DHA YURT BÜLTENİ-5

REYHANLI\'YA ROKET DÜŞTÜ

1)17 YAŞINDAKİ KIZ ÖLDÜ

Reyhanlı\'da sınırın Suriye tarafından ateşlenen roketin isabet ettiği 2 katlı evde uyuyan 17 yaşındaki Fatma Avlar hayatını kaybederken 1 kadın da yaralandı. Aynı mahalledeki yan sokağa düşen ikinci roket ise bir evin bahçe duvarına isabet etti. Maddi hasarın meydana geldiği patlamada ölen yada yaralanan olmadı. Roketlerin düştüğü yerlerde geniş çaplı inceleme yapan polisler, toplanan vatandaşları uzaklaştırdı. Sınır karakollarından ve savaş uçaklarınca roketin ateşlendiği bölgeler yoğun ateş altına alındı.

GAZETECİLERE SALDIRDILAR

Bu arada vatandaşlar da olay yerinde görüntü alan gazetecilere saldırdı. \'Siz yayın yapıyorsunuz, yerimizi belli ediyorsunuz onlar da roket atıyor\' diye tepki gösteren vatandaşlar, görüntü alınmasına engellemeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Olay yerinden görüntü

- İnceleme yapan ekipler

- Olay yerinden detay

Haber:Murat KİBRİTOĞLU-İbrahim MAŞE-Kamera:Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLİ,(Hatay),(DHA)

(49 mb)

===============================================================

2)DİYARBAKIR\'DA ARAZİ KAVGASI : 2 ÖLÜ 4 YARALI

DİYARBAKIR\'ın Eğil ilçesine bağlı Amman ile Ket mezrası sakinleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve silahların da kullanıldığı kavgada biri kadın 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Eğil ilçesine bağlı Oyalı mahallesi Amman mezrası ile Dere mahallesi Ket mezrası sakinleri arasında bugün sabah saatlerinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı kavgada, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı 5 kişi de Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan bir kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Silahlı kavga haberinin duyulması üzerine Ket ve Amman mezralarına gelen jandarma, olayın büyümemesi için önlem aldı. Jandarma ekipleri, her iki mezra giriş ve çıkışlarını kontrol altına alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

HABER-KAMERA:CANAN ALTINTAŞ-SERDAR SUNAR/DİYARBAKIR

================================================================

BURSA\'DA TOPRAK KAYMASI: 60 EV MÜHÜRLENDİ, 120 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ (EK)

3)EVLERDEKİ BÜYÜK HASAR ORTAYA ÇIKTI

Toprak kaymasından dolayı risk altında olduğu belirlenen 60 ev mühürlenip 120 kişi tahliye edilirken, evlerin duvarlarında meydana gelen çatlaklar gün ağarınca ortaya çıktı. Evleri zarar gören aileler taşınma telaşı yaşarken, BUSKİ ekipleri su, Bursagaz ekipleri de doğalgazı kesmek için bekliyor.

Uludağ yamaçlarındaki Mollaarap Mahallesi\'nde geçen ay başlanan bir inşaat sürerken, mahalle saknlerinin iddiasına göre çevredeki binalarda çatlaklar oluşmaya başladı, çatlaklar giderek büyüdü. Bunun üzerine bölgedeki evlerin tahliyesine karar verildi. Gece de 60 ev tahliye edilip mühürlendi. Bu arada, binalarda çatlaklara ve yol açtığı iddia edilen inşaat da mühürlenerek yapımı durduruldu.

Evlerinden çıkan vatandaşlar geceyi yakınlarının evlerinde ya da valilik tarafından hazırlanan misafirhanelerde geçirdi. Bazı vatandaşlar günün aydınlanmasıyla birlikte evde bulunan eşyalarını almak için evlerine geldi. Yıldırım Belediyesi\'ne bağlı ekipler, BURSAGAZ ve BUSKİ ekipleri olay yerinde çalışmalar yaparken, evlerin boşaltılmasından sonra su ve doğalgaz kesilmesi için çalışmalar başlatılacak. Evlerinden taşınan aileler kiralık ev arama telaşına kapıldı.

Görüntü dökümü

--------------------------

Görüntü dökümü:

Çatlayan yollardan görüntüler

Çaylak evlerden detaylar

Evlerini taşıyan vatandaşlar

Detaylar

Haber-Kamera:MEHMET İNAN/BURSA(DHA)

(470 mb)

=============================================================

4)SARIMSAKLI SAHİLLERİ ZEYTİN KARASUYU TEHDİDİ ALTINDA

BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesindeki dünyaca ünlü Sarımsaklı sahilinde denizin kapkara bir renk alması yöre halkını endişelendirdi. Denizde görülen kirlilik, gözleri Sarımsaklı\'da denize dökülen Nikita deresine çevirdi. Bölge halkı, son olarak 2013\'te balık ölümleriyle gündeme gelen Nikita deresinden, denize akan zeytin karasuyu kaynağının tespit edilmesini istiyor.

Ayvalık\'ın Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkiinde yaşayan Adil Buluş (42), geçen günlerde teknesiyle balık tutmak üzere Sarımsaklı sahilinden denize açıldı. Denizin kapkara olduğunu fark eden Buluş, cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşıp, duruma tepki gösterdi. Yetkililerden kirliliğin nedenini tespit etmesini isteyen Adil Buluş, denizin kapkara bir renge dönüşmesi konusunda ise bölgedeki zeytinyağı fabrikası sahiplerini suçladı.

\'MANZARA KARŞISINDA ŞOKE OLDUM\'

Denizin her yıl zeytin hasadı zamanı renginin simsiyah olduğunu belirten Adil Buluş, fabrika sahiplerine ve insanlara sesini duyurabilmek için böyle bir video çektiğini söyledi. Buluş, \"Sarımsaklı\'da kendime ait küçük bir tekne ile denize açılmak ve balık yakalamak istedim. O pislikte değil balık yakalamak, balığın yemi görmesi bile mümkün değildi. O gün deniz simsiyahtı. Bu belli bir alanda değil, Badavut\'a kadar gidiyordu. İşletemiyorsan veya arıtmayı çalıştıramıyorsan o fabrikayı kapat. Biz mağdur oluyoruz. Bizim ekmek teknemiz deniz ve kumsal. Fabrika sahipleri kendi ceplerini dolduracak diye bizim ve çocuklarımızın geleceğiyle kimsenin oynamasına müsaade etmem. Kimse de müsaade etmesin\" dedi.

\'TURİZME BALTA VURULUYOR\'

Ayvalık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Halil Coşkun ise Nikita deresine direkt olarak fabrika veya zeytin sıkım yerlerinden zeytin karasuyu deşarj edilmesi nedeniyle kirliliğin oluştuğunu ve bunun büyük bir risk olduğunu söyledi. Çevre derneği olarak kirliliği yetkililere ihbar ettiklerini ifade eden Coşkun, bir an önce sorunun kaynağının tespit edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

\"Dünyaca ünlü Sarımsaklı sahillerinde zeytin karasuyu yüzünden turizme balta vurulmaktadır. Karasuyu, döküldüğü denizi kirletiyor. Canlıların yok olmasına neden olabilecek bir kirlilik söz konusu. Çevre derneği olarak bu konunun takipçisi olacağız. Sarımsaklı\'nın turizme çok büyük katkısı var. Burada yatırım yapan turizm şirketleri, bu görüntü sonrası insanları buraya nasıl davet edecek merak ediyoruz. Aynı zamanda bu bölgede yaşayan insanlar için sağlıklı bir ortam oluşturulmuyor ve deniz yok ediliyor. Bu karasu atıklarının bir an önce durdurulması gerekiyor. Nikita deresi üzerindeki fabrikaların deşarj noktalarından örnekler alınarak, özellikle hafta sonları kontrol edilip bu deşarjın önüne geçilmesi gerekiyor. Bu bir hastalık nedenidir, çevre kirliliği felaketidir. Doğada bu şekilde yıkıcı kirletmelerin önüne geçmek zorundayız.\"

5 YIL ÖNCE TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ YAŞANMIŞ

Denizdeki kirlilik gözleri Sarımsaklı\'da denize dökülen ve kirliliği ile bilinen Nikita deresine çevirdi. 27 Eylül 2013\'te toplu balık ölümlerinin yaşandığı Nikita deresinde arsenik miktarının çok yüksek çıkmasına rağmen, kirletici kaynaklar bir türlü tespit edilemiyor. Toplu balık olaylarının yaşandığı olay üzerine dönemin Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü, dere çevresinde 50\'ye yakın fabrika olduğunu belirterek, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü\'nün konuya el atması gerektiğini, bunun yerel ölçekli bir iş olmadığını söylemişti. Numunelerin gönderildiği İzmir Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsünden gelen raporda, dere suyunda 307 mg/l arsenik bulunduğu belirlenmişti.

DERE KAPKARA AKIYOR

Son olarak görülen kirliliğin ardından bir vatandaşın BİMER\'e şikayet dilekçesi yazdığı öğrenildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nden alınan bilgiye göre, haftada bir rutin denetim yapılan bölgede 17 Ocak günü de bir denetim yapıldığı, zeytin sezonunun sonu olması nedeniyle kapalı olan fabrikalar dışında yaklaşık 10 fabrikada inceleme gerçekleştirildiği belirtildi. Bölgede aşırı yağışlara bağlı sel görüldüğü, Nikita deresinin tabanında 10-20 yıldır biriken tortunun denize ulaştığı, yarım metreye ulaşan zeytin karasuyu posasına derede ve denizde rastlandığı bildirildi. Ancak kaçak deşarj ihbarları alınmasına karşın fabrikalardan herhangi bir kaçak deşarj tespit edilmediği öğrenildi.

Bu arada, DSİ 25. Bölge Müdürlüğü\'nün Nikita deresi ıslahını programa aldığı ve ıslah yapıldığı takdirde kaçak deşarj konusunun netlik kazanacağı belirtildi.

Görüntü dökümü

--------------------------

-Nikita deresinden ve yaşanan kirlilikten görüntü.

-Nikita deresinin denizle birleştiği noktadan görüntü.

-Adil Buluş\'un denizde sandal içinde kendisini çektiği görüntü.

-Çevre derneği yönetim kurulu üyesi Halil Coşkun\'un açıklamaları.

Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

========================================================================

5)TÜFEKLE YARALANAN GENCİN 3 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

KONYA\'da arkadaşlarının, kendisini av tüfeğiyle karnından yaraladığını iddia ettiği Mustafa Çağatay Göktaş, hastane kaldırıldı. Polis, şüphe üzerine Göktaş\'ın evdeki 3 arkadaşını gözaltına aldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Peçevi Sokak\'taki evin ikinci katında meydana geldi. Bir kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, verilen adrese gitti. Ekipler, Mustafa Çağatay Göktaş\'ı, karnından av tüfeğiyle vurulmuş halde buldu. Kanlar içindeki Göktaş, ambulansla Meram Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Evde bulunan arkadaşları Süleyman K., Hüseyin G. ve Muhammed Raşit K., polise Göktaş\'ın, av tüfeğiyle kendini yaraladığını ileri sürdü. Polis, şüphe üzerine farklı suçlardan kayıtları bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Yaralının evden çıkartılması

- Ambulansa alınması

- evın dışından detay

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

================================================================

6)ANTALYA\'DA 10 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

ANTALYA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kişi, adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonla çeşitli meslek gruplarına mensup aralarında kadınların da bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

-----------------

- KOM dış plan görüntü

- Zanlıların çıkarılışı

- Zanlıların araca bindirilmesi

- Zanlıların içinde bulunduğu aracın gidişi

(Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

141 MB

========================================================================

7)TAKSİCİDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

DÜZCE\'de, taksici Ramazan Bilgin, \'Zeytin Dalı\' harekatının ardından şehit yakını ve gazi ailelerini ücretsiz taşıma kararı alarak, aracının arka camına \'Şehit ve gazi ailelerine ücretsiz. Onlar ücreti peşin ödedi\' yazdırdı.

Düzce Adliyesi önünde bulunan Adliye Taksi durağında taksicilik yapan Ramazan Bilgin, \'Zeytin Dalı\' harekatının ardından şehit aileleri ve gazileri ücretsiz taşıma kararı aldı. Ramazan Bilgin taksisinin arka camına, \'Şehit ve gazi ailelerine ücretsiz. Onlar ücreti peşin ödedi\' yazdırdı. Ramazan Bilgin, \"Mehmetçiğimiz Afrin\'de operasyonda. Terör örgütünü temizlemek için operasyon yapıyorlar. Onların ailelerine, yakınlarına destek olmak için böyle bir şey yaptık. İnşallah daha iyilerini yaparız. Şimdilik elimizden gelen bu oldu\" dedi.

Görüntü dökümü

------------------------

-Taksinin görüntüsü

-Taksici ile röp ve detaylar

Haber-Kamera:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

==========================================================================

8)SİİRT\'TE TRAFİK KAZALARI MOBESELERE YANSIDI

SİİRT Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının yaşandığı anı gösteren güvenlik ve mobese kameralarının görüntülerini, basın kurumlarıyla paylaştı. Trafik kazalarının çoğunun dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini belirtin emniyet yetkilileri, sürücülerin genellikle trafik kurallarına uymadığını söyledi.

Ocak ayında meydana gelen trafik kazalarını basın mensupları ile paylaşan Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, \"Meydana gelen trafik kazalarının çoğu kavşaklarda meydana gelmiştir. Kavşaklarda meydana gelen trafik kazalarının çoğunun kırmızı ışıklara uyulmaması gözlenmektedir. Bu sebepten ötürü sürücülerin trafik kurullarına ve kırmızı ışıklara uyulması konusunda trafik ekipleri tarafından uyarıldı\" dedi.

Görüntü dökümü

----------------------

-Annesinin elinden fırlayan çocuğa aracın çarpma anı

-Kavşakta kırmızı ışığı dikkatte almayan sürücülerin kaza anları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

=====================================================================



