DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ÖĞRENCİ SERVİSİ KAMYONETLE ÇARPIŞTI: 4\'Ü ÖĞRENCİ 5 KİŞİ YARALANDI

KARAMAN’da öğrenci servisinin kamyonetle çarpışması sonucu 4\'ü ilkokul öğrencisi 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası hafif yaralanan öğrenciler ambulanslara taşınırken gözyaşlarını tutamadı. Kaza, saat 08.15 sıralarında Külhan Mahallesi İstasyon Caddesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Kemal Kaynaş Caddesi üzerinden Gazi İlkokulu Kavşağı\'na seyir halinde olan, 46 yaşındaki Bülent Gedikli, yönetimindeki 70 FK 075 plakalı öğrenci servisi, İstasyon Caddesi\'nden giden 31 yaşındaki Yunus Özbek yönetimindeki 70 EZ 856 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak kaldırıma çıkan kamyonetin sürücüsü ve öğrenci servisinde bulunan 8- 9 yaşlarındaki ilkokul öğrencileri Selim Ata Gürbay, Mehmet Eren, Muhammet Rafet ve Ömer Bey yaralandı. Kazada hafif şekilde yaralanan öğrenciler ve kamyonet sürücüsü ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşadıklarından korkan öğrenciler, ambulanslara alınırken gözyaşlarını tutamadı. Kazada yara almadan kurtulan diğer öğrenciler başka bir araçla okullarına gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ağlayan öğrencilerden detay

-Öğrencilerin ambulansa alınışı

-Olay yerinden ambulanslardan detay

(Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)

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2)KONYA\'DA SOBADAN ZEHİRLENEN YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ



KONYA\'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ramazan ve Sadiye Kaya çifti hayatını kaybetti. Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Sakarya Mahallesi Güleda Sokak\'ta meydana ortaya çıktı. Bir apartmanın ikinci katındaki dairede 1 aydır oğlu Ömer Faruk Kaya ile birlikte kalan 70 yaşındaki Ramazan Kaya ve eşi 67 yaşındaki Sadiye Kaya, sobanın bulunduğu odada torunları tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. Aile durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık görevlilerinin yapılan müdahalesi sonrası çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Kaya çiftinin cesetleri, otopsi işlemleri için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin Morgu\'na kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

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3)TOKAT\'TA YENİ ÜZÜM ÇEŞİDİ GELİŞTİRİLİYOR

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOPÜ) öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Adem Yağcı, yeni bir üzüm çeşidini elde etmek amacıyla anayurdu Tokat olan \'Boduroğlu\' üzümünün çiçeklerini değişik üzüm çeşitleri ile tozlayarak 600 adet yeni üzüm melez bitkisi elde etti.

GOPÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Adem Yağcı, 3 yıl önce yeni bir üzüm çeşidi geliştirmek amacıyla çalışma başlattı. Anayurdu Tokat olan \'Boduroğlu\' üzüm çiçeği ile 2016 yılında Manisa Bağcılık Endüstrisi\'nden getirdiği \'Hamburg misketi\', \'Palieri\', \'Bronx Seedless\' ve \'Pembe Gemre\' isimli ithal üzüm çiçekleri ile tozladı. Yapılan çalışma sonrası, 600 adet yeni üzüm melezi elde eden Yağcı, bu çiçeklerin çekirdeklerini çimlendirerek üniversitede bulunan umut serasında geliştirmeye başladı. Yağcı bu çalışmasıyla, ticari değeri yüksek üzüm çeşitleri elde etmeyi planlıyor.

Tokat\'ta yaklaşık 44 adet üzüm çeşidinin olduğunu söyleyen Yrd.Doç.Dr. Yağcı, \"Bunların içlerinde bazıları çok değerli. Özelikle \'Boduroğlu\', çok iri bir üzüm çeşidi. Taneleri yaklaşık 8-9 gram ağırlığına sahip. Bu çeşit ayrıca ıslah çalışmalarında da çok önemli olduğu için biz \'Boduroğlu\' çeşidini ana ebeveyn, Manisa Bağcılık Endüstrisi\'nden getirttiğimiz Hamburg misketi, Palieri, Bronx Seedlessve Pembe Gemre ve ithal üzüm çeşitlerini de baba olarak kullandık. 2016 yılında Tokat\'ta bunların melezleme çalışmasını yaptık. Bunlardan elden ettiğimiz tohumların 2017 yılında çekirdeklerini ektik. Şu anda bitkilerimiz bu şekilde büyüdü. Biz burada \'Boduroğlu\' gibi özellikle tüketicilerin isteklerine uygun olacak şekilde belki daha iri tane oacak renkli veya kokulu üzüm elde etmek istiyoruz. İhracata yönelik ürün olmasını istiyoruz . Üniversitemiz adına böyle bir çeşidi tescil ettirmeyi düşünüyoruz. Şu anda burada 600 adet F1 bitkimiz var. İçlerinden 5-6 adet kaliteli çeşit elde edeceğiz.\" dedi.

\"ISLAH 13-14 YIL SÜRÜYOR\"

Islah çalışmalarının zor ve meşakkatli olduğunu kaydeden Yağcı, şöyle konuştu:

\"Ülkemizde 44 Ziraat Fakültesi var. Bunların içerisine Ankara Üniversitesi Bahçe Bilimi Bölümü, Akdeniz Üniversitesi Bahçe Bilimi Bölümü ve şu anda Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bahçe Bilimi Bölümünde üzüm geliştirmeye yönelik ıslah çalışmaları var. Islah çalışmaları zor ve meşakkatli işler. Islah çalışmaları uzun yıllar gerektiren işlemler. Yani bugünkü şartlarda bir çeşidin elde edilmesi 13-14 yıl sürüyor. Ama mutlaka bir yerden başlamak lazım. Bence en önemli amaçlardan bir tanesi şu; öldükten sonra bile arkanızdan sizi hayırla yad edebilecek bir eser bırakmak. Belki dünyaya bir nokta bırakacaksınız. Dünya var oldukça bu nokta sizinle beraber anılacak.\"

Görüntü Dökümü:

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-Üniversite serasından görüntü

-Seradaki üzüm bitkileri

-Yrd.Doç.Yağcı\'nın konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)

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