DHA YURT  BÜLTENİ-5

1)İKİ KARDEŞ, EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU



İZMİR\'in Konak ilçesinde, 6 yaşındaki Irmak Oral ve kardeşi 3 yaşındaki Yunus Emre Oral, evlerinde dedeleri tarafından ölü bulundu. Vücutlarında herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmayan iki kardeşin zehirlendikleri üzerinde durulduğu belirtildi. Çocukların kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.Ballıkuyu Caddesi numara 23\'teki evde oturan, bir tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan ve eşinden boşanan Gülistan Ş., çocukları uyurken sabah erken saatlerde işe gitti. Gülistan Ş.\'nin evinin karşında oturan babası Tahsin Ş., eve gidip torunları Mehmetçik İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Irmak Oral ve kardeşi Yunus Emre Oral\'a kahvaltı hazırladı. Torunları kahvaltı yaptıktan sonra kendi evine dönen Tahsin D., bir süre sonra çocukları kontrol etmek için tekrar kızının evine girdiğinde, ikisini de yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, iki çocuğu yaşama döndürmek umuduyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen iki kardeş kurtarılamadı. Irmak Oral ve kardeşi Yunus Emre Oral\'ın cansız bedenleri savcının incelmesinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Öte yandan vücutlarında herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmayan iki kardeşin zehirlendikleri üzerinde durulduğu belirtildi. Evde incelemelerde bulunan polis, kahvaltıda yedikleri yiyeceklerden, incelenmek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp önünden görüntü

- Evden görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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2)LİSELİ, ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ ARKADAŞINI ŞAKALAŞIRKEN BIÇAKLADI

GAZİANTEP’te, lise öğrencisi Selçuk S. (15), şakalaştığı sırada arkadaşı ortaokul öğrencisi Yunus Emre S.’yi (14) bıçakla yaraladı. Olay, öğle saatlerinde 25 Aralık Ortaokulu\'nda meydana geldi. Lise 1\'inci sınıf öğrencisi Selçuk S., ortaokul 8\'inci sınıf öğrencisi arkadaşı Yunus Emre S.’yi okulda ziyarete geldi. İddiaya göre; Selçuk S. yanında getirdiği bıçağı çıkarıp şaka yapmak isterken Yunus Emre S.’yi sol bacağından yaraladı. Öğretmenlerin haber vermesi ile okula gelen sağlık görevlileri, Yunus Emre S.’yi ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından bacağına dikiş atılan Yunus Emre S. taburcu edilirken, Selçuk S. ise gözaltına alınarak ifadesini alınmak üzere Çocuk Polisi’ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Acil servis

- Acil servis önündeki ambulans

- Hastane önündeki polis araçları

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 56 MB

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3)ANTALYA\'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, EVLERİ SU BASTI

ANTALYA\'da etkili olan sağanak, alt geçitlerde su birikintisine neden oldu. Bazı araçlar, göle dönen yollarda mahsur kaldı. Yağış nedeniyle Side Antik Kenti\'nin içinde yer alan Tyche Tapınağı ve sütunlu cadde de sular altında kaldı.Antalya kent merkezi ve ilçelerinde geçen pazar günü başlayan ve dün akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintisi oluştu. Bazı araçlar, Aspendos Bulvarı\'ndan havalimanı yoluna çıkan Cırnık alt geçidinde biriken su nedeniyle mahsur kaldı. Alt kısmı sulara gömülen araçlar, çevredekilerin yardımıyla göle dönen yollardan çıkarıldı.

EVLERİ SU BASTI, ARAÇLAR ZOR İLERLEDİ

Manavgat\'ta, dün öğleden sonra başlayan yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Durmaksızın yağan yağmur nedeniyle bazı mahallelerdeki evlerin zemin katlarını su bastı. Manavgat\'ın içinden geçen D-400 yolunun Çakalderesi mevkisinde, suyun yükselmesi nedeniyle ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı. İlçe merkezinde bulunan birçok caddede ve sokakta oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar, ilerlemekte güçlük çekti. Su baskınlarına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Manavgat Belediyesi fen işleri ekipleri müdahale etti. Evlerin zemin katlarına dolan sular, motopomplarla boşaltıldı.

Side Mahallesi\'nde de etkili olan yağış nedeniyle Side Antik Kenti içinde yer alan Tyche Tapınağı ve sütunlu cadde de sular altında kaldı.

\'YAĞIŞ DEVAM EDECEK\' UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya 4\'üncü Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Antalya\'daki sağanağın gece saatlerine kadar Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerinde etkili olacağı kaydedildi. Son 24 saat içerisinde Antalya merkeze, metrekareye 18.4 kilogram yağış düştüğü belirtilen açıklamada, Manavgat\'a 156,9, İbradı\'ya 91,8, Akseki\'ye 60,9, Belek turizm bölgesine 59,4, Finike\'ye 45,5, Demre\'ye 40,2, Serik\'e 39,3, Alanya\'ya 34,9, Kaş\'a 29,8, Gazipaşa\'ya 25,4, Antalya Havalimanı\'na 22,4 ve Kumluca\'ya 21 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, sabah saatlerinden itibaren ve bu gece Antalyalıların ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'ndan yapılan açıklamada ise yağış nedeniyle kent merkezinde ve ilçelerde herhangi bir sorun yaşanmadığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- D400 karayolundan görüntüler

- Cadde ve sokaklardan su birikintisi görüntüler

- İtfaiyenin motopompla su boşaltması

HABER- KAMERA: Alparslan ÇINAR- Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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4)YEDİEMİN DEPOSUNDAN MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI

ISPARTA\'nın Yalvaç ilçesinde yediemin otoparkındaki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çocuk yaştaki şüphelinin tescilsiz olduğu gerekçesiyle trafik ekiplerince yediemin otoparkına konulan motosikletini 2 arkadaşıyla çaldığı belirtildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında işletme sahibi şikayetini geri çekince herhangi bir işlem yapılmadı.

Yalvaç\'ta yediemin otoparkından geçen cuma günü hırsızlık olayı meydana geldi. Bekçinin cuma namazına gitmesini fırsat bilen çocuk yaşta 3 şüpheli, arka kısımdaki tel örgüleri keserek girdikleri otoparktan bir motosikleti alarak kayıplara karıştı. Olayın anlaşılmasının ardından güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Bunun sonucunda hırsızlık şüphelilerinin kimlikleri tespit edildi.

Hırsızlığı gerçekleştirenlerin bir süre önce tescilsiz olduğu için trafik ekipleri tarafından motosikleti yediemin otoparkına çekilen 15 yaşındaki M.A. ile arkadaşları aynı yaştaki E.K. ve M.T. olduğu belirlendi. Kumdanlı Köyü\'nde olduğu tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Otopark işletmecisi Ramazan İçöz, şüphelilerden davacı ve şikayetçi olurken, şüphelilerin çocuk yaşta olması sonrası şikayetinden vazgeçti. 3 şüpheli daha sonra serbest bırakıldı. Motosiklet ise yeniden yediemin otoparkına konuldu.

İşletme sahibinin oğlu Mustafa İçöz, \"Daha çok gençler ve önlerinde parlak bir gelecek var. Sabıkalanıp hayatları kararmasın diye davacı olmayacağız. Babaları da gelerek özür diledi. Umarız bundan sonra bu tür olaylara tevessül etmezler\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/YALVAÇ, (DHA)

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5)KOCAELİ\'DE BYLOCK OPERASYONUNDA 5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ\'de, terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY \'ye yönelik operasyon kapsamında terör örgütünün kriptolu haberleşme programı olan Bylock\'u kullandıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından 5 kişi Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Adliyeye sevk edilmeleri

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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6)KOCAELİ\'DE DHKP-C OPERASYONUNDA 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ\'de terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP-C\'nin propagandasını yaptıkları, üniversite içerisinde örgüte eleman topladıkları, üniversite içerisinde örgüt toplantılarını organize ettikleri iddiasıyla biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından M.D, B.D. ve S.Ç.Ş. Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Adliyeye sevk edilmeleri

İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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7)TEGV BİTLİS\'TE ÇOCUKLARA HAKLARINI ANLATTI

TÜRKİYE Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Bitlis Birimi tarafından okullarda öğrencilere çocuk hakları konusunda eğitim verildi.

TEGV Gönüllüleri tarafından MNG Kargo İlkokulunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere hem slayt gösteriler eşliğinde Çocuk Hakları anlatıldı, hem de eğlenerek öğrenmeleri sağlandı. Bitlis\'te 70\'e yakın öğrenciye çocuk hakları konusunda eğitimler verildiğini belirten TEGV Bitlis Birim Sorumlusu İlyas İçyer, çocukların toplumdaki haklarını iyi kavramaları için böyle bir eğitim verildiğini belirterek şunları söyledi:

\"Yaşadığımız ülke ve il olarak çocukların birçok haklarını bilme konusunda eksikliklerinin olduğunu düşünüyoruz. Bunun için böyle bir etkinlik planladık. Etkinliği Toplum Gönüllüleri Vakfı ile birlikte ortaklaşa yürüttük. Burada 2 sınıftaki öğrencilerimiz ve velileri ile beraber etkinlik yaptık. Bu anlamda çocukların sahip oldukları hakları skeçlerle, dramalarla anlatmaya çalıştık. Sıkılmadan dinlemeleri için de işin içine eğlence noktaları koyduk. Bu çalışmalarımızı her yıl farklı okullarda yürütmeye çalışacağız\"

İçyer, 70\'e yakın öğrenciye bu eğitimi verdiklerini, eğitim sonunda da iyi sonuçlar aldıklarını belirterek, bu eğitimler kapsamında öğrencilere çocuk hakları konusunda çizgi slaytlar hazırladıklarını söyledi. TEGV Bitlis Birim Sorumlusu İlyas İçyer, şöyle konuştu: \"Bunların yanında Birleşmiş Milletlerin sunmuş olduğu Çocuk Hakları Bildirgesi filmini izlettirdik. Filmin ardından 25\'e yakın gönüllümüz ile birlikte çocuklara sahip oldukları hakları drama şeklinde küçük skeçlerle anlatmaya çalıştık. Bunun sonucunda çocukların akıllarında yer etmesi adına resim çizmelerini istedik. Bu şekilde konuyu pekiştirmeye çalıştık. Bu eğitimlere destek veren Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere okul yönetimine, velilere ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.\"

Görüntü Dökümü

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-Sınıftan genel görüntü

-Haklarını dinleyen çocuklardan detaylar

-Öğrenci velilerinden detaylar

-Sınıfın süslerinden ve video slaytltan detaylar

-Çocukların eğlenmelerinden detaylar

-TEGV Bitlis Birim Sorumlusu İlyas İçyer ile röportaj

-Öğrencilerin öğrendikleri ile ilgili resim çizmeleri

Haber-Kamera; Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-

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8)ASKERE GİDEBİLMEK İÇİN SPORA BAŞLADI

TOKAT\'ta fazla kiloları nedeniyle askere alınmayan 21 yaşındaki Burak Korkmaz zayıflamak için spora başladı. 125 kilo olan Korkmaz 100 kiloya düşerse askere gidebilecek.

Tokat Belediyesi\'nde taşeron işçi olarak çalışan ve annesi Rabia Korkmaz ile birlikte yaşayan Burak Korkmaz yaşı geldiği halde fazla kiloları nedeni ile silah altına alınmadı. 125 kilo olan Korkmaz, kilolarından dolayı askere gidememenin üzüntüsünü yaşayınca zayıflamak için spora başladı. Her akşam mesaiden sonra Tokat Belediyesine ait spor kompleksine giden Korkmaz, kilolarından kurtulmak için 1 saat boyunca spor yapıyor.

Askere gitmeyi çok istediğini söyleyen 1 metre 69 santim boyundaki Burak Korkmaz, \"21 yaşındayım ve kilomdan dolayı askere gidemedim. Şuan 125 kiloyum, 25 kilo verdiğim zaman, 100 kiloya düşüyorum. Boyla orantılı olduğu için askere gidebiliyorum. Ben de bu nedenle askere gitmek için spora başladım. Her akşam mesaiden sonra buraya geliyorum, spor yapıyorum. Belediyemiz sağ olsun böyle imkanlar sundu.\" dedi.

\"DİYET YAPTIM AMA KİLO ALDIM\"

Fazla kilolarından kurtulmak için daha önce diyetisyene de gittiği kaydeden Korkmaz şöyle konuştu:

\"Diyetisyenlere gittim fakat hiç bir sonuç alamadık. Diyetisyenlerin verdiği şeyleri yaptık. Ama zayıflayacağıma bir iki kilo daha aldım. Ameliyat olmak istedim fakat mide küçültme ameliyatı olanların vefat ettiği haberlerini okudum. Bunun da biraz korkusu var. En son çare olarak spora başladım. Kilo vermek için spor yapıyorum.\"

\"BENİM YAŞITLARIM ŞEHİT OLUYOR\"

2018 yılında kadar kilosundan dolayı tecilli olduğunu ifade eden Korkmaz, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri gitmeyi çok istediğini ifade ederek, \"15 Temmuz hain darbe girişimi olduktan sonrada ben \'Neden askerde değilim. Bende bir Ömer Halisdemir gibi, Fethi Sekin\'ler gibi neden ben şehit olmadım\' düşüncesiyle kilo verip askere gitmek istiyorum. Bakıyorum yaşıtlarım hep askerde. Yeri geliyor benim yaşıtlarım doğuda şehit oluyorlar. Bu vatan için can veriyorlar. Ben de bu yüzden kilo verip askere gitmek istiyorum. Askere gitmeyi kafaya koydum. 25 kilo verebilirsem, inşallah gideceğim\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Korkmlaz\'ın görüntüsü

-Spor salonundaki çalışmaları

-Asker selamı vermesi

-Açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)

(236 mb)



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