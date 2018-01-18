DHA YURT BÜLTENİ- 5

1)SINIRA BÜYÜK ASKERİ TANK SEVKİYATI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin operasyonu öncesi Hatay\'a askeri yığınağı devam ediyor.Hatay\'a farklı kentlerden gönderilen 7 tank, 1 zırhlı personel taşıyıcı daha, geniş güvenlik önlemi altında merkez Antakya ilçesine ulaştı. Polis eskortu eşliğinde 2. Hudut Alay Komutanlığı\'na bağlı Narlıca Hudut Taburu\'na getirilen askeri araçların, buradan da sınır birliklerine sevk edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Antakya\'dan Narlıca Hudut Taburuna giden askeri sevkiyat araçları

- Araçların üzerindeki tanklar

- Araçların Narlıca Hudut Taburunda görüntüleri

- Tarkların çekiciden indirilip hudut taburuna girmeleri

SÜRE:02\'37\" BOYUT:160 MB

- Tankların çekiciden indirilmesi

- Narlıca Hudut Taburuna girişi

- Tankların geçişini izleyen vatandaşlar ve çocuklar

SÜRE:02\'39\" BOYUT:90 MB

Haber:Ramazan ÇELİK-Ferhat DERVİŞOĞLU-Ufuk AKTUĞ-Faruk KAHRAMAN- Cihangir UÇ-Kamera:Ramazan ÇELİK/HATAY,(DHA)

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ŞİDDETLİ RÜZGAR KEMERİ DEVİRDİ, VAPUR SEFERLERİ İPTAL OLDU (EK)

2)AYAKLARINDA ÇÖP POŞETLERİYLE AKILLI BİNAYA GİRDİLER

İzmir\'de yağmur sularının özellikle Alsancak\'ta cadde ve sokakları göle dönüştürdüğü yerde ilginç görüntüler oluştu. Deniz kenarında yürüyen bir sokak köpeği denizin yükselmesi ve karayla birleşmesiyle sanki deniz üzerinde yürüyor gibi bir görüntü oluştu. Etrafı sularla çevrili köpek, hareketsiz kaldı. İtfaiye ekipleri rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı. Kapakların açılmasıyla kenti pis koku sardı. Kordon\'da bulunan İzmir Ticaret Odası\'nın yeni yaptırdığı akıllı binasına sabah saatlerinde giren çalışanlar, ayaklarına, bellerine kadar uzanan mavi ve siyah renkli çöp poşetlerini geçirmek zorunda kaldı.

Su tahliyesi konusunda işyeri sahipleriyle belediye ekipleri arasında tartışma yaşandı.

Görüntü dökümü

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- Sel sularında mahsur kalan köpek

- Ayaklarında çöp poşetleriyle İzmir Ticaret Odası\'nın akıllı binasına girmeye çalışan çalışalar

- Gündoğdu Meydanı sel suları genel ve detay görüntüler

İZMİR, (DHA)

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3)HAKKARİ\'DE PKK\'YA AİT EL BOMBASI VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinin kırsal kesiminde jandarma ekipleri tarafından sürdürülen operasyonlarda çok sayıda el bombası ve mühimmat ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yüksekova\'nın Tuğlu Köyü kırsal alanında arazi arama tarama çalışmaları yapıldı. Arazide yapılan aramalarda 14 el bombası, 2 antitank RPG-7 mühimmatı, 2 roket sevk fişeği, 4 adet 20 milimetre zırhlı muharebe aracı mühimmatı, 2 adet 12.7 milimetre uçaksavar mühimmatı, fünye ile tuzaklanmış 1 roket sevk fişeği, el yapımı patlayıcı düzeneği haline getirilmiş küçük tüp, pillerden oluşturulmuş güç bloğu, 1 askeri panço, 6 el bombası fünyesi ve çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği ateşlemesinde kullanılan kablo ele geçirildi. Bulunan bomba ve mühimmatlar imha edilirken, operasyonlar sürüyor.

Görüntü dökümü

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-JANDARMA KAMERASI

-Arazi aramalarında ele geçirilen malzemeler

-Arazi ve çevreden detaylar

Haber-Kamera:Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

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4)DİYARBAKIR\'DA 12 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 100 KİŞİNİN YARALANDIĞI BOMBALI SALDIRI İDDİANAMESİ TAMAMLANDI



DİYARBAKIR\'da, 4 Kasım 2016 tarihinde 2 polisin şehit olduğu, 10 sivilin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı Emniyet Müdürlüğü ek binasına yönelik bombalı araçla düzenlenen terör saldırısı ile ilgili iddianame tamamlandı. Savcı, tutuklu 6 sanık için \'kasten adam öldürmek\' ve \'devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak\' suçlarından 13 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ve toplam 10 bin 760\'şar yıla kadar hapis cezası istedi.

Merkez Bağlar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü ek binasına PKK\'lı terörist Emrah Dayan tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırı ile ilgili yapılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar; İ.T., S.B., M.E., S.S., T.E. ve Y.B.\'ye saldırıda 12 kişinin ölümü nedeniyle 12\'şer kez, \'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak\' suçundan ise 1\'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile her bir kiş için 10 bin 760\'şar yıla kadar hapis cezası istedi.

İddianamede, bombalı saldırıda kullanılan 63 RB 274 plakalı beyaz renkli aracın 17 Kasım 2017\'da Hazro\'da çıkan çatışmada ölen Ramazan Budak tarafından satın alındığı, bu eylemin patlama anında ölen \'Kemal Hakkari\' kod adlı Emrah Dayan adlı terörist tarafından gerçekleştirildiği, eylemin PKK tarafından yapıldığı ifade edildi. Bomba yüklü minibüsün patladığı yol üstünde 7-8 metre çapında, 3-4 metre derinliğinde bir çukur açıldığı, kaldırım üzerinde bulunan ağaçların patlamanın etkisiyle kökünden söküldüğünü, patlamanın olduğu noktadan itibaren 150-200 metre çapındaki bir alandaki binalarının ve araçların büyük oranda zarar gördüğü belirtilen iddianamede, \"Patlama nedeniyle kampus içindeki, Bomba İmha Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün kullandığı binalar ile resmi ve sivil araçların büyük oranda zarar gördü. Özellikle bomba yüklü aracın yanında patladığı Emniyet Müdürlüğü\'ne ait 4 katlı hizmet binasının ön cephesinin tamamen yıkılarak kullanılmaz halde geldi. Patlama nedeniyle çöken spor salonunda bulunan bir polis memuru ile gözaltına olan bir kişinin enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi\" denildi.

5 ŞÜPHELİ, ARACI SATIN ALAN PKK\'LIYI KENT DIŞINA ÇIKARMIŞ

İddianamede, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'ne patlamanın düzenlendiği gün yapılan isimsiz bir ihbarda, İ.T., S.B., M.E., S.S., T.E. ve Y.B.\'nin patlamada kullanılan aracı satın alan Ramazan Budak\'ı il dışına kaçırdıkları yönündeki iddia üzerine PVC işi yapmak için Siirt\'te olan 5 şüphelinin gözaltına alındığı ve sonra tutuklandıkları belirtildi, İddianamede, şüphelilerden S.B. ve Y.B.\'nin patlamada kullanılan aracı satan alan Ramazan Budak\'ın kardeşi oldukları belirtildi. Söz konusu kişilerle ilgili hazırlanan kriminal inceleme raporlarında şüphelilerin üzerindeki elbiselerde antimon ile güçlü bir plastik patlayıcı olan RDX kalıntılarına rastlanıldığı da belirtilen iddianamede, tutuklu T.E.\'nin ise patlamada kullanılan aracın sahibi Ramazan Budak ile irtibatlı olduğu iddiasıyla 17 Kasım 2017\'de gözaltına alınarak tutuklandığı ifade edildi.

\'BOMBA VAR, KAÇIN\' DİYE BAĞIRDI

İddianamede, 538 müşteki ve tanık ifadesine de yer verilirken, patlamadan önce bomba yüklü aracı önünü kendi aracıyla keserek durduran, ardından meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 44 ES 953 plakalı aracın sürücüsü Rıza Çınar\'ın babası İ.Ç.\'nin ifadesine de yer verildi. Baba İ.Ç., ifadesinde, şöyle dedi:

\"Oğlumun kardeşini okula bıraktıktan sonra işyerine giderken içerisinde bomba yüklü olan aracın oğlumun kullandığı aracın aynasına çarptığını, durmayarak kaçtığını oğlumun da peşinden gittiğini, Aydın Arslan Bulvarı üzerinde aracı durdurduğunu aracın içerisinde bomba olduğunu ve \'bomba var\' diye bağırdığını ve bombanın patladığını öğrendim.\"

Patlama olduğu sırada olay yerinden geçen özel halk otobüsünün şoförü Abdulcebar Pamuk, iddianamedeki ifadesinde, şöyle dedi:

\"Şubenin ön tarafında bulunan trafik ışıklarına yakın yerde beyaz renkli bir transitin önünü siyah renkli bir araç kesti ve durdurdu. Siyah renkli araç sürücüsü aracının arkasından sopaya benzer bir şeyler çıkardı ve transit araç sürücüsüne doğru yürüdü ve sonra transitin ön kapısını açtığını gördüm ,kapısını açmasıyla bağırmaya başladı kaçın diye sonra yüksek bir sesle patlama oldu ve patlamanın şiddeti ile otobüs ve içerisindeki yolcular zarar gördü ve yaralandılar. Otobüsün arka tekerlekleri tamamen patlak halde Sultan Hastanesi aciline kadar gittim ve oradaki görevliler tedavimi yaptılar.\"

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler patlama ile ilgilerinin bulunmadığını ve söz konusu araca bomba yüklemediklerini belirtirken, savcı, tüm dosya kapsamına göre şüphelilerin üzerlerinde, bütün kıyafetlerinde olay yerinde de bulunan ve patlamada da kullanılan RDX kalıntılarına rastlanması, şüpheliler hakkındaki ihbar, patlamada kullanılan aracın şüphelilerin çalıştığı iş yerinin bulunduğu Metal İş Sanayi Sitesi\'ne çok yakın yerden PTS sistemine girmesi birlikte değerlendirildiğinde; olay tarihinden önce bomba yüklü aracı şüphelilerin hazırladığı ve patlamada ölen Emrah Dayan\'ın bu araçla söz konusu eylemi gerçekleştirdiği belirtti. Hazırlanan iddianame, Diyarbakır 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilirken, yargılamaya Nisan ayında başlanacak.

\'PATLAMA SIRASINDA YÜKSEKDAĞ VE ÖNDER DE BİNADAYDI\'

Bağlar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü\'nün Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerinin yer aldığı ek binaya yenilik gerçekleştirilen bomba yüklü araç saldırısında, Abdurrahman Hasan, Halime Bulut, Hava Fidanboy, İsmail Mavitaş, Kadri Tabier, Mehmet Hanefi Boğa, Merve Erman, Muhammed Can Eringin, Recai Altay, Rıza Çınar, Semih Turgut ve Zeynep Sevinçer isimli kişiler ölmüş, yaklaşık 100 kişi yaralanmıştı. Patlamadan saatler önce, gece yarısı yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile HDP milletvekilleri Ziya Pir ve Sırrı Süreyya Önder, patlamada ağır hasar gören Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü hizmet binasına getirilmiş, Demirtaş ve Pir patlamadan 2 saat önce Mahkemeye götürülmek üzere binadan çıkarılmıştı. Patlama sırasında HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ ile HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise patlamada ağır hasar gören Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde oldukları ortaya çıkmıştı.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

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5)ANNESİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN 8 AYLIK BEBEĞİN CENAZESİ ALINDI

MERSİN\'de annesi tarafından boğazı kesilerek öldürülen 8 aylık Firdevs Tufan\'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından, yakınlarına teslim edildi.

Mut ilçesine bağlı Yalnızca Mahallesi\'nde dün gece meydana gelen olayda, eşiyle sorunlar yaşan 4 çocuk annesi Ayşe Tufan, bir süre önce 8 aylık kızı Firdevs\'i de yanına alarak evi terk edip, ailesinin yanına yerleşti. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Tufan, kızı Firdevs\'in dün akşam boğazını keserek öldürdü. Ayşe Turan daha sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesti. Komşusunu ziyarete giden Tufan\'ın annesi Ayşe Karayer, eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Kızı ve torununu kanlar içinde bulunca şoka giren Karayer, komşularını ve 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Firdevs bebeğin öldüğünü belirledi. Çok kan kaybeden Ayşe Turan ise Mut Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tufan, Adana\'daki bir hastaneye sevk edildi. Olayın ardından Firdevs bebeğin cenazesi bugün Adana Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Otopsisi tamamlanan bebeğin cenazesi aile yakınlarını tarafından alınarak, defnedilmek üzere Mut ilçesine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu tabelası

- Cenaze nakil aracının görüntüsü

- Tabutun araçtan çıkarılması

- Bebeğin cenazesinin tabuta konulması

- Amcasının cenaze aracına binmesi

- Cenaze aracının Adli Tıp Kurumu\'ndan ayrılması

- Adli Tıp Kurumu\'nun genel görüntüsü

Haber-Kamera: Veysel DOGUÇ/ ADANA ,(DHA)

Süre: 01\'15\" Boyut:76,2 MB

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6)ANNESİNİ DÖVEN BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ



KAYSERİ\'de, zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan Huntington hastası olan Furkan Değirmenci (23), aynı hastalıkla mücadele eden babası Hamza Değirmenci\'yi (52), annesini dövdüğü gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün gece merkez Kocasinan ilçesi Serçeönü mahallesi Saray Caddesi Erciyes Siteleri\'ndeki binanın 2\'nci katındaki dairede meydana geldi. Eve geç gelen işçi emeklisi Hamza Değirmenci, 25 yıllık eşi Nebahat Değirmenci\'den çay demlemesini istedi. İddiaya göre, olumsuz yanıt alınca sinirlenen Hamza Değirmenci, eşini saçından sürükleyip, mutfağa götürmek istedi. Bu sırada oğlu asansör tamircisi oğlu Furkan Değirmenci girdi. Baba ile oğlu arasındaki tartışma büyüdü. Furkan Değirmenci, mutfak tezgahı üzerinde duran ekmek bıçağıyla babasını boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, öldürdü.

Furkan Değirmenci, daha sonra polise teslim oldu. Furkan Değirmenci\'nin polise verdiği ilk ifadesinde, \"Babam anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Olay sırasında da öyle oldu. Annemi saçlarından sürükleyerek, döverek mutfağa götürürken, \'Yapma\' diye bağırdım. Beni de tehdit ederek, üzerime yürüdü. Sonrasında kendimi kaybettim\" dediği öğrenildi.

Öldürülen Hamza Değirmenci ve cinayet şüphelisi oğlu Furkan Değirmenci\'nin genetik bir nörolojik hastalık olan Huntington hastası oldukları da bildirildi. Furkan Değirmenci, poliste ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek. Hamza Değirmenci\'nin cesedi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

HUNTİNGTON HASTALIĞI NEDİR?

Huntington; genetik bir nörolojik hastalık olarak biliniyor. Hastalarda bazı hareket bozukluklarının yanı sıra mental gerilik görülüyor. Huntington: beynin belirli bölümlerinde hasar oluşturan genetik bir hastalık. Bu hasar hastalarda zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açıyor. Daha ileri safhalarda mental geriliğe (zekâ geriliği) yol açabiliyor. Duygusal sorunlara neden oluyor. Baskın (dominant) bir gen ile aktarılan hastalık beyin ve sinir sistemini etkiliyor. Huntington hastalığı, (HH) “Huntington Koreasıö olarak da biliniyor. Bu hastalığa neden olan gen normalde beynin önemli fonksiyonlarının oluşturulmasında rol oynuyorr. Huntington hastalarındada bu gen, genin doğru şekilde çalışmasını engelleyen bir mutasyon (değişim) görülüyor. HH; aynı aile bireylerin de bile oldukça değişken seyrediyor. HH\'nin belirtileri hafif kontrol edilemeyen kas hareketleri, sendeleme, sakarlık, konsantrasyon eksikliği, kolayca depresyona girme ve kısa süreli hafıza kapasite kayıpları olarak sıralanabiliyor.

Görüntü dökümü

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- Cinayetin yaşandığı evden görüntü

- Eğitim ve Araştırma Hastanesi görüntü

- Ölen baba ve katil oğlunun kimlik fotoları

- Diğer detaylar

( Haber: Oktay ENSARİ- Kamera: Yasin DALKILIÇ KAYSERİ-DHA

(16 MB)

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7)PROFESÖR, KARDA UYUYARAK MÜLTECİ SORUNUNU DİLE GETİRDİ

ERZURUM\'daki Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, mülteci sorununa dikkat çekmek için, \'Yatak\' başlıklı farklı bir çalışmaya imza attı. Prof.Dr. Kavukcu, yatağını taşıdığı karla kaplı ovada kimi zaman uyudu kimi zaman da bir yaşam biçimini sergiledi.Daha önce şiddete yönelik yaptığı performanslarla tanınan Prof.Dr. Kavukçu, bu kez mülteci sorununu dile getirdi. Demirden yaptırdığı karyolayı fakültenin arkasındakı karla kaplı ovaya taşıyan Kavukcu, üzerine serdiği döşek ve yorganın içerisine girerek tepkisini ortaya koydu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ovada yaklaşık 3 saat boyunca kalan Prof.DR. Kavukcu, zaman zaman yatağın içerisinde girerek uyudu, çevresinde dolaştı ve yatağın üzerine kar atarak bir yaşam bicimini sergiledi. Savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin sorunlarını ilginç bir performansla ortaya koyan Prof.Dr. Mehmet Kavukcu, dünyada mültecilerin yanlızlaştırılmasına bir anlam veremediğini söyledi.

Projenin, mülteci sorununa değinen ve yerinden yurdundan edilen insanları anlatan bir dil olduğuna değinen Prof.Dr. Mehmet Kavukcu, günümüz sanatının dili ile gerçekleştirilen bu performansta, terör ve şiddete vurgu yapıldığını söyledi. İlk insandan günümüze, insan algısında yer alan insan-yatak olgusu, temelde korunaklı, saklı, güven veren bir mekana ihtiyaç duyduğunu ifade eden Prof.Dr. Kavukcu şunları söyledi:

\"Bu algıdaki insan yatak ilgisinden öte, açık mekanda adeta gök kubbeyi çatı yapmış, doğada yaşanabilecek olumsuz şartlara direnen, bir anlamda söz konusu olumsuz şartlara başkaldıran insanın görsel ve anlamsal sunumu hedeflenmektedir. Yakın perspektiften bakıldığında ise insanın yataktan doğayı izlemesi, gecenin ve gündüzün etkisindeki sonsuz uzamda varlığın kendisini sorgulaması, çağdaş bir sanat diliyle sunulmaktadır. Aynı zamanda kendi ile baş başa kalan insan, sonsuzluk ilişkisi içerisinde zayıflığını, gücünü, yalnız bırakılmayı, terkedilmeyi çözümleme çabasına girecektir. İnsan-yatak performansı, doğanın çekirdeği hükmünde olan insanın, yaşamındaki gereksinimlerinin en önemlilerinden biri olan barınmayı kaybetmesi ya da ona bunun kaybettirilmesi, tacize açık durumda işgale uğramış halini anlatır. Bu performans şiddet ve terörizmin açıkça tehdit ettiği insandaki başkaldırıyı uyandırmayı hedeflemektedir. Günümüz insanının yaşadığı güvensizlik, korku, dehşet gibi duyguları anlatma çabasındadır. Çalışmada, terörün dünyayı ve ülkemizi sardığı-kuşattığı bu günlerde, insanlığa yaşattığı ve yaşatabileceği şiddet ve güvensizlik ortamını sert bir tepkiyle sorgulamak amaçlanmıştır. Terör ve orantısız şiddete, öncelikle insan ve çağdaş bir sanatçı bilinci ile bir duruş sergilenmesi hedeflenmektedir.\"

Kavukcu, çalışmasında günümüz koşullarının getirdiği bir sonuç olarak insananın yalnızlaşması ya da yalnızlaştırılmasına da vurgu yaptığını söyledi.

Görüntü Dökümü

-------------------------- (SD)

-Mehmet Kavukcu\'nun karda sergilediği çalışması

-Mehmet Kavukcu\'nun acıklaması

Haber-Kamera: ERZURUM, (DHA)

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8)BİTLİS\'TE 174 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

BİTLİS\'te dünden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, 174 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis\'te uzun süreden bu yana devam eden açık ve güneşli hava, dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla devam eden kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi bulurken, 174 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri de yoğun bir çalışma başlattı. 9 şantiyede 70 iş makinesi ve 90 personelle çalışmalar sürdürülürken, kar yağışının yarın da devam deceği belirtildi.

Görüntü dökümü

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-Kar altında kalan araçlardan detaylar

-Araçlarını temizleyen vatandaşlar

-Ağaçlardan detaylar

-Kar altında işine giden vatandaşlar

-Karda ilerleyen araçlar

-Detay görüntüler

Haber-Kamera:Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

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9)GERGER\'DE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ



ADIYAMAN\'ın Gerger ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar, kar yağışı nedeniyle bugün için 1 gün tatil edildi.

Gerger Kaymakamlığı\'ndan yapılan açıklamada, taşımalı eğitim yapılan okulların kar nedeniyle tatil edildiği belirtilerek, \"İlçemizde bulunan köylerdeki ve yüksek kesimlerdeki yoğun kar yağışı nedeniyle Gölyurt, Gürgenli, Ağaçlı, Çobanpınar ve Oymaklı köylerindeki taşıma merkezi olan okullarımızda eğitime 18.01.2018 Perşembe günü 1 gün ara verilmiştir\" denildi.

Haber- Mahir ALAN-Adıyaman / Gerger (fotoğraflı)

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10)MUŞ\'TA İKİ MEVSİM BİR ARADA



SON yılların en kurak kışının yaşandığı Muş\'ta, ova köylerinde ilkbaharı aratmayacak hava hakimken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor. Merkez Çatbaşı köyü sakinleri, kuraklık nedeniyle cami imamıyla birlikte \'kar duası\'na çıkarken, bin 800 rakımlı merkez Çengilli köyünde ise kış, tüm şiddetiyle yaşanıyor. Muş\'ta iki mevsimin bir arada görüldüğünü söyleyen Çengilli Köy Muhtarı Alaattin Yöndem, \"Ovadaki köyler, baharı bizim gibi dağ köylerindekiler ise kışı yaşıyor. \'Kışın iki yüzü\' dedikleri bu olsa gerek. 3 kilometre uzaklıktaki köylerde koyunlar, doğada otlarken, bizi hayvanlara karlar içinde yem veriyoruz\" diye konuştu.

Köyde geçimini hayvancılıkla sağlayan Mustafa Yöndem ise küçükbaşların dışarıda yemlendiğini belirterek, saman ve otları sırtlarında ya da kızakla taşımak zorunda kaldıklarını söyledi. Kar yağışının ve soğuk havanın çalışmalarını etkilediğini kaydeden Yöndem, yaşamlarını sürdürmek için her gün bu işleri yapmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Öte yandan kuraklık nedeniyle bir süre önce \'kar duası\'na çıkan Çatbaşı köyü imamı Ayhan Aymelek de \"Kışın karın yağması kadar iyi bir şey olamaz. Dağ köylerindekiler, bunun kıymetini bilsinler. Kuraklık yaşanırsa herkes perişan olur\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Köyden genel detaylar

-Hayvan yemlerinin kızakla, sırtta taşınmasından detaylar

-Hayvanların yem yemeye gelişlerinden detaylar

-Röportaj

-Hayvanların ormanlık alandan kar üzerinde gelmesinden detaylar

Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUS, (DHA)

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11)UYUŞTURUCU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde jandarma ve polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda H.S., S.B., B.G., M.Ç., F.Ç., A.D., C.K., F.N., M.K., M.T., M.T., Ö.T.\'yi; Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri de H.B., H.Ş., İ.B.\'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, 80 uyuşturucu hap, bir miktar eroin, 1.70 gram metamfetamin, satışa hazır vaziyette 500 gram esrar, uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan 2 cam düzenek ve 5 pipet ele geçirildi.

Jandarma ve polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

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- Adliye dış plan görüntü

- Şüphelilerin getirilmesi

(HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA, (DHA)

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12)HASTALARA TÜRKÜLER SÖYLEYİP MORAL VERDİLER

ZONGULDAK Ereğli Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi\'nde yatarak tedavi olan hasta ve hasta yakınları, üniversite öğrencilerinin bağlama ve gitar eşliğinde söylediği türkülerle moral buldu.

Ereği Devlet Hastanesi\'nde 3 sene önce kurulan ve durumu ağır olan hastaların tedavi gördüğü Palyatif Bakım Merkezi\'nde hasta ve hasta yakınlarına moral olması amacıyla etkinlik düzenlendi. Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi\'nde eğitim gören öğrencilerin bağlama ve gitar çaldığı, türkülerin söylendiği etkinliğe katılan hasta ve hasta yakınları şarkılarla moral buldu. Hastalar söylenen türkülere eşlik ederek keyifli anlar geçirdi.

Ereğli Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi Sorumlu Hemşiresi Müşerref Bostancı, ilk kez yaptıkları etkinliğin hem hastalara hem de yakınları tarafından çok beğenildiğini söyledi. Etkinliği devamlı olarak yapmayı planladıklarını belirten Bostancı, \"Hasta ve hasta yakını refakatçilerimize moral depolamak için böyle etkinlikler yapmayı planlıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Palyatif Bakım merkezi

-Hasta ve hasta yakınlarının şarkılara eşlik etmesi

-İkramlar

-Müşerref Bostancı ile röportaj

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

(2.39-158 MB)

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