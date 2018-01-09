DHA YURT BÜLTENİ-5

1)TURGUTLU\'DA YOĞUN SİS

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle karayolunda araç yoğunluğu oluştu. İzmir- Ankara karayolunun Turgutlu ilçesi güzergahında, geceden itibaren yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi oldukça düşerken, yolda bu nedenle araç yoğunluğu oluşmaya başladı. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi\'nden Derbent Mahallesi\'ne kadarki 10 kilometrelik bölümde etkili olan sis yüzünden sürücüler ulaşımda sıkıntı yaşamaya başladı. Yol üzerinde birçok maddi hasarlı kaza meydana geldi. Sabaha karşı kent içinde de kendini gösteren sis, havanın ağarmasıyla birlikte buradaki etkisini yitirdi. Trafik ekipleri, sisin etkili olmayı sürdürdüğü karayolunda önlem aldı, sürücüleri, yakın takipten kaçınmaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Sürücüler ise herhangi bir kaza yaşanmaması için karayolunda yavaş ilerliyor.

Görüntü Dökümü

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Not: Sürücü cep telefonu görüntüsü)

- Sisli yoldan görüntü

- Araçlardan görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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2)KAPADOKYA’DA NEFİS SİS GÖRÜNTÜSÜ

TÜRKİYE’nin en önemli doğal,kültür ve tarih merkezlerinden biri olan Kapadokya ile bütünleşen özelliğe sahip Peribacaları,yoğun sisin görüldüğü bölgede görünümleri ile de nefis bir görüntü ortaya çıkartıyor. Nevşehir’de iki günden beri etkili olan sis,peribacalarının bölgede en yoğun olarak bulunduğu Uçhisar Kalesi’nin hemen altındaki Cevizli mevkiinde görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesine neden oldu. Yaşanan sis olayına karşın,bölgeye adeta akın eden Japon turist grupları yoğun siste fotoğraf çekip müzeleri’de ziyaret etme imkanı buldular. Peribacalarının sis ile kaplı görüntüsü bölgedeki görünümü oldukça farklı bir hale getirdi.

Görüntü Dökümü

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-Göreme’de Peribacalarını etkisine alan sisten genel ve detay görüntü

-Japon turistlerin sisli peribacalarını görüntülemeleri

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

DV 1 Dosya 47 Saniye 79 -MB

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3)AYAĞI KESİLEN, GÖZÜ GÖRMEYEN KADINA \'AĞIR ENGELLİ DEĞİL\' RAPORU VERİLDİ

ŞANLIURFA\'da, 1 ayağı kesik, bir gözü görmeyen, böbrek rahatsızlığı ve kalçasında kırık olan 76 yaşındaki Sultan Eren\'e, evde bakım hizmeti almak için başvurduğu hastanede yüzde 79 \'ağır özürlü değil\' raporu verildi. 1 yıldan bu yana yatalak annesine bakan Mehmet Eren, bakıcı yardımı alamamalarına neden olan rapora tepki gösterdi. Eyyüp Peygamber Mahallesi\'nde eşi ve oğlu ile birlikte aynı evde oturan şeker hastası Sultan Eren, geçen yıl dengesini yitirince düşüp, kalçasını kırdı. Tedavisi yapılan kadın getirildiği evde rahatsızlığının ilerlemesinin ardından tekrar kaldırıldığı hastanede sağ ayağı kesildi. Sol gözü de görmeyen kadının zamanla böbrek fonksiyonları da kaybolmaya başladı. Bunun üzerine Sultan Eren\'in yakınları bakıcı yardımı almak için Aralık ayında hastaneye başvurdu. Hastane komisyonunun yaptığı değerlendirme sonunda Sultan Eren için vücut fonksiyonlarının yüzde 79 kaybolduğu belirtilerek rapor düzenlendi. Ancak komisyon üyeleri kadının bu durumu günlük aktivitelerini başkasının yardımı olmadan yapabileceğine kanaat getirilerek \'Ağır özür\' kapsamına alınmadı. Ağır özürlü olmadığı yönünde karar verilince de Sultan Eren için bakıcı maaşı bağlanması talebi kabul edilmedi. Annesinin son 1 yılda tek başına hareket edemediğini ve kalçasındaki kırık, bir gözünün görmeyişi nedeniyle yatalak durumda olduğunu belirten oğlu Mehmet Eren (28), rapor ile şoke olduğunu söyledi. Şeker hastalığı nedeniyle sol ayağını yaralar kaplayan annesini yeniden hastaneye yatıran Mehmet Eren, annesi için düzenlenen rapora anlam veremediğini söyledi. Tek başına yerinden bile kalkamayan annesinin altını temizleyip, yemeğini kendisinin yedirdiğini anlatan Mehmet Eren, şöyle dedi: \"Anneme bakıcı maaşı bağlanması için heyet raporuna müracaat ettik. Raporda özür oranı yüzde 79 gösterildi. Fakat \'Ağır özürlü\' olmadığı belirtildi. Ağır özürlü kısmına \'Hayır\' yazıldığı için raporun oranı kaç olursa olsun bakıcı maaşı alamıyoruz. Annemin bir bakıcıya ihtiyacı var. Şu anda bensiz hiçbir şey yapamıyor.\"Rapora itiraz edeceklerini anlatan Mehmet Eren, ikinci kez annesinin durumunu değerlendirmesini isteyecekleri sağlık heyetinin bu kez bakıcı maaşı bağlanması yönünde rapor düzenlemesini umduklarını ifade etti. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri raporun heyet tarafından verildiğini ve hastanın itiraz etmesi halinde durumun yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

Görüntü Dökümü

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- Hastane servisinde yatan yaşlı kadın

- Ayağı kesik olan yaşlı kadına yardımcı olan oğlu Mehmet Eren

- Annesinin sağlık durumunu anlatan Mehmet Eren

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 195 MB

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4)ADANA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

ADANA\'da polisin şüphe üzerine durduğunu kamyonette 23 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi D-400 karayolundaki uygulma noktasında şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, gizli bölmelerde 23 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü H.C. (49) emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Polis köpeğinin araçta arama yapması

- Polis köpeğinin narkotik maddeyi bulması

- Polisin narkotik maddeyi çıkarması

- Emniyette çekilen narkotik madde fotoğrafı

SÜRE:01\'02 BOYUT:63 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera / ADANA,(DHA)

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5)VAN\'IN TARİHİNİ SERAMİĞE İŞLİYORLAR

VAN\'da geleneksel, sanatsal ve kültürel değerlerin işleneceği özel seramik kursu açıldı. Yoğun ilginin gösterildiği kurslara katılanlar hem kaliteli zaman geçiriyor hem de stres atıyor. Van\'da \'Pandora\' ismi ile açılan özel seramik kursu, Vanlı sanatsever ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. İlk olma özelliği taşıyan kursa katılanlar, boş zamanlarını değerlendirirken, aynı zamanda meslek öğrenme olanağına kavuşuyor. Eskişehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu Zeki Sarıca, 7 bin yıl önce Van\'da seramik üretildiğini, bunu tekrar hayata geçirmeyi amaçladıklarını belirterek şöyel konuştu: \"Burası doğudaki ilk ve tek özel seramik atölyesi. Burada geleneksel ve sanatsal ürünler üretiyoruz. Daha çok yerli malzeme kullanıyoruz. Buradaki çamurları, toprağı değerlendirmeye çalışıyoruz. Van\'ın geçmiş tarihinde burada yaşayan medeniyetlerin üretmiş olduğu ürünleri tekrar canlandırmak istiyoruz. Çıkış noktamız; Urartu medeniyeti diyebilirim. Van\'da seramik atölyesi yoktu. Sanatsal anlamda, atölye bazında az yer vardı. Ben de okulunu okuduğum bu mesleğin unutulmasını istemiyordum. Bu sanatın Van\'da da icra edilmesini istedim, o yüzden böyle bir atölye açtım. Burada hem geleneksel anlamda hem de sanatsal anlamda üretim yapıyoruz.\"

Sarıca, kursa katılan yetişkin bireylerin iş stresinden ve monoton hayattan kurtulmak için seramik kursunu tercih ettiklerini de belirterek, \"Bu işi seven, gönül veren öğrencilere, yetişkinlere kurs da veriyoruz. Kurslarımıza hafta sonunda okul çağındaki öğrenciler geliyor. Hafta içi de yetişkinlere yönelik kurslarımız var. Genelde kurslarımıza gelen kişiler iş stresini atmak için, monoton hayattan kurtulmak için gelip burada hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar, stres atıyorlar. Çünkü çamurun meditasyon özelliği var.\" dedi.

Resmi kurumlar, kafe ve restoranlardan sipariş aldıklarını da anlatan Sarıca, şöyle dedi:

\"Genelde sipariş üzeri çalışıyoruz. Ürünlerimiz el yapımı olduğu için, endüstriyel anlamda kafeler, restoranlar tercih ediyor. Yaptığımız sanatsal ürünler oluyor, onları da resmi kurumlar hediyelik eşya amacıyla alıyor. Turistik, hediyelik eşya üretiyoruz. Bu anlamda burada boşluk vardı. 7 bin yıl önce Van\'da seramik üretiliyordu. Bunu tekrar hayata geçiriyoruz. Bunu önemsiyoruz, önemsenmesini de istiyoruz. Seramik üretimi artmalı ve desteklenmeli. İnsanlar gelsin, görsün atölyemizi, çamura dokunsun. Özellikle çocuklar muhakkak görmeli çünkü şehir hayatında neredeyse toprak ile temasımız kesildi. Biz burada hem eğlenelim, hem öğrenelim, hem de toprağa dokunalım kötü enerjimizi atalım.\"

Görüntü Dökümü

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-Seramik atölyesi

-Atölyede çalışanlar

-Kurs gören öğrencilerin seramik çalışmaları

-Yapılan seramiklerden detaylar

-Çalışma yapılırken detaylar

-Yapılan röportajlar

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-