DHA YURT BÜLTENİ-5

1)SİLAHLI SOYGUNCULAR POLİSLE ÇATIŞIP KAÇTI

MERSİN\'in Mut ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun marketinde silah zoruyla soygun yapan Ali K. ile Mustafa Y., Karaman\'da polis ve jandarmayla çatıştı. Konya\'nın Ereğli ilçesinde polisin yola döşediği kapandan da kaçan soyguncular, otomobili terk edip izlerini kaybettirdi. Soyguncular, özel harekât polisi desteğiyle aranıyor. Karaman\'dan çaldıkları 70 RH 347 plakalı otomobille geçen 1 Aralık Cuma günü, Mersin\'in Mut ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun marketine gelen Ali K. ile Mustafa Y., ellerindeki tüfeklerle görevlisiyi tehdit edip, kasadaki bin 500 lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine soyguncuları yakalamak için çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, otomobille Karaman\'a geldikleri bilgisine ulaştı. Takibi sürdüren ekipler, soyguncuların bulunduğu otomobili, Karaman\'da durdurmak istedi. Ali K. ile Mustafa Y., \'dur\' ihtarına ateş açarak karşılık verip, Konya\'nın Ereğli ilçesine yöneldi. Ereğli\'de kovalamaca sürerken, polis yola kapan döşedi. Ancak Ali K. ile Mustafa Y., kapandan da kurtuldu. Polis ekipleri, bunun üzerine soyguncuların otomobilinin lastiklerine ateş açtı. İki soyguncu, lastikleri patlayan otomobili yaklaşık 3 kilometre sonra terk ederek izlerini kaybettirdi.

Ali K. ile Mustafa Y.\'nin Türbe Mahallesi\'ndeki Cumhuriyet Ortaokulu\'nun bahçesinden kaçtıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Soyguncuların okul bahçesine attıkları 2 tüfek gün ağarınca bulundu. Bölgeye gelen özel harekât polisi eşliğinde, Ali K. ile Mustafa Y.\'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polisle soyguncuların çatışma anı, cep telefonu görüntüsü

-Polisin mahalle aralarında soyguncuları araması

-Soyguncuların bir okul bahçesinden kaçtığı anın güvenlik kamera görüntüleri

-Okul bahçesinde bulunan soygunculara ait tüfeklerin görüntüsü

-Genel ve detay

(Haber-Kamera:Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)

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(YENİDEN)

2)TERÖR SALDIRISI İHTİMALİYLE ARANAN SAHTE PLAKALI OTOMOBİL, ADANA\'DA ELE GEÇİRİLDİ



ANKARA\'da, jandarma tarafından terör olaylarında kullanılabileceği ihtimaliyle aranan sahte plakalı otomobil, Adana\'da ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Başkentte terör saldırısında kullanılma ihtimaliyle aranan ve 34 ADC 150 sahte plakayı kullanan otomobil, bugün sabah saatlerinde Adana Oto Galericiler Sitesi\'ne giriş yaparken, plaka kayıt sistemi tarafından görüntülendi. Bu gelişme üzerine harekete geçen polis, Hasan A. yönetimindeki otomobili, kısa sürede ele geçirdi. Otomobilin sahte olduğu anlaşılan plakasının gerçeğinin ise bir başka araçta kullanıldığı saptandı. Gözaltına alınan Hasan A., plakayı internet üzerinden satın aldığını ileri sürdü. Soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Adana Oto Galericiler Sitesi tabelası

- İkiz plakalı araçların görüntüsü

- Polis aracı ve zırhlı araçtan detay

- Araçlardan detaylar

- Polis araçlarından görüntü

- Polisin işlem yapması

- Trafik polisinden detay

SÜRE:01\'12\" BOYUT:74 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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3)BABASINI ÖLDÜREN CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI

ADANA\'da tartıştığı babası 58 yaşındaki Nihat Özdemir\'i öldüren cezaevi firarisi 27 yaşındaki Günay Özdemir yakalandı.

Olay, 14 Ocak 2015\'de Yüreğir İlçesi Havutlu Mahallesi\'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı Günay Özdemir, tartıştığı babası Nihat Özdemir\'i sağ bacağından bıçakladı. Damarları kesilen baba, kaldırıldığı hastenede yaşamını yitirdi. Olayın ardından yakalanan Günay Özmedir, \'yakın akrabayı kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu cezası istemiyle Adana 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandı. Babasının annesine ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını söyleyen zanlı, \" Annemle babam ayrı. Ben annemle birlikte kalıyorum. Evde uyurken babamın bana beyzbol sopasıyla vurdu. Aldığım bıçakla bacağına bir kez vurdum. Sonra evden kaçtım. Babamın uyguladığı şiddet nedeniyle birkaç kez şikayette bulunduk. Madde bağımlısıyım. Ancak olay günü uyuşturucu kullanmadım\" dedi. Anne 50 yaşındaki Nilgün Özdemir ise, \"Oğlumun babasına karşı kötü bir davranışını görmedim. Ayrı yaşamamıza rağmen eski eşim zaman zaman eve gelirdi\" dedi. Mahkeme heyeti, Günay Özdemir\'e babası şiddet uyguladığı için indirim yaparak 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Osmaniye Cezaevine gönderilen Özdemir, bir süresonra açık cezaevine alındı. 2017\'nin Eylül ayında ise izinli çıktığı cezaevinden bir daha dönmedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri Özdemir\'i yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Özdemir annesinin yanına geldiği sırada Havutlu Mahallesinde yakalandı. Hükümlü önce emniyete daha sonrada adliyeye götürüldü. Burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gündüz cezaevine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

SÜRE:53\" BOYUT:54,6 mb

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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4)AYDIN\'A 6 YENİ AMBULANS

AYDIN İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan 112 acil sağlık hizmetlerine Sağlık Bakanlığı tarafından 6 yeni ambulans verildi. Sağlık Bakanlığı Aydın\'daki 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında kullanılması için 6 yeni ambulans verdi. Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende Söke, Kuşadası, Ortaklar, Buharkent ve Kuyucak istasyonlarına verilen ambulansların anahtarı Vali Yavuz Selim Köşger tarafından ambulans şöforlerine teslim edildi. Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuz Yılmaz Aydın\'da 35 acil sağlık istasyonunun bulunduğunu belirterek yeni alınan ambulansların tam donanımlı olduğunu ve tanesinin maliyetinin 200 bin TL olduğunu söyledi. Yılmaz, \"Hastanelerdeki ambulanslarla birlikte toplam 107 ambulansla yaklaşık 600 personelimiz görev yapıyor. İl içinde 10 dakikada il dışı kırsalda ise 30 dakikayı aşmamak şartıyla bakanlığımızın koyduğu hastaya ulaşma hedefi var. Aydın olarak biz bu oranın yüzde 97\'sini sağlamış durumdayız. Sizlerin de bildiği gibi çok uzak köylerimiz var. Bu uzak köylere ulaşmakta bazen 30 dakikayı aştığımız olabiliyor. Ama her geçen gün daha düzene girerek hedeflediğimiz yüzde 100\'ü tutturacağız. En düşük modelli ambulansımız 2013 modeldir. Ambulans hizmetlerinde hatanın veya eksikliğin olmaması için çaba harcıyoruz\" diye konuştu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise Türkiye\'de en iyi kamu hizmetinin sağlık alanında verildiğini belirterek nitelikli alt yapı ve personel ile daha seviyelere ulaşılmasını temenni etti. Daha sonra teslimatı yapılan ambulansları inceleyen ve Sağlık Müdürü Yılmaz\'dan bilgi alan Vali Köşger, ambulansın direksiyonuna oturdu.

Görüntü Dökümü

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-Ambulanslardan görüntü,

-Vali Yavuz Selim Köşger\'in konuşmasından görüntü,

-Sağlık Müdürü Fevzi Yavuz Yılmaz\'ın konuşması ve anahtar tesliminden görüntü.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

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5)SUAT TURGUT’TAN ÇOCUKLARA ALTIN ÖĞÜTLER

MERSİN Kitap Fuarı\'na gelen Yazar Suat Turgut, çocuk okurları ile buluştu. Yazdığı kahramanlık hikayeleriyle çocuklara tarih bilinci kazandıran Turgut, Yenişehir Fuar Alanı\'nda kitaplarını imzaladı.Büyük ilgi gören Turgut, çocuklara öğütlerde bulundu. Hayranları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren yazar, onlardan vatana, millete ve bayrağa sahip çıkmalarını istedi. Geçmişini bilmeyen milletin geleceğinin de olamayacağını ifade eden Turgut, \"Hayali olmayan başkalarının hayaline kukla, hizmetçi olur. Hayat geçici, bu geçici hayatta ya iz bırakacağız ya da toprak olup gideceğiz. Ülkemizin bize ihtiyacı var. Bayrağı düşürmemek, yurdumuzu düşmana çiğnetmemek için canlarını veren atalarımıza ve emanet ettikleri bu vatana borcumuz var. Ülkemizi dünyanın en güçlü devletlerinden biri yapmak hedefimiz olsun. Tüm insanlığa esin kaynağı olmayı amaçlayalım. Atalarımızın ruhunu şad etmek için bir kurtarıcı beklemeyelim. O birisi benim. O, birisi sensin\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yazar Suat Turgut\'un çocuklarla görüntüsü

-Turgut\'un çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmesi

-Turgut\'un çocuklarla konuşması

SÜRE: 42\" BOYUT: 24 MB

Haber-Kamera: Gülhan DEMİRCİ/ MERSİN, (DHA)