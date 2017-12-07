DHA YURT BÜLTENİ-5

1)DEMİRTAŞ\'TAN MAHKEMEYE 12 SAYFALIK DİLEKÇE: DURUŞMAYA BİZZAT KATILMAK İSTİYORUM



DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün ilk kez Ankara\'da yargılanacağı davada mahkemeye 12 sayfalık dilekçe göndererek, duruşmaya bizzat katılmak istediğini belirtti. HDP Genel merkezi, Demirtaş\'ın bugün yargılanacağı Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'ne 12 sayfalık bir dilekçe yazdığı ve dilekçesinde duruşmaya bizzat katılmak istediğini belirttiğini bildirdi. Demirtaş, 12 sayfalık dilekmesinin sonunda mahkemeden şu isteklerde bulundu:* SEGBİS konusunda CMK 196/4\'ün değil, Avripa İnsan Hakları Sözleşmesi\'nin (AİHS) 6\'ncı maddesinin esas alınarak, soyut yasa maddesi uyarınca ve gerekçesiz bir şekilde SEGBİS üzerinden duruşmaya katılmama yönünde verilen hukuka aykırı kararın geri alınmasını, duruşmada hazır edilmeme karar verilmesini,

* Savunmamı üstlenecek yüzlerce avukat için yer tahsisini,

* Duruşmayı izleyecek aile, sosyal çevrem, hasın, yerli ve yabancı izleme heyetleri, HDP Genel Merkez, il ve ilçe teşkilatlarından gelecek izleyiciler dikkate alınarak salonun tahsisini,

* Duruşmada, avukatlarımla birlikte ve fiziksel yakınlık içerisinde oturacak şekilde salonun düzenlenmesini,

* Duruşmada, dizüstii bilgisayar, tepegöz vb araçlarla görsel savunma yapacağımdan, salonun bu teknik imkanlarla donatılmasını,

* Binlerce belge içeren yüzlerce dosyadan ibaret savunma araçları ile duruşmaya katılacağımdan, savunmamı yapacağım yere, önümde duracak şekilde ve makul büyüklükte bir masa konulmasını talep ediyorum.

Ferit ASLAN-DİYARBAKIR/DHA

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2)FETÖ\'NÜN DENİZ KUVVETLERİ YAPILANMASINA 11 TUTUKLAMA



ÇANAKKALE merkezli olarak, FETÖ/PDY\'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11\'i tutuklandı. FETÖ/PDY\'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çanakkale merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Kocaeli, Yalova ve Zonguldak\'ta geçen 19 Kasım\'da, eş zamanlı operasyonlar yaptı. Haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında muvazzaf subayların da yer aldığı 27 şüpheliden 13\'ü yakalandı. Yakalanamayan diğer şüphelilerin arandığı belirtildi. Yakalanan şüpheliler ise emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Halen doktor ve öğretmenlik yapan örgütün mahrem imamı olduğu belirtilen 3 kişi, 6 muvazzaf subay ile 2\'si eski ordu mensubu toplam 11 kişi tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan muvazzaf subaylar arasında Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Y.Ç. ile Erdek Filo Mayın Komutanlığı\'nda görevli Binbaşı O.E.\'nin de bulunduğu öğrenildi.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)-

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3)YAŞLI KADIN YANARAK CAN VERDİ

İZMİR’in Konak ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Ülkü Okçular, evinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında yanarak yaşamını yitirdi. Turgutreis Mahallesi Mithatpaşa Caddesi numara 400’deki 7 katlı apartmanın zemin katında bugün saat 08.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden çıkan alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. Olay yerine gelerek çevre güvenliğini alan polisin de yardımıyla, apartmandaki vatandaşlar güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangının söndürülmesinin ardından yanan daireye giren ekipler, Ülkü Okçular’ın yanmış cesediyle karşılaştı. Yangını haber alarak eve gelen yaşlı kadının oğlu Ahmet Okçular, büyük üzüntü yaşadı. Okçular’ın annesiyle birlikte yaşadığı ve sabah işe gittikten sonra yangının çıktığı öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından Ülkü Okçular’ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yanan evden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Yaşlı kadının yakınlarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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4)GÜMÜŞHANE VE BAYBURT\'TA SALYAZI HAVALİMANI HEYECANI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında müjdesini verdiği Gümüşhane ile Bayburt illeri arasındaki Salyazı mevkiinde yapılacak havalimanı için bölgede büyük heyecan yaşanıyor. Yöre halkı çalışmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Projeye hakkında konuşan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, \"Bizim rüyamızdı, bu rüyamız da gerçek oluyor. Bu sayede kentin turizmine de önemli bir katkı sunacaktır. Dünyaya açılan bir kapımız olacak\" dedi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Bayburt ve Gümüşhane\'ye hizmet verecek Salyazı mevkiinde yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanına ilişkin son bölge ziyaretinde verdiği müjde yörede yaşayanları sevindirdi. 285 milyon lira bütçeli Gümüşhane-Bayburt Salyazı Havalimanı projesinin 2017 yılı yatırım programına alınan proje, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nca da ihale edilerek 2020 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

\"RÜYAMIZ GERÇEK OLUYOR\"

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, rüyalarının gerçek olduğunu belirterek şunları söyledi: \"Kentimiz için hayal dediğimiz yatırımlardan birisi Köse ilçemizin içerisinde bulunan Salyazı havalimanı, Köse havalimanı, ismini henüz tam manasıyla koyamadık ama Bayburt-Gümüşhane havalimanı projesi inşallah 2020 yılında hizmete geçecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda biraz daha hızlı olunursa uçağın 2019\'da buraya inebileceğini söylemişti. Bu hizmet, ilimizin hem ekonomik yapısına hem de sosyal yapısına ciddi katkı verecektir. Bu projeyi büyük bir mutluluk ve heyecanla bekliyoruz. Burada katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Bizim rüyamızdı, bu rüyamız da gerçek oluyor. Hava yolu artık halkın yolu olacak. Bu sayede kentin turizmine de önemli bir katkı sunacaktır. Dünyaya açılan bir kapımız olacak\"

\"HEYECANLA BEKLİYORUZ\"

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz da havalimanı projesiyle hem istihdam hem de turizm açısından önemli bir gelişme yaşanacağını ifade ederek şöyle konuştu: \"Salyazı havalimanı iki ilimiz için de son derece önemli bir projedir. Buradan biz ya Erzincan, ya da Trabzon Havalimanı\'nı kullanıyorduk. Cumhurbaşkanımız bunu burada açıkladı, müjdeledi. Aldığımız bilgilere göre Aralık ayında ihale edileceğini öğrendik. 2019 ya da 2020\'de bitirilmesi planlanıyor. Bizim için çok önemli bir gelişme. Memleketimize bu sayede daha çok gelecek-gidecek olacak. Bizde bundan mutlu olacağız. Gümüşhane\'miz için birçok önemli turizm alanı var. Bu proje kent turizminde önemli bir gelişme yaşanmasına vesile olacaktır. Turizmin olduğu yerde haliyle istihdam da olacaktır. Heyecanla bekliyoruz. Otel sayılarımız artıyor. Biz de gerek yurt dışından gerekse yurt içinden gelen insanlarımızı bölgemizi sevdirmek için elimizden gelen neyse o çabayı da gösteriyoruz. Projeyi bizzat Cumhurbaşkanımız takip ediyoruz. Onun için bu işin kaçacak-göçecek bir tarafı daha kalmadı. Ayrıca Cumhurbaşkanımıza Kelkit\'te yapmak istediğimiz fakülteyi arz ettim. Kendisi de \'Bu işin alt yapısını yapın. Beni de bilgilendirin\' dedi. Buradan duyurmuş olalım; Kelkit Fakültesi de Cumhurbaşkanımızın gündemindedir\"

\"İNŞALLAH UÇARIZ, GİDER GELİRİZ\"

Yöre sakini Mustafa İnci sevinçli olduklarını dile getirerek \"Her ile bir havaalanı çerçevesinde bizim bölgemize de havaalanı gelmesi bizi son derece mutlu edecek. Hem bölgenin kalkınması, hem de vatandaşların kolayca seyahat edebilmeleri açısından bu güzel ve hayırlı olacak inşallah. Biz çok sevinçliyiz. Bayburt\'la bir olacağından ötürü bunun ayrı bir gurunu yaşıyoruz. Umarım kısa zamanda biter bizlerde uçar, gider geliriz\" dedi.

\"UÇMAK BİZİM DE HAKKIMIZ\"

Fatih Mahallesi Muhtarı İlhan Meral ise uçmaya hakkı olduklarını kaydederek \"Bu projeyi çok olumlu ve yerinde buluyoruz. Tabi ki uçmak seyahat etmek bizim de hakkımız. Olması gereken bir yatırımdı. Çok mutluyuz. Bölge ekonomisi de bu yatırımla canlanacak istihdama da bu olumlu yansıyacaktır\" ifadelerinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI MÜJDELEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt\'ta partisinin olağan il kongresinde yaptığı konuşmada havalimanı hakkında şunları söylemişti:

\"15 yılda Bayburt\'a bazı yatırımlar hariç yaptığımız net 3 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bunlar yeterli değil. İnşallah bunları tarihi nitelikle bir proje ile taçlandırıyoruz. Bayburt ve Gümüşhane\'ye hizmet verecek Salyazı Beldesi\'nde yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı yapıyoruz. Benim yurt dışındaki kardeşlerim de Trabzon veya başka havaalanına değil, pisti büyük düşündük ve buraya rahatlıkla büyük boyutlu uçaklarda inecek. Benim yurt dışındaki Bayburtlu, Gümüşhaneli kardeşlerim havalimanına inecek. 285 milyon lira maliyetli olan havalimanı proje ve ihale hazırlıkları sürüyor. Ahmet Bey işi hızlı tutacağız ve inşallah \'2020\' diye bana tarih verdiniz ben diyorum ki seçim öncesi bu bitecek. Yoğun çalışacağız. Bize yakışanı yapacağız. İnşallah 2019 seçim kampanyasına uçağımızla geliriz\"

Görüntü Dökümü

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-Havalimanı yapılacak alandan görüntüler

-Muhabir anonsu

-Yöre sakinleri röp.

-Kelkit Belediye Başkanı Yılmaz konuşma

-Gümüşhane Belediye Başkanı konuşma

-Drone görüntüler

-Detaylar



Haber-Kamera: FATİH TURAN-TRABZON/DHA

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5)SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi\'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki pencere parmaklıklara sıkışan sokak kedisini, itfaiye ekipleri demirleri keserek kurtardı. Dün (çarşamba), Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi Yeşilköy Caddesi\'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki pencerenin demir parmaklıklarının arasından dışarı çıkmak isteyen sokak kedisi, arka ayaklaranın ipe takılması nedeniyle sıkıştı. Bedeninin bir bölümünü çıkartan ancak arka ayaklarını kurtaramayan kedinin sesini duyan vatandaşlar, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'ndan yardım istedi. Apartmana gelen itfaiye ekibi, hidrolik makasla kedinin sıkıştığı parmaklıkları kesti. Ekipler, yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonrası kediyi sıkıştığı demirlerden kurtardı. Veteriner hekime teslim edilen kedi, sağlık kontrolü yapıldıktan sonra tekrar bulunduğu yere bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Sıkışan kediden görüntü

- İtfaiyenin kurtarma çalışmasından

(Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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6)SÜRÜCÜYÜ İNDİRİP, TIR\'I GASP ETTİLER

MUŞ\'ta kırmızı ışıkta bekleyen TIR\'ın kapılarını açarak sürücüsünü indiren 2 kişi, gasp ettikleri araçla Mobese kameralarından takip edilerek yakalandı.Olay, geçen 30 Kasım günü Muş-Bitlis karayolu üzerindeki şehir stadyumu civarında meydana geldi. Yol kenarında park halindeki bekleyen araçtan inen 2 kişi, trafik ışıklarında bekleyen sürücüsü ve plakası açıklanmayan TIR\'a yaklaştı. TIR\'ın sağ ve sol kapısından içeriye giren 2 kişi sürücüsü ile birlikte aracı gasp etti. Şoförle birlikte bölgeden uzaklaşan 2 kişiyi park halindeki otomobilde bekleyen arkadaşları da takip etti. Bir süre ilerledikte sonra sürücüyü serbest bırakan şüpheliler TIR\'la birlikte kaçtı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine Mobese kameralarını inceleyen polis ekipleri, 3 şüpheliyi Hasköy İlçesine bağlı bir köyde gasp ettikleri TIR ile yakaladı. TIR sahibine teslim edilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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TIR\'a yanaşması

-Otomobilden inip TIR\'a yönelmeleri

-TIR\'a binmeleri

-TIR ve otomobilin hareket etmesi

Haber-Kamera: MUŞ, (DHA)

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