimi genel detay

- Ali Rıza Dölkeleş röportaj

- Soğuk yemekler ve çalışmalardan detay

285 MB /// 04.41\"

Haber-Kamera:Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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4)22 YILDIR TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE SANTRAL GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLADI

BURSA\'da yaşayan bedensel engelli 31 yaşındaki Buket Bener, 22 yıldır tedavi gördüğü hastanede santral görevlisi olarak işe başladı. Bener, \"Engelleri önce kafada bitirmek gerek, 9 yaşında tanıştığım bu hastanede bir hastayken şimdi personelim\" dedi.

Doğum sırasında anne karnında oksijen yetersizliğinden serebral palsi hastalığı oluşan bedensel engelli Buket Bener, 22 yıldır tedavi gördüğü Dr.Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde santral görevlisi olarak çalışıyor. Yıllarca tedavi gördüğü hastanede 2 yıl önce çalışmaya başlayan Buket Bener, çalışmakla hayatının değiştiğini belirtti.

\"ENGELLERİ ÖNCE KAFA BİTİRMEK GEREK\"

Tekerlekli sandalyesi ile her gün işe gelen Buket Bener, hem hastane personeli hem de hastalar tarafından seviliyor. Bir sonraki hedefinin, hayatını kaleme aldığı bir kitap yazmak olduğunu belirten Bener, şunları kaydetti:

\"Hastalığım 14 aylıkken farkedildi. O tarihten itibaren sürekli fizik tedavilerle bir yerlere gelmeye çalışıyorum. Bir çok şeyi aştığımı düşünüyorum ve bir çok engelli arkadaşa örnek olabileceğimi düşünüyorum. 9 yaşında bu hastane ile tanıştım. Ben bu hastanenin hastası iken son iki yıldır da santral bölümünde görev alıyorum. Tedavi süreci öncesinde daha zorlanarak hareket edebiliyorken ve tekerlekli sandalye ile bütün hayatımı idame edebiliyorken tedavi süreci sonrasında değneklerle yavaş yavaş yürümeye başladım ve şu anda kurum içerisinde bütün ihtiyaçlarımı değneklerle yürüyerek idame ettirmeye çalışıyorum. Herkes herşeyi başarabilir. Engelleri kaldırmak önce kafada bitirmekle başlıyor. Her insan önüne hedefler koyduğunda, bunları hayal edebileceğini farkettiğinde, bu hayallerin zaman içerisinde önünüze fırsat olarak sunulduğunda başarabilir. Herkesin yapabileceği şeyleri ben de engelli birey olarak başardığımı düşünüyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Engelli Buket işe gelişi

-Buket çalışırken

-Buket röportaj

-Buket paydos edişi işten çıkışı

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

Süre: 4 dakika 40 saniye Boyut: 523 MB

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5)FINDIKLI ISIRGANLI SABUN YAPIMINI ÖĞRENİYORLAR

GİRESUN\'’da, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde hediyelik eşya için fındıklı, ısırgan otlu, defneli sabun yapımı kursu açıldı. Kursa katılan, 25 kadın eğitim aldıktan sonra evde hediyelik sabun üretimi yaparak aile ekonomilerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Giresun Halk Eğitim Merkezi ile İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından kadınların istihdama katılmasına yönelik hazırlanan proje kapsamında hediyelik eşya için fındıklı, ısırgan otlu, defneli sabun yapımı kursu açıldı. 25 kadının 2 ay süreyle eğitim alacağı kursta fındıklı, ısırganlı sabun yapımı öğretilecek. Kursu tamamlayan kadınlar evlerinde dekoratif hediyelik sabunlar üreterek aile ekonomilerine destek sağlayacak.

Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Karabürk, sabun yapım kursunun ilk defa açıldığını belirterek merkez olarak vatandaşlara daha fazla seçenek sunarak hayat boyu öğrenmelerine destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Karabürk, “Bizlerin isteği vatandaşlarımızın ister hobi olsun ister mesleki kurs olsun bu fırsatı değerlendirsinler. 320 saat sürecek bir kurs açtık. 25 kursiyer yaklaşık 2 ay eğitim alacak. Normal sabunun yanında yöresel ürünlerimize de değerlendirdik. Fındık, ısırgan ve defneden sabunlar denedik. Gayet başarılı sonuçlar aldık. Bu kursa katılanlar evlerinde dekoratif sabunlar yapabilecekler ve turistlere sunma imkanı bulacaklar. Hediyelik eşya satanlara katkısı olacakö dedi.

‘GÜZEL BİR HEDİYELİK EŞYA OLACAK’

Kurs eğitmeni Ayla Hocaoğlu da doğal sabun kursu ile Giresun’a güzel bir hediyelik eşya kazandırmayı amaçladıklarını belirterek “Bunun için de fındığı ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Giresun’a gelenlere hediyelik eşya alırken kolaylık sağlamak, kolaylıkla taşıyabileceği ve arkadaşlarına götürebileceği ürünler oluşturmaya çalışıyoruz. Umarım çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. İlk kez piyasaya sunacağız. İyi olacak diye düşünüyorum. Bitkilerden defne, ısırgan kullandık. Farklı ürünlerle de çalışacağız. Ama ilk hedefimiz fındık ve bunu tanıtmakö ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Hatice Yaman da “Doğadan topladığımız bitkilerin önce suyunu çıkarttık. Sonra sabun yapımına başladık. Özgüvenimi daha da artırmak için kursa katıldım\" diyerek aile bütçesine katkı sağlamak istediğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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Halk eğitim kursu detayları

Kursiyer detayları

Kurs öğretmeni açıklaması

Halk Eğitim Müdürü açıklaması

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN-DHA

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6)OTOMOBİL, KAMYONLA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ

KONYA\'nın Kulu ilçesinde otomobilin, kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Kulu- Karacadağ Mahallesi yolunun 11\'inci kilometresinde meydana geldi. Karacadağ Mahallesi\'nden Kulu kent merkezine giden Hasan Hüseyin Sertel (68) yönetimindeki 42 BTA 69 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Serkan Köylüoğlu\'nun (40) kullandığı Kulu Belediyesi\'ne ait kum yüklü 42 GB 981 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla attı, kamyonda şarampole indi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin Sertel, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayı yara almadan atlatan diğer sürücü Köylüoğlu\'da kazanın ardından yaşadığı şok nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Araçlardan detay

(Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA DHA))

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7)HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, İZİNLİ POLİSİN TAKİBİYLE YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ\'ta izin gününde ailesiyle birlikte gezen polis T.A., duraktaki 4 kadından şüphelenip bindikleri halk otobüsünü kendi aracıyla takibe aldı. T.A. ve bilgi verdiği bilgi verdiği meslektaşları tarafından otobüste yakalanan şüpheliler, polisleri görünce altınları otobüsteki Muhsin Tanırlı\'nın (21) cebine sokmaya çalıştı. Bunu yapamayan kadınlar, altın dolu poşeti otobüsün içine atıp kaçmak istedi ancak polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği\'nde görevli polis T.A., izin gününde eşi ve çocuklarıyla gezerken Maarif Mahallesi Turgut Özal Bulvarı\'ndaki durakta bekleyen Ülkiye Y. (45), Meral Ç. (27) Kiraz G. (38) ile Nuran Y.\'den (20) şüphelendi. Kadınların hırsız olabileceğini değerlendiren T.A. şubeyi arayarak meslektaşlarını bilgilendirirken, 4 kadın halk otobüsüne bindi. T.A. da kendi aracıyla otobüsü takip etmeye başladı.

ALTINLARI YOLCUNUN CEBİNE SOKMAYA ÇALIŞTI

T.A.\'nın bilgi vermesi üzerine trafik ve asayiş ekipleri Süleyman Şah Mahallesi Gülizar Şamil Aktaş Anadolu Lisesi önünde otobüsü durdurdu. T.A. ve arkadaşları otobüse girdi ve bu sırada kadınlar bir poşeti yolculardan Muhsin Tanırlı\'nın cebine sokmaya çalıştı. Bunu yapamayan kadınlar, poşeti otobüsün içine atıp kaçmak istedi ancak polis tarafından yakalandı. Tanırlı ise polise olayı anlatıp kadınların attığı poşeti gösterdi. Şüphelilerin çanta ve attıkları poşetten 2 cumhuriyet altını, 1 yarım altın, 8 çeyrek altın, 1 yüzük, 1 saat ve 110 dolar ile kapı açmada kullanılan plastik aparat ele geçirildi.

SABIKALARI VAR

GBT sorguları yapılan şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olduğu belirlendi. Ayrıca Nuran Y.\'nin hırsızlıktan arandığı ortaya çıktı. Gözaltın alınan Ülkiye Y., Meral Ç., Kiraz G. ve Nuran Y. hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Dikkati sayesinde hırsızları yakalatan T.A. ise ailesiyle birlikte evine gitti. Yapılan araştırmada kadınların altınları otobüse bindikleri durağın karşısındaki evden çaldıkları ortaya çıktı.

\'GÖĞSÜNDEN ÇIKARDIĞI POŞETİ CEBİME SOKMAYA ÇALIŞTI\'

Üniversite öğrencisi olduğunu belirten Muhsin Tanırlı ise her şeyin bir anda olduğunu söyledi. Tanırlı, \"Trafik polisleri otobüsü durdurdu. Otobüste bulunan 4 şahıs vardı 2\'sini aşağıya aldılar. Diğer 2\'si yerinden kalkarak benim yanıma geldiler ve göğüslerinden çıkardıkları siyah torbayı benim cebime sokmaya çalıştılar. Ben bu durumu fark edince aşağıya inmeye çalıştım ama izin vermediler. Daha sonra içeriye bir polis girdi onlar da siya poşeti arka tarafa attı. Ben de aşağıya inerek polise durumu anlattım. Polisler poşeti açtığında içerisinde altın olduğunu gördüm\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızların polis otosuna bindirilmeleri

- Çanta ve poşetin açılması

- Poşetlerden çıkan altınlar

- Polisin kapı açma aparatını göstermesi

- Altınlardan detaylar

- Muhsin Tanırlı ile röp.

- Polis otolarının olay yerinden ayrılması

- Hırsızların hastaneye getirilmeleri

- Hastaneden çıkarılmaları

- Polis otosuna bindirilmeleri

- Polis otolarının gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 212 MB