DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ÖLÜME GÖTÜREN ZIPLAYARAK ATLAYIŞ POZU KAMERADA

ŞANLIURFA\'da doğum gününde kentin simgesi olan tarihi Urfa Kalesi\'nden zıplayarak fotoğraf çektirmek isteyen 8 çocuk babası 39 yaşındaki Halil Dağ\'ın kaleden düşme anına ait görüntüler ortayı çıktı. Pazartesi günü arkadaşlarıyla birlikte Urfa Kalesi\'ne çıkan Halil Dağ, son günlerde sosyal medyada hızla yayılarak popüler olan zıplayarak atlama pozu için bir kayanın üzerine çıktı. Bu sırada arkadaşı ise Halil Dağ\'ın fotoğrafını ve videosunu kayıt altına aldı. Kayanın üzerinde üçe kadar saydıktan sonra ellerini havaya kaldırarak \'Ya Allah\' diyerek atlayışını yapan Dağ, bulunduğu 2 metrelik alanda dengesini kaybederek yaklaşık 40 metreden aşağıya düştü. Ağır yaralanan ve götürüldüğü hastanede kurtarılamayan Dağ\'ın son anları arkadaşının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Kalenin yamacında bulunan kayanın üzerine çıkan Halil Dağ

- Üçe kadar saydıktan sonra kayanın üzerinden atlayan Dağ

- Dengesini kaybeden Dağ, kalenin yamacından aşağıya düşmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber- Kamera: ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 3MB

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2)ZONGULDAK MERKEZLİ 5 İLDE SAHTE ÇAĞRI MERKEZİ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

ZONGULDAK merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Bilecik\'te düzenlenen operasyonda, çağrı merkezi üzerinden ulaştıkları kişileri sağlık sigortası yapma veya yenileme vaadiyle kredi kartı bilgilerini alarak dolandıran 4\'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonu Twitter hesabından duyuran İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, \"İnsanımıza tasallut olmuş bir çete elimizde. Mağdurların hikayelerini topluyoruz memleketten. Nefsinize hakim olun. Kimse kimseye iyilik yapmaz\" dedi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takip ardından Zonguldak\'ın yanı sıra İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Bilecik\'te operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4\'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

DOLANDIRILAN SAYISI ARTABİLİR

Zonguldak merkezli çalışan şebekenin çağrı merkezi üzerinden aradıkları kişileri, sağlık sigortası yapma veya yenileme vaadiyle kredi kartı bilgilerini aldıkları ve bu şekilde dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında 40\'a yakın kişinin bu yolla dolandırıldığı tespit edildi. Devam eden soruşturma kapsamında bu sayının artabileceği öne sürüldü.

EMNİYET MÜDÜRÜ OPERASYONU TWITTER DAN DUYURDU

Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, operasyonu twitterdaki hesabından duyurdu. Çetenin ellerinde olduğunu ifade eden Turanlı, açıklamasında şöyle dedi:

\"İnsanımıza tasallut olmuş bir çete elimizde. Mağdurların hikayelerini topluyoruz memleketten. Nefsinize hakim olun. Kimse kimseye iyilik yapmaz. Çok biliyor, heves ediyorsanız, onlar sizi aramasın. Mobili seviyorsak, işlemleri doğru telefondan siz başlatın. Zonguldak’ta \'sözde call center\' kurmuşlar ve buradan memleketi dolandırmışlar. Enseledik de insanımız yurdum insanı. Bu şeytanlar şeytan oldukça çok işimiz var çok\"

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

-Acil servis önünden detay

Süre: (1.30) Boyut: (92 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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3)İKİ AYRI KUYUMCUDAN HIRSIZLIK TEŞEBBÜSÜNE 3 GÖZALTI

DENİZLİ\'de iki ayrı kuyumcu dükkanının alarm kablolarını keserek çelik kasalarını oksijen kaynağıyla açmaya çalışan, ancak başaramayan 3 zanlı, polis tarafından yakalandı.

Geçen yıl eylül ve kasım aylarında Kaleiçi Çarşısı\'nda iki ayrı kuyumcuya kapılarını kırarak giren hırsızlar, yanlarında getirdikleri oksijen kaynağıyla altınların bulunduğu çelik kasaları açmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayan zanlılar, kaçtı. Polis ekipleri, kuyumculardaki hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. İşyerlerindeki güvenlik kamera kablolarının zanlılar tarafından kesilmesi üzerine, çevre işletmelerdeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Hırsızlık Bürosu ekipleri, 147 ayrı işyerinin güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Zanlıların Ü.D., Ö.Ö. ve H.D. olduğu tespit edildi. Zanlıları yakalamak için geçen perşembe günü operasyon düzenledi. Polis ekipleri, 3 zanlıyı da yakalayarak gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.D. ile Ö.Ö. tutuklanırken, H.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kasım ayında hırsızlık yaşanan kuyumcudan çekilen görüntü (arşiv)

- Çelik kasadan görüntü

- Hırsızlık zanlılarının adliyeye çıkarılması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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4)ORTACA\'DA DİYANET\'E TEPKİ

MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde bir araya gelen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ortaca Temsilciliği üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın resmi internet sitesindeki buluğ çağı tanımlamasına tepki gösterdi.

KESK Ortaca Temsilciliği üyeleri, Ortaca Cumhuriyet Meydanı\'nda basın açıklaması yaptı. Ortaca Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Karaçelik ve CHP İlçe Başkanı Mehmet Setkaya ile Atatürk Düşünce Derneği, Pirsultan Abdal Derneği, Eğitim Sen Köyceğiz Temsilciliği üyeleri ve vatandaşlar da açıklamaya katılarak destek verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın resmi internet sitesindeki buluğ çağı tanımlamasına tepkili grup, \'Çocuklarımızı, gericiliğe teslim etmeyeceğiz. Diyanet, peşindeyiz\' yazılı pankart açtı. \'Diyanet boş ol, boş ol, boş ol\' yazılı dövizler taşıyan topluluk adına basın açıklamasını, Eğitim-Sen Ortaca İlçe Başkanı Galip Tüzün okudu. Hükümeti de eleştiren açıklamada, şu ifadelere yer verildi: \"Bizler, Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle yaratılmaya çalışılan bu karanlığı Ensar\'dan, Aladağ\'dan, Dikili\'deki yurtlardan tanıyoruz. Kadınları kamusal alandan uzaklaştırmaya, bağımlı kılmaya, sömürüyü derinleştirmeye çalışan, çocuk istismarını teşvik eden yasal düzenlemeleri ve söylemleri reddediyoruz. Çocuklarımızın, çocuk yaşta evlendirilmediği, işçileştirilmediği, çocukluklarının çalınmadığı bir dünyayı kendi ellerimizle kuracağız. Çocukların şen kahkahalarla, özgürce oynadığı, eğlenerek öğrendiği bir eğitim ve yaşam için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Gerici, dinci AKP iktidarının kadın ve çocuk düşmanı politikalarına asla teslim olmayacağız. Emeğine, bedenine, kimliğine sahip çıkan kadınlar olarak bu karanlığı yırtacağız. Laikliği ya kazanacağız ya kazanacağız. Barış içinde bir arada yaşamı kuracağız. Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılsın, yerine çocuk parkı yapılsın.\"

Eylemciler arasındaki 9 yaşındaki Ela Ç. de konuşma yaptı. Kendisinin de 9 yaşında olduğunu söyleyip, çocukların evlenmemesi gerektiğini söyledi.

Basın açıklaması sonrasında grup sesizce dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Basın açıklamasından görüntü

- Galip Tüzün\'ün konuşması

- 9 yaşındaki Ela Çankaya\'nın konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)

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5)İYİ PARTİ\'NİN BODRUM TAKIMI BELLİ OLDU

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı\'nın, yönetim kurulu kadrosu tanıtıldı. Bodrum\'da geçen aralık ayında İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Mehmet Onur Şahbaz\'ın kurucu ilçe başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından yönetim kurulu kadrosu da belirlendi. Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi\'nde düzenlenen etkinlikle, İYİ Parti Bodrum Kurucu İlçe Başkanı Mehmet Onur Şahbaz, yönetim kurulunu tanıttı. Etkinliğe, Partinin Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyesi 21. Dönem Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, Mahalli İdareler Başkanlığı Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın basın danışması gazeteci Can Pulak, Bodrum Belediyesi bağımsız meclis üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Konuşma yapan Şahbaz, \"İçimizde uzun zaman çeşitli siyasi partilerde veya sivil toplum kuruluşlarında görev almış çok değerli ve tecrübeli ağabeylerimiz ve ablalarımız da var. Ülkedeki gelişmeleri dikkatle takip etmiş ama aktif siyaset sahnesinde hiç rol almamış olan birçok arkadaşımız da var. Ev hanımı da var, çiftçi de var. Mimar da var, işçi de var. Sol görüşlü de var, sağ görüşlü de. Bodrum\'da doğup büyümüşü de var, sonradan gelip yerleşmişi de. Farklılıklarımız bizi daha güçlü ve demokratik kılıyor. İnançlara ve düşüncelere sonsuz saygımız var elbet ama bizi asıl bir arada tutan ortak yönlerimiz var. Hepimiz Atatürkçüyüz, hepimiz laik, demokratik Türkiye Cumhuriyetini ve onun Misak-ı Milli ile sınırları çizilmiş ve atalarımızın kanıyla sulanmış sınırların bölünmez bütünlüğünü savunuyoruz. İster ulusalcı deyin ister milliyetçi, hepimiz vatanseveriz, memleket sevdalısıyız\" dedi. Kurucu İlçe Başkanı Şahbaz, Genel Başkan Meral Akşener\'in ifadelerini kullanarak, \"Size söz veriyoruz, Vallahi de çok çalışacağız, billahi de çok çalışacağız\" diyerek konuşmasını tamamladı.Partinin İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, Mahalli İdareler Başkanlığı Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyesi 21. Dönem Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun\'un konuşmalarının ardından da ilçe yönetimi tanıtıldı.Mehmet Onur Şahbaz başkanlığındaki yönetim kurulu; Yaşar Kefeli, Hatice Aker, Nevzat Kanber, Melek Yılmaz, Semih Nalbantoğlu, Serhan Kaya, Cemil Haldız, Barboros Kaplan, Seha Ergene, Betül Köseoğlu, Ersan Öktür ve Dilek Miral\'dan oluşurken, tüm kadroda partililere tanıtıldı. Şahbaz ve diğer partili katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. Etkinlik, düzenlenen kokteylle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıdan genel detay görüntüler,

- İYİ Parti Bodrum Kurucu İlçe Başkanı Mehmet Onur Şahbaz\'ın açıklamaları,

- Yönetim kurulu üyelerinin toplu fotoğrafı vardır.

Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla), DHA)