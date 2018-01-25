DHA YURT BÜLTENİ-5 

Sınırı geçen tankların Afrin\'e ilerlemesi devam ediyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırı geçer Türk tanklarının Afrin\'e ilerlemesi devam ediyor.

Görüntü DÖkümü

Tankların ilerlemesinden görüntü

Haber: KİLİS (DHA)

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Burseya Dağı\'nda ÖSO birlikleri YPG mevzilerini ağır silahlarla ateş altına aldı

Zeytin Dalı Harekatı 6\'ncı gününde, Sınırdan top sesleri geliyor



TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ\'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\', 6\'ncı gününe girdi. TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri yoğun yağmur ve sise rağmen zorlu coğrafyada Afrin\'e doğru ilerlerken, gece boyunda top sesleri duyuldu. Kilis\'te teröristlerin ateşlediği roketin isabet ettiği Çalık Camii\'ndeki hasarın boyutu da gündüz ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin cumartesi günü saat 17.00\'de 72 savaş uçağının havalanması ile başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda bugüne kadar 287 terörist etkisiz hale getirilirken 3 asker de şehit düştü. Afrin\'deki PYD-YPG/PKK\'lıların Hatay ve Kilis\'e attığı roketlerle ise Reyhanlı\'da 1 Suriyeli, Kırıkhan\'da EnerjiSa çalışanı Şahin Elitaş yaşamını yitirirken dün akşam saatlerinde Kilis\'te tarihi Çalık Camii ile bir eve isabet eden roketli saldırıda ise 3 çocuk babası Muzaffer Aydemir ile Suriyeli 3 çocuk babası Tarık Tabak yaşamını kaybetti.

Gece boyunca ise TSK\'nın Suriye\'ye geçiş yaptığı Kilis ile Hatay\'ın Hassa, Kırıkhan, Kumlu ve Reyhanlı ilçelerinde top atışları duyuldu. Askerler ile ÖSO birliklerinin yoğun yağış ve sise rağmen Afrin\'e ilerleyişi sürüyor, Türkiye sınırı ile Afrin arasındaki birçok köyün ise kontrolü sağlandı.

BURSEYA DAĞI\'NDA ÖSO BİRLİKLERİ YPG MEVZİLERİNİ AĞIR SİLAHLARLA ATEŞ ALTINA ALDI

Zeytin Dalı Harekatı harekatı kapsamında Azez - Afrin sınırındaki Burseya Dağı\'nda çatışmalar zorlu hava koşullarına rağmen devam ediyor. Burseya Dağı\'nda bulunan ÖSO birlikleri YPG mevzilerini ağır silahlarla ateş altına aldı.

Görüntü Dökümü

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-ÖSO birliklerinin Burseya Dağı\'ndaki YPG mevzilerine ağır silahlarla ateş açma anı

Haber: KİLİS - (AZEZ) - HATAY - SURİYE (DHA)

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Tunceli\'deki askerler dularlarla Afrin\'e uğurlandı

AFRİN\'deki operasyona katılmak üzere Tunceli\'deki Hozat 51\'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı\'ndaki birlikler, Vali Tuncay Sonel\'in katıldığı bir törende, dualarla uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentindeki teröristlere yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak üzere Hozat 51\'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı\'ndaki birlikler uğurlandı. Pertek ilçesindeki feribot iskelesinde toplanan birliği ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ve beraberindekiler, Afrin\'de görev yapacak askerleri dualarla uğurladı.

Vali Sonel, burada Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alacak askerlere seslenerek, görevlerinde başarılar diledi. Vali Sonel, \"Kahraman Mehmetçiklerimiz; öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, sizlerle gurur duyuyorum, Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepiniz kıymetlilerimizsiniz. Tunceli 4\'üncü Komando Tugayımız şu an Afrin’de. Bu vesileyle onlara da kolaylıklar dilerim, Allah yar ve yardımcıları olsun. Birazdan sizler de oraya gideceksiniz. Bu memleketimiz kolay kazanılmadı. İçte ve dışta halen hainler var, bu hainlerle mücadelemiz aralıksız devam ediyor, son noktaya kadar da devam edecektir. Biz sizleri çok seviyoruz, dualarımız her zaman sizlerle, Allah’a emanet olun, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Yolunuz açık olsun\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Vali Sonel\'in askerlere seslenişi

-Askerlerin uğurlanması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

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Ergani\'de DEDAŞ binasına saldırı

DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesinde kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle yazılan cezaya kızan bir işletme sahibi, yanına çalışanlarını ve akrabalarını Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) dağıtım binasını bastı. Kalabalık bir grubun saldırdığı DEDAŞ görevlilerinin de karşılık vermesi üzerine yaşanan arbede, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt olmak üzere 6 ile elektrik enerjisi sağlayan DEDAŞ, son günlerde kaçak kullanımın engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Kaçak elektrik kullandığı tespit edilen ev ve işyeri sahiplerine çeşitli cezalar veren DEDAŞ ekipleri, zaman zaman saldırılara maruz kalıyor.

DEDAŞ\'tan yapılan yazılı açıklamada, Ergani ilçesinde denetim yapan ekiplerinin dün bir kişiye ait işyerinde kaçak elektrik kullanıldığını belirledikleri belirtilerek, \"Bunun üzerine yazılan para cezasına itiraz eden işyeri sahibi, yanına çalışanları ve yakınlarını da alarak Dicle Elektrik Dağıtım Ergani İlçe Şefliğine ait hizmet binasını bastı. İçerdekilere hakaretler savuran yaklaşık 10 kişilik gurup, bilgisayarları, kapı ve pencereleri kırdı, masa ve sandalyeleri devirdi. Kendilerini durdurmaya çalışan özel güvenlik görevlilerini de tartaklayarak, birini darp eden guruptakiler, görevliler biber gazı kullanması üzerine burayı terk etmek zorunda kaldı. Dicle Elektrik tarafından yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Yılmaz A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor\" denildi.

Kalabalık grubun bastığı DEDAŞ binasındaki kavga ve arbede ise içerideki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-Kalabalık grup ile DEDAŞ personeli arasında yaşanan arbede

-Karşılıklı yumruklu saldırı

-Bir görevlinin çöp kutusu ve saldalye alarak gruba saldırmaya çalışması

-Kalabalık grubun kurumdan ayrılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)-

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Suriyeli işçiler, belediyede zabıtaya saldırdı

Güvenlik kamerası görüntüleri

SAMSUN\'un Bafra ilçesinde Suriye uyruklu kişiler belediyeye gelerek zabıta ekiplerine saldırdı.6 kişi gözaltına alındı.

Olay Bafra\'nın Çilhane Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.B.\'nin kiracısı olan Suriye uyruklu inşaat işçilerinin su borusu patladı. Alt katta kalan kadın kiracının evini su basması sonucu olayı zabıta ekiplerine bildirdi. Bu konu üzerinde ev sahibi İ.B. ve inşaat işçileri ile zabıta ekipleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile birlikte inşaat işçileri ve İ.B., Bafra Belediyesine giderek zabıta ekiplerine saldırdı. Belediye karşısında bulunan Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri olaya müdahale ederek 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan ekipler adliyeye sevk edildi. Saldırganlar savcılık tarafından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü :

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- Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber : Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun),(DHA) -

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Denizli\'de kömür madeninde göçük: 1 işçi öldü

DENİZLİ\'nin Tavas İlçesi\'nde, kömür madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalıp ağır yaralanan 1 işçi, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Tavas\'ın kırsal Kayaca Mahallesi yakınındaki özel bir şirkete ait kömür ocağında, bugün saat 11.30 sıralarında göçük meydana geldi. Bu sırada galeride kalas yerleştiren işçilerden 30 yaşındaki Emrah Tutumlu, göçük altında kaldı. Evli ve iki çocuk babası Tutumlu, arkadaşları tarafından göçük altından güçlükle çıkartıldı, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi\'ne kaldırılmak istenirken, yolda yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis, kaza yerinde rapor hazırlayan polise çarptı

AKSARAY\'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koruma Daire Başkanlığı\'nda görevli polis memuru Hikmet Erol, yönetimindeki araç, buzlanma nedeniyle kayıp, kaza yerinde rapor tutan polis ve ekip aracına çarptı. Kazada, 2 polis memuru yaralandı. Aynı bölgede yine buzlanma nedeniyle meydana gelen 4 ayrı kazada ise 21 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunda meydana geldi. TBMM Koruma Daire Başkanlığı\'nda görevli Hikmet Erol, yönetimindeki 33 E 3679 plakalı hafif ticari araçla, buzlanma nedeniyle kayıp, kaza yerinde rapor hazırlayan trafik polisi İbrahim Akdoğan ve polis ekip aracına çarptı. Kazada trafik polisi Akdoğan ile Hikmet Erol\'un yanında bulunan meslektaşı Göksel Çalışkan, yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Aynı bölgede buzlanma nedeniyle meydana gelen 4 ayrı kazada ise 21 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Polis memuru yaralının hastaneye getirilmesi

- Yaralı koruma polis memurunun tedavi edilmesi

- Kaza yerinden detay

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))

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Beyaza bürünen Bolu Dağı havadan görüntülendi

TÜRKİYE\'nin en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı, kar yağışı ile beyaza bürünürken, drone ile havadan görüntülendi. Bolu Dağı\'nın eşsiz manzarası büyüledi.

Türkiye\'nin en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı, aynı zamanda manzarası ile dikkat çekiyor. Kar yağışı sonrası drone ile görüntülenen Bolu Dağı\'nın eşsiz manzarası büyüledi. D-100 Karayolu ve TEM otoyolunun havadan görüntülendiği Bolu Dağı\'nda, beyaz ve yeşilin buluşması tabloluk görüntüler oluşturdu. Bolu Dağı\'nda kar yağışı aralıklarla etkili olurken, araçların geçişinden sorun oluşmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bolu Dağı\'nın havadan görüntüleri

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu geçişlerinden görüntü

Ormanlık alanlar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -

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Sivas\'ta kar yağışı etkili oluyor

SİVAS\'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Paşabahçe Mesire Alanında bulunan şelale ve dere soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu. Kentte 420 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas\'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini aralıklarla devam ettiriyor. Kent sokakları beyaza bürünürken, Sivas Belediyesi ekipleri kaldırım ve caddelerde kar küreme çalışması yaptı. Şehir merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanında ise kartpostallık görüntüler çıktı. Hava sıcaklığının eksi 7 dereceyi bulduğu kentte mesire alanı içinde bulunan şelale kısmen buz tuttu. Ayrıca mesire alanının ortasından geçen dere ise dondu. Mesire alanında bulunan ördek, kaz, kuğu gibi kanatlı hayvanlar ile tavşanların bakıcılığını yapan belediye görevlisi, 42 yaşındaki Mehmet Güveç ise hayvanları soğuk havaya rağmen elleriyle besledi.

420 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kapalı köy yolu sayısı 420 olarak açıklandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezinde 22, ilçelerden Akıncılar\'da 5, Divriği\'de 60, Doğanşar\'da 26, Gemerek\'te 22, Gürün\'de 55, Hafik\'te 22, İmranlı\'da 34, Kangal\'da 50, Suşehri\'nde 21, Şarkışla\'da 43, Yıldızeli\'nde 28 ve Zara\'da 32 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler seferber edildi. Yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

-Kentten görüntüler

-Mesire alanında buz tutan şelale ve dere

-Kanatlı hayvanların görüntüleri

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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Çorlu beyaza büründü

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Çorlu\'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini artırırken, ilçeyi beyaza bürüdü. Kar lastiği takmayan araçlar trafikte ilerlemede güçlük çekerken, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmalara yaptı. Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde ise buzlanma nedeniyle yoldan çıkan araçlar trafiği olumsuz etkiledi. Bazı maddi hasarlı trafik kazalara yaşanırken, polis ekipleri önemli bölgelerde önlem aldı. Polis, kar lastiği olmadan trafiğe çıkanlara ceza uyguladı.

Çorlu Havaalimanı\'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları da hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kar kaplı yolda seyreden araçlar

Duraklarda bekleyen vatandaşlar

Kar yağışından genel detay

Kuşlara yem verenler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/CORLU,(Tekirdağ)(DHA)

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Manavgat\'ta 21 bin litre kaçak içki ele geçirildi

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, turizm tesislerinde piyasaya sürüleceği belirlenen toplam 21 bin 194 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Manavgat\'a bağlı Örnek Mahallesi\'nde oturan Y.Z.Ö.\'nün temin ettiği kaçak ve sahte alkollü içecekleri kendisine ait otellerde ve diğer otellerde piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. Adli makamlardan alınan arama izni sonrası Y.Z.Ö.\'ye ait 6 adrese eşzamanlı baskın yapıldı.

Yapılan aramalarda 15 bin 526 litre votka, 346 litre rakı, 5 bin 322 litre viski olmak üzere toplam 21 bin 194 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 ayrı 5 yıldızlı otelin sahibi Y.Z.Ö. ile B.K., A.Ç., M.K., Y.K., F.G. ve S.Ö., gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi\'ne sevk edildi.

Şüphelilerin Çolaklı Jandarma Karakolu\'ndaki ilk ifadelerinde, kaçak içkileri çeşitli adreslerle birlikte Evrenseki Mahallesi\'nde bulunan ve kullanılmayan durumdaki eski sağlık ocağı ve eski belediye binası olan apartmanın iki katında depoladıkları belirlendi. Depoya yapılan baskında iki ayrı kattaki odalarda bidonlar halinde satışa hazır vaziyette kaçak ve sahte içkilerin ele geçirildiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Manavgat adliyesinden genel görüntü

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

- Eski sağlık ocağı ve belediye binasında görüntü

- Binanın içinde odalarda depolanan sahte içkilerin görüntüsü

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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Polis sigara kaçakçılarına izin vermedi

MERSİN\'de polis yaptığı 3 ayrı operasyonda, bin 770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, F.Ş.\'nin kullandığı TIR’ın gizli bölmelerinde 760 paket, A.Ş.’ın kullandığı otomobilde 570 paket ve E.D.’nin de işyerinde 440 paket olmak üzere toplam bin 770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaranın ele geçirildiği TIR’a el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Tır\'ın görüntüsü

- Tır\'ın gizli bölmelerindeki kaçak sigara

- Sigaralar gizli bölmelerden çıkarılırken

- Sigaraların fotoları

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

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Iraklı 9 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

SAMSUN\'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 hafta önce düzenlediği operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 Iraklı, bugün adliyeye sevk edildi.

İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 gün önce İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi. Yapılan istihbarat çalışmasında, DEAŞ üyesi oldukları ve Irak ile Suriye\'den gelen mültecilerden çıkar sağladıkları iddia edilen biri çocuk, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el konuldu. Şüphelilerden 2\'si bir süre önce sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli tutuklanırken 1 şüpheli de serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü\'nde 14 gün boyunca sorgulanan 9 şüpheli ise \'DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü :

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- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

- Adliyeden detay

Haber-Kamera : ?Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)-

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Konya\'da uyuşturucu operasyonu:16 gözaltı

KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotikle Mücadele Şubesi ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis, bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda B.E., S.Ö., M.Ö, U.U., A.K.B, C,Ö, O.Ö, N.Ş., M.C., O.Y., F.K., S.K., O.Y., M.O, E.A. ve M.B. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 33 paket satışa hazır 55.61 gram eroin, 40 paket 258.06 gram Esrar, 20 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor:

(Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin emniyet müdürlüğünden çıkartılması

- Sağlık kontrolüne getirilmesi

/ Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))

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Tatile giderken açık unutulan elektrikli soba evi yaktı

İZMİT\'te, sömestir tatilini fırsat bilerek Samsun\'da yaşayan oğullarının yanına giden aile elektrikli sobayı açık unuttu. Sobanın koltuğu tutuşturması sonucu çıkan yangında ev hasar gördü.

Sabah saatlerinde, İzmit Körfez Mahallesi Ali Dikmen Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Besim Hocaoğlu ve ailesi sömestir tatilini fırsat bilerek, birkaç gün önce öğretmenlik yapan oğullarını ziyaret etmek için Samsun\'a gitti. Evin salonunda açık unuttukları elektrikli ısıtıcı aşırı derecede ısınarak koltuğu tutuşturdu. Alevler evi sararken, binada yaşayanlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ev hasar görürken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiyenin yangına müdahalesi

Evden çıkan dumanlar

Sokakta yangını izleyen vatandaşlar

Yanan evin içinden görütüler, detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli),(DHA) -

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Ünlü yelkencinin otomobilinde kundaklama şüphesi

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, ünlü yelken sporcusu ve otel işletmecisi Ercan Özden\'in otomobili, park etmesinin ardından kısa bir süre sonra alev alev yandı. Hemen arkasındaki bir otomobilin de yakıt deposu kapağının zorlandığı belirlendi. Alevler itfaiye ekileri tarafından söndürülürken, soruşturma başlatan polis, kundaklama şüphesi üzerinde durulduğunu bildirdi.

\'Zagun\' isimli yelkenli teknesi ile katıldığı yarışlarla tanınan turizmici Ercan Özden, dün (çarşamba) saat 20.30 sıralarında iki hafta önce taşındığı Bitez Mahallesi, Tuskon Evleri Sitesi\'ndeki evinin önüne otomobilini park etti. Yaklaşık 10 dakika kadar sonra pencereden dışarı baktığında 48 AAT 73 plakalı otomobilinin alev alev yandığını görünce şoke oldu. Aşağıya inip, alevlere kendi olanağı ile müdahale etmeye çalışan Özden, bir yandan da durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobile su sıkarak müdahalede bulundu. Alevler, yakındaki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Özden\'in otomobilinin hemen arkasında bulunan komşusuna ait bir otomobilin de yakıt deposu kapağının açılmak için zorlandığını tespit edildi. Polis, kunduklama şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobili kullanılmaz hale gelen Ercan Özden, \"Herhangi bir düşmanım yok. Kim neden böyle bir şey yapar bilemiyorum. Komşumun otomobilini de yakıt deposu kapağının zorlanması kundaklama ihtimalini güçlendiriyor\" dedi.

Otomobilin yanma anı çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yanan otomobilin cep telefonu ile çekilen görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Sivas\'ta \'Açık Kapı Projesi\' hizmete girdi

SİVAS\'ta, İçişleri Bakanlığının vatandaş odaklı hizmetlerinden biri olan \"Açık Kapı Projesi\" Valilik binasında hizmete girdi.

Projenin uygulanacağı pilot illerden olan Sivas\'ta Valilik binası giriş katında oluşturulan \"Açık Kapı Milletin Kapısı\" bürosuna vatandaşlar talep, öneri ve sorunlarını iletebilecek.

Büronun açılışında konuşan Vali Davut Gül, Sivas\'ın pilot 15 ilden birisi olduğunu söyledi. Vali Gül şöyle konuştu:

\"Buradaki amaç vatandaşın rutin kamu hizmetinde aksayan ya da iletişime ihtiyaç olan kısımlarını direk gelerek burada anlatması, çözüme kavuşturması ile ilgili bir sistem. Daha önceki sistemlerden farkı şu, her şey kayıt altında. Tıpkı bankacılık gibi. Şu an Bakanlıktan girildiğinde Sivas\'ta hangi müracaatların olduğu ve bu müracaatların sonucunda ne yapıldığı belli. Vatandaş odaklı hizmetler anlamında biz vatandaşlarımızla haftanın iki günü salı ve perşembe bire bir görüşüyorduk. Şu anda da görüşmeye devam edeceğiz. Yaklaşık bir yıllık süre içerisinde 6 bine yakın kişiyle bire bir görüştük.\"

\'TALEPLER DEVLETE KOLAY İLETİLECEK\'

Vatandaşın doğrudan kendisine gelmeden, hallolabilecek işleri için bu merkeze müracat edebileceğini vurgulayan Gül şöyle dedi:

\"Arkadaşlarımız onlara mihmandarlık yapacak ve yol gösterecek. Burada önemli bir nokta şu, kuruma gitmeden buraya gelinmeyecek. Vatandaş önce ilgili kuruma gidecek. Kurumda yapılacak iş ve işlemler yapılacak. Eğer orada bir çözüm bulunmadıysa ve vatandaşımız orada tatmin olmadıysa buraya gelecek. Buranın oluşturulmasındaki ana tema da şu. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı olduğunda belediyede 6 kişi ile başlatmıştı. Şimdi de İçişleri Bakanlığımızda bakanımız Süleyman Soylu 15 ilde pilot 20 ilde de çalışma devam ediyor. Bu, devletin vatandaşa daha çabuk dokunmasını, vatandaşın da devlete taleplerini daha kolay iletmesini sağlayacak. Sivas\'ımızda da 5 arkadaşımızla birlikte bu hizmet devam edecek.\"

Görüntü Dökümü:

-Açık kapı bürosunun görnütüleri

-Açılışının yapılması

-Vali Gül\'ün açıklaması

-Verilen hizmetler

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Kadirli Sucuk Ekmek Festivali iptal edildi

OSMANİYE’nin Kadirli İlçesinde bu yıl 4\'üncüsü düzenlenecek olan Sucuk Ekmek Festivali, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle iptal edildi.

Kadirli Belediyesi’nde bir basın açıklaması yapan Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, 28 Ocak Pazar günü yapılacak olan Sucuk Ekmek festivali ve Konser etkinliğini iptal edildiğini söyledi. Başkan Tarhan, \"Belediyemizce bu yıl 4\'üncüsü düzenleyeceğimiz Sucuk Ekmek Festivali’ni şanlı ordumuzun sınır ötesinde başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle iptal ettik. Yaklaşık 2 ton sucuğumuzu sınır karakolundaki askerlerimize ikram etmek için gerekli girişimlerde bulunduk. İzin çıkar çıkmaz belediyemiz ekipleri ve ilçemizdeki gönüllü sucukçuların da katılımı ile askerlerimize pişirerek ikram etmek istiyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Başkan Tarhan\'ın basın mensuplarına açıklama yapması

Haber-Kamera:Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA)

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