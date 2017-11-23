DHA YURT BÜLTENİ-5

1)OĞLUNU ÖLDÜREN ANNE VE KOMŞUSU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SAKARYA\'nın Karasu İlçesi\'nde, ilişkiye girdiği komşusu ile kendisini evde gören 10 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldüren anne 40 yaşındaki Zeynep K. ile T.Y. adliyeye sevk edildi.

Dün, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gelen 3 çocuk annesi Zeynep K. 5\'inci sınıf öğrencisi oğlu Necmi Talha K\'yı öldürdüğünü söyledi. Önce oğlunu okula gitmediği için öldürdüğünü söyleyen Zeynep K. daha sonra ifadesinde komşusu olan 40 yaşındaki T.Y. ile aralarında ilişki olduğunu, oğlunun da kendilerini evde görmesi üzerine oğlunu yatak odasında yastıkla öldürdüğünü söyledi. Bu ifade sonrasında polis komşusu olan T.Y\'yi gözaltına aldı.

Güvenlik sebebiyle Karasu\'dan Adapazarı\'na getirilen kadın ve şüpheli komşusu Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği\'nde bu sabah saatlerine kadar sorgulandı. Zeynep K. ifadesinde oğlunu öldürdüğünü kabul ederken, cinayetle ilgili çelişkili ifadeler verdi. Gözaltına alınan komşusu T.Y. ise iddiaları kabul etmedi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadın ve şüpheli komşusunu güvenlik nedeniyle sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ayrı ayrı hastanelere sevk etti. Çelik yelek giydirilen Zeynep K. Yenikent Devlet Hastanesi\'ne, komşusu ise öğrenilemeyen bir hastaneye götürülerek sağlık raporu alındı. Zeynep K. ile T.Y. daha sonra ayrı ayrı adliyeye getirildi.Necmi Talha K\'nın ise öğle vaktinde Karasu Tepetarla Mahallesi\'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlının adliyeye sevk edilmesi

Adliyede alınan önlemler

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

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2)ÇANKIRI\' DA CAMİ İNŞAATINDA GÖÇÜK;3 İŞÇİ YARALI



Çankırı\' nın merkez Karatekin mahallesinde cami inşaatında kalıp çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altından yaralı kurtarılan 3 işçi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

ÇANKIRI/DHA

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3)SİVAS BEYAZA BÜRÜNDÜ

SİVAS\'ta, gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Sivas\'ta hava sıcaklığının sıfırın altında eksi iki dereceye düştüğü kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Sabah işe gitmek için evden çıkan Sivaslılar kar sürpriziyle karşılaştı. Beyaz örtüye bürünen kentte tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşurken vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Karayolları ve belediye ekipleri sabah saatlerinden itibaren kar temizleme ve tuzlama çalışmasına başladı.

Kar yağışı trafik akışında sıkıntıya neden oldu. Özellikle okul servislerinin yoğun olduğu bölgelerde trafikte aksamalar yaşandı. Kayganlaşan yollarda ise çok sayıda yaralamalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi. Karşıyaka Köprüsü üzerinde yoldaki buzlanmadan dolayı oluşan zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi. Okul servisinin de aralarında olduğu kaza maddi hasarlı olarak atlatıldı. Meydana gelen kaza sonrası trafik ekipleri köprüde trafiği tek yönlü verirken uzun araç kuyrukları oluştu. Köprünün trafiğe açılması için trafik polisleri kazaya karışan araçları iterek köprüden çıkardı.

Görüntü Dökümü:

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-Kent merkezinden görüntüler

-Kar yağışı nedeni ile yaşanan kaza

-Araçların itilerek yol açılması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(291 mb)

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4)TELEVİZYON HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

ADANA\'da girdikleri iş yerinden televizyon çalan Yusuf S. (18) ile Tolga A. (26), güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, dün gece merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi\'nde Fulya Ü.\'ye ait perde satılan iş yerinde meydana geldi. Yusuf S. ile Tolga A., havalandırma penceresini sökerek iş yerine girdi. Buradaki televizyonu alan hırsızlar daha sonra arka bahçedeki kapıdan kaçtı. Çaldıkları televizyonu koltuğunun altına alan hırsızlardan biri bu şekilde sokaklarda yürüdü. Sabah işe geldiğinde soyulduğunu fark eden işyeri sahibi Fulya Ü., polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, civardaki güvenlik kameralara görüntülerini inceleyip hırsızların kimliğini tespit etti. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan Yusuf S., sorgusunda suçunu kabul etti.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızların eve gidişi

- Hırsızların merdivenden çıkışı

- Hırsızların tv ile Yolda görüntüleri

- Hısızların adli tıp birimine getirlmesi

SÜRE: 01\'42\" BOYUT: 104 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK / Kamera:ADANA, (DHA)

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5)\'AYLA\' FİLMİ OYUNCULARI İSKENDERUN\'DA

TÜRKİYE\'nin Oscar adayı \'Ayla\' filminin galası Hatay\'ın İskenderun İlçesi\'nde oyuncularının da katılımıyla gerçekleştirildi.

Kore’ye 1950 yılında İskenderun Limanı\'ndan yola çıkan 5 bin 90 askerin arasında yer alan Süleyman’ın Ayla filmine konu olan hikayesinin galası, İskenderun’da yoğun ilgi altında yapıldı.

Son günlerde gişe rekoru kıran, Oscar\'a \"Yabancı Dilde En İyi Film\" kategorisinde aday adayı \"Ayla\" filminin İskenderun galasına yönetmen Can Ulkay, yapımcı Mustafa Uslu, oyuncular Kim Seol, Murat Yıldırım, Meral Çetinkaya ve İlber Gürtunca ile filme konu olan ve savaşta Türk askerlerinin bularak \'Ayla\' ismini verdiği Koreli Eunja Kim katıldı. Prime Mall İskenderun Alışveriş Merkezin ’de düzenlenen filmin galasına yoğun ilgi görmekten memnun olduklarını ifade eden Filmin yönetmeni Can Ulkay, il il dolaştıklarını İskenderun\'un kendileri için en önemli şehir olduğunu söyledi. Ulkay,ö Kahraman astsubayımız Süleyman Dilbirliği Eylül ayının 1950 senesinde 5 bin 90 askerle birlikte buradan yola çıktılar. Ayla filminin başlangıç yeri burası, iyi ki bizler de buradayız\" dedi. Oyuncu Murat Yıldırım, herkesin bu filmde kendisini bulacağına inandığını kaydederek, \"Biz çok severek yaptık. İnşallah Oscar\'da da yolumuz açık olur. Film çekimleri ve Süleyman abinin hikayesi de burada başladı. Gerçekten Süleyman abinin hepimizin duasına çok ihtiyacı var. Özellikle İskenderunlular dua ederse daha etkili olur diye düşünüyorum\" dedi. Daha sonra savaşta Türk askerlerinin bularak \'Ayla\' ismini verdiği Koreli Eunja Kim ile Kim Seol seyircileri selamladı. Konuşmaların ardından film ekibi, seyircilerle birlikte Ayla\'yı izledi.

Görüntü Dökümü

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-Yönetmen ve oyuncuların gelişi

-Yoğun kalabalıktan görüntü

-Yönetmen ve oyuncuların konuşmaları

-Yönetmen ve oyuncuların sinema izlemek için salona girişleri

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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6)ESKİ KEMANLARA YENİDEN CAN VERİYORLAR

SİVAS\'ta emekli polis memuru el sanatları ustası Yusuf Güzel (63) ve keman hocası Cemalettin Görcün (54) atıl durumdaki kemanların tamirini yaparak yeniden kullanılır hale getiriyor.

Sivas\'ta yaşayan keman ustası Cemalettin Görcün, 2009 yılında Devlet Demir Yolları\'ndan emekli olduktan sonra keman tamirine merak sardı. Atıl durumda olan kemanları toplayıp tamir ederek, tekrar kullanıma sunmak için çalışma başlattı. 7 yıl önce polislikten emekli olan el sanatları ustası Yusuf Güzel ise, Görcün\'ün tamir ettiği kemanları Osmanlı ve Selçuklu motifleri ile süsleyerek destek oldu. Tamiri yapıldıktan sonra figür işlenerek yep yeni görünüm kazanan kemanlar ustaların elinde can buluyor.

Emekli polis memuru el sanatları ustası Yusuf Güzel, arkadaşının isteği üzerine kemanlara motif yapmaya başladığını belirterek, \"Çok sevdiğim keman ustası Cemalettin kardeşimle hurdacıdan veya da sağdan soldan topladığı eski, kırık, dökük kemanları temin ediyor ve atölyemde beraberce fikir birliği yaparak bunları ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Gerekli motiflerini işliyoruz. Güzel bir eser ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ağırlıklı Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait motifleri işliyoruz. Bu işe biraz katkım oluyorsa dünyanın en mutlu insanı benim. Atölyem herkese açık. Güzel Sanatlar Fakültesinden öğrencilerimize de zaman zaman kurs veriyorum.\" dedi.

Keman ustası Cemalettin Görcün ise emeklilikten sonra keman tamirine merak sardığını belirterek, \"35 yıldır Sivas Türk Sanat Musiki cemiyetlerinde keman çaldım. Yer yer öğrenciler yetiştirdim. Kurs vererek arkamızdan gelen öğrenciler olsun diye. 2009 yılından emeklilikten sonra bir boşluk oldu. Kendi kendime keman tamir edebilir miyim diye düşünerek bu işe başladım. Bu bir hobi haline geldi. Eski kemanları alıp işliyorum. Kendi yaptığım kök boya ile boyuyorum. Kimyasal olmayan kendi ellerimle yaptığım boyaları kullanarak yapıyoruz. Sağ olsun Yusuf ağabeyimiz de mekanını bize açtı. Benim kafamın durduğu yerde Yusuf ağabey müdahil oluyor. Birlikte güzel çalışmalar ortaya çıkarıyoruz.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Atölyeden görnütüler

-Yeniden işlenen kemanlar

-El sanatları ustasının konuşması

-Keman ustasının konuşmaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(488 mb)