DHA YURT BÜLTENİ-5

1)O TERÖRİST YAKALANDI

MUĞLA\'nın Köyceğiz ilçesinde, 5 PKK\'lının ölü ele geçirildiği operasyondan kaçan ve daha sonra 1\'i el bombası ile intihar eden 2 teröristen diğeri ise bugün Dalaman ilçesinde, üzerindeki sahte kimlikle, polis tarafından yakalandı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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2)ŞEHİT ATEŞİ ESKİŞEHİR\'E DÜŞTÜ

TÜRKİYE sınırına yakın Zap Bölgesi\'ndeki Zer Tepe Bölgesi\'nde sürdürülen \'Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu\'nda PKK\'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş 27 yaşındaki Seçkin Arıkan\'ın acı haberi Eskişehir\'deki ailesine verildi.

Eskişehir\'in Ihlamurkent Mahallesi Ordu Sokak\'taki Esma- Arif Arıkan\'ın evine gelen askeri yetkililer bekar olduğu belirtilen Uzman Çavuş Seçkin Arıkan\'ın şehit düştüğü haberini verdi. Aldığı acı haberle yıkılan işçi emeklisi baba Arif Arıkan\'ı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Arıkan Ailesi\'nin oturduğu apartmana Türk bayrakları asıldı. Şehidin kardeşi Semih Arıkan da sürekli gözyaşı döktü.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Seçkin Arıkan\'n cenazesi, bugün ikindide Reşadiye Camii\'nde kılınacak namaz ardından Eskişehir Kanlıpınar Şehitliği\'nde toprağa verilecek.

Görüntü dökümü:

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-Şehidin babaevinin görüntüü,

-Evin önünde ağlayan yakınlarının,

-Babanın görüntüsü,

-Evin önndekilerin görüntüsü,

-Şehidin fotoğrafı bulunuyor.)

Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR, (DHA)-

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3)KARLIOVA\'DA FIRTINA BİR ÇOK ÇATIYI UÇURDU, 2 KİŞİ YARALANDI

BİNGÖL\'ün Karlıova İlçesi\'nde dün gece etkili olan fırtına nedeniyle bazı kamu kurumları ve çok sayıda evin çatılarını uçururken, 2 kişi hafif yaralandı.Karlıova İlçesi\'nde akşam saatlerinde başlayan fırtına gece saatlerinde etkisini artırmasıyla ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Elektriklerin kesik olduğu ilçede, fırtının etkisiyle çatılardan uçan parçalar birçok araçta maddi hasar meydana gelirken, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Karlıova Hükümet Konağı ve öğretmen evinin çatıları yerinden söküldü, bir çok resmi kurum çatısı ise zarar gördü. İlçede çok sayıda evin de çatıları fırtınanın etkisiyle tahrip oldu. Kaymakamlık ve belediye ekipleri sabah saatlerinde, fırtınadan dolayı zarar gören vatandaşları ziyaret ederek, hasar tespiti yapmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybeden fırtına sonrasında vatandaşlar dışarı çıkabildi.

Görüntü Dökümü:

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-İlçeden görüntü

-Fırtanın etsiyle yere düşen çatı parçaları

-Araçların üzerine düşen çatı parçaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA) -

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4)MARDİN\'DE 4 GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN ŞEHİT EDİLMESİ VE 7 YARALAMA OLAYININ FAİLİ 7 PKK\'LI TUTUKLANDI

MARDİN\'in Kızıltepe İlçesi\'nde istihbarat, terörle mücadele ve polis özel harekat timlerinin ortak yürüttüğü operasyonlarda, Mardin merkez, Kızıltepe ve Derik İlçelerinde çeşitli tarihlerde 4 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 bekçi adayının öldürülmesi ve 7 güvenlik görevlisi ve vatandaşın yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri iddiasıyla, PKK terör örgütünün gençlik birimi olan Sivil savunma birlikleri (YPS) üyesi olduğu belirtilen 7 kişi yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Emniyet Müdürlüğüne bağlı istihbarat, terörle mücadele ve polis özel harekat timlerinin 2 Ekim\'de Kızıltepe ilçe merkezinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, terör örgütünün gençlik birimi olarak bilinen YPS (Sivil Savunma Birlikleri) sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen \"Zelal\" kod Nejla Atak isimli kişinin üzerinde 2 adet el bombası ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı belirtilerek, \"Devam eden çalışmalarda aynı tarihlerde; 6 farklı hücre evlerinde Zelal kod Nejla Atak isimli şahsa keşif-istihbarat-milis-işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan E. Ö., G. Ö., S. A., F. A., B. Ö. ve F. Ö. isimli şahıslar yakalanmış ve yapılan tahkikat neticesinde 16 Ekim\'de çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir\"denildi. Emniyetten yapılan açıklamada, PKK terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle tutuklanan 7 kişinin kataldığı bazı eylemler şöyle:

* 22 Haziran 2016 tarihinde Kızıltepe ilçesinde Çarşı Mahalle Bekçisi adayı Mehmet Veysi Sağlam’ın şehit edilmesi

* 3 Temmuz 2016 tarihinde Kızıltepe\'de el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 3 vatandaşın yaralanması

* 31 Ağustos 2016 tarihinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesinde Mehmet Aydın isimli şahısın yaralanması

* 31 Ağustos 2016 tarihinde Ercan Gültekin isimli Çarşı ve Mahalle Bekçisi’ nin şehit edilmesi

* 30 Ekim 2016 tarihinde Kızıltepe\'de AK Parti ilçe Başkanlığınnın taranması ve 2 polis ile bir askerin yaralanması

* 24 Haziran 2016 tarihinde Derik İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan saldırı akabinde olay yerine giden takviye ekiplere yapılan saldırıda 2 askeri personel şehit edilmesi

* 3 Ocak 2017 tarihinde bekçi adaylığını kazanan ancak hakkından feragat eden Baver Yılmaz\'ın öldürülmesi

* 14 Ocak 2017 tarihinde Fırat Arsu isimli şahsın öldürülmesi

Görüntü Dökümü

-Operasyona giden güvenlik güçleri

-Polisin ev baskınları

-Şüphelilerin yakalanması

-Evlerde yapılan aramalar

-Yakalanan kadınların tek tek araca bindirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-

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5)AVUKAT KATİLİ GAZİNODA YAKALANDI

İZMİT\'te, avukat Mehmet Samim Geredeli\'yi öldüren 36 yaşındaki Serhat Abdullah Sağ, İstanbul\'da bir gazinoda eğlenirken yakalandı. Kamulaştırma davasında dedesine ait arsadan dolayı zarara uğradığını iddia ederek avukatı öldüren Serhat Abdullah Sağ adliyeye sevk edildi.

İzmit\'te geçen hafta Salı günü meydana gelen olayda, avukat Mehmet Samim Geredeli bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını kaybetti. Serhat Abdullah Sağ ve yanında bulunan iki kişinin avukatın bürosunun bulunduğu İzmit\'in en işlek caddesindeki iş merkezinden kaçışları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, Serhat Abdullah Sağ\'ın kaçtığı otomobili takibe aldı. Serhat Abdullah Sağ\'ın İstanbul\'a giderken araçtan inerek kaçtığı belirlendi. Polis, ilk olarak Serhat Abdullah Sağ\'ın yanında bulunan H.S. ile B.C.T\'yi yakaladı. Adliyeye sevk edilen H.S. ve B.C.T. tutuklandı. Polis, Serhat Abdullah Sağ\'ı ise dün akşam İstanbul\'da bir gazinoda eğlenirken yakalayarak gözaltına aldı.

Serhat Abdullah Sağ emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Serhat Abdullah Sağ, kamulaştırma davasında Bolu\'daki dedesine ait arsadan dolayı zarara uğraması nedeniyle avukatı öldürdüğünü iddia etti.

Görüntü Dökümü:

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Adliyeye sevk edilmesi

Gazinoda eğlenirken çekilen görüntüler

İZMİT/DHA

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6)KOCAELİ\'DE 3 HASTANE DİJİTAL SİSTEME GEÇTİ

KOCAELİ Kamu Hastaneleri, Türkiye\'de bir ilki gerçekleştirdi. Karamürsel, İzmit Seka ve Körfez Devlet Hastaneleri, Europa HIMSS Analytics kuruluşu tarafından yapılan validasyon neticesinde HIMSS Stage 6 belgesini almaya hak kazandı. Kamürsel, İzmit Seka ve Körfez Devlet Hastanelerinde hastaların tüm kayıtları dijital ortamda takip edilmeye başlanırken, sistem yanlış ilaç kullanımının da önüne geçti.

Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney, HIMSS Staga 6 Emram Belgesi belgesini aynı anda üç devlet hastanesinin almasından mutluluk duyduklarını belirterek, \"İlk olarak Karamürsel, ardından İzmit Seka ve Körfez Devlet Hastaneleri bu belgeyi almaya hak kazandı. 2003 yılından beri devam etmekte olan sağlıkta dönüşüm politikası kapsamında, Sağlık Bakanlığı\'mızın önderliğinde tüm hastanelerimizde dijitalleşme çalışmaları hızla devam etmektedir. Son 3 yıl içinde hastanelerin dijitalizasyonu için ciddi çaba sarf edildi. Genel Sekreterliğimize bağlı tüm sağlık tesislerinde yazışmalar artık elektronik ortamda e-imza ile yapılıyor. Resmi evraklar evden, ofisten, internet ortamındaki her yerden TÜBİTAK tarafından verilen e-imza ile onaylanabiliyor. Milli yazılım PARDUS\'a geçme çalışmalarımız başladı. PARDUS\'u TÜBİTAK çalışmalarının tamamlanmasının ardından devreye almayı planlıyoruz. E-reçetede Kocaeli Kamu Hastaneleri Türkiye birincisi. Hastanelerimizde reçetelerimiz eskiden tamamen kağıtla yazılıyordu. Biz bunu elektronik ortama geçirmek istedik. Tüm reçetelerimizin e-imza ile imzalanması için çalışmalar yaptık. Yaklaşık 1 yıl yoğun bir çabadan sonra geçtiğimiz aylarda e-reçete yazımında yüzde 99,5 oranı ile Türkiye birincisi olduk\" dedi.

Kamu hastaneleri dijital döneme geçtiğini söyleyen Ergüney, \"Kocaeli Kamu Hastaneleri\'nin dijital döneme geçtiği çok net bir biçimde gözüküyor. Biz de gösterilen çabaları HIMMS Avrupa belgesi ile taçlandırmak istedik. Madem birçok alanda dijitalleşmeyi başardık, bunu da başarabiliriz diye düşündük. HIMSS Avrupa Emram sistemini öğrendik. Bu sistem Avrupa\'da birçok ülkede kullanılıyor. Çok ayrıntılı bir sistem. Bir nevi dijital kalite sistemi. Hastanede yapılan bütün işlemlerin kağıt kullanmadan dijital ortama geçirilmesini zorunlu kılıyor. Tüm raporların dijital olarak oluşturulması ve internet ortamda gerekli yerlere gönderilmesine imkan tanıyor. Yine hastanede kayıtların düzenli tutulmasını sağlıyor. Tıbbi işlemlerde olası hataları minimize ediyor. Hastalarla ilgili tanı ve tedavi süreçleri, ilaç dağıtımı, bir çok tıbbi hizmetleri, süreçlerin sağlıklı şekilde kaydedilmesini mecburi tutuyor. Hukuki işlemler için delil teşkil edecek, çalışan ve hasta güvenliği için çok faydalı bir sistem. Yaklaşık 6 aydır tüm hastanelerimizle bu başlıkları yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

İpi ilk göğüsleyen Karamürsel, İzmit Seka ve Körfez Devlet Hastaneleri oldu. Ülkemizde ilk defa bir ilde 3 hastanenin aynı anda bu belgeyi almaya hak kazanması bizler için çok mutluluk verici. Yine ilimizde kamu/özel sektörde bu belgeyi ilk defa bir devlet hastanesinin alması bizim için ayrıca bir gurur vesilesi oldu. Ciddi bir emek olduğu için hastanelerimizi tebrik ediyorum, bunun gelecekte onların daha da başarılı olmasına vesile olacağına inanıyorum\" diye konuştu.

HER ŞEY DİJİTAL ORTAMDA GÖRÜLÜYOR

Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Erkan Çelik sistemle hasta güvenliğinin en üst düzeye çıktığını ve yanlış ilaç tedavisinin imkansız hale geldiğini söyledi. HIMSS Stage 6 sisteminin işleyişini anlatan Erkan Çelik, \"Servislerimize hekimlerimiz tarafından bir hasta yatırıldığı zaman servis hemşirelerimiz tarafından hastamızın başına tabletlerle, ya da bilgisayarlarla gidilerek hastanın gerekli şikayetleri, bulguları, tabletlere yazılıyor. Bu şekilde de hasta kayıtları son derece güvenli olarak takip edilmekte. Hekimimiz tarafından yazılan tedaviler eczanemizde hazırlandıktan sona servisimize gelmekte, servisimizde hastanın adına ilaçlar barkodlu bir şekilde gelmekte. Hemşirelerimiz tarafından hastanın yatış işlemini yaptığımız zaman verdiğimiz bileklik okutularak ekranda hastanın ismi açılmakta ve bu isim üzerindeki barkod okunarak tedavinin geldiği saatte o tedavi okutularak yapılmakta. Bu şekilde doğru ilaç, doğru zamanda, doğru hastaya doğru bir yolla uygulanmaktadır. Hastaların güvenliği bu şekilde daha iyi sağlanabilmektedir\" dedi.

Yanlış ilacın hastalara uygulanmasının sistemle birlikte imkansız hale geldiğini söyleyen Çelik, şöyle konuştu:

\"Eğer başka bir hastanın tedavisi yapılacaksa yanlışlıkla ya da hekimin yazmadığı bir ilaç eczaneden geldiyse ilaç okutulduğu zaman bu ilacın yanlış olduğu sistem tarafından bu ilacı yapmayın şeklinde uyarı çıkmakta ve sistem müsaade etmemektedir. Hemşire de bu uyarı okuyarak ilacı tekrar kontrol ederek bu ilacı yapmamaktadır. Hastaların tedavileri hekimler tarafından günlük verilmekte ve o gün içerisinde hangi saatte hangi tedavinin verildiği o tedavi planında yazmaktadır. Bu sistemlerde hastanın ilaçları geldiği zaman ekranda saatler yazmakta ve o saat yaklaştığında ancak o tedaviyi sistem kabul edilmekte hemşiremiz de o tedavinin saati geldiğinde uygulamaktadır. Başka bir saatte uygulamaya çalıştığı zaman sistem onu kabul etmemekte hemşireyi uyarmakta ve bu şekilde doğru zamanda doğru tedavi hastalarımıza düzenli bir şekilde uygulanmaktadır. Yine tedavilerimiz uygulanırken serviste hemşiremizin yaptığı ateş ölçme, nabız, tansiyon gibi değerlerde çeşitli anormallik varsa sistemde uyarılar çıkmakta hemşiremiz de bu uyarılar neticesinde hastamızı daha yakından takip etmektedir. Bu şekilde servisteki hastaların takibi aynı zamanda dijital verilerle de daha dikkatli yapılmaktadır\"

Görüntü Dökümü

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Hastaneden görüntü

Başhekimin açıklamaları

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU-KOCAELİ/DHA



