DHA YURT BÜLTENİ 5

Rize’de 38 köy yolu ulaşıma kapandı

RİZE’de özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize’de önceki geceden itibaren başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Çamlıhemşin, Hemşin, Kalkandere ve İkizdere ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı. İl genelinde 38 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Genel Sekreterliği ekipleri kardan dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Bu arada Rize’nin ünlü Ayder Yaylası’nda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ayder yaylası kar detayları

Araçlardan detaylar

Yolda bekleyen otobüs

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE- (DHA)

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Mardinli Süryaniler\'den Kudüs tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasına, Mardin\'de yaşayan Süryaniler tepki gösterdi. Süryani Protestan Kilisesi Başpapazı Ender Peker, Kudüs\'ün sıradan bir toprak parçası olmadığını belirterek, Kudüs\'ün, Yahudiler, Müslümanlar ve Hırıstiyanlar için önemli ve kutsal bir kent olduğunu söyledi.

Süryani Protestan Kilisesi Başpapazı Ender Peker, Kudüs’ün asla sıradan bir toprak parçası olmadığını ve tüm dinler için kutsal bir öneminin olduğunu söyledi. Kudüs\'ün bir isminin de barış şehri, selamet şehri anlamına gelen Darus-Selam olduğunu hatırlatan Peker, Amerikan\'ın kararının yanında İsrail\'in de Kudüs\'ü başkent ilan etmesini tasvip etmediklerini söyledi. Kudüs\'ün Hıristiyan alemi için de büyük bir önem arz ettiğini ve hac merkezi olduğuna dikkat çeken Ender Peker, \"Kudüs, hem Yahudiler, hem Müslümanlar ve hem de Hıristiyanlar için önemli bir şehirdir. Hıristiyan alemi için daha da büyük bir önem arz ediyor. Kudüs\'teki Kıyamet Kilisesi Hıristiyan Alemi için hac merkezi konumundadır. Katolik ve Ortodoks mezhepleri için burası hac merkezidir\" dedi. Kudüs\'ün çözümüne din adamı gözü ile yaklaştığını ancak çözümünün siyasetçilerde olduğunu söyleyen Başpapaz Ender Peker, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Bu konunun çözümü için siyasiler ne konuşur ne görüşür o kadar ilgilenmiyorum. Ancak, ben bir din adamıyım ve olaya dini çerçeveden bakıyorum. Dini çerçevede de Kudüs kutsal bir yerdir. Birçok peygamberin üzerinden geçtiği bir yerdir. Burada kaldığı yaşadığı ve öldüğü bir yer, mukaddes bir yerdir. Barış anlamına gelen isminde olduğu gibi hangi milletten hangi dinden olursa olsun insanların orada bir arada barış içerisinde yaşaması gerekir diye düşünüyorum. Kudüs\'ün formülünü siyasilerin bulması lazım. Nasıl yapacaklarını ben de bilmiyorum ama Kudüs\'ün dini bir yer olması, manevi kutsal bir yeri olmasından siyasetle pek bir bağının da olmaması da gerekiyor. Onun için siyasetin dışında kalırsa iyi olur. Ama bu da bir gerçek ki Kudüs\'ü siyasetin dışında bırakması gerekenler bile yine siyasetçilerdir. Ben kalkıp diyemem söyle yaparım böyle yaparım. Ama siyasetçiler bir araya gelir konuşurlar sonuç itibariyle iş siyasetçiler de bitiyor. Bizim elimizden gelen duadır. Bizler de dua ediyoruz. Hatta son zamanlarda bu meselenin çözümü için on üç kilise olarak mektup yazıldı Trump\'a. Kendisinden konunun çözümü için daha farklı yaklaşmasını istemiştik ama siyasetçiler genelde kendi menfaatleri için çalışırlar. Umuyoruz ki burası yine barış şehir olur ve bütün Ortadoğu\'ya da barışı getirir\" dedi.

Süryani Cemaatinden 73 yaşındaki telkari ustası Suphi Hindiyerli ise, Küdüs\'ün 3 semavi dinin ortak şehri olduğunu ifade ederek, \"Kudüs başkent olmasın, Kudüs yalnız Yahudilerin değildir. Burası Hıristiyanların, Müslümanların ve Yahudilerin ortak yeridir. Kudüs\'ün başkent yapılmaması lazım, Yahudiler\'den rica ediyorum, yapmayın kötü olur, insanlar ızdırap çekerler. Filistin ve İsrail arasında yine savaş çıkar, yine kan dökülür, insanlar mahvolur, aç kalırlar, susuz kalırlar, savaş içinde bir parça ekmek bulamazlar\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Kilise ve camilerden görüntü,

-Papazdan ve kiliseden detaylar

-Papazın açıklamaları,

-Süryani Ustadan görüntü,

-Çalışması ve açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-

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Akşener, Diyarbakır\'da 3 dilli pankartlar ile karşılandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şırnak ve Cizre ilçesine gitmek için geldiği Diyarbakır Havalimanında Türkçe-Kürtçe ve zazaca yazılı pankartlarla karşılandı. Akşener, seçim ittifakı ve barajın düşürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, seçim barajının yüzde 5 olması gerektiğini, İYİ Parti olarak Türkiye Milletvekili karvramını getireceklerini söyledi.

Şırnak ve Cizre ilçesine gitmek için uçak ile Diyarbakır\'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır Havalimanı\'nda Kürtçe, Zazaca ve Türkçe, \"Baba ocağına hoşgeldiniz\", \"Hoşgeldiniz Meral bacı\", \" Hoşgeldiniz Başbakanımız Meral bacımız\" yazılı pankartlarla karşılandı. Havalimanı önünde yöresel kıyafet giyen iki çocuk tarafından karşılanan Akşener, havalimanın VIP salonunda gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, 15 yıl aradan sonra Şırnak\'a gideceğini ifade ederek, bölge halkıyla bir araya gelip sorunlarını dinleyeceğini söyledi. Güneydoğu\'daki seçmenin AK Parti ile HDP arasında tercih yapmak zorunda bırakıldığını dile getiren Akşener, İYİ Parti olarak, güçlü bir alternatif oluşturduklarını aktardı. Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"15 yıl sonra Şırnak\'a gideceğim. 15 yıl öncesi ve bugün arasında ne kadar fark olduğunu çok merak ediyorum. Şırnak\'ta pek çok şey yaşandı. Oradaki vatandaşları dinlemek bizim görevimiz. Gittiğimiz her yerde insanlarımızın elini sıkıyoruz. Gittiğimiz yere bizden sonra ya diğer gün ya da diğer hafta bakanlar da gidiyor. Rakebet iyi bir şeydir. Türkiye\'de maalesef seçmenin seçenek sayısı ikidir. Doğu da batı da iki seçeneği vardır. Batıya gittiğinizde CHP ile AK Parti arasında tercihe zorlanan bir seçmen kitlesi var, Güneydoğu ve Doğu Anadolu\'ya geldiğimiz HDP ile AK Parti arasında tercih yapmak zorunda kalan seçmen kitlesi var. Biz güçlü ve alternatif seçenek oluşturuyoruz. Partimiz dikkatle izlenildiğine inanıyoruz. Türkiye\'nin yüzde yüzüne talibiz. Böyle olunca İYİ Parti\'nin kuvvetli bir seçenek olması seçmene iyi gelecektir. Çünkü, rekabet iyi bir şeydir. Şöyle anlatayım, Anavatan Partisi, Şırnak\'ta iktidarda ise, Refah Partisi ile DYP\'nin orada milletvekilleri olurdu. O iktidarda bir rahatsızlık olduğu zaman, derdinizin çözülmesiyle ilgili bir problem olduğunda diğer iki millletvekiline gitme durumunuz oluyordu. Bu durum iktidar partisinin seçmene daha iyi davranmasına neden oluyordu. Şırnak milletvekili Salih Yıldırım\'ı hatırlıyorum, bizi Meclis\'te lime lime ederdi, Şırnak\'ın sorunlarıyla ilgili. Şimdi bu kalmadı. Seçmen kutuplaşmasının olduğu yerlerde sizin sorunlarınız yerine daha farklı meselelerin gündeme geldiğini biliyorum. Biz bugün gezip vatandaşlarla bir araya geleceğiz. Biz programımızı yazdık ama seçime yönelik projelerimizi şehir şehir gezerek insanları dinleyip hazırlıyoruz.\"

\"İTTİFAK DEĞİL, İKTİDAR DİYORUZ\"

Seçim barajı ve seçim ittifakı konusuna da değinen Akşener, \"Parti programımızıda seçim barajının yüzde 5 olması gerektiği ve bir de Türkiye Milletvekili diye bir kavramı getiriyoruz. Bunun bir dağıtım sistemi var. Hangi şekilde olursa olsun barajı aşamayacak ama belli yerlerde güçlü siyasi alanlar var, onların da Meclis\'te temsilini sağlayacak önerimiz var. Ama bugün baktığımızda bizim baraj ile ilgili bir sorunumuz olmadığını, ittifak açısından da biz iktidar diyoruz\" dedi.

\"BABAMIN AİLESİ DİYARBAKIR\'DAN YUNANİSTAN\'A GİTTİ\"

Havalimanı önünde \'Baba ocağına hoşgeldin\' pankartıyla karşılanan Akşener, babasının ailesi Diyarbakır\'dan Yunanistan\'a gittiğini hatırlattı. Akşener, \"Babamın ailesi Yunanistan\'a Diyarbakır\'dan gitme. Burada Küçükkadı köy ile Büyükkadı köyü var, oradan gitme. Ben bunu yıllardır söylüyürum ama genel başkanlığına yürüyünce o zaman duyuruldu. DYP\'de ilk seçildiğim dönemlerde Salim Ensarioğlu\'na derdim, benimle iyi geçinin yoksa Diyarbakır\'dan aday olurum diye. Babamın tarafı buralıdır\"diye konuştu.

Akşener, açıklamasının ardından partililer tarafından davul zurnayla Şırnak\'a uğurlandı. Akşener, Şırnak\'taki ilk ziyaretin Cizre ilçesine yapmasının ardından kente giderek, Şırnaklılar\'la bir araya gelecek.

Görüntü Döküümü:

-Akşener için hazırlana Kürtçe, Türkçe ve Zazaca pankartlar

-Akşener\'in karşılanması

-Yöreles kıyafetli çocukların Akşener\'i çiçekle karşımalası

-Akşener\'in açıklamaları

-Davul zurna ile Şırnak\'a uğurlanması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) -

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84\'lük kayınpeder, evlenmesine karşı çıkan damadını öldürdü

KAYSERİ\'de, evli olan 84 yaşındaki Arif Metin, iddiaya göre ikinci evlilik yapmasını istemeyen kendisini dövdüğünü öne sürdüğü emekli işçi Adnan Fidan\'ı (56) av tüfeğiyle öldürdü.

Merkez Melikgazi ilçesi Küçükali Mahallesi\'nde yaşanan olayda, iddiaya göre uzun süreden beri evlenmek isteyen aynı zamanda evli olan Arif Metin ile damadı Adnan Fidan arasında evlenme yüzünden tartışma çıktı. Fidan\'ın kayınbabası Metin\'in evlenmesine karşı çıkması üzerine kavga büyüdü. Bunun üzerine çıkan kavgada kayınbaba Metin aracında bulunan av tüfeği ile altlı üstü aynı apartmanda oturduğu damadı , Karayollarından emekli işçi Adnan Fidan\'ı , binanın önünde yakın mesafeden ateş ederek, öldürdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri gönderildi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın cesediyle karşılaştı. Ayakta durmakta zorluk çeken, eli yüzü kan içindeki Arif Metin ise, sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Darp edildiği görülen katil zanlısı kayınbaba önce tedavi edildi. Sonra Adli tabiplikteki muayenesinin ardından Asayiş Şubesi Cinayet Bürosuna götürülerek, sorguya alındı. Polis olayla ve ortaya atılan iddalarla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Adli Tabipliğe getirilen katil zanlısı kayınbaba

-Olay yerine ölen Adnan Fidan

-Genel detay

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

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Manavgat\'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında Hasan Yıldırım (72) öldü, Ümit Şahin yaralandı.

Manavgat Acısu Caddesi\'nde dün akşam saatlerinde Ümit Şahin\'in kullandığı 07 L 9811 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak Sorgun Ormanı\'na takla atarak yuvarlandı. Otomobil bir ağaca çarparak durdu. Kazada yaralanan Ümit Şahin, yoldan geçen vatandaşların haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Şahin\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Manavgat\'taki diğer kaza ise Ulukapı Sülek Mahallesi\'nde meydana geldi. Hasan Yıldırım\'ın kullandığı 07 YES 51 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce bir ağaca ardından da bir evin duvarına çarptı. Olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekipleri Yıldırım\'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),(DHA)

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Lüks otomobil sahiplerini dolandıran suç örgütüne operasyon

ANTALYA merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, lüks otomobillerini satmak isteyenlerle bağlantı kurup, güven yoluyla milyonlarca lira vurgun yapan şebekenin 7 üyesi yakalandı. Şebeke üyelerinin, satıcıya güven verdikten sonra \'Havale yaptık\' yalanıyla kandırıp araçları üzerlerine geçirdikleri belirlendi.

Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otomobil dolandırıcılığı şebekesine yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. İki ay boyunca suç örgününü izleyen polis, geçen çarşamba günü 3 ilde eşzamanlı operasyon düzenledi. Antalya, İzmir ve Burdur\'daki operasyonlarda örgüt lideri H.G. ile C.K., M.A., F.Ö., H.G., A.D. ve İ.K. yakalandı. Antalya\'ya getirilen şüphelilerin, çok sayıda yakalama kararı ve sabıka kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Otomobil dolandırıcılığından milyonlarca lira vurgun yaptıkları belirlenen şüphelilerin, lüks yaşam sürdüğü ortaya çıktı. İfade alma işlemi tamamlanan şüpheliler, \'nitelikli dolandırıcılık\', \'suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak\' suçlarından sabah saatlerinden adliyeye sevk edildi.

DOLANDIRICILIK NASIL YAPILIYOR?

Yurt genelinde özellikle internet üzerinden lüks araçlarını satan kişileri hedef alan şebeke, bu kişilerle irtibat kurup kendilerini zengin müşteri gibi tanıtıyor. Şebeke üyeleri, pazarlığın ardından mesai saatinin bitimine yakın bir saatte notere gidip, düzenledikleri sahte evrakla paranın hesaba yatırıldığını söylüyor. Bununla yetinmeyen şebeke mensupları, satıcının şüphesini çekmemek için banka ile görüştürüp iki saat içinde hesaba geçeceği bilgisini verdiriyor. Şebeke üyeleri, hesabına para yatırıldığını düşünen satıcıların lüks araçlarını, hiç para ödemeden üzerlerine geçiriyor. İşlemin tamamlanmasının ardından satın alınan araç, vakit kaybetmeden üçüncü kişilere satılarak elden çıkarılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlıların şubeden çıkması

-Birlikte ekip arabasına yürümeleri

-Aracın hareket etmesi

-Asayiş dış plan

Haber - Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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Karabük\'te ağlatan kura

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Karabük\'te yapılan 167 konutun kura çekimi yapıldı. Kurada smi okunan bazı vatandaşlar gözyaşları döktü.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Soğuksu Mahallesi\'nde satışa sunulan 167 konut için Karabük Belediyesi Kent Meydanı Konferans Salonu’nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. 2+1 planındaki 133 konuta başvuran 186, 3+1 planındaki 34 konuta başvuran 103 kişi heyecanla bekledi. Kura sonucu ismi okunanlardan bazıları sevinç gözyaşı döktü. İsminin kurada okunmasının ardından annesi Şahsenem Karadağ ve eşi Ali Savaş ile mutluluk gözyaşı döken Seyhan Savaş\"Tek hayalimdi ev almak. Nasip odu. Çıkmaz diyorlardı ama çıktı. Mutluyum. Allah herkese nasip etsin\"dedi.

Eşi ve çocuklarıyla birlikte salona gelen Rabia Ulusoy\'da adının okunmasıyla sevinç gözyaşı döktü. Oğlu Kağan Emre annesine sarılarak sevincine ortak oldu. Rabi Ulusoy,\" Çok mutlu olduk. 12 yıldır kiradaydık. Çok istediğim bir şeydi. Nasip oldu\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İstiklal Marşı\'nın okunması

-Kura çekimi

- Kurada adı okununca ağlayan Seyhan Savaş\'ın konuşması

-Kurada adı okununca ağlayan Rabia Ulusoy\'un konuşması

HABER-KAMERA:BÜLENT DİKTEPE-KARABÜK- (DHA)

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Türkan Saylan doğum gününde Bodrum\'da anıldı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde gerçekleşen konserle, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) eski Genel Başkanı merhum Türkan Saylan\'ın 82. doğum günü kutlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ÇYDD Bodrum Şubesi\'nin destekleriyle, ÇYDD\'nin 8 yıl önce yaşamını yitiren merhum Genel Başkanı Türkan Saylan\'ın 82. doğum gününde anma konseri düzenledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Klasik Müzik Orkestrası tarafından Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi\'nde verilen konseri, aralarında CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen ve ÇYDD Bodrum Şubesi Başkanı Meral Saraçbaşı\'nın da olduğu yaklaşık 250 kişi izledi. Münif Akalın\'ın şefliğinde birbirinden güzel klasik müzikleri çalan koroya, obua sanatçısı Bayram Bayramoğulları da eşlik etti.

Bu haftaki konserlerini Türkan Saylan için düzenlediklerini belirten Şef Münif Akalın, \"Bu akşam da Bodrum\'da hep beraber bir kez daha onu anacağız. Türkan Saylan ülkemize hem hekimlik alanında hem de sosyal sorumluluk projeleri alanında çok faydalı olmuş bir insan\" dedi.

Çeşitli klasik eserlerin seslendirildiği ve yaklaşık 2 saat süren konserde müzikseverler oldukça keyifli vakit geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Münif Akalın ile röp,

- Konserden görüntü

- Konseri izleyenlerin görüntü

Haber: Hülya ELTEŞ- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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