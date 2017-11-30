DHA YURT BÜLTENİ-5

ŞİRVAN\'DA BİR EVDE GÖÇÜK: 3 ÖLÜ, 5 YARALI (EK)

1)VALİ ATİK, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde aşırı yağışlar nedeniyle çöken evin altında kalan 8 kişden 3\'ü hayatını kaybederken sağ kurtulan 5 yaralı ise Şirvan Devlet Hastanesi\'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi\'ne getirilerek acil serviste müşahade altına alındı. Olayı duyan yaralı yakınları ile köylüler, hastanaye akın etti.

Vali Ali Fuat Atik de, sabah saatlerinde Siirt Devlet Hastanesine giderek yaralıları ziyaret edip, yaralılar hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı. Vali Atik, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, göçük ve yaralılarla ilgili bilgi vererek, \"Dün gece saat 02.20 sıralarında güvenlik korucularımızdan Cemal Coşkun\'a ait evde aşırı yağış nedeniyle göçük meydana gelmiştir. Bu göçük sonrasında ilk müdahale ve yakınları tarafından yapılmış, konu Şirvan Kaymakamlığımız\'a ve valiliğimize intikal ettirilerek, bölgeye hem UMKE ekiplerimiz, hem de AFAD ekiplerimiz intikal ettirilmiş ve olaya müdahale edilmiştir. Yapılan kurtarma çalışmalarında enkaz altından 8 vatandaşımızın çıktığı görülmüştür. Bu 8 vatandaşımızdan maalesef 3\'ü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve rahmetli olmuşlardır. Şu an 5 vatandaşımız Siirt Devlet Hastanesi\'nde tedavi altındadır. Valiliğimiz olarak afeti yaşayan ailemize karşı sosyal piskoloji ve maddi desteğimiz sağlanacaktır. Ben tekrar rahmetli olan kişilere Allahtan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralıların sağlık durumları iyidir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Göçüğün meydana geldiği ev

-Alınan güvenlik önlemleri

-Çalışma yapan arama kurtarma ekipleri

-Hastane acil servisi önüne gelen yaralı yakınları

-Vali Atik\'in hastane çıkışı yaptığı konuşma

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

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2)İŞKENCEYLE SUÇLANAN ÜNİVERSİTELİ 2 KIZA 10’AR YIL HAPİS

TRABZON\'da yaklaşık 11 ay önce sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra kaldıkları eve çağırdıkları 25 yaşındaki Kübra T. ve Esra K. ile 27 yaşındaki Gülbahar B.\'yi biber gazıyla etkisiz hale getirip döven, olayın cep telefonu görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaşan üniversite öğrencileri 25 yaşındaki Hasibe H., 19 yaşındaki Nurçin Ç. ve Mihriban Y.’nin yargılandığı davada karar çıktı. Hasibe H. ile Mihriban Y.’ye \'Kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan 10’ar yıl hapis cezası verildi.

Olay Konaklar Mahallesi Taylan Sokak’ta bir öğrenci evinde geçen Şubat ayında meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi\'nin (KTÜ) farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y., Trabzon Havalimanı\'nda yer hizmetlerinde görevli Kübra T. ve bir sigorta firmasında çalışan Esra K. ve arkadaşları Gülbahar B. ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Üniversiteli kızlar, tartışma sürerken, Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.\'yi kendi evlerine çağırdı.

DÖVDÜLER, GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B. ile evlerine gittikleri öğrencilerle aralarında tartışma giderek büyüdü. Tartışma sırasında Kübra T. ve Esra K.\'yı biber gazı sıkarak ve copla vurarak döven öğrenciler, Gülbahar B.’yi ise bir odaya kapattı. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden öğrenciler video görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

GÖZALTINA ALINDILAR, SERBEST KALDILAR

Kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkilere neden olan görüntülere ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı ve sosyal medya hesaplarından kimlikleri ve ikamet ettikleri ev belirlenen 3 üniversiteli polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

‘BİZİ TAHRİK ETTİLER’

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturmada şüpheliler Mihriban Y., Hasibe H. ve Nurçin Ç. hakkında \'birden fazla kişi tarafından kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve tehdit\' suçlarından 12\'şer yıldan 46\'şer yıla, Esra K. ve Kübra T. hakkında ise \'hakaret ve tehdit\' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşmada hakkındaki suçlamalara ilişkin savunma yapan üniversite öğrencisi Hasibe H., olayların erkek arkadaş meselesinden başladığını belirterek, \"Sosyal medya üzerinden Kübra T. bizi rahatsız ediyordu. Çok ciddiye almadık. Fakat adresimizi aldılar ve evimize gelmek istediler. Kübra T. sürekli benim boyum ve fiziğim ile atışma halindeydi. Benim erkek bir arkadaşımla da görüşme durumları vardı. Olay biraz da bu nedenle başladı. İlk önce Esra K. bizi bulundukları yere davet etti. Ben de açıkçası gitmek istemedim. Sonra onlar 3 kişi bizim adrese geldiler. Eve geldiklerinde içeriye ayakkabılarıyla girdiler. \'Burası kerhaneniz mi?\' diyerek bizi tahrik ettiler. \'Konuşalım, niye tweet üzerinden küfür ediyorsun?\' dedim. Hiçbiri yanıt vermedi\" dedi.

\'ELEKTRO ŞOK KUTULARI BOŞTU\'

Olayda Kübra T., Esra K. ile Gülbahar B.\'yi zorla evde tutmadıklarını ve evlerinde ele geçirilen elektro şok cihazı kutularının boş olduğunu ve bu kutulara takılarını koyduklarını ifade eden Hasibe H. kendini şöyle savundu:

\"Bizim amacımız konuşmaktı. Gülbahar\'a karşı üslubumu bozmadım. 3 şahsı da asla tehdit etmedim. Esra K. saçımı çekti, cebinden bir şey çıkartı ve \'dayak videolarını internetten görürsün\' dedi. Sonra Nurçin Ç.\' ye dönerek, \'Sen kamerayı aç, video neymiş gösterelim\' dedim. Nurçin de olanları çekti. Evde bulunan 2 elektro şok tabanca kutusunu Mihriban Y. memleketinden getirmişti. Kutuların içi boştu. Kutuların içine takı koyuyorduk. Karşı taraf şikâyetinden vazgeçerse ben de vazgeçerim. Ama onlar vazgeçmezse ben de şikâyetçiyim.\"

HASİBE H., \'BUNLARI CAMDAN AŞAĞIYA ATIN\' DİYE BAĞIRDI

Saldırıya maruz kaldığını iddia eden Kübra T. ise mahkemedeki ifadesinde biber gazı sıkıldığını ve karnına tekme atıldığını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

\"Sosyal medyadaki tartışma üzerine eve gittik. Montumu çıkaracakken Mihriban karnıma tekme attı, elindeki elektro şok aletiyle bizi korkutmaya çalıştı. Kapıyı kilitlediler. Bir ara kaçmaya çalıştım ancak çelik kapının kilitli olduğunu gördüm. Mihriban Y. beni saçımdan tutup ellerime elektro şok verdi. Sonra Esra K.\' nın yüzünü kanlar içinde gördüm. Esra sürekli \'yapmayın\' diyordu. Mihriban diziyle Esra\'ya vuruyordu. O sıra biber gazı sıktılar. Ama kimin sıktığını görmedim. İddia edildiği gibi biz video çekmedik. Videoyu Nurçin Ç. çekiyordu. Mihriban çekimler devam ederken, \'Aferin, aferin\' gibi laflar söyledi. O sırada Hasibe H. bizim için, \'Bunları camdan aşağıya atın\' diye bağırdı. Ellerinde plastik cop ve demir çubuğa benzer bir şey vardı. Şikâyetçiyim.\"

\'BİBER GAZI SIKTILAR, ÇIKMAMIZA İZİN VERMEDİLER\'

Evde sürekli kendilerine elektro şok verildiğini iddia eden Esra K. da şunları söyledi:

\"Eve gittiğimizde, \'Çay içmeye geldik\' dedim. Salonda eşyaların kenara çekildiğini fark ettim. Mihriban Y.\'nin elinde elektro şok vardı. Sürekli üzerimize tutuyordu. Ben acı hissetmedim ama biraz reflekslerimi kaybettim. Sonra biber gazı sıktılar, kapıyı kapattılar ve çıkmamıza izin vermediler. Zaten videoda belli. Biz sürekli bağırıyoruz. Hasibe H. bana copla vurdu. Bu videoda da belli. Bu sırada Gülbahar B., \'yapmayın, etmeyin\' diye söyleniyordu. Gülbahar\'ın olaya karışmasını istemediler, odaya getirdiler ama kimin getirdiğini hatırlamıyorum. Bana da tweet üzerinden hakaret ettikleri için bende onlara hakaret ettim. Olay yerinde hiçbir şekilde hakaret etmedim. İçeride, \'Kelebek\' tabir edilen çakıyı gördüm. Hasibe H.\'de cop vardı. Sonra Mihriban elektro şoku aldı. İddia edildiği gibi bizlerden onları kimse videoya çekmedi. Şikâyetçiyim.\"

Olay sırasında odaya kilitlendiği iddia edilen Gülbahar B. ise kendisine karşı herhangi bir darp ve hakaret olmadığından şikâyetçi olmadığını söyledi.

KARAR AÇIKLANDI

Trabzon 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Hasibe H. ile Mihriban Y.’ye \'Kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan 10’ar yıl hapis cezası verdi. 19 yaşındaki Nurçin Ç. ile Esra K. ve Kübra T. hakkında ise beraat kararı verildi. Hasibe H. ile Mihriban Y., aldıkları 10’ar yıl hapis cezasına Yargıtay’a itirazda bulunacakları öğrenildi. Yargıtay’ın cezayı onaması halinde 2 üniversiteli tutuklanacak.

Görüntü Dökümü

-------------------------ARŞİV

Darp görüntüleri 2017-02-14 (Darp görüntülerine ait cep telefonu kayıtları)

Kızların adliyeye sevk edilişi (2017-07-04 )

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO TRABZON-DHA

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(ÖZEL)

3)MARDAN PALACE, 31 MART\'TA KAPILARINI YENİDEN AÇACAK



ANTALYA\'da, Azeri işadamı Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolara yaptırılan ve şu anda tadilat nedeniyle kapalı tutulan Mardan Palace Otel, 31 Mart 2018 tarihinde hizmete yeniden açılacak. Otelin genel müdürü Selçuk Şentepe, Mardan Palace Otel\'in hacizlik olmadığını, şirketin bir diğer yatırımı olan sport otelin haciz nedeniyle satılmaya çalışıldığını söyledi.

Antalya\'nın Aksu ilçesi Kundu oteller bölgesinde, 2009 yılında 1.4 milyar dolar harcanarak inşa edilen ve Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey, Monica Bellucci gibi yıldızların katıldığı açılışla dikkati çeken Mardan Palace Otel, 2010 yılında da dünyanın en lüks oteli seçildi. Bir süredir adı hacizlerle anılan Mardan Palace, yakın zamanda müşteri alımını bir süreliğine durdurdu.

Otelin genel müdürü Şentepe, Mardan Palace\'ın borç batağında olmadığını; ancak ödemeleri gereken borçları olduğunu belirtti. Buna karşılık ellerinde bulunan mal varlığının, borçlarının 5 katı olduğunu dile getiren Şentepe, “Her dönem şirketlerin belirli sıkıntıları olmuştur, bunlardan biri de SGK ödemeleridir. Bizim için de bahsi geçen konu, tamamen bunun üzerine. Bu borç karşılığında sport otelimizi (Mardan Stadı) teminat olarak göstermiştik. Aslında hacizden satışa çıkan kısım, bizim parçamız olan bir sport otel tesisidir. Mardan Palace Otel, hacizlik değil; hacizlik olan, bize bağlı olan farklı şirket\" dedi.

200 PERSONEL DEVAM EDİYOR

Turizmin kaygan bir zeminde kurulu olduğunu söyleyen Şentepe, önceden ne olacağını kimsenin kestiremediğini vurguladı. Geçen sene turizmin genelindeki sıkıntılar nedeniyle birçok problemleri olduğunu anlatan Şentepe, “Biz, her şeyimizi yeniden yapılandırıp, önümüze daha iyi bakarak, hareket etmeye çalışıyoruz. Birçok otelin sıkıntıları olduğu gibi bizim de var. Bu sıkıntıları aşıp, yolumuza devam edeceğiz. Oteli tadilat nedeniyle kapattık; fakat 200\'e yakın personel çalışmaya devam ediyor. 2018 yılına birçok şey planladık. Görüştüğümüz bir Hint düğünü var. Otelimizin yeni yıl açılışını çok iyi bir Hint düğünü ile yapacağız. Mardan\'ı eski ihtişamlı dönemine döndüreceğiz. 31 Mart\'ta otelin açılışı olacak. Türkiye\'de Hint düğünleri açısından baktığımızda çok ses getiren bir düğün olacak. Üzerimizdeki negatif enerjiyi, Hint düğün ile pozitife çevirmeyi planlıyoruz\" diye konuştu.

TADİLAT NEDENİYLE KAPALI

Otelin açıldığından beri büyük bir tadilat görmediğini kaydeden Şentepe, “Otel alanı çok büyük, ciddi bir tadilat masrafı gerekiyor. Havuzların bakımı, perdelerin yıpranması, kullandığımız halıların eskimesi söz konusu. Bunların yenilenmesi, yüksek maliyet; ancak şu kadar tutar diye bir şey söylemek yanlış\" dedi.

\'AYAKTA DURMAYA ÇALIŞAN BİR TESİSİZ\'

Geçmişte, bazı işçilerin parasını ödeyemedikleri bir dönem olduğunu anlatan Şentepe, şunları söyledi:

“Şu anda da sıkıntılarımız var; ama vefakar personelimiz var. Mardan\'ın nasıl bir otel olduğunu bildikleri için sıkıntılı dönemimizde yanımızda olmaya devam ettiler. Bir aile ortamı ile otel yönetmeye çalışıyoruz. 200 personelimiz, çalışmaya devam ediyor. Bazı haberlerde Telman İsmailov\'un aracına haciz konulduğuna yönelik şeyler paylaşıldı, bunda da yanlışlıklar var. Araç, bir kere Telman Bey\'in oğlunun. Bir dönem kefalet olarak gösterilmiş. Aracın otelden çıkartılıyor olması, sansasyonel bir adım. Araç götürüldü; ama satılabilecek bir araç değil. Çünkü araç, yurt dışından gelmiş, Gümrük Bakanlığı\'nın himayesinde görünüyor. Bu araç, bir rakam karşılığında değil; reklam karşılığında buradan götürüldü. Yakın zamanda geri dönecektir. Ayakta durmaya çalışan bir tesisiz, bunları çözmek üzereyiz. Mardan, çok büyük bir marka. Destek olsunlar. Biz, kendi ayaklarımızın üstünde durabiliriz.\"

HIRSIZLIK GİRİŞİ ARTMIŞ

Otele bağlı golf arazisinin demir parmaklıklarının, 6 ay önce çalınmasına rağmen bazı yayın organlarında sanki yeni çalınmış gibi gösterildiğini söyleyen Şentepe, bu haberin ardından hırsızların bu tür girişimlerini artırdığına dikkati çekti. Otelin bir güvenlik zafiyeti varmış gibi gösterildiğini savunan Şentepe, \"Hem otelde hem diğer işletmelerimizde güvenlik görevlilerimiz, var. Haberin ardından burayı boş sanan bazı kişiler, hırsızlık girişiminde bulundu; fakat güvenliklerimiz, bu kişileri yakalayıp, emniyete teslim etti\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Otel dış plan görüntü

Havuz üzerinde bulunan heykelciklerin görüntüsü

Turizm bakanlığı belgesinin görüntüsü

RÖP: Şelçuk Şentepe ( Otel Genel Müdürü )

Otelin içinden görüntü

Havuzun görüntüsü

Otel dış plan görüntü

Detaylar

447 MB --07.28

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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4)ŞEKER HASTASI KOMŞUSUNUN KAN ÖRNEĞİ İLE RAPOR ALMAYA KALKIŞTI



ADANA\'da sağlık sorunu olmayan 39 yaşındaki Selda U.\'nun, kamu kuruluşlarının engelli kadrosunda memur olmak için uyguladığı planı, sağlık raporu almak için gittiği doktor bozdu.

Olay, 12 Kasım\'da Osmaniye\'nin Kadirli ilçesinde meydana geldi. Uzun yıllar özel sektörde çalışan Selda U., kamu kuruluşlarında açılan engelli kadrosundan faydalanıp, devlet dairesinde işe girmek istedi. Hiçbir sağlık sorunu bulunmayan Selda U., \'evrakta sahtecilik\' suçundan 2011 yılında cezaevine girip, 2 yıl 6 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen 40 yaşındaki Mehmet Gökhan E. ile bağlantı kurdu. Bu kişinin yönlendirmesiyle Selda U., şeker hastası olduğunu söyleyerek rapor almak için Kadirli Devlet Hastanesi\'ne gidip, kendi kanı yerine şeker hastası olan komşusu 49 yaşındaki Aysel Ç.\'nin kanının alınmasını sağladı. Kan şekeri seviyesi 500 mg/dl çıkan Selda U., sonucu doktora gösterip rapor almak istedi.

Dr. S.B. rapordaki değerlere sahip olan bir hastanın ayakta duramayacağını, bu değerdeki birinin komaya gireceğini, testte yanlışlık olabileceğini düşünerek, yeniden kan alınmasını istedi. Bunun üzerine Selda U.\'dan yeniden kan alındı. Kadının bu kez şeker oranı 100 mg/dl çıktı. Normal bir insanın kanındaki değerlerin bu kadar kısa sürede düşmesinin imkansız olduğunu bilen doktor, durumdan şüphelenip, polisi aradı. Bu arada hastaneden ayrılan kadın için polis çalışma başlattı. Adana\'da yaşadığı belirlenen Selda U. için Adana polisi harekete geçti. Ekipler, Selda U. ve Aysel Ç. ile onlara yardım ettiği öne sürülen Mehmet Gökhan E.\'yi evlerinde yakaladı.

KENDİMİ GARANTİYE ALMAK İSTEDİM

Selda U. sorgusunda, \" Özel sektörde işimden memnun değildim. Devlet dairesinde çalışıp, kendimi garantiye almak istedim. Bu yüzden de Mehmet Gökhan E. ile bağlantıya geçtim. Onun yönlendirmesiyle bu planı yaptım. Çok pişmanım\" dedi. Diğer zanlılar ise, suçlamaları kabul etmedi. Selda U. ile birlikte Aysel Ç. ve Mehmet Gökhan E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Osmaniye Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adli tıp birimine gelişi

- Zanlıların adli tıp birimine girişi

- Zanlıların adli tıp biriminden çıkışı

SÜRE:01\'49\" BOYUT:111 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK - Kamera:Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA)

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5)HAYAT YAŞAMAYA DEĞER\' SÖZÜ İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİ

ADANA\'da geçirdiği trafik kazası sonucunda çalışamaz duruma gelince, Seyhan Nehri üzerindeki demir köprüye çıkıp intihar etmek isteyen 36 yaşındaki Murat Berber\'i, vatandaşlar \'Hayat yaşamaya değer\' diyerek ikna etti.

Olay, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan Seyhan Nehri üzerindeki tren köprüsünde meydana geldi. 2011\'de geçirdiği trafik kazası sonucu sol bacağına platin katılan Murat Berber, o günden beri çalışamadı.

EKMEK ALAMADIM

1 çocuğu olan Berber, ekmek alacak bile parasının olmadığını öne sürerek demir köprüye çıktı. Yoldan geçen vatandaşlar, intihar etmek isteyen Berber\'i görünce polisi aradı. Bu sırada Büyükşehir Belediyesi şantiyesinde çalışan işçiler, \'Hayat yaşamaya değer, atlama\' diye bağırdı. İşçilerin çağrısı üzerine Murat Berber, 20 dakika sonra köprüden indi. Mesleğinin kaynakçılık olduğunu belirten Berber, \"Geçirdiğim kaza sonucunda çalışamaz hale geldim. Karım şu anda aç, eve ekmek alamadım. Bana çarpan adam elini kolu sallayarak geziyor, ben sürünüyorum. Yardım istiyorum\" dedi. Murat Berber, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- İntihar etmek isteyen adamın köprü üstünde görüntüsü

- Admın aşağı inmesi

- Gazetecilerle konuşması

- Vatandaşların hayat yaşamaya değer bağırması

Olay yerine gelen poli,ambulans,cankur ekiplerinin görüntüsü

SÜRE:04\'49\" BOYUT:243 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK - Kamera:Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA)

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6)GÖKÇEADA\'DA 8 BİN 590 LİTRE KAÇAK ÜRETİLEN ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ

ÇANAKKALE\'nin Gökçeada ilçesindeki 3 ayrı adrese jandarmanın düzenlediği operasyonda, 3 bin 300 litresi şişelenmiş toplam 8 bin 590 litre, kaçak üretilmiş şarap ele geçirildi.

Yaklaşan yılbaşı öncesinde piyasada sahte ve kaçak içki tedirginliği yaşanırken, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri konuyla ilgili denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan istihbarat çalışması sonucu dün (çarşamba) akşam Gökçeada\'nın Eşelek Köyü\'ndeki 2 ayrı yere ve ilçe merkezinde bir ev ile eklentilerine, jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 3 bin 300 litresi şişelenmiş toplam 8 bin 590 litre kaçak üretilen şarap ele geçirildi. Ayrıca 48 şişe de viskinin ele geçirildiği operasyonda şüpheliler V.F ve İ.D gözaltına alındı. El konulan içkiler, etil alkol karıştırılıp karıştırılmadığının belirlenmesi için incelenmek üzere Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) laboratuvarına gönderildi. Şüphelilere, kaçak içki üretimi nedeniyle toplam 527 bin TL idari para cezası kesildi. Adreslerde yapılan aramalarda yine kaçak içki üretiminde kullanılan 1 sıkma makinesi, 3 ezme makinesi, 1 damıtma kazanı,1 filtre makinesi, 2 tıpalama makinesi, 7 fermantasyon tankı, kültür varlığı niteliğinde 7 adet SRD rom şişesi ile 2 de av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Evlere düzenlenen operasyonun jandarma tarafından çekilmiş görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)

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7)KADIN KUAFÖRÜNDE YAŞANAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

OSMANİYE\'de, kadın kuaförüne giren yüzü kar maskeli bir kişi, işyerine ait diz üstü bilgisayarı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, işyerindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde ki işyerinde meydana geldi. Ayşe Bozdoğan\'ın sahibi olduğu kuaförde yaşanan hırsızlık olayı sabah saatlerinde işyerini açmaya gelen çalışanlar tarafından fark edildi. Kapının açık olduğunu gören işçiler ilk olarak Ayşe Bozdoğan\'ı, ardından polisi arayarak haber verdiler.

Hırsızlık mağduru Ayşe Bozdoğan sabah işyerine gelen elemanların kapının açık olduğunu görünce önce kendisinin işe erken geldiğini düşünerek içeriye girip kontrol ettiklerini, hırsızlık olayını fark edince de polisi arayıp haber verdiklerini söyledi. Olay yerine gelen polisin yaptığı incelemede hırsızların diz üstü bilgisayarı çaldığı belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinden eşkâli belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- İş yerinden genel görüntü

- Hırsız tarafından açılan kapı

- Çalınan bilgisayarın masa üstünde kalan havalandırması

- Hırsızlık mağduru Ayşe Bozdoğan ile röportaj

***GÜVENLİK KAMERASI***

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- Hırsızın bilgisayar masasına yönelmesi

- Masa üstündeki bilgisayarı kaldırıp kablolarını sökmesi

- Hırsızın bilgisayarı alarak dışarıya çıkması

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, (DHA)

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8)ÇORUM’DA BYLOCK OPERASYONU 6 KADIN GÖZALTINDA

ÇORUM’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları iddia edilen 6 kadın gözaltına alındı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi oldukları belirlenen meslekten ihraç edilmiş kamu çalışanları ve ev hanımlarından oluşan S.K., F.S., F.İ., N.K., Ü.H.Ö. ve C.A. isimli 6 kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u da kullandıkları tespit edilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen kadın şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliye binasına getirilmeleri

-Detaylar

(SÜRE: 1 Dk) (BOYUT: 54 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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9)KARSLI CANSEL DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

HİNDİSTAN\'da düzenlenen Dünya Genç Kızlar Boks Şampiyonası\'nda 69 kiloda dünya üçüncüsü olan Cansel Oltu, memleketi Kars\'ta coşkuyla karşılandı. Kars Harakani Havalimanı\'na gelen Oltu\'yu, Gençlik Spor İl Müdürü Gürsel Polat, ailesi, sporcular ve vatandaşlar tarafından davu-zurna ile karşılandı. Oltu\'yu başarısından dolayı tebrik eden Polat, \"Kızımız Hindistan\'da yapılan Dünya Genç Kızlar Boks Şampiyonası\'nda dünya üçüncüsü olarak ülkemize ilimize gurur yaşattı. Kızımızı bu seviyeye getiren ailesine, antrenörlerine teşekkür ediyorum. İnşallah hedef 2020 Olimpiyat oyunları, kendisine başarılar diliyorum\" diye konuştu.

Cansel Oltu ise, \"Oradaki mücadelemi ülkem ve bayrağım için yaptım. Beni destekleyen herkesten çok teşekkür ediyorum. Avrupa üçüncülüğüm, Uluslararası turnuva ve Türkiye şampiyonluğumu dünya üçüncülüğü ile taclandırdoım. Önümüzdeki yıllar daha iyi başarılara imza atacağıma inanıyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Canser Oltu\'nun evinin önünde karşılama

-Davul zurna

-Yakınlarının sevinci

-Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat\'ın konuşması

-Canser Oltu\'nun konuşması

-Babası, annesi ve babaannesinin konuşması

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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