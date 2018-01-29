DHA YURT BÜLTENİ-5

1)HASTANE KANTİNİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi kantininde yanına yaklaşan Hasan H.C.\'nin (75) başına tabancayla ateş ettiği Hörü Sarıkaya (38), yaşamını yitirdi.Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nde meydana geldi. Tedavi için hastaneye gelen Hörü Sarıkaya, giriş katındaki kantinde yanına yaklaşan Hasan H.C.\'nin silahlı saldırısına uğradı. Hasan H.C.\'nin tabancayla başına ateş ettiği, Sarıkaya, kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Sarıkaya, aynı hastanede tedaviye alındı, ancak kurtarılamadı.

Olayın ardından Hasan H.C., polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detaylar

- Hastane dış görüntüsü

- Cinayet zanlısının sağlık kontrolü detayları

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HABER- KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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2)\'ZEYTİN DALI\' OPERASYONUNA DESTEK İÇİN KARDAN TANK YAPTILAR

KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, İbrahim Kurt ve Selman Süzer, \'Zeytin Dalı\' operasyonuna destek olmak için kardan tank yaptı.

Kartepe kayak merkezinde geçen günlerde 40 metre uzunluğunda yılan yaparak tatilcilerin ilgisini çeken İbrahim Kurt ve Selman Süzer bu kez \'Zeytin Dalı\' operasyonuna destek olmak, askerlere moral vermek için kardan tank yaptı. Sakarya\'dan Kartepe\'ye gelerek 2 gün boyuncu uğraşıp otomobilden büyük kardan tank yapan 2 arkadaş, daha sonra tankı boyalarla şekillendirdi. Kayak merkezine gelen tatilciler tankın önünde fotoğraf çekildi.

İbrahim Kurt, \"Aklımız fikrimiz ülkemiz için savaşan kardeşlerimizde. Böyle bir şey yaparak onlara olan desteğimizi belirtmek istedik. En kalpten dualarımız onlarla. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bütün Afrin\'deki kardeşlerimize selamlar\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kardan tanktan görüntüler

Tatilcilerin meraklı bakışları

İbrahim Kurt ile röportaj

Aziz GÜVENER/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)

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3)GAZİLER AFRİN\'E GİTMEK İSTEDİ

Hatay\'ın İskenderun ilçesinde Türkiye Muharip Gazileri Derneği İskenderun temsilciliğinin 70 gönüllü gazi ellerinde Türk Bayrağı ve Zeytin Dalı ile Askerlik Şubesine gelerek gönüllü askere gitmek için dilekçe verdiler. Türkiye Muharip Gazileri Derneği İskenderun temsilcisi Neşet Turhan Suriye\'de ki operasyona katılmak için geldiklerini belirterek, \"Bizler bu vatanımız ve milletimizin değerleri uğruna ölümü göze almış tarihimizden aldığımız güçlü gaziler olarak milletimize savaş açan bu hainlerin karşısında onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz. Zeytin Dalı harekâtına katılım sağlamak ve Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu devlet ve milletimizin yurt savunmasında her zaman gönüllü asker olduğumuzu bildirir, kayıtlarımızın yapılarak askere alınmamızı istiyoruz. Tüm gaziler askerlik şubesine gelerek dilekçelerimizi veriyoruz\"dedi.

Gazilerin dilekçelerini Askerlik Şube Başkanı Albay Mustafa Ferhat Bakçibaşı. teslim alarak gerekli işlemleri yapacağını söyleyerek teşekkür etti.



Görüntü Dökümü

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-Ellerinde Türk Bayrağı ve Zeytin dalı olan gaziler

-Askerlik şubesi önünde görüntüleri

-Dernek temsilcisinin açıklaması

-Askerlik şube başkanının dilekçeleri alması

-Kore gazisinin konuşması

SÜRE: 02\'58\" BOYUT 134 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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4)GAZİLER ASKERE GİTMEK İÇİN BAŞVURDU

İZMİT\'te, Türkiye Muharip Gaziler Kocaeli Şubesi\'nden \'Zeytin Dalı\' operasyonuna destek gelirken, 30 gazi askere gitmek için askerlik şubesine gelerek dilekçe verdi.

Türkiye Muharip Gaziler Kocaeli Şubesi\'ne üye 30 gazi, Kocaeli Asker Alma Bölge Başkanlığı\'na gelerek askerlik başvurusunda bulundu. Gazilerin doldurduğu dilekçeleri Kocaeli Asker Alma Bölge Başkan Vekili Kıdemli Albay Seyit Mehmet Fırat teslim aldı. Gaziler olarak vatanın birliği için ulusal değerlere saldıranlara karşı canlarını feda etmeye hazır olduklarını söyleyen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Başkanı Yunus Coşkun, \"Dün olduğu gibi bugünde aynı inançla bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye gaziler olarak hazırız. İç ve dış düşmanlarımız bu hususu hiçbir zaman unutmasınlar. Suriye\'de oynanan oyunları Türk ordusu bozmuştur, dost gibi görünen başta ABD, Almanya gibi ülkelere duyurulur. Bu duygu ve düşüncelerle biz Kocaeli gazileri olarak askere alınmak istiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Gazilerin Askerlik şubesine gelişi

-Askerlik şubesine girmeleri

-Dernek Başkanı ile röp

Haber:Ergün AYAZ-Kamera:Dinçer AKBİR-İZMİT-DHA

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5)DİYARBAKIR\'DA, VALİLİK BİNASININ YAKININDAKİ PATLAMAYA 6 GÖZALTI

DİYARBAKIR\'da geçen cumartesi günü valilik binasının yakınında çöp konteynerinde meydana gelen patlamayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Merkez Yenişehir ilçesinde geçen Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında valilik binasının yakınında, Ekinciler ve Lise caddelerinin kesiştiği noktada çöp konteynerine bırakılan piknik tüpüyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, infilak etti. Paniğe neden olan patlamada, ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından polis ekipleri, patlayıcıyı bırakan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, dün yapılan operasyonla 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin iş yerlerinde ve örgüt evi olarak kullandıkları evlerde yapılan aramalarda bardak tipi 5 el yapımı patlayıcı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 koli bandı, 1 çift gri beyaz ve 2 çift gri inşaatçı eldiveni, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 hassas terazi, yastık kılıfı içerisine saklanmış 14 şeffaf poşete sarılı uyuşturucu madde, 60 gram ağırlığında yeşil renkli uyuşturucu madde, 1 sim kart takılı bataryasız cep telefonu, sigara paketi içerisinde 2 gram uyuşturucu madde, sigara paketi içerisinde şeffaf renkli naylon malzeme içerisinde 10 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

DİYARBAKIR /DHA

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6)3 KIZININ CİNSEL İSTİSMARLA SUÇLADIĞI BABAYA, KADIN HAKİMLERDEN BERAAT KARARI



DİYARBAKIR\'da, 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan C.K., karar duruşmasına çıktı. Mahkemede ifade değiştiren kız kardeşler, babalarının kendilerini okuldan alacağı yönünde uyarısı nedeniyle iftira attıklarını söyledi. Görüşünü açıklayan kadın savcı, sanığın beraatini istedi, 3 kadın hakim ise beraatine hükmetti.

Diyarbakır\'da L.K. (21), N.K. (16), F.K.(14) kardeşler, 2017 yılında İstanbul\'da yaşayan ablaları P.K.\'ya imam olan babaları C.K.\'nın (50) kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Savcılığa başvuran abla P.K., 14 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunan babasının, 3 kardeşine de aynı eylemde bulunduğunu öne sürdü. Soruşturma başlatan savcılık, kızların ifadesine başvurdu. Kız kardeşler, babalarının değişik zamanlarda kendilerine cinsel istismar ve kötü muamelede bulunduğunu iddia etti. Gözaltına alınan, sorgusunda suçlamaları reddeden baba C.K., serbest bırakıldı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, C.K. hakkında \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, 4 kızının birlikte şüpheliye iftira etmesini gerektirecek bir husumetin olmadığı belirtildi.

\'KREDİ ÇEKİP, KIZIMI OKUTTUM\'

İddianamenin kabulünün ardından C.K. hakkında, 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Diyarbakır 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Mahkemedeki ifadesinde, 6\'sı kız, 8 çocuğu olduğunu belirten C.K., \"Diyanet personeli olarak zor şartlarda görev yapıyorum. Şikayetçi kızım P.K., İstanbul\'da hemşiredir. Hemşire olacağı için mutlu değildi. Mecburen İstanbul\'da özel üniversiteye kaydettirdim. 23 bin lira kredi çekip, okuttum. İmam olduğum için bütün çocuklarıma dini bilgiler aktardım. Her zaman çocuklarımın kapalı, örtülü olmasını istiyordum. Kızımın yaptığı bir hatadan dolayı, onları okula göndermeyeceğimi söyledim ve iftiraya uğradım\" dedi.

\'İFTİRA ATMAK ZORUNDA KALDIM\'

Kız kardeşlerden L.K. ise, babasının kendisini okula göndermemekle tehdit etmesi nedeniyle yalan söylediğini belirterek, \"Okula devam etmeme durumum vardı. Benim yüzümden diğer kardeşlerim de okula gidemeyecekti. Babamın emeğini gözardı edemem. Diğer çocuklar gibi olamadık. Giyim, kuşam ve sosyal hayatımız yoktu. Çocukluğumuzu yaşayamadık. Tüm bunlar birikince doldum. Son olay hayatımı mahvedebilirdi. Bu yüzden iftira atmak zorunda kaldım. Ablam bize inanıp, olaya dahil oldu. Bu kadar uzayacağını akıl edemedim\" dedi.

Babalarının imam olması nedeniyle yıllarca köyde yaşamak zorunda kaldıklarını belirten N.K. ve F.K. ise, plan yapıp, inandırıcı olması için de farklı dönemlere ilişkin ifade verdiklerini söyledi. N.K. ve F.K., amaçlarının İstanbul\'a ablalarının yanına gidip, eğitimlerini sürdürmek olduğunu ifade etti.

\'İNANDIRICI OLSUN DİYE BANA DA DOKUNDUĞUNU SÖYLEDİM\'

Abla P.K. ise kardeşinin mesajı üzerine suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, \"Kardeşlerimin başına gelenler yalanmış. Ben olaya dahil olmak için babamın bana dokunduğunu söyledim. İnandırıcılığı arttırmak için dahil oldum. Söylediklerimiz tamamen yalan\" diye konuştu.

KADIN SAVCI \'İFTİRA\' DEDİ, KADIN HAKİMLER BERAAT KARARI VERDİ

Davanın son celsesinde, yargılamayı yapan Diyarbakır 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nin tüm heyeti kadın hakimlerden oluşurken, duruşmaya kadın Cumhuriyet Savcısı Nuray Özdemir katıldı. Esas hakkında görüşünü açıklayan Savcı Nuray Özdemir, mağdurların kendi aralarında kurdukları plan dahilinde babalarına iftira attıkları yönündeki itirafları dikkate alındığında, sanığın suçu işlediğine dair somut delil olmaması nedeniyle beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme başkanı Elif Durmaz Asena, Hakim Selma Doğan ve İrem Karaca, oybirliği ile sanık C.K.\'nın beraatine hükmetti.

MAHKEMENİN GEREKÇELİ KARARI

Gerekçeli kararda, sanığın değişmeyen ve samimi bulunan savunmalarında suçlamaları kabul etmediği belirtilerek, \"Sanık, kızlarının kendi istediği şekilde eğitim almak ve giyinmek istememesi nedeniyle onları okuldan alacağını söylemesi üzerine, kızlarının kendisine bu şekilde bir iftira attıklarını beyan etmiştir. Mağdurlar, babalarının kendilerini okuldan almak istemesi ve baskıcı tutumu nedeniyle ortak karar alarak, şikayet ettiklerini ve olayları kendilerinin uydurduğunu söylemişlerdir. Mağdurların mahkeme huzurunda yalanladıkları soyut ifadeleri dışında kesin ve inandırıcı bir delil bulunmamıştır\" denildi.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

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