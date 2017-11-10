DHA YURT BÜLTENİ-5 

Samsun\'da Ata\'yı anmada gözyaşı

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 79’uncu yıl dönümünde Samsun’da düzenlenen törenlerle anıldı. Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te çok sayıda kişi duygulu anlar yaşadı.

Samsun’da \'10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü\' nedeniyle ilk tören merkez İlkadım İlçesi’nde Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, anıta çelenk sundu. Saat, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybettiği an olan 09.05’i gösterdiğinde sirenler çaldı ve 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anıt önündeki Türk bayrağı yarıya kadar çekildi. 4 izci, anıt önünde saygı nöbeti tuttu.

Saygı duruşu sırasında kentteki sokak ve caddelerde de adeta hayat durdu. Bu sırada bazı vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. İstiklal Marşı’nın okunması ardından Vali Osman Kaymak şeref defterini imzaladı. Daha sonra tören sona erdi. Bu sırada Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi olan ve üzerlerinde Atatürk\'ün resminin bulunduğu tişörtler giyen bir grup genç, aniden kalabalığın içinden öne çıkarak anıtın önüne geçti. Gençler, Atatürk\'ün Gençliğe Hitabesi\'ni okudu. Tören alanında bulunan vatandaşlar gençlere alkışlarla destek verdi. Bazı vatandaşlar gençlerle fotoğraf çektirdi. Törene katılan çocuklar da Atatürk Anıtı\'na çiçek bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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-Törene katılanlardan detay

-Çelenklerin bırakılması

-Saygı duruşunda bulunulması

-İstiklal Marşı okunması

-Atatürk\'ün Gençliğe Hitabesi\'nin okunması

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

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Doğu Karadeniz’de, Atatürk’ü anma törenleri düzenlendi (2)

RİZE\'DE BİN ÖĞRENCİ \'ATATÜRK ÇOCUKLARI\' MARŞINI SESLENDİRDİ

Rize\'de Çaykur Orta Okulu öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yılı nedeniyle özel bir anma etkinliği hazırladı. Okul bahçesinde toplanan yaklaşık bin dolayında öğrenci ile öğretmenleri hep bir ağızdan \'Atatürk çocukları\' adlı marşı seslendirdi. Çevrede toplanan velilerde çocukların coşkuyla söylediği marşı ilgiyle dinledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çocukların marşı söylemesi

Haber-Kamera: RİZE- (DHA)

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Amasya’da Atatürk ölümü ’nün 79. Yıldönümünde anıldı

AMASYA’da 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyeti intikalinin 79. yıldönümü saygıyla anıldı.

Amasya’da Atatürk\'ün ölümünün 79. yıldönümünde Yavuz Selim Meydanı Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Törende ilk olarak Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye anıta çelenk sunumu gerçekleştirdi. Törene, Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, kurum müdürleri, STK’lar, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumu sonrasında saat 9.05\'te sirenlerin çalınması saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sırasında CHP\'li olduğu iddia edilen S.F. isimli kişi anıta CHP amblemli çelenk sunmak istedi. Emniyet güçleri anında duruma müdahale ederek S.F.\'yi engelledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından polis gözaltına almak isteyince kısa süreli bir arbede yaşandı.

Polis tarafından gözaltına alınan S.F. emniyete götürülürken \"Mustafa Kemal’in askerleri olduğu sürece böyle korkacaksınız, titreteceğiz hepinizi\" diye bağırdı.

Amasya Emniyet Müdürlüğüne götürülen S.F. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Atatürk Anıtı çelenk sunumu detay

- Saygı duruşu ve İstikal Marşı detay

-CHP’linin polis tarafından gözaltına alınması detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)-

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Ulu Önder Atatürk, İskenderun\'da anıldı

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 79\'ncu yıl dönümünde Hatay\'ın İskenderun İlçesi\'nde saat 09.05’de hayat durdu.

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programı kapsamında İskenderun’da Atatürk Anıt Alanı\'nda tören düzenlendi. Törene, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral T.Erkan Olgay, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, bürokratlar STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 09.05’i gösterdiğinde ilçede yaşam durdu. Atatürk Anıt Alanı\'nda gerçekleştirilen törenin ardından anma etkinliklerine İskenderun Belediye Kültür Merkezi’nde devam edildi.

Görüntü Dökümü

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-Anıt alanı ve çevresinden görüntü

-Anıt alanına gelen kalabalığın polis kontrolünden geçmesi

-Garnizon komutanın askeri selamlaması

-Çelenk sunma töreni

-Saygı duruşu ve genel görüntüler

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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Burdur\'da 10 Kasım törenleri

BURDUR\'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 79\'uncu yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Burdur\'daki ilk tören Cumhuriyet Meydanı\'nda yapıldı. Törende Vali Şerif Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu. Saat 09.05\'te sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma programı daha sonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu\'nda, Ercan Akın Fen Lisesi tarafından düzenlenen programla devam etti. Programda öğrencilerin hazırladığı Atatürk Oratoryosu sunuldu. Daha sonra 10 Kasım dolayısıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören sonunda Vali Şerif Yılmaz programda görev alan öğrencileri tebrik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çelenk sunma

- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

- Oratoryo gösterisi

- Ödül töreni

- Detay

Haber/Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

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15 yaşındaki Osman intihar etti

ISPARTA\'da 15 yaşındaki Osman Çelik, evlerinin bodrum katında av tüfeğiyle tüfeğiyle intihar etti. Çelik\'in, son dönem sosyal paylaşım sitesinin en fazla oynanan oyunlarından \'Criminal Case\' oynadığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Isparta\'nın Senirkent İlçesi Büyükkabaca Mahallesi\'nde meydana geldi. Evlerinin depo olarak kullanılan bodrum kata giren Osman Çelik, av tüfeğiyle başına ateş ederek intihar etti. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Çelik\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından cenaze, toprağa verilmek üzere Senirkent İlçesi Büyükkabaca Mahallesi\'ne gönderildi. Senirkent Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Osman Çelik\'in ortaokuldan sonra okumadığı ve çevresiyle çok fazla ilgilenmediği, dedektiflik oyunu \'Criminal Case\' oynadığı ortaya çıktı.

CRİMİNAL CASE

Criminal case oyunu, facebook\'ta en beğenilen oyunlar arasında yer alıyor. Türkçe dizayn edilmesinin ardından oyunu herkesin kolayca oynadığı belirtildi. Bir dedektiflik oyunu olan \'criminal case\', bölümler halinde zorlaşarak ilerlemeli bir oyun. Dikkat yeteneğinin ön plana çıktığı oyunda dedektif rolü oynayan oyuncu, olay yerindeki ipuçlarını toplayıp suçlunun bulunmasına katkı sağlıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenazenin morgdan alınması

-Asansöre konulması

-Cenaze aracına konulması

-Aracın hareket etmesi

-Adli tıp plan

-Ölen gencin fotoğrafı

Haber ve kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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Eyalet ve bölge imamı şüphesiyle yakalanan 7 kadın adliyeye gönderildi

TÜRKİYE genelinde polisin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 22 ilde gerçekleştirdiği FETÖ eyalet ve bölge imamlarına yönelik operasyonda Kayseri\'de yakalanan 7 kadın sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün (TEM) FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 41 kadın eyalet ve bölge imamlarına yönelik çalışma neticesinde Kayseri\'de gözaltına alınan 7 kadın, Emniyet müdürlüğündeki sorgularının ardından adliye çıkarılmak önce sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine ardından da adliyeye gönderildi. Yakalanan kadınlar, sağlık kontrolünden çıkarken görüntü alan gazetecileri görünce yüzlerini elleri ile kapattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yakalanan 7 kadının adliyeye getirilişi

- Diğer detaylar

Haber-Kamera:Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA)

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Kaçakçılık şüphelileri adliyeye sevk edildi

SAMSUN merkezli olarak 5 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık 2 ay süren çalışmasının ardından Samsun merkezli Bafra ve Kavak ilçeleri ile Ordu, Rize, Artvin ve Şanlıurfa\'da 07 Kasım Salı günü belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 16 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 189 şişe gümrük kaçağı içki ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonla ilgili gözaltına alınan 16 kişi bu sabah sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

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-Şüphelilerin polis otobüsüne gidişi ve binişi

-Polis otobüsünün gidişi

-Emniyetten detay

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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Kayseri\'de son 1 ayda 280 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kayseri\'de Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından son 1 ayda gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 400 kişiden 280\'i tutuklandı.Hacılar ilçesinde dün gece 5 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İl genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda zehir tacirlerine büyük darbe vurdu. Son 1 ay içinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 400 kişiden 280\'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Bu arada Narkotik polisinin Hacılar ilçesinde dün gece gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu sattıkları belirlenen İ.T., H.T., L.T. A.A.A ve M.A emniyetteki sorgularının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Burada işlemin ardından zehir tacirleri adliyeye gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Uyuşturucu satıcılarının adli tabipliğe getirilişi ve götürülüşü

- Diğer detaylar

Haber-Kamera:Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA)

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Göcek\'in şampiyonu St. Anna ekibi oldu

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde bu yıl 15\'incisi düzenlenen Sonbahar Göcek Yarış Haftası sona erdi. Dereceye giren yelkencilere ödüllerinin verildiği gecede, haftayı birinci tamamlayan St. Anna teknesi ekibi şampiyon oldu.

Göcek Mahallesi\'nde Göcek Yat Kulübü ve D-Marin Göcek Marina tarafından düzenlenen 15\'inci Sonbahar Göcek Yarış Haftası, ödül töreniyle sona erdi. D-Marin Göcek Marina etkinlik alanında düzenlenen törene; Göcek Yat Kulübü Komodoru Göker Tuncay, D-Marin Göcek Marina Müdürü Onur Ugan ve yarışlara sponsor olan firmaların temsilcileri katıldı. 12 ülkeden 571 yelkencinin 71 teknede yarıştığı etkinlikte ekipler, 3 gün boyunca mücadele verdi. Yarışların ardından ödül töreni, yapıldı. İzmir Marşı\'yla başlayan törende, Atatürk\'ün 79. ölüm yıldönümü nedeniyle hazırlanan video da alkışlar eşliğinde gösterildi.

Yarışların sonunda IRC 1 kategorisinde St. Anna teknesiyle yarışan Mikhail Kadetov ve ekibi, IRC 2 kategorisinde Symfony teknesiyle yarışan Frolov Viacheslav ve ekibi, IRC 3 kategorisinde Lettland teknesi ile yarışan İgors Bikovskis ve ekibi birinci oldu. IRC 4 kategorisinde Leader teknesi ile yarışan Volchkov Sergey ve ekibi, IRC 5 kategorisinde Loreley teknesi ile yarışan Andrey Sych ve ekibi, IRC 6 kategorisinde Ege 8 teknesi ile yarışan Tolga Tozkar ve ekibi, IRC 7 kategorisinde Blues Breaker teknesi ile yarışan Jeremy Stoke ve ekibi birinci oldu.

Haftanın en önemli ödülü olan 10 Kasım Atatürk Kupası ise St. Anna teknesiyle yarışan Mikhail Kadetov ve Rus ekibin oldu. Atatürk\'ün yatı Savanora\'nın yarı maketi tablo olarak verildi. Ödülünü almak için sahneye gelen ekipler ise Türk bayrağı açtı.

Ödül töreninin ardından yelkenciler, bir radyon kanalının eşliğinde yarışların stresini attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ödül töreninden görüntü

- Ödül alan ekiplerden görüntü

- Bayrak açan ekiplerden görüntü

- İzmir Marşı çalınmasından görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / FETHİYE (Muğla) , DHA)

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