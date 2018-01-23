DHA YURT BÜLTENİ-5 

AZEZ - BURSEYA DAĞI\'NDA CEPHEDEN GÖRÜNTÜLER

GÜLBABA KÖYÜ\'NDEN BURSEYA DAĞI\'NDA ASKERİ SEVKİYAT

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Azez\'deki Burseya Dağı\'ndan YPG\'li teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlar hız kazandı. ÖSO mensupları Burseya Dağı\'nda ilerleyişini sürdürürken Kilis Gülbaba köyünden Burseya Dağı\'na asker sevkiyatı yapıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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(AZEZ - BURSEDAĞI)

-Bursedağı cepheden görüntüler

ÖSO mensuplarından görüntü

detaylar

(KİLİS - GÜLBABA KÖYÜ)

-Askeri sevkiyattan görüntü

-Araçlardan görüntü

-tankların ilerleyişi

-detaylar

Haber-Kamera: HASAN KIRMIZITAŞ - MURAT KİBRİTOĞLU - İBRAHİM MAŞE / AZEZ (SURİYE) - KİLİS (DHA)

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HELALLİK ALAN ASKERLER KOMUTANLARI VE ARKADAŞLARIYLA SARILDI

\'DÜĞÜNE GİDİYORUZ BİZ\'

Hatay Kırıkhan Yalankoz mevkindeki sınır karakolundan Afrin\'e giden komando birliği komutanları, arkadaşları ve vatandaşlar tarafından uğurladı. Operasyona bölgesine giden bir askerin \'Düğüne gidiyoruz biz\' demesi duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu

Afrin\'de çatışma bölgesine giden askerler askeri araçlara binerlerken yoldan geçen araçların sürücüleri korna çaldı. Bazı vatandaşlar bayrak açarken bazıları da alkışlarla askerleri uğurladı. Operasyon bölgine giden bir asker, \'Düğüne gidiyoruz biz\' demesi çevrede bulunanları duygulandırdı. Helallik alan askerler komutanları ve arkadaşlarıyla sarıldı. Askerlerin araçlara binmesinden sonra, araçlar Afrin\'e doğru hareket etti.



Görüntü dökümü:

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-Vedalaşan askerler

-Helallik almaları

-Araçlara binmeleri

-Askerlerin konuşmaları

-Vatandaşların görüntüsü

-Bayrak açanlar

-Korna çalan araçlar

-Askeri araçların hareket etmesi

-Genel ve detaylar

HABER-KAMERA: ERHAN TEKTEN -ÇAĞLAR ÖZTÜRK HATAY-KIRIKHAN (HATAY (DHA)

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FIRTINA OBÜSLERİ İLE YPG MEVZİLERİNE ATIŞ YAPILDI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay Reyhanlı sınırında konuşlu olan fırtına öbüsleri ile Afrin Akne bölgesindeki YPG mevzilerine atış yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-yapılan taşı sonrası duyulan sesler

Haber-Kamera: Faruk KAHRAMAN - FERHAT DERVİŞOĞLU / REYHANLI (HATAY) (DHA)

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ASKERİ ARAÇLAR ÖNCÜPINAR\'DAN SURİYE\'YE GİRİŞ YAPTI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askeri konvoy Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan Suriye\'ye giriş yaptı. Öte yandan Kilis Belediyesi tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda görev yapan basın mensuplarına yemek ikram edildi.

Görüntü Dökümü

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-Öncüpınar Sınır kapısı

-Askeri konvoyun Suriye\'ye girişi

-detaylar

Haber-Kamera: ESER PAZARBAŞI / KİLİS (DHA)

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YPG\'NİN FLAMASI EKİPLERİN OPERASYONUYLA İNDİRİLDİ

Suriye\'nin Haseke kentine bağlı Rasulayn İlçesindeki teröristlerin Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar İlçesine taciz ateşleri gece de devam etti. Dün açılan ateşle sınırda görevli 1 askerin hafif yaralandığı saldırı sonrası jandarma ve özel harekat ekipleri, teröristi öldürüp etkisiz hale getirdi. Rasulayn\'daki bir binanın çatısına asılan terör örgütü YPG\'nin flaması da ekiplerin operasyonuyla indirildi ve karşısına Türk bayrakları dalgalandırıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: ŞANLIURFA (DHA)

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YAPRAK SARMASI MEHMETÇİK\'E ULAŞTI

Hatay Hassa İlçesi Akbez Mahallesi\'ndeki kadınlar, askerlere gönderilmek üzere yaprak salma ve dolmalar hazırladı. Hazırlanan sarma ve dolmalar, vatandaşlar tarafından araçlarla sınırın sıfır noktasında bekleyen askerlere teslim edildi. Askerlere gönderilecek yaprak sarmaları hazırlayan Hassalı kadınlar aynı zamanda, Hatay sınırında görev yapan Mehmetçiklerin annelerine de seslenerek, \"Asker anneleri evlatlarınızı merak etmeyin, hepsi bize emanet inşallah, bol bol onlara dua edin, dualarınızı eksik etmeyin, sadaka çıkarın bol bol, inşallah hepsi sağ salim dönecek. Keşke biz de yanlarına olup onlara yardımcı olsak, bir silah verseler de bizde gitsek cepheye vatanımızı korumak için. Dualarımız onlarla inşallah sağ salim dönecekler\" dedi.

Sarma ve dolmaları hazırlayan Hassalı kadınlar ayrıca askerlerin ağzı yanmasın diye sarmaları acı yapmadıklarını belirterek, askerlere turşu ve ayran da gönderdiler.

Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinin sınır bölgesinde konuşlanan Türk askerleri, tank ve zırhlı araçlarla bölgede hazır olarak emir bekliyor. Tanklarla çevrili alanda aşırı yağış nedeniyle çamur deryasına dönen görevini yerine getiren Türk askerinin mezarlık hassasiyeti de takdir topladı. Onlarca tankın konuşlandığı alanın ortasında kalan 4 eski mezar güvenlik şeridi çekilerek koruma altına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Bir evde toplanıp sarma saran Hassalı kadınlar

-Sarmadan detaylar

-Tencereden detaylar

-Kadınların konuşması

Haber-Çağlar ÖZTÜRK-Ramazan ÇELİK-Kamera: Hatay, (DHA)

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KİCK BOKSÇU OĞLUNU ŞAMPİYONALARA GÖNDERMEK İÇİN ATIK TOPLUYOR

ESKİŞEHİR\'de Mehmet Ömürlü (45), kendisi gibi kick boksçu olan oğlu Ömer Ömürlü\'yü (15) çeşitli kentlerde düzenlenen Türkiye şampiyonalarına göndermek için sokakta atık kağıt ve plastik toplayıp, satıyor.

Asgari ücretle bir şirkette çalışan Mehmet Ömürlü, topladığı atık kağıt ve plastikleri satarak oğlu Ömer\'i kick boks şampiyonalarına göndereceğini söyledi. Evli ve bir çocuk babası Mehmet Ömürlü kendisinin de 28 yıldır kick boks yaptığını belirtti. Maddi imkânları iyi olmadığı için bir süre önce Antalya\'da yapılan kick boks şampiyonasına oğlunu gönderemediğini ifade eden Ömürlü şöyle konuştu:

\"2 senedir oğlumu şampiyonalara hazırlıyorum. Ancak maddi olanaksızlar nedeniyle Antalya\'da yapılan şampiyonaya oğlumu gönderemedim. Şampiyona 8 gün sürüyor. Maliyeti 840 TL. Otel parası, yol parası, katılım parası derken 1000 lirayı geçiyor. Önümüzdeki nisan ayında Uluslararası Kick Boks Şampiyonası var. Yine Antalya\'da yapılacak. Bu maça da aynı şekilde 1000 liradan fazla para gidecek. Elazığ\'da da 27 Haziran\'da Türkiye şampiyonası seçmeleri var. Buraya da en az 700 lira civarında bir para gidecek. Bir sporcunun 3 şampiyonaya gidebilmesi için yaklaşık 3 bin liraya ihtiyacı var. Bu 3 şampiyonaya katılan sporcular puan toplama usulü ile Milli Takım\'a seçilecekler. Bizler de veliler olarak soruyoruz, bu 3 bin lirayı hangi veli cebinden çıkartabilecek, hangi sporcu, kaç maça katılabilecek?\"

Mehmet Ömürlü, oğlu Ömer Ömürlü\'nün geçen yıl Türkiye 2\'ncisi olduğunu, uluslararası şampiyonada da 3\'üncülük elde ettiğini kaydetti. Bu şampiyonalara oğlunu borç para ile gönderdiğini belirten baba Ömürlü, \"Bu sene de öyle bir karar alındı ki bu 3 şampiyonaya katılmak zorundasın. Burada puan toplayacaksın ve 1\'inci olan, en çok puanı toplayan Milli Takım seçmesinde milli sporcu olacak. Bu başarılı sporcuların önünü kapatarak biz bu kick boksu nereye kadar taşıyabileceğiz?\"

Oğlunu şampiyonaya gönderebilmek için atık kağıt ve plastik toplayıp sattığını anlatan Mehmet Ömürlü, şöyle dedi:

\"Oğlum için böyle bir eziyete katlanıyorum. Parası olmayan şampiyonaya katılamayacak mı? Velilerin hepsi maddi açıdan çocuklarını spora gönderemediklerini söylüyorlar. Bizim salonumuzda yaklaşık 260 kişi varsa bunlardan 1 kişi şampiyonaya gidebildi. Başarılı sporcuların önü kapanıyor. Topladığım kağıt, plastik ve naylonları satıp oğlumu nisan ayında Antalya\'da yapılacak şampiyonaya göndereceğim. Daha fazla toplayabilirsem 27 Haziran\'da Elazığ\'a göndereceğim. Oğlumu şampiyonaya gönderebilirsem önünü açacağım, gönderemezsem biz sporu bırakacağız.\"

BABASIYLA ANTRENMAN YAPIYOR

Babası ile antrenman yaptıklarını belirten Ömer Ömürlü ise \"2 yıldır kick boks sporu yapıyorum. Uluslararası şampiyonada 3\'üncü olmuştum. Türkiye 2\'nciliğim de var. Şampiyonalara katılabilmem için babam kağıt topluyor ama bu yeterli olmuyor. Çünkü turnuvalar çok masraflı oluyor. Federasyon çok ağır şartlar koyuyor. Yetkililerden destek bekliyoruz. Amatörde iyi başarılar elde ederek ileride profesyonelde de başarılar elde etmek istiyorum\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-Mehmet Ömürlü\'nün sokakta kağıt toplarken,

-Ömürlü\'nün topladığı atıkları depoya getirmesi ve buradaki kartonları düzeltmesi,

-Mehmet Ömürlü\'nün konuşması,

-Ömer Ömürlü\'nün konuşması,

-Baba-oğlun kağıtların toplandığı depoda antrenman yapmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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